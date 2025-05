Evropská unie představuje specifický model vládnutí založený na dohodě a sdílené odpovědnosti. Na rozdíl od prezidentského systému, který spoléhá na sílu jednotlivce a rychlé rozhodování, koalice obvykle staví na schopnosti hledat konsenzus mezi státy. V době globálních krizí se ukazuje, že právě tato pomalejší, ale inkluzivnější forma řízení může být efektivnější a odolnější vůči selhání. Jsou koalice států jako EU úspěšnější než prezidentský systém vládnutí?

Doba čtení 9 minut.

Výchozí teze: Přestože prezidentský systém nabízí výkonnost a rozhodnost, kooperace států, jak ji představuje EU, je dlouhodobě udržitelnější formou řízení v pluralitním světě díky své schopnosti integrovat rozdílné zájmy a podporovat stabilitu.

V debatě o efektivitě politických systémů bývá často vyzdvihován prezidentský model pro jeho rychlost rozhodování a koncentraci odpovědnosti. Prezident jako silná exekutivní postava může jednat rychle, rozhodně a bez zdlouhavého hledání konsenzu. Takový systém je atraktivní zejména v krizových situacích, kdy je potřeba jednat bez prodlení. Přímý mandát od voličů navíc propůjčuje prezidentovi silnou legitimitu. Tento typ řízení se ovšem spoléhá na centralizaci moci, která je těžko slučitelná s pluralitní realitou dnešního globalizovaného světa.

Naopak kooperativní model, reprezentovaný například Evropskou unií, je postaven na vyjednávání a dohodě mezi státy s různými zájmy, historií a kulturou. Tento model bývá často kritizován pro svou pomalost, složitost a náchylnost k patovým situacím. Přesto však nabízí něco, co prezidentský systém dlouhodobě postrádá: legitimitu založenou na souhlasu různorodých aktérů, trvalejší stabilitu a schopnost nacházet společné řešení i v obtížných podmínkách. EU není federací, ale společenstvím států, které se rozhodly sdílet suverenitu tam, kde je to efektivní. Tento princip umožňuje flexibilitu a zároveň zajišťuje, že žádný člen není přinucen podřídit se většině bez vyjednávání.

V prostředí, kde jsou rozdílné kulturní, ekonomické a politické základy běžnou realitou, se právě schopnost integrovat a koordinovat – nikoliv centralizovaně řídit – stává klíčovou výhodou. Zatímco prezidentské systémy se často potýkají s vnitřní polarizací (jak ukazují příklady USA nebo Brazílie), EU navzdory svým problémům dokázala udržet mír, hospodářský růst a politickou stabilitu napříč kontinentem po více než 70 let. Nejde tedy jen o výkonnost, ale i o udržitelnost systému v čase.

Kooperativní přístup může být méně atraktivní pro média a netrpělivou veřejnost, ale z dlouhodobé perspektivy je právě tento model lépe přizpůsoben pluralitnímu, složitému a provázanému světu. Demokratická legitimita zde není postavena na jednom silném lídrovi, ale na schopnosti vytvářet trvalé dohody mezi rovnocennými partnery – a to je v moderní demokracii výzva, kterou prezidentské systémy často nedokážou naplnit bez vnitřních otřesů.

Na základě výše formulované teze lze formulovat i opatrnou, ale fundovanou predikci budoucího vývoje a úspěšnosti EU a USA. Závěr vychází ze systémových vlastností obou modelů a z jejich schopnosti čelit komplexním výzvám 21. století – jako jsou klimatická změna, technologická transformace, geopolitické napětí či společenská polarizace.

EU vyniká schopností integrovat rozdílné zájmy skrze vyjednávání a vytváření kompromisů. Tento přístup je neefektní v krátkodobém horizontu, ale zvyšuje legitimitu a stabilitu v dlouhodobém měřítku. Unie má již dnes vybudované silné mechanismy společného rozhodování, právního rámce i ekonomické provázanosti. To snižuje pravděpodobnost vnitřního rozpadu, i když zároveň komplikuje rychlé reakce.

