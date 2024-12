Kvantový efekt kocoura Šklíby

Zdá se, že fyzikové jsou kočkami posedlí. James Clerk Maxwell, otec elektrodynamiky, studoval padající kočky, aby zjistil, jak se při pádu otáčejí. Mnoho učitelů fyziky používalo kočičí srst a tvrdou gumovou tyč k vysvětlení jevu třecí elektřiny. A Erwin Schrödinger slavně ilustroval podivnosti kvantové fyziky myšlenkovým experimentem s kočkou, která není ani mrtvá, ani živá.

Není tedy divu, že se fyzikové v článku publikovaném v New Journal of Physics v roce 2013 opět obrátili na kočky, aby pojmenovali nově objevený kvantový jev. Jejich třívětý abstrakt studie https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/15/11/113015/pdf zní: „V tomto článku představujeme kvantovou kočku z Cheshire. V předem a následně vybraném experimentu nacházíme Kočku na jednom místě a její škleb na jiném. Kočka je foton, zatímco škleb je jeho kruhová polarizace.“

Nově objevený jev byl jevem, při kterém se určité vlastnosti částic ubírají jinou cestou než samotné částice – podobně jako úsměv Kocoura z Cheshire (Šklíba) v knize Alenčina dobrodružství v říši divů, kterou napsal Lewis Carroll – pseudonym matematika Charlese Lutwidge Dodgsona – a která byla publikována v roce 1865.

Tento zvláštní kvantový jev byl dosud prokázán několika experimenty. Tato myšlenka však vyvolala i značnou skepsi. Kritici se nezabývají ani tak teoretickými výpočty nebo experimentální přísností, jako spíše interpretací důkazů. „Mluvit o beztělém přenosu mi připadá poněkud odvážné,“ říká fyzik Holger Hofmann z Hirošimské univerzity v Japonsku. „Místo toho bychom měli revidovat naši představu o částicích.“

Nedávno vědci pod vedením Yakira Aharonova z Chapmanovy univerzity posunuli debatu na další úroveň. Aharonov byl spoluautorem prvního článku, který navrhl kvantový Cheshireův efekt. Nyní na preprintovém serveru arXiv.org spolu se svými kolegy zveřejnil popis teoretické práce, která podle nich dokazuje, že kvantové vlastnosti se mohou pohybovat i bez jakýchkoli částic – jako beztělesný úsměv, který poletuje světem a ovlivňuje své okolí – způsobem, který obchází kritické obavy vznášené v minulosti.

Úsměv bez kočky

Aharonov a jeho kolegové se poprvé setkali se svou kvantovou kočkou z Cheshire před několika lety, když přemýšleli o jednom z nejzákladnějších principů kvantové mechaniky: nic nelze jednoznačně předpovědět. Na rozdíl od klasické fyziky může mít stejný kvantově mechanický experiment za naprosto stejných podmínek různé výsledky. Nelze tedy předpovědět přesný výsledek jednoho experimentu – pouze jeho výsledek s určitou pravděpodobností. „Kvantové mechanice nikdo nerozumí. Je to tak neintuitivní. Známe její zákony, ale vždy nás překvapí,“ říká Sandu Popescu, fyzik z Bristolské univerzity v Anglii, který s Aharonovem spolupracoval na článku z roku 2013 i na novém preprintu.

