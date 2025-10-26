Kojenci rozpoznávají cizí jazyky, které slyšely před narozením

Ještě dříve, než poprvé otevřou oči, jejich mozek už naslouchá. Nová studie z Montrealu ukazuje, že kojenci zpracovávají cizí jazyky, které slyšeli v děloze, podobně jako svůj mateřský jazyk. Pomocí moderních metod výzkumu vědci zjistili, že jazykové dráhy mozku se začínají formovat už před narozením. To, co plod slyší během těhotenství, zanechává v mozku stopy, které ovlivní jeho pozdější vnímání řeči. Výsledky potvrzují, že lidský mozek se učí naslouchat světu dřív, než se do něj vůbec narodíme.
Vědci zjistili, že kojenci zpracovávají cizí jazyky, které slyšeli v děloze, podobně jako svůj mateřský jazyk. Studie naznačuje, že kojenci začínají zpracovávat jazyk ještě před narozením. Výzkumný tým v Montrealu zjistil, že novorozenci, kteří v děloze slyšeli krátké příběhy v cizích jazycích, zpracovávají tyto jazyky podobně jako svůj mateřský jazyk.
Studie, která byla v srpnu publikována v časopise Nature Communications Biology[1], je první studií, která pomocí zobrazování mozku dokázala to, co neurovědci a psychologové již dlouho předpokládali. Předchozí výzkumy ukázaly, že plody a novorozenci dokážou rozpoznat známé hlasy a rytmy a dokonce že brzy po narození preferují svůj rodný jazyk. Tyto poznatky však pocházejí převážně z behaviorálních[2] signálů[3] – vzorců sání, otáčení hlavy nebo změn srdeční frekvence – spíše než z přímých důkazů z mozku.
„Nemůžeme říci, že se děti ‚učí jazyk prenatálně‘,“ říká Anne Gallagher, neuropsycholožka z Univerzity v Montrealu a hlavní autorka studie. Dodává, že můžeme říci, že novorozenci si během těhotenství osvojují jeden nebo více jazyků, což formuje jejich mozkové sítě[4] při narození.
Výzkumný tým do experimentu zapojil 60 žen, všechny ve 35. týdnu těhotenství. Z nich 39 vystavilo své plody 10 minutám předem nahraných příběhů ve francouzštině (jejich rodném jazyce) a dalších 10 minutám stejných příběhů v hebrejštině nebo němčině, a to alespoň jednou za dva dny až do porodu. Tyto jazyky byly vybrány proto, že se jejich akustické a fonologické vlastnosti velmi liší od francouzštiny a od sebe navzájem, vysvětluje spoluautorka studie Andréanne René, doktorandka klinické neuropsychologie na Univerzitě v Montrealu. Dalších 21 účastnic tvořilo kontrolní skupinu; jejich plody byly vystaveny francouzštině v jejich přirozeném prostředí, bez zvláštního vlivu.
Mezi prvními 10 hodinami a třemi dny po porodu tým pozoroval, jak mozky novorozenců reagují na němčinu, hebrejštinu a francouzštinu, pomocí funkční spektroskopie v blízké infračervené oblasti (fNIRS), neinvazivní zobrazovací techniky, která měří změny v okysličení krve v mozku.
Všechny děti v kohortě vykazovaly zvýšenou aktivitu v levém temporálním laloku, centru mozku pro zpracování jazyka, když slyšely mluvenou francouzštinu. Ale pouze ty, které byly před narozením vystaveny hebrejštině nebo němčině, vykazovaly podobnou mozkovou aktivitu při poslechu těchto jazyků. Novorozenci, kteří před narozením neslyšeli hebrejské nebo německé příběhy, vykazovali aktivitu v oblastech mozku pro zpracování zvuků obecně a menší aktivitu v oblastech pro zpracování jazyka.
Studie podporuje myšlenku, že mozek novorozence není „prázdným listem“, říká Ana Carolina Coan, odbornice na dětskou neurologii a členka Brazilské akademie neurologie. Namísto toho prostředí v děloze začíná formovat mozkové procesy plodu ještě před narozením.
