Obchodní lodě budou podle nových pravidel platit více za špinavé palivo

Přelomová politika, kterou v dubnu vypracovali členové Mezinárodní námořní organizace (IMO) při OSN, zavede zdanění mezinárodních přepravců podle obsahu uhlíku v jejich pohonných hmotách. Návrh této politiky má být dokončen koncem roku 2025, navzdory odporu velkých producentů fosilních paliv. Závazná dohoda zavádí poplatky pro lodě s vysokou uhlíkovou náročností. Proti byly Spojené státy, Rusko, Saúdská Arábie, Katar, Venezuela, Spojené arabské emiráty a další velcí producenti fosilních paliv.

Dohoda, která vzešla z 83. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí IMO, je nesporně kompromisem – kritizovaným aktivisty i státy bohatými na ropu. Je však také nepopiratelně historická. Jak uvedla organizace, „IMO Net-zero Framework je první na světě, který kombinuje povinné emisní limity a ceny [skleníkových plynů] pro celé průmyslové odvětví.“

Mezi klíčová opatření schváleného návrhu patří:

Poplatek ve výši 100 USD za metrickou tunu při překročení prahové hodnoty, která se bude každý rok zvyšovat podle uhlíkové náročnosti (na základě emisí skleníkových plynů na míli a jednotku kapacity nákladu), přičemž při překročení vyšší prahové hodnoty se poplatek zvýší na 380 USD za metrickou tunu.

Systém, který umožňuje lodím „získávat“ uhlíkové kredity a obchodovat s nimi s jinými loděmi. Kredity lze získat používáním paliva s nižšími emisemi a/nebo přispíváním do fondu, který podpoří nízkouhlíkový výzkum, infrastrukturu, přenos technologií a budování kapacit a pomůže snížit škody ve zranitelných státech.

Celková strategie IMO pro snižování emisí, která byla zahájena v roce 2018 a aktualizována v roce 2023, předpokládá snížení palivové náročnosti o 40 % do roku 2030 a dosažení nulových čistých emisí z mezinárodní námořní dopravy přibližně do roku 2050.

Dohadování o historicky první dohodě uprostřed ostrých rozdílů

Pro novou dohodu o uhlíkových poplatcích hlasovalo 63 členů IMO, 16 bylo proti a 24 se zdrželo hlasování. Proti byly Spojené státy, Rusko, Saúdská Arábie, Katar, Venezuela, Spojené arabské emiráty a další velcí producenti fosilních paliv, jak uvádí portál earth.org. Bez ohledu na jejich hlasování musí všech 108 smluvních stran dohody o znečišťování lodní dopravy z roku 1973 známé jako příloha VI úmluvy MARPOL – které dohromady představují přibližně 97 % světové obchodní námořní flotily podle tonáže – dodržovat veškeré nové dohody v jejím rámci, včetně poplatku za emise oxidu uhličitého, který má být brzy přidán.

Spojené státy se zřejmě stáhly z jednání kvůli „přerozdělovacím“ aspektům navrhovaného fondu IMO Net-Zero, podle BBC. Jak uvedla agentura Reuters, v nótě USA zaslané velvyslancům se uvádí: „Spojené státy odmítají jakékoli snahy o zavedení ekonomických opatření vůči svým lodím na základě emisí [skleníkových plynů] nebo výběru paliva.“

Přestože Spojené státy měly v roce 2022 druhý největší kontejnerový přístavní provoz ze všech zemí na Zemi – téměř dvakrát více než kterákoli jiná země po Číně – téměř všechny uhlíkové poplatky podle nové dohody budou vyměřovat jiné země. Je to proto, že pouze asi 0,5 % světového nákladu podle tonáže dodávají lodě plující pod americkou vlajkou, tedy lodě registrované ve Spojených státech.

V období před jednáním skupina malých ostrovních států a spojenců tvrdě prosazovala platnou daň ve výši 150 USD za tunu emisí ekvivalentu oxidu uhličitého. Vedoucí představitelé těchto zranitelných zemí odsoudili konečný kompromisní návrh jako nedostatečný pro daný okamžik. Patřil k nim i Hilton Kendall, ministr dopravy, komunikací a informačních technologií Marshallových ostrovů.