Aharonov se však s touto nejistotou nespokojil. Od 80. let proto zkoumal způsoby, jak zkoumat základní procesy navzdory pravděpodobnostní povaze kvantové mechaniky. Aharonov – nyní je mu 92 let – používá přístup, který spočívá v intenzivním opakování experimentu, seskupování výsledků a následném zkoumání toho, co vyšlo před a po experimentu, a vzájemném propojování těchto událostí. „Abyste to mohli udělat, musíte pochopit tok času v kvantové mechanice,“ vysvětluje Popescu. „Vyvinuli jsme zcela novou metodu, jak spojit informace z měření před experimentem a po něm.“

Vědci díky této metodě narazili na několik překvapení – včetně jejich teoretické Cheshireské kočky. Jejich nápad zní na první pohled jednoduše: poslat částice optickým nástrojem zvaným interferometr, který způsobí, že se každá částice pohybuje jednou ze dvou cest, které se nakonec na konci opět spojí. Aharonov a jeho kolegové teoretizovali, že pokud by se nastavení a měření provedlo šikovně, mohlo by se prokázat, že částice v interferometru urazí dráhu, která se liší od dráhy její polarizace. Jinými slovy, tvrdili, že vlastnost částice by mohla být měřena na jedné dráze, i když částice sama šla po druhé – jako by se úsměv a kočka rozešly.

Inspirován touto teorií provedl tým pod vedením Tobiase Denkmayra, který tehdy působil na Technické univerzitě ve Vídni, experiment s neutrony https://www.nature.com/articles/ncomms5492 ve studii publikované v roce 2014. Tým ukázal, že neutrální částice uvnitř interferometru sledují jinou dráhu než jejich spin, což je kvantově mechanická vlastnost částic podobná momentu hybnosti: Denkmayr a jeho kolegové skutečně našli důkaz teorie Cheshirské kočky. O dva roky později vědci pod vedením Maximiliana Schlosshauera z Portlandské univerzity úspěšně provedli stejný experiment s fotony. Vědci zaznamenali důkaz, že částice světla se v interferometru pohybovaly po jiné dráze, než jakou měla jejich polarizace.

Slabá měření a iluze

Ne všichni jsou však o tom přesvědčeni. „Takové rozdělení nedává vůbec žádný smysl. Poloha částice je sama o sobě její vlastností,“ říká Hofmann. „Přesnější by bylo mluvit o neobvyklé korelaci mezi polohou a polarizací.“ V listopadu loňského roku Hofmann a jeho kolegové poskytli alternativní vysvětlení založené na všeobecně známých kvantově mechanických efektech.

Pablo Saldanha z Federální univerzity Minas Gerais v Brazílii a jeho kolegové se domnívají, že výsledky lze vysvětlit pomocí duality vlny a částice. „Pokud se na to podíváte z jiného úhlu pohledu, žádné paradoxy neexistují,“ říká Saldanha, “ale všechny výsledky lze vysvětlit pomocí tradiční kvantové mechaniky jako jednoduché interferenční efekty.“

Velká část kontroverzí se týká způsobu, jakým jsou v těchto experimentech zjišťovány vlastnosti a polohy částic. Narušení částice by mohlo změnit její kvantově mechanické vlastnosti. Z tohoto důvodu nelze fotony nebo neutrony zaznamenat uvnitř interferometru pomocí běžného detektoru.

Místo toho se vědci musí uchýlit k principu slabého měření, který vyvinul Aharonov v roce 1988. Slabé měření umožňuje snímat částici velmi lehce, aniž by došlo ke zničení jejího kvantového stavu. To má však svou cenu: výsledek slabého měření je velmi nepřesný. (Proto se tyto experimenty musí mnohokrát opakovat, aby se kompenzovala skutečnost, že každé jednotlivé měření je velmi nejisté.)

Při kvantových experimentech s Cheshirskou kočkou se provádí slabé měření podél dráhy v interferometru, dráhy se pak spojí a vznikající částice se měří běžným detektorem. Podél jedné dráhy interferometru lze provést slabé měření polohy částice a podél druhé jejího spinu. Pomocí detektorů mohou fyzikové definitivněji charakterizovat částice, které prošly interferometrem, a případně rekonstruovat, co se během cesty částice odehrálo. Například v určitých detektorech se objeví pouze určité částice, což fyzikům pomůže dát dohromady, jakou cestu předtím urazil jejich neutron nebo foton. Podle Aharonova, Popescua a jejich kolegů experimenty s Cheshirskou kočkou nakonec odhalí, že polohu částice lze potvrdit na jedné cestě, i když na druhé byla měřena její polarizace nebo spin.

