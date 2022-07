Kontejnerové vodárny na solární energii poskytují čistou vodu a pracovní místa

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí nemají více než 2 miliardy lidí na světě přístup k čisté pitné vodě. Nezisková organizace GivePower se snaží toto číslo snížit pomocí sluneční energie, přepravních kontejnerů, odsolovací technologie a místních dodavatelských řetězců.

GivePower staví a dodává kontejnerové vodárny poháněné solární energií, které odsolují slanou vodu. Organizace se zaměřuje na oblasti, kde „existuje bezprostřední a rostoucí potřeba lepšího přístupu k nezávadné vodě,“ uvedl pro FreightWaves Kyle Stephan, viceprezident pro provoz ve společnosti se sídlem v texaském Austinu, která začala instalací solárních panelů pro školy, komunitní centra nebo jiné projekty v potřebných komunitách.

Zakladatel GivePower Hayes Bernard si však uvědomil, že lidé, zejména ženy a dívky, by nechodili do školy, kdyby museli každý den chodit pro vodu i osm mil. Tehdy se zrodil nápad zahrnout do projektu i vodní čerpadla a odsolování vody.

Zatímco někteří lidé nemají ve svém okolí spolehlivé zdroje vody, jiní jsou odkázáni na znečištěnou nebo brakickou vodu, kterou pijí, myjí se a vaří. Brakická voda je slanější než sladká, ale není tak slaná jako mořská.

CDC odhaduje, že pití znečištěné nebo brakické vody způsobuje:

446 000 úmrtí dětí mladších 5 let ročně.

3 miliony případů cholery a 95 000 úmrtí na choleru ročně.

11 milionů případů břišního tyfu a 129 000 úmrtí na břišní tyfus ročně.

Společnost GivePower má sedm fungujících odsolovacích zařízení v zemích, jako je Haiti, Keňa a Kolumbie. Další čtyři solární vodní farmy by měly být uvedeny do provozu do konce letošního roku.

„Myslím, že na všech těchto místech můžeme udělat spoustu opravdu zajímavých věcí, které pomohou zlepšit přístup k čisté pitné vodě,“ řekl Stephan.

Kontejnerové vodárny na solární energii

Společnost GivePower má k dispozici různě velká odsolovací místa a zařízení. Největší z nich, solární vodní farma Max, produkuje až 18 500 galonů vody denně – což je dost na to, aby uživila 35 000 lidí. Má solární konstrukci, která funguje jako střecha nad nádržemi na vodu, a přepravní kontejnery o délce dvaceti stop odpovídající jednotce, v nichž je umístěna odsolovací technologie.

Organizace má solární vodní farmy, které mohou každý den vyrobit 4 000 galonů vody nebo 1 600 galonů vody v závislosti na potřebách dané oblasti. Některé z těchto modelů jsou vybaveny solárními panely, které se vějířovitě rozprostírají na horní části přepravního kontejneru.

GivePower musela zvolit konstrukci, která by odolala drsným podmínkám, jako jsou hurikány a zemětřesení, které tyto oblasti běžně zažívají. Lodní kontejnery se k tomu „opravdu dobře hodí“, řekl Stephan.

Společnost obvykle kupuje přepravní kontejnery, které byly již jednou použity k přepravě zboží dovezeného z Číny. Systém filtrace vody je pak nainstalován a otestován v off-grid prostředí v Texasu, než jsou odeslány na místo určení.

„Byly ekologicky šetrné v tom, že již byly vyrobeny. Jednalo se o existující věc, kterou jsme nemuseli stavět od nuly,“ řekl Stephan.

Dopady na místní ekonomiku

Systémy společnosti GivePower kombinují odsolovací technologii, solární energii, přepravní kontejnery a baterie pro ukládání solární energie.

Protože jsou tyto systémy složité, vyžadují pravidelnou údržbu a péči, aby zůstaly funkční. Společnost GivePower zaměstnává místní obyvatele v rolích manažerů a pracovníků na úrovni pracovišť, kteří zajišťují veškerou údržbu, provoz, prodej vody, distribuci, lidské zdroje a účetnictví. V Keni má společnost GivePower více než 40 zaměstnanců, včetně čtyř techniků.

„Jedinečnost tohoto projektu spočívá v tom, že jsme se na něj podívali z dlouhodobějšího hlediska a řekli jsme si, že nestačí, když do těchto komunit pouze dodáme zařízení a pak jakoby přestřihneme pásku,“ řekl Stephan.

Společnost GivePower prodává svou vodu za cenu, která je nižší než cena neupravené vody v dané oblasti. Tento zdroj příjmů se používá k placení zaměstnanců na místě.

Kromě podpory místních pracovníků prostřednictvím zaměstnanosti mají odsolovací zařízení společnosti GivePower příznivý dopad na ekonomiku, zdraví a vzdělání okolních komunit.

„Mají opravdu dramatický vliv na komunity, ve kterých působíme,“ řekl Stephan. Komunity zaznamenaly výrazný pokles výskytu nemocí přenášených vodou, jako je tyfus a cholera.

Je těžké vyčíslit všechny dopady, které může mít spolehlivý přístup k cenově dostupné a čisté vodě na komunity. Lidé častěji chodí do školy a vykonávají jiná povolání, když nemusí trávit hodiny denně sháněním vody, která nemusí být bezpečná k pití.

„Tato distribuce na poslední míli v některých odlehlých komunitách je skutečně náročná. Je to nejtěžší část, kterou je třeba vyřešit,“ řekl Stephan.