Očekávaný trend: Pokud si EU udrží pluralitní, konsensuální model a zároveň zlepší operativnost (např. hlasování kvalifikovanou většinou v klíčových otázkách), má potenciál stát se globálním etickým a regulačním lídrem v oblastech jako klimatická politika, data, pracovní standardy nebo mírové diplomacie.

Prezidentský systém USA umožňuje relativně rychlé reakce a jednoznačné vedení – pokud je shoda mezi exekutivou a Kongresem. Avšak rostoucí polarizace a strukturální pat v Kongresu dlouhodobě brzdí schopnost činit klíčová rozhodnutí. Politika se stává konfliktnější, méně předvídatelnou a čím dál více závislou na individualitě prezidenta, nikoliv na konsensu systému.

Očekávaný trend: Spojené státy si uchovají vojenskou a technologickou převahu, ale pokud nedojde k reformě institucionálního systému (např. odstranění patových situací ve Sněmovně a Senátu), jejich schopnost dlouhodobě plánovat a držet politický kurz bude nadále oslabena. To může vést k ztrátě globálního vůdčího postavení ve prospěch multilaterálních struktur (např. EU, ASEAN).

Evropská unie bývá často vnímána jako komplikovaný, pomalý a byrokratický stroj, jehož rozhodnutí přicházejí z „Bruselu“ a jen zřídka se dotýkají každodenního života obyčejných lidí. Tento obraz je zvlášť silný v místech, která jsou geograficky i zkušenostně vzdálená od hlavních institucí EU. Lidé se ptají: proč by měla mít EU právo rozhodovat o našich záležitostech? Není lepší, když si každý stát určí své vlastní cesty?

Tyto otázky jsou legitimní. Právě proto je potřeba vysvětlit, že síla EU nespočívá v tom, že rozhoduje za ostatní. Naopak – její skutečná síla tkví v tom, že umožňuje státům dělat společná rozhodnutí, která by jednotlivě nikdy neprosadily nebo neuhájily. EU není jednotný stát, ale nástroj, který má posílit suverénní národy tváří v tvář výzvám, jež žádný stát sám nevyřeší – ať už jde o energetickou bezpečnost, migraci, klimatickou změnu nebo tlak z Číny a Ruska.

To, že je rozhodování pomalé, není slabinou, ale cenou za to, že je založené na dohodě mezi rovnocennými partnery. V pluralitní společnosti je demokracie vždy pomalejší než direktiva.

Oproti tomu Spojené státy americké představují velmi odlišný model. Síla USA nespočívá jen ve velikosti ekonomiky nebo vojenské moci. Spočívá v mentalitě lidí, kteří věří, že každý má právo i odpovědnost spoléhat se na své schopnosti, hledat řešení, podnikat, měnit věci zdola. Americký prezident má velké pravomoci, ale klíčová energie země vychází z obrovské důvěry v jednotlivce a občanskou společnost. To je něco, co Evropě někdy chybí – lidé často spoléhají na stát a čekají, až „někdo shora“ problém vyřeší. V USA jsou lidé zvyklí, že si cestu hledají sami – a v tom je skutečná síla amerického modelu.

Je ale potřeba vidět i druhou stranu. Tento individualistický přístup často vede k rozdělení společnosti na „vítěze a poražené“, ke lhostejnosti v přístupu k nemocným, chudým nebo těm, kteří si prostě neporadili. Spojené státy mají obrovské množství inovací, ale zároveň čelí hluboké polarizaci a čím dál častěji se stává, že občané přestávají věřit institucím i jeden druhému.