Obr. 1. Zjednodušené schéma kvantového experimentu s Cheshirskou kočkou představuje dvě cesty, kterými se může částice vydat po průchodu optickým zařízením. Částice (začínající vlevo) jsou poslány do optického zařízení, které je rozdělí na jednu ze dvou cest. Podél jedné cesty lze provést slabé měření a později, po výstupu ze zařízení, mohou detektory pomoci určit, kterou cestou částice prošla. ,,Observation of a Quantum Cheshire Cat in a Matter-Wave Interferometer Experiment,“ Tobias Denkmayr et al., in Nature Communications, Vol. 5, Article No. 4492; 29. července 2014.

Saldanha a jeho spoluautoři tvrdí, že není možné tvrdit něco o kvantových systémech v minulosti vzhledem k jejich měřením v současnosti. Jinými slovy, fotony a neutrony naměřené v konečných detektorech nám nemohou říci mnoho o jejich předchozí trajektorii. Místo toho by se vlnové funkce částic procházejících dráhami interferometru mohly překrývat, což by znemožnilo vysledovat, jakou dráhu částice urazila. „Paradoxní chování nakonec souvisí s dualitou vlny a částice,“ říká Saldanha. Tvrdí však, že v pracích, které uvádějí důkazy kvantové Cheshireské kočky, jsou výsledky „zpracovány sofistikovaným způsobem, který tuto jednodušší interpretaci zastírá“.

Hofmann mezitím zdůraznil, že výsledky se budou lišit https://phys.org/news/2024-01-quantum-cheshire-cat-particles-properties.html, pokud systém změříte jiným způsobem. Tento jev je v kvantové fyzice dobře známý: pokud například nejprve změříte rychlost částice a pak její polohu, může být výsledek jiný, než kdybyste nejprve změřili polohu téže částice a pak její rychlost. On a jeho kolegové proto tvrdí, že závěry Aharonova a jeho týmu byly samy o sobě správné – částice se pohybovala po jedné dráze a polarizace následovala druhou -, ale že takové rozdílné dráhy neplatí současně.

Jak řekl Hofmannův spoluautor Jonte Hance, rovněž z Hirošimské univerzity, časopisu New Scientist: „Vypadá to, že [částice a polarizace] jsou oddělené jen proto, že měříte jednu z vlastností na jednom místě a druhou vlastnost na druhém místě, ale to neznamená, že ty vlastnosti jsou na jednom a druhém místě, to znamená, že samotné měření je ovlivňuje takovým způsobem, že to vypadá, že jsou na jednom a druhém místě.“

Nový způsob, jak chytit kočku z Cheshire?

Tyto kritiky však „postrádají smysl“, říká Popescu. Souhlasí s tím, že práce a úvahy předložené příslušnými skupinami Saldanha a Hofmanna jsou správné – ale dodává, že nejlepší způsob, jak otestovat jakoukoli interpretaci, je vytvořit z každé z nich testovatelné předpovědi. „Jak tomu rozumím, neexistuje žádný přímý způsob, jak na jejich základě vytvořit předpovědi,“ říká Popescu v souvislosti s těmito alternativními vysvětleními. „Mají tak trochu staromódní způsob pohledu na věc: jsou tu rozpory, tak přestanete počítat.“

Aharonov a Popescu spolu s fyzikem Danielem Collinsem z Bristolské univerzity nyní ve svém nedávném preprintovém článku popsali, jak se může spin částice pohybovat zcela nezávisle na ní samotné – bez použití slabého měření. V jejich novém experimentálním uspořádání je částice umístěna v levé polovině podlouhlého dvoudílného válce, který je na vnějších okrajích uzavřen. Vzhledem k vysoce odrazivé stěně uprostřed má částice mizivě malou pravděpodobnost, že proletí tunelem do pravé části válce. Ve svém článku vědci předkládají důkaz, že i když částice zůstane téměř ve všech případech v levé části válce, mělo by být možné změřit přenos spinu částice na pravé vnější stěně. „Je to úžasné, že?“ Collins říká. „Myslíte si, že částice má spin a ten by měl zůstat s částicí. Ale spin prochází krabicí bez částice.“

