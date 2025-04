Letní čas stojí ekonomiku miliardy

Vyšetřování katastrofy raketoplánu Challenger v roce 1986 odhalilo, že klíčoví činitelé s rozhodovací pravomocí pracovali s nedostatkem spánku. Stejně tak vyšetřování nehody Exxon odhalilo mimo jiné selhání důstojníka, který měl na starosti řízení lodi. Obě nehody jsou spojeny s únavou a vyšetřování dobře dokumentuje nebezpečí nedostatku spánku a chyb souvisejících s únavou.

Rozsáhlý výzkum ukazuje, že každoroční přechod na letní čas tato rizika zbytečně prohlubuje. Narušuje spánek milionů lidí a zvyšuje pravděpodobnost nehod, zdravotních problémů a fatálních chyb. Nejde jen o hodinu ztraceného spánku. Jde o to, jak se drobná narušení promítají do našeho zdraví, našich pracovišť a dokonce i do budoucnosti našich dětí.

Nedostatek spánku s sebou nese skutečné náklady

Chronický nedostatek spánku způsobuje více než jen to, že jsou lidé unavení. Odhaduje se, že ročně stojí 411 miliard USD v podobě ztráty produktivity a nákladů na zdravotní péči. Špatný spánek vede k chybám na pracovišti, dopravním nehodám a dlouhodobým zdravotním problémům, které zatěžují podniky, rodiny i celou ekonomiku.

Naštěstí existuje řešení. Chytřejší spánková politika – například trvalý standardní čas a pozdější začátek školní docházky – může zvýšit efektivitu, zlepšit zdraví a zachránit životy.

Vstávání před svítáním

Teenageři jsou nejhůře vyspalou věkovou skupinou v USA. Četné studie a průzkumy ukazují, že 71 % až 84 % středoškoláků uvádí, že spí nedostatečně.

To je z velké části způsobeno brzkým začátkem školní docházky, který nutí dospívající vstávat dříve, než jsou jejich biologické hodiny připraveny. Pokud máte teenagera, pravděpodobně se s tím setkáváte každý den: Dospívající se snaží probudit před východem slunce, spěchá ze dveří bez snídaně a pak čeká ve tmě na školní autobus.

Více než 80 % veřejných středních a vysokých škol v USA začíná před 8:30, přičemž 42 % začíná před 8:00 a 10 % před 7:30. Výsledkem je, že některé okresy mají svoz autobusem už v 5:00.

Teenageři procházejí přirozeným posunem svého cirkadiánního rytmu přibližně o dvě hodiny. Tento posun způsobený hormony a biologií jim ztěžuje usínání před 23:00. Těla dospívajících nejsou na tento časový rozvrh uzpůsobena, přesto školy a společnost vytvořily systém, který je nutí fungovat v nejhorším možném čase.

Zhoršující se výsledky, špatné řízení a deprese

Nevyspalí dospívající mají horší známky a výsledky v testech. Mají více dopravních nehod způsobených jízdou v ospalosti, častěji užívají alkohol a drogy. Také se u nich častěji se u nich vyskytují deprese, úzkosti, sebevraždy a agresivní chování včetně nošení zbraní.

Vedle zdravotních přínosů studie zjistily, že posunutí začátku školní docházky na 8:30 nebo později by mohlo do dvou let přinést ekonomice 8,6 miliardy dolarů, mimo jiné díky vyššímu počtu maturantů.

Ačkoli existují obavy ze zvýšených nákladů na dopravu, například z potřeby dalších autobusů nebo řidičů kvůli posunutí začátku školní docházky, některé okresy zjistily, že optimalizace autobusových linek může kompenzovat výdaje, takže změna je nákladově neutrální nebo dokonce úsporná. Studie v Bostonu zjistila, že reorganizace autobusových jízdních řádů pomocí pokročilých algoritmů snížila počet potřebných autobusů a zvýšila efektivitu. To umožnilo středoškolákům začít později a lépe se přizpůsobit jejich přirozeným spánkovým cyklům. Tato změna nejen podpořila zdraví spánku dospívajících, ale také ušetřila okresu 5 milionů dolarů ročně.

Více infarktů, autonehod a sebevražd

Každý rok v březnu si většina Američanů posouvá hodiny dopředu kvůli letnímu času. Studie ukazují, že tato změna narušuje spánek a vede k měřitelným nepříznivým důsledkům, včetně výrazného nárůstu infarktů. Tyto účinky přetrvávají i několik dní po posunu, protože pracovníci, kteří jsou nevyspalí, se snaží přizpůsobit. Závažné jsou také dopady na duševní zdraví. V týdnech následujících po změně směny se zvyšuje počet sebevražd, zejména u osob, které jsou již náchylné k depresím.

Na rozdíl od letního času se standardní čas řídí přirozeným cirkadiánním rytmem těla, který je regulován především působením slunečního světla. Naše vnitřní hodiny jsou nejstabilnější, když je tělo vystaveno rannímu světlu brzy ráno, což je signál, že se má probudit a regulovat klíčové biologické funkce, jako je produkce hormonů, bdělost a metabolismus. Naproti tomu letní čas uměle prodlužuje večerní světlo, čímž zpožďuje uvolňování melatoninu v těle a ztěžuje usínání v biologicky vhodnou dobu.

Studie zjistily, že zavedení stálého standardního času by mohlo zabránit až 5 000 sebevraždám ročně díky snížení sezónních depresí, snížit počet chyb, úrazů a absencí na pracovišti a zvýšit bezpečnost na silnicích, což by mohlo zabránit 1 300 úmrtím v dopravě ročně.

Trvalý letní čas nefunguje

Spojené státy vyzkoušely trvalý letní čas v roce 1974. Byl tak nepopulární, že jej Kongres během devíti měsíců zrušil. V roce 2011 to zkusilo trvalý letní čas i Rusko, ale po třech letech se vrátilo ke standardnímu času. Velká Británie zrušila letní čas v roce 1971 po třech letech a Portugalsko v roce 1996 po čtyřech letech.

Tyto příklady poskytují reálné důkazy o tom, že trvalý letní čas je nežádoucí kvůli negativním zdravotním dopadům. Všechny tři země se o něj pokusily a nakonec od něj ustoupily. V současné době žádná země nemá celoroční letní čas.

Největším nedostatkem trvalého letního času je, že zimních měsících probouzíte do tmy. A nejen to, také vycházíte o hodinu dříve, v zimě do ranních nejchladnějších hodin. Tam a zima – to rozhodněte nechcete a nečekejte, že o o hodinu delší světlo při letní grilovačce bude skutečnou kompenzací za zimní období. Tak prostě to nefunguje.

Naopak delší doba světla večer způsobuje některým lidem a hlavně dětem obtíže při usínání. Ranní světlo je nezbytné pro správnou regulaci cirkadiánních rytmů a kompenzace delším večerem v tomto nefunguje. Hlavní zdravotnické organizace spolu se důrazně staví proti trvalému letnímu času kvůli jeho dobře zdokumentovaným rizikům.

Trvalý standardní čas a pozdější začátky škol nejsou radikálními nápady. Jsou to praktická, na důkazech založená řešení vycházející z lidské biologie. Zavedení těchto změn na celostátní úrovni by vyžadovalo opatření Kongresu. Současné federální zákony umožňují americkým státům přijmout trvalý standardní čas. Arizona a Havaj to již učinily, čímž vytvořily precedens pro zbytek země.

