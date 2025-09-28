Bill McKibben: Solární energie může zrušit moc ropných společností a států

Bill McKibben je jako stará kultura kvasnic, kterou oživíte, když chcete založit novou várku kvásku. Díky němu se věci hýbou. McKibben je spoluzakladatelem a hlavním poradcem skupiny klimatických aktivistů 350.org, zakladatelem Third Act – skupiny pro klima a demokracii vedené obyvateli USA staršími 60 let – a hlavním iniciátorem Sun Day, celonárodní komunitní oslavy solární energie, která se koná 21. září. Tento zkušený aktivista tvrdí, že solární energie konečně odpovídá velikosti klimatické krize – a tento víkend pořádá celonárodní „Den slunce“ na podporu čisté energie.
Jeho aktivistická síla vychází z jeho spisovatelského umění. McKibben stále přispívá svými díly do kultovního časopisu The New Yorker, který v roce 1962 uveřejnil seriál „Tiché jaro“ Rachel Carsonové a v roce 1989 pak zahájil svou vlastní kariéru seriálem „Konec přírody„. Tuto jeho první knihu lze spravedlivě označit za první dílo populární literatury faktu o klimatických změnách. Od té doby McKibben vydal více než 20 knih, včetně manifestu za spravedlivý a udržitelný ekonomický systém „Hluboká ekonomika“ z roku 2007 a ohlédnutí za svým „předměstským chlapectvím“ z roku 2022, kdy zpíval v kostelním sboru a vedl zájezdy za americké revoluce po svém historickém městečku v Nové Anglii, „Vlajka, kříž a nádražní vůz„. Od roku 2022 píše McKibben také pro své stránky Substack, „Klíčová léta„.
McKibbenova nová kniha „Here Comes the Sun“ je střízlivým, ale optimistickým pohledem na „poslední šanci pro klima a novou šanci pro civilizaci“. McKibben v knize tvrdí, že nyní, kdy je sluneční energie nejdostupnější formou energie na celé planetě, máme bezprecedentní příležitost rozšířit opatření v oblasti klimatu na úroveň potřebnou pro planetární efekt. Je to příležitost, okamžik, kterého se musíme všichni společně chopit, počínaje tímto Dnem Slunce.
Tento rozhovor byl upraven a zkrácen.
Yale Climate Connections: Myslím, že by bylo spravedlivé označit mnoho vašich předchozích knih za environmentální lamentace nebo jeremiády. Ale v této knize se zdá, že jste v novozákonním módu a šíříte dobrou zprávu. Co se stalo s obnovitelnými zdroji energie, že je to tak pozoruhodné?
Bill McKibben: No, na začátku musím posluchače varovat: Zůstávám tak trochu prorokem Jeremiášem. Klimatická krize, o které jsem začal psát v 80. letech, se naplňuje přesně tak, jak vědci tvrdili. A jsme svědky toho, že se nyní dějí mimořádně nebezpečné věci s těmi nejzákladnějšími systémy na Zemi. A to vše samozřejmě vidíme v okamžiku, kdy v naší zemi máme pocit, že demokracie pomalu končí.
Uprostřed těchto velmi špatných věcí se však na této planetě děje jedna velká dobrá věc. A tou je náhlý rozmach využívání toho, čemu jsme posledních 40 let říkali alternativní energie, ale co se nyní stalo nejzřetelnějším a nejjednodušším způsobem výroby energie.
Devadesát pět procent nové výroby elektřiny u nás i ve světě v loňském roce pocházelo z čisté energie. A zrychlování pokračuje. V květnu, což je poslední měsíc, za který máme k dispozici čísla, Čína instalovala tři gigawatty solární energie denně. To znamená, že každých osm hodin postavila solární ekvivalent jedné uhelné elektrárny. Tato čísla se natolik liší od všeho, co jsme dosud viděli, že se zdálo, že stojí za to napsat tuto knihu, aby se tento příběh rozšířil.
YCC: A nejde jen o Čínu. Ve své knize popisujete, co se děje v Pákistánu.
McKibben: Ano. Sledoval jsem, co se stalo v posledním roce, kdy záplava velmi levných čínských solárních panelů umožnila Pákistáncům v podstatě přebudovat elektrickou síť jejich země. Za osm měsíců vybudovali ekvivalent poloviny elektrické sítě v zemi, a to jen pomocí videí na TikToku, na kterých sestavují solární panely.
Když se podíváte na Google Earth, zjistíte, že jsou na střechách všech obytných domů, továren a nákupních center v Láhauru, Karáčí a Islámábádu. Za 40 let práce na klimatických otázkách je solární energie jedinou věcí, kterou jsem viděl a která se může rozšířit do té míry, že skutečně přeruší tok uhlíku do atmosféry.
Myslím, že bychom do této sázky měli vložit všechny své žetony, jak jen to půjde.
YCC: V Pákistánu musí řešit, jak přebudovat síť, aby se přizpůsobila tomu, co se tam tak rychle děje. Ve Spojených státech, jak zdůrazňujete, musíme přehodnotit některé způsoby fungování, abychom se přizpůsobili hojné a levné solární energii. Co je třeba změnit v této oblasti?
McKibben: Začněme tím nejzjevnějším, co je třeba změnit. Potřebujeme nového prezidenta, který nebude v otázkách týkajících se obnovitelných zdrojů energie hlupák. Skutečnost, že zrušil velkou větrnou farmu u pobřeží Rhode Islandu jen několik týdnů před dokončením, je známkou šílenství, které ovládlo naše úvahy o obnovitelných zdrojích energie.