Obr2. V novém myšlenkovém experimentu určeném k pozorování kvantové Cheshirské kočky by fyzikové byli schopni změřit vlastnost částice v jedné ze dvou komor podlouhlého válce navzdory tomu, že samotná částice by se nacházela v druhé komoře.

Tento přístup by řešil několik zásadních problémů, které byly dosud vzneseny. Fyzikové nepotřebují slabá měření. Nepotřebují ani seskupovat výsledky svých experimentů, aby mohli vyvozovat časové závěry. (Jak již bylo řečeno, seskupení výsledků by přesto měření zlepšilo, vzhledem k tomu, že samotný úhlový moment stěny nelze jednoznačně určit kvůli Heisenbergovu principu neurčitosti). V tomto scénáři se však jedná pouze o fyzikální principy, jako je zákon zachování energie nebo zákon zachování hybnosti a úhlového momentu. Popescu a Collins vysvětlují, že doufají, že tento experiment budou realizovat i další skupiny, aby mohly pozorovat účinky v laboratoři.

Nová práce vzbudila Hofmannův zájem. „Scénář je vzrušující, protože interakce mezi polarizací a pohybem částic vytváří obzvláště silný kvantový efekt, který jasně odporuje částicovému obrazu,“ říká.

Stále to však nepovažuje za důkaz nehmotného (bezčásticového) přenosu spinu. „Pro mě to především znamená, že je chybné předpokládat realitu nezávislou na měření,“ říká Hofmann. Místo toho kvantová mechanika umožňuje, aby se pobyt částice rozšířil i na pravou oblast válce, i když se pobyt v levé oblasti zdá být logicky přesvědčivý. „Myslím, že Aharonovovi, Collinsovi a Popescuovi je zcela jasné, že prostor před stěnou není ve skutečnosti prázdný,“ dodává.

Saldanha se však stále domnívá, že vědci příliš komplikují to, co by se dalo vysvětlit jako tradiční kvantové interferenční efekty. Když hovoří o velmi malé pravděpodobnosti, že částice vstoupí na pravou stranu experimentálního uspořádání, vysvětluje, že „musíme být opatrní s ‚mizivě malou pravděpodobností‘, když mluvíme o vlnách“. Vlnová funkce částice by také mohla expandovat do pravé strany uspořádání a ovlivnit tak úhlový moment stěny. „Stejné předpovědi lze učinit i bez tak dramatických závěrů,“ říká.

V reakci na tuto kritiku Popescu říká: „Je to samozřejmě jiný způsob uvažování. Otázkou je, zda je tato interpretace užitečná.“ Bez ohledu na to, která interpretace událostí je správná, by kvantová Cheshireská kočka mohla umožnit nové technologické aplikace. Mohla by například sloužit k přenosu informací nebo energie, aniž by se pohnula fyzikální částice – ať už z hmoty nebo světla.

Pro Popescua však hrají důležitější roli základní otázky fyziky. „Všechno to začalo, když jsme přemýšleli o tom, jak se šíří čas v kvantové mechanice,“ říká. „A najednou se nám podařilo objevit něco zásadního o zákonech zachování.“

Tento článek původně vyšel v časopise Spektrum der Wissenschaft

„Nový kvantový myšlenkový experiment s kočkou z Cheshiru se vymyká z řady.“,

Autor: Manon Bischoff je teoretická fyzička a redaktorka časopisu Spektrum, který je partnerskou publikací časopisu Scientific American.