„Nemohli jsme si vzít domů výsledek, který nám byl předložen jako možnost „ber, nebo nech být“ – s tím, že bohaté země nás žádají, abychom zaplatili za jejich technologický přechod, zatímco nás nechávají pozadu,“ řekl Kendall ve společném prohlášení několika ostrovních států. „Bojovali jsme nejen za ekonomické zájmy našich zemí, ale také za bezpečnost našich lidí a našich domovů.“

Záplata díry v Pařížské dohodě

Dobrovolné cíle snižování emisí pro jednotlivé země, které se každých pět let předkládají prostřednictvím Pařížské dohody, nezahrnují mezinárodní lodní dopravu ani mezinárodní letectví. Obě odvětví byla vzhledem ke své složité povaze překračující hranice z dohody z roku 2015 výslovně vyloučena.

Mezinárodní lodní doprava a letecká doprava představují každá přibližně 3 % světových ročních emisí oxidu uhličitého produkovaných lidmi. Ačkoli se zdá, že oba tyto podíly jsou skromné, v průběhu času se zvyšují. Velkokapacitní lodní a letecká doprava, které jsou závislé na mohutných dopravních prostředcích, jež se pohybují daleko od zdrojů energie, jsou náročnější na dekarbonizaci než například domácnosti nebo vozidla, kde již existují nízkouhlíkové nebo čistě nulové technologie.

V roce 2022 Mezivládní panel pro změnu klimatu ve své šesté hodnotící zprávě uvedl, že podle některých modelových scénářů by emise oxidu uhličitého z dopravy, včetně silničních vozidel, ale i vlaků, lodní a letecké dopravy, mohly do roku 2050 vzrůst o 16 % až 50 %. Již nyní se objem lodní dopravy od 70. let 20. století více než zdvojnásobil.

„Naléhavost zavedení opatření ke snížení emisí je považována za vysokou vzhledem k tomu, že životnost plavidel je obvykle 20 let, ne-li více,“ uvádí zpráva.

Peter Newman, profesor udržitelnosti na australské Curtin University, byl jedním ze tří koordinujících hlavních autorů kapitoly o dopravě ve zprávě pracovní skupiny III IPCC. V e-mailu Newman vyjádřil znepokojení nad tím, co kapitola označuje jako „minimální závazek k novým technologiím“ v odvětvích námořní a letecké dopravy.

„Většina lidí, kterých si v oblasti mezinárodní dopravy vážím, tvrdí, že IMO a ICAO [Mezinárodní organizace pro civilní letectví] dělají co nejméně a snaží se, aby to vypadalo, že dělají hodně,“ uvedl Newman. „Nefinancují takový výzkum a vývoj, jaký byl prováděn v pozemní dopravě. Myslím, že nedělají zdaleka dost pro to, aby pomohly odvrátit velkou globální klimatickou krizi.“

Více než 30 institucí, které financují více než 80 % světové lodní dopravy, podepsalo Poseidonské zásady, které vyzývají k posuzování a zveřejňování toho, nakolik je finanční infrastruktura lodní dopravy v souladu s přijatými klimatickými cíli. „Stanovení globálního poplatku za emise v mezinárodní námořní dopravě je historickou událostí,“ uvedl v tiskovém prohlášení předseda Poseidonských principů Michael Parker. Uznává, že návrh dohody IMO je pro mnohé „zklamáním“, ale dodává, že „stanoví rámec a metodiku, na které lze dále stavět.“

„První závazné emisní cíle v odvětví námořní dopravy jsou chvályhodné, ale nestačí k tomu, aby podpořily potřebné investice,“ uvedla nezisková organizace Global Maritime Forum ve svém prohlášení. „Nejistoty přetrvávají, protože k zajištění splnění cílů nulových emisí může být zapotřebí budoucích revizí. Vlády jednotlivých zemí se musí zasadit o překlenutí rozdílu v nákladech na fosilní a elektronická paliva, podpořit rozvoj potřebné infrastruktury a výroby paliv a zajistit, aby se v zemích globálního Jihu udělalo více pro podporu přechodu.“

Jak může být lodní doprava šetrnější ke klimatu?

Tradiční těžký topný olej ( HFO ), také známý jako bunker oil nebo zbytkový topný olej , je zbytkem destilačního a krakovacího procesu ropy . Z tohoto důvodu HFO obsahuje několik různých sloučenin, které zahrnují aromatické látky , síru a dusík , což činí emise při spalování znečišťujícími ve srovnání s jinými topnými oleji.

HFO se používá převážně jako zdroj paliva pro pohon námořních plavidel pomocí lodních dieselových motorů kvůli jeho nižší ceně – až o 30 procent oproti motorové naftě – ve srovnání s čistšími zdroji paliva. Těžký topný olej, které se používá pro většinu dálkové nákladní dopravy, je ve vlastně hustá odpadní ropa s vysokým obsahem uhlíku. V posledních několika letech se IMO snaží omezit znečištění z těchto paliv.