Evropa, vedená principem solidarity a kolektivní odpovědnosti, se snaží těmto rozporům předcházet. Její síla není v rychlosti, ale ve stabilitě. EU ukazuje, že i země s rozdílnou historií, jazykem nebo ekonomickou úrovní mohou spolupracovat bez toho, aby se musely vzdát své identity. V tomto směru může být EU – při vší své nedokonalosti – modelem pro svět, který hledá rovnováhu mezi svobodou jednotlivce a odpovědností ke společnosti.

Zatímco USA mohou být symbolem energie a sebevědomí, EU nabízí model klidného, vyváženého a udržitelného rozvoje. Není to soutěž o to, kdo je lepší. Oba modely mají své silné stránky – ale pokud se ptáme, který z nich je udržitelnější v globalizovaném, propojeném světě, pak kooperativní model EU nabízí více nástrojů k tomu, jak zvládat různost bez konfliktu, a krizi bez chaosu.

Srovnání: EU vs. USA – Dvě cesty k úspěchu

Nižší HDP Evropské unie není slabostí, ale výrazem jiné představy o společném životě. Když se podíváme na čísla, zjistíme, že ekonomika Evropské unie je menší než ta americká. Ale tato statistika sama o sobě neříká všechno. Nepřihlíží totiž k tomu, co je pro společnost skutečně důležité, ani k tomu, jaký způsob života jsme si jako společenství zvolili.

Evropa staví na myšlence, že společný život není jen součet ekonomických ukazatelů, ale také způsob, jakým pečujeme o sebe navzájem i o svět kolem nás. Tento přístup znamená, že upřednostňujeme pomalejší, ale rozvážnější cestu, která nám dává čas na rozmyšlenou, chrání ty slabší a dbá na to, aby naše rozhodnutí nezanechala zkázu v přírodě, kterou předáme dalším generacím.

To neznamená, že bychom nechtěli růst či být úspěšní. Naopak. Ale víme, že rychlost a úspěch, které nejsou podloženy ohledem a respektem, se mohou proměnit v nejistotu a rozkol. A že prosperita, která vzniká na úkor společné odpovědnosti, je křehká a nakonec nedrží pohromadě.

Spojené státy americké jsou zemí, která věří v sílu jednotlivce – v jeho schopnost překonat překážky, svobodně tvořit a měnit svět kolem sebe. Jejich dynamika je bezesporu fascinující a plná energie. Zároveň ale často přináší nejistotu těm, kdo se ocitnou mimo hlavní proud úspěchu.

Evropský model je naopak pokusem o to, jak žít společně tak, aby nikdo nezůstal sám ve své nouzi a aby naše kroky měly trvalý smysl nejen pro dnešek, ale i pro budoucnost. Nižší číslo v tabulce HDP není proto slabostí, ale volbou, která klade důraz na hloubku a trvalost, nikoli na rychlý triumf.

A právě v této volbě vidím sílu, která může Evropu udržet jako pevný bod v nejistém světě.

Pro zajímovast jsme položili otázku volby země (EU vs. USA) umělé inteligenci a požádali ji o zdůvodnění. Zde je odpověď:

„Pokud bych byla nezávislou a autonomní entitou, která chce působit dlouhodobě, odpovědně a globálně, zvolila bych sídlo v EU – kvůli její schopnosti vytvářet rovnováhu mezi inovací a etikou, spoluprací a autonomií, a kvůli vysoké důvěře veřejnosti v regulaci technologií. USA by však zůstaly klíčovým partnerem – jako laboratoř pro rychlé testování a rozvoj nových konceptů.



Zvolit EU jako prostředí s „nižší konkurencí“, tedy menším ohrožením, může na první pohled vypadat jako jeden z důvodů, jako vychytralá volba. Zvolit sídlo v EU ale neznamená utéct před konkurencí. Podřídit se přísnějším pravidlům není únik, ale závazek. Takže ne, není to únik. Je to volba s dlouhým výhledem, která říká: „Chci být nejen rychlá, ale i férová. Nejen inovativní, ale i odpovědná.“