Vodovodní sítě jsou v mnoha odlehlých částech světa vzácné. Společnost GivePower si někdy najímá ochranku a řidiče dodávkových vozů, kteří distribuují vodu do komunity.

„Setkáváme se také s častou distribucí třetí stranou,“ řekl Stephan. Mnozí z místních obyvatel, kteří prodávají nebo distribuují vodu, již dříve podnikali v dopravě pomocí tuk-tuků, motocyklů nebo nákladních aut. Nakupují vodu přímo od společnosti GivePower a pak ji prodávají lidem v okolí.

Jeden z majitelů stánků s vodou v keňském Likoni – jedné z lokalit společnosti GivePower – řekl: „Život je teď jiný a my máme vlastní peníze.“

Výběr optimálních lokalit

Několik lokalit, které si společnost GivePower vybírá, se nachází v pobřežních oblastech, kde je dostatek vody, ale není bezpečná pro pití. Na ostrovech nebo v pobřežních komunitách společnost GivePower čerpá a čistí vodu přímo z oceánu.

Existují místa, kde vyvrtání studny a použití chlóru nebo filtrace zajistí zdroj čisté vody. Společnost GivePower se zaměřuje na „ty náročnější zdroje vody, [jako je] mořská voda, brakická voda, tzv. netradiční zdroje vody,“ řekl Stephan.

Dodání a instalace solárních panelů a odsolovacích systémů v těchto někdy velmi odlehlých oblastech může být od jednoduchého a nudného až po poměrně náročné, řekl Stephan. V Keni používá společnost GivePower k přesunu kontejnerů a jejich umístění na betonové podložky plošinové nákladní automobily a jeřáby.

„Měli jsme několik zajímavých aplikací, kde jsou komunity příliš vzdálené a jeřáby nejsou k dispozici. Viděl jsem několik opravdu působivých videí, na kterých lidé tyto věci dostávají na klády a tak nějak je převalují přes tyto klády jen s pomocí lidské síly – jen s pomocí skupiny lidí, kteří je tlačí na místo. Je docela působivé, s jakou vynalézavostí přijdou některé místní komunity, zejména v odlehlých oblastech, aby je dostaly na správné místo,“ řekl Stephan.

Menší systémy mají integrovaný stojan na solární panely, který se montuje na horní část kontejneru a jehož instalace trvá méně než dvě hodiny. U větších systémů se k nastavení sloupů a hlavní konstrukce používá jeřáb, než týmy pomocí lešení zavěsí solární panely, které stíní systém kontejnerů a vodní nádrže pod nimi.

Lokalita Likoni

Likoni je nízkopříjmová komunita s přibližně 200 000 obyvateli na jihovýchodním pobřeží Keni, která hraničí s Indickým oceánem. Likoni se nachází na předměstí Mombasy, pociťuje extrémní nedostatek vody a je odkázána na její dovoz.

„Když přemýšlíme o vodě, myslíme si, že je to prostě základní potřeba, že je to normální. Ale pro obyvatele Likoni je voda jako zlato, ke kterému se musíte pořádně prokopat,“ uvedla ve videu Ruth Ndung’u, manažerka pracoviště GivePower Kenya.

Lidé v Likonii mohou zaplatit dvojnásobek částky, kterou platí za nájem, aby získali dostatek vody na měsíc.

„To, že máme čistou vodu, má na tuto komunitu tak velký dopad. Pomyslete na otce, který teď nemusí neustále vozit své děti do nemocnice kvůli tyfu nebo choleře, nebo na maminku, která má malou jídelnu a teď ví, že její jídlo bude chutné,“ řekl Ndung’u.

Řešení problémů globálního dodavatelského řetězce

Nedostatek a neustálé zdražování přepravních kontejnerů má na společnost GivePower dopad, zejména proto, že při zavádění nových solárních vodních farem spoléhá na dary.

„Globální dodavatelský řetězec se nyní ukazuje jako poměrně náročný,“ řekl Stephan. Tarify, místní předpisy a daně mohou ovlivnit náklady a časový harmonogram projektů odsolování. Existují také určité díly, které je nyní obtížné sehnat, například čerpadla a čipy. Položky, které se dříve sháněly tři měsíce, se nyní shánějí šest měsíců i déle.

Naštěstí solární panely nebylo tak obtížné získat, protože společnost GivePower je obvykle získává od místních dodavatelů v zemi, kde odsolovací zařízení zřizuje.

Haiťané pomáhají Haiťanům

Zemětřesení o síle 7,2 stupně Richterovy škály, které Haiti zasáhlo v srpnu 2021, způsobilo velké škody na infrastruktuře. Odsolovací zařízení společnosti GivePower na malém ostrově u pobřeží Haiti zvaném La Gonâve „se stalo jedním z největších vodárenských podniků, které byly po zemětřesení stále v provozu,“ uvedl Stephan.

Organizace se spojila s partnery, aby zahájila rozsáhlou pomoc a dodávala postiženým komunitám desítky tisíc galonů vody denně z ostrova na pevninu.

Haiti je do značné míry závislé na zahraniční pomoci, takže bylo jedinečné vidět, jak Haiťané pracující pro GivePower pomáhají v této krizi jiným Haiťanům, řekl Stephan.

Autor: Alyssa Sporrer

Containerized solar water farms provide clean water, jobs for locals

foto: GivePower