Strategie IMO pro snižování emisí do roku 2023 požaduje, aby „technologie, paliva a/nebo zdroje energie s nulovými nebo téměř nulovými emisemi skleníkových plynů“ představovaly do roku 2030 nejméně 5 % a v ideálním případě 10 % energie používané v mezinárodní námořní dopravě.

Mnoho výzkumů bylo věnováno možnostem přepravy paliva s nižšími emisemi uhlíku, včetně biopaliv. Jakékoli rozsáhlé rozšíření biopaliv by však mohlo vyvolat tlak na jejich stávající uživatele (například motorová vozidla, která spalují etanol) nebo by mohlo vyvolat rozšíření rozsáhlých monokulturních farem, které pěstují kukuřici a další plodiny pro biopaliva.

Druhý významný výzkum se zaměřuje na čpavek, který lze vyrábět z vodíku a dusíku a stlačovat do husté kapalné formy. Koncem tohoto roku budou v Dánsku a Švýcarsku souběžně spuštěny a testovány první zaoceánské lodě poháněné čpavkem.

Vzhledem k tomu, že čpavek je bezuhlíkovou látkou, kterou lze vyrábět z obnovitelných zdrojů energie (což z něj činí „zelený čpavek„), mohla by být doprava na bázi čpavku téměř nulovým procesem, s výjimkou relativně malého množství pilotního paliva potřebného k zapálení. Zkapalněný čpavek má však jen asi třetinovou hustotu ve srovnání s lodním plynem, který se nyní používá pro malou část lodní dopravy, takže skladování a dojezd by byly náročné – a dále by je komplikovaly toxické a korozivní vlastnosti čpavku. Bylo by také zapotřebí katalyzátorů k zachycení oxidů dusíku a oxidů dusíku, které vypouštějí motory poháněné čpavkem.

„Mezi fosilními palivy a palivy s nulovými emisemi je stále obrovský rozdíl v nákladech a my ho musíme odstranit,“ uvedl pro BBC Refke Gunnewijk, který řídí čistý průmysl & dopravu v rotterdamském přístavu. „Takže potřebujete mrkev a klacek a v lodní dopravě ten klacek zatím není tak velký, aby se používala udržitelná paliva.“

Mezitím se mnoho lodí modernizuje, aby účinněji využívaly dnešní paliva. Úpravy, jako je optimalizace obrysů lodí a využití větrné a solární energie na palubě k posílení pohonu, by mohly snížit emise až o 40 %, uvádí IPCC. Podle IMO se průměrná uhlíková náročnost nákladních lodí za posledních 15 let již snížila o 30 až 40 %. Přesto to nestačí na to, aby to vyvážilo samotný nárůst objemu nákladu.

Existuje také velká snaha o vytvoření ekologických námořních koridorů, kde by používání lodí s nulovými emisemi mohlo pomoci vzbudit pozornost a ambice. V tomto duchu byla na klimatickém summitu OSN v Glasgow v roce 2021 představena Clydebankská deklarace, jejímž posledním z 27 dosavadních signatářů (včetně Spojených států) je Kanada. Deklarace vyzývá k vytvoření šesti zelených námořních koridorů do roku 2025. Jeden takový navrhovaný koridor by využíval zelené palivo metanol z obnovitelných zdrojů na klíčové trase pro přepravu osobních a nákladních automobilů mezi Jižní Koreou a několika evropskými přístavy.

Podle původního článku https://yaleclimateconnections.org/2025/04/worlds-cargo-ships-to-pay-more-for-dirty-fuel-under-new-rules/

Autor: Bob Henson je meteorolog a novinář z Boulderu v Coloradu. Píše o počasí a klimatu pro National Center for Atmospheric Research, Weather Underground a mnoho nezávislých zdrojů. Bob je autorem knihy The Thinking Person’s Guide to Climate Change (Průvodce myslícího člověka změnou klimatu) a jejího předchůdce The Rough Guide to Climate Change (Drsný průvodce změnou klimatu) a knihy Weather on the Air: A History of Broadcast Meteorology“ a spoluautorem úvodní učebnice „Meteorologie dnes“. Pět let, až do léta 2020, spoluvytvářel zpravodajský web kategorie 6 pro Weather Underground. Na původním článku se se podílel Jeff Masters.