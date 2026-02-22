Kuiperův pás je plný podivných objektů ve tvaru arašídů

Naše sluneční soustava je obklopena podivnými objekty ve tvaru arašídů. Astronomové si myslí, že vědí proč. Čerstvě zveřejněná studie zveřejněná pomáhá vysvětlit, jak vznikly „planetesimály“ – stavební kameny planet.
V Kuiperově pásu, obrovském prstenci trosek za Neptunem, překvapil vědce svým nečekaným tvarem přibližně jeden z deseti objektů o velikosti několika kilometrů. Namísto toho, aby připomínaly kouli, jsou tyto zbytky z rané historie sluneční soustavy složeny ze dvou různě velkých laloků, jako arašídy nebo nedbale postavený sněhulák.
Astronomové získali dosud nejjasnější pohled na tento jev, když mise NASA New Horizons v roce 2019 proletěla kolem objektu Arrokoth v Kuiperově pásu. Postupně však nacházeli další příklady těchto podivně tvarovaných „planetesimálů“ – odborný termín pro ledové, skalnaté stavební kameny, které se před miliardami let spojily do planet naší sluneční soustavy. Vědci doufají, že vyřešení záhady těchto objektů by mohlo odhalit hlubší pochopení toho, jak přesně vznikla Země a jiné světy.
Nyní má jeden tým vysvětlení, které pomáhá doplnit další kousek do skládačky vzniku planet.
„Když jsme poprvé viděli výsledky našich simulací, byli jsme velmi nadšení,“ říká Jackson Barnes, postgraduální student na Michiganské státní univerzitě. Barnes je hlavním autorem nové studie, která byla publikována[1] v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. „Ještě více nás potěšilo, že se nejednalo o ojedinělý případ a že jsme ve skutečnosti vytvořili mnoho těchto dvoulaločných objektů s různými tvary a velikostmi laloků.“
„Je to úžasná práce,“ říká William McKinnon, planetární vědec z Washington University v St. Louis, který se na nové práci nepodílel. „Autoři prokázali, že nejvíce přímá cesta je skutečně fyzicky docela pravděpodobná.“
Předchozí studie předpokládaly, že tyto „buráky“ – nazývané „kontaktní dvojhvězdy“ – byly původně dvě samostatné koule, které se točily ve spirále, dokud je náraz nespojil v boku. Ale tento kosmický pářící rituál by byl příliš pomalý, aby již skončil u všech kontaktních dvojhvězd, které vidíme. Nová studie místo toho popisuje jejich společný vznik.
„Vznik kontaktních dvojhvězd ze dvou samostatných těles nefunguje příliš dobře,“ říká David Nesvorný, astronom z Southwest Research Institute v Boulderu v Coloradu, který se na studii nepodílel. „Měli jsme proto podezření, že kontaktní dvojhvězdy vznikly během gravitačního kolapsu, ale tato studie je první, která podrobně simuluje jejich vznik.“
Před asi 4,6 miliardami let se obrovský oblak plynu a prachu zhroutil pod vlastní gravitací a zapálil naše Slunce. Zbytky se spojily do prachového disku vířícího kolem mladé hvězdy. Astronomové se domnívají, že hustší roje kamínků uvnitř tohoto disku se také zhroutily podobně jako původní oblak a vytvořily planetesimály o velikosti několika kilometrů.
Představte si Kuiperův pás jako vnější okraj tohoto protoplanetárního disku, který v tom okamžiku zamrzl v čase. Tam venku jsou planetesimály příliš řídké a pohybují se příliš pomalu, aby se často setkávaly, a proto se většina z nich nikdy nespojila do planet.
Proč tedy tolik z nich mělo tvar arašídu? Buď se oblaky oblázků někdy zhroutily do dvou samostatných těles obíhajících ve společné orbitě, která se postupem času přiblížila, nebo se tato dvojhvězda vytvořila najednou a rychlé otáčení a lepivost ledových oblázků nějakým způsobem vytvořily podivný tvar. První možnost nemohla vysvětlit všudypřítomnost tohoto tvaru, ale druhá možnost byla matematicky obtížně modelovatelná.
Nová studie to napravuje pomocí výkonných počítačů, které rozbijí virtuální oblak prachu na malé kousky a simulují, jak všechny interagují během gravitačního kolapsu. Asi 4 procenta simulací vedou ke kontaktním dvojhvězdám. To je méně než pozorovaná prevalence v Kuiperově pásu, což naznačuje, že model není zdaleka dokonalý, ale je to poprvé, co nějaká simulace vytvořila tyto pravěké arašídy přímo z kolapsu jediného oblaku.
„Výsledky vypadají velmi slibně,“ říká Nesvorný, i když poukazuje na to, že úzký krk Arrokothu bylo obtížné reprodukovat v simulovaných dvojhvězdách, z nichž mnohé vypadají ve středu více baňaté. Také poznamenává, že simulace se točí rychleji než Arrokoth, nejlépe prostudovaná planetka Kuiperova pásu, kterou máme.
Právě proto, že Arrokoth představuje archetypální, dosud nejlepší pohled na tyto objekty, byl dominantním cílem teoretiků, říká Audrey Thirouin, planetární vědkyně z Lowell Observatory ve Flagstaffu v Arizoně, která se na studii týmu nepodílela. Toto jedinečné zaměření však má za následek, že se nezohledňuje širší spektrum známých kontaktních dvojhvězd. „Líbí se mi tedy, že se tato studie snaží představit obecnější práci o vzniku těchto systémů,“ říká.
„To byla hypotéza, která se objevovala již od průletu Arrokothu v roce 2019,“ říká Barnes. Je povzbudivé, dodává, že pouhým rozptýlením mraku a větším výpočetním výkonem „jsme odměněni celou řadou tvarů, včetně kontaktních dvojhvězd, jako je Arrokoth.
Autoři
Joseph Howlett je redaktor časopisu Scientific American, který se zabývá fyzikou, matematikou, astronomií a dalšími obory. Dříve byl redaktorem časopisu Quanta Magazine a má doktorát z částicové fyziky na Kolumbijské
univerzitě.
Lee Billings je vědecký novinář specializující se na astronomii, fyziku, planetární vědu a kosmické lety a je vedoucím redaktorem pro fyzické vědy v časopise Scientific American. Je autorem kriticky oceněné knihy Five Billion Years of Solitude: The Search for Life Among the Stars (Pět miliard let samoty: Hledání života mezi hvězdami), která v roce 2014 získala cenu Science Communication Award od American Institute of Physics.
Zdroj: Sciam