Není jasné, jak dlouhá expozice danému jazyku v děloze je potřebná, aby mozek novorozence tento jazyk zpracoval jako jazyk. Některé předchozí výzkumy vlivu sluchového prostředí na plody používaly několikahodinovou expozici[5]; jiné studie používaly expozici trvající pouhých 15 minut[6]. Gallagherová se obávala, že doba expozice v nové studii nebude dostatečná k zaznamenání jakékoli reakce, ale požadovat více by mohlo být pro účastníky zatěžující. Proto byly jasné výsledky studie příjemným překvapením, říká.
„Studie nenaznačuje, že by matky měly vystavovat své nenarozené děti cizím jazykům, aby byly později chytřejší nebo vícejazyčné,“ říká Coan, který se na výzkumu nepodílel. Studium toho, jak vystavení jazyku v děloze ovlivňuje vývoj řeči dítěte, však bude důležité pro pochopení poruch řeči, které postihují přibližně 5 až 10 procent dětí[7] v USA. „Pro klinické lékaře to přináší další důkaz, že vývoj řeči začíná mnohem dříve než narozením, což je důležité pro to, jak rozpoznáváme a léčíme opoždění,“ říká.
Autoři
Meghie Rodrigues je novinářka zabývající se vědou a životním prostředím. Věnuje se především vědám o Zemi a fyzice, klimatickým změnám a vědecké politice.
Allison Parshall je redaktorka časopisu Scientific American. Zabývá se tématy souvisejícími s myslí a mozkem, a každý týden píše online vědecké kvízy https://www.scientificamerican.com/games/science-quizzes/.
Závěr
A co z toho plyne? Není třeba spouštět nahrávky ve všech jazycích světa. Čekáte dítě? Povídejte si doma, čtěte nahlas a občas mu pusťte dobrou hudbu. Vaše dítě bude mít snazší start do života, plný slov, rytmu a harmonie. Mluvte, zpívejte a čtěte svému dítěti, pokud vám to přináší radost a klid – ale ne kvůli výuce. Dítě nepotřebuje lekce jazyků, potřebuje slyšet váš hlas.
Upozornění
Neexistuje zatím žádný důkaz, že „prenatální jazyková výuka“ (tj. vědomé pouštění nahrávek cizích jazyků plodu) má pozitivní dopad na inteligenci, jazykové dovednosti nebo vícejazyčnost dítěte. Takže se tím nestresujte.
Některé firmy nabízejí produkty, které nejsou vědecky potvrzené tak, jak jejich reklamy naznačují. Výše uvedené studie jen ukazují, že plod reaguje na zvuky, rytmy řeči, a může rozpoznat jazyk, ale ne že by se „jazyk učil“ tak, že by po narození byl díky tomu výrazně lepší. Některé výrobky jsou spíš o tv-marketingu „leštěnky na kapoty“ a nejsou podložené klinickým výzkumem. Existují i kritiky (včetně odborníků) že takové produkty mohou být zavádějící.
A teď trochu reklamy ve stylu Horsta Fuchse
„Dámy a pánové, pozor! Teď přichází revoluce v komunikaci s vaším miminkem!“
Ano, slyšíte správně – už nemusíte čekat, až se narodí! Představujeme vám LingoBabyPrenatal™, první systém, díky kterému se vaše dítě může seznamovat s jazykem ještě v bříšku!
Pusťte mu melodii, rytmus, němčinu, hebrejštinu – a klidně i trochu francouzské poezie!
Díky našemu unikátnímu zařízení s ergonomickým pásem můžete své nenarozené dítě vystavit těm nejjemnějším tónům mateřštiny i cizích jazyků.
„Ale Horste, to přece není možné!“ — Ale je!
Nejen že se vaše dítě naučí rozpoznávat váš hlas, ale podle našich zákazníků dokonce tančí už v šestém měsíci těhotenství!
A teď přichází to nejlepší: Objednáte-li BabyLingo™ ještě dnes, dostanete zcela zdarma sadu „Mluvící maminka“ – 10 lekcí pozitivní prenatální motivace a CD s Mozartem, který vaše dítě zaručeně rozezpívá!
Ale pozor – to není všechno!
Pokud zavoláte do deseti minut, přibalíme ještě čelenku SuperSonic BellyBand™, která zesílí hlas maminky přímo k miminku!