Není to však jediné znamení. Američané platí za střešní solární elektrárny třikrát až čtyřikrát více než obyvatelé Austrálie nebo EU. A důvod má jen malý podíl na tarifech a ceně hardwaru. Většinou jde o to, čemu se říká měkké náklady, zejména o výdaje a obtíže při získávání licencí a povolení.
V této zemi máme 15 000 obcí. Každá z nich má vlastní stavební zákon a vlastní soubor inspektorů. Schválení trvá měsíce. Ve zbytku světa, když zavoláte v pondělí a řeknete: „Chci na střechu solární panely,“ v pátek už tam stojí a vyrábí elektřinu.“
Došlo k určitému pokroku. Národní laboratoř pro obnovitelnou energii vydala aplikaci nazvanou Solar App Plus, která umožňuje v podstatě okamžité povolení. Kalifornie, Maryland a New Jersey to již nařídily, takže zbývá 47 států, které se o to postarají.
Řeknu vám další příklad. V celé Evropě si miliony a miliony lidí, obyvatel bytů, postavily takzvané balkonové solární systémy, které jsou ještě jednodušší než střešní. Stačí zajít do místního obchodu Best Buy ve Stuttgartu, zaplatit pár set eur a přijít domů se solárním panelem, který je určen k zavěšení na balkon bytu. Pak ho zapojíte do zdi standardním kabelem a on vyrobí něco kolem 20, 25 % energie, kterou spotřebuje mnoho bytů.
To je nelegální všude ve Spojených státech kromě státu Utah. Tam nějaký libertariánsky smýšlející senátor státu řekl: „Proč je obyvatelům Provo a Salt Lake City upíráno toto privilegium, kterému se těší obyvatelé Německa?“ A tak se stalo. A tak teď na YouTube existuje spousta videí, na kterých si vážení Utahané staví nové solární panely na balkonech a šklebí se při tom. Myslím, že právě takovou práci můžeme v příštích 18 měsících udělat, a to i v době, kdy se budeme snažit o návrat Kongresu, který si váží vědy a fyziky.
YCC: Poukazujete také na to, že jakmile se obnovitelná energie stane cenově dostupnou, a tedy úspěšnou, objeví se proti ní falešné humanitární a ekologické argumenty. Jak by se měli klimatičtí aktivisté připravit na tvrzení, že obnovitelná energie ignoruje chudé, ptáky a velryby?“
McKibben: Jediný způsob, jak na to reagovat, je ohromující záplava dat, která ukazují, že se mýlí.
Pro lidi žijící v chudobě na této planetě je to vlastně největší požehnání, jaké si lze představit. V deníku Times vyšla velká zpráva o nové zprávě evropského think tanku Ember, která ukazuje, že solární energie se v Africe rychle rozjíždí a šíří se stejně jako loni v Pákistánu, a to ze stejných důvodů. Stovky milionů lidí v Africe nemají elektřinu. Dvě stě padesát let spalování fosilních paliv jim nedokázalo zajistit ani základy elektřiny. Tito lidé nyní chápou, že jediný způsob, jak získat cenově dostupnou a spolehlivou energii, je využít nikoliv vzdálených zásob ropy nebo zemního plynu, ale místních zásob slunce nebo větru. A nyní, když jsou tyto solární panely obvykle spojeny s baterií, je tato energie cennější, než byla ještě před několika lety.
Myslím si, že spor o chudobu je docela dobře vyřešen. Rád bych k němu ale přidal další rovinu. Jsou to ti nejchudší lidé na celém světě i v této zemi, kteří také nejvíce trpí dalším účinkem fosilních paliv, nikoliv ničením klimatu, ale ničením ovzduší kolem nás.
YCC: A co argumenty, že solární a větrná energie představují hrozbu pro životní prostředí?
McKibben: Je zřejmé, že nechcete jít do nejčistší divoké oblasti na světě, vykácet tam les a postavit solární panely. Ale musíme zabrat nějakou půdu, pravděpodobně méně, než nyní využíváme pro fosilní paliva, abychom mohli postavit solární panely a větrné turbíny. Představa, že to nemůžeme udělat, protože bychom zabrali půdu v zemědělství, je prostě šílená.
Vezměte si Ameriku. Naší největší plodinou v zemi je kukuřice. Pěstujeme ji na 60 milionech akrů. Z toho 30 milionů hektarů se zpracovává na etanol. To je neuvěřitelně neefektivní.
Loni v létě jsem byl na kukuřičném poli v Illinois, kde jsem dělal reportáž pro tuto knihu s farmářem, který měnil část své půdy na solární panely. A on řekl: „Podívejte, tady je akr kukuřice. Můžu na něm vypěstovat tolik etanolu, že bych s ním za rok ujel 25 000 mil. Ale když vezmu stejný akr a pokryju ho solárním panelem, vyrobím dost elektřiny na to, abych se svým Fordem F-150 Lightning, elektrickou verzí stejného náklaďáku, ujel ne 25 000 mil, ale 700 000 mil.“
A nyní existuje něco, čemu se říká agrovoltaika, pěstování plodin na půdě se solárními panely. Tady ve Vermontu, kde žiji, prokládáme solární panely původními rostlinami lákajícími opylovače a snažíme se tak řešit krizi biodiverzity zároveň s krizí klimatu. Došlo k tak obrovskému nárůstu tohoto hmyzu, že farmáři hlásí, že se počet plodů v jejich sadech zvýšil o 30 a 40 %, protože všechny ty vosy, mouchy a můry pilně opylují jejich jablka a hrušky.
A pak existují způsoby integrace solární a větrné energie do zemědělství, které přinášejí zemědělské výhody. Na YouTube najdete spoustu obrázků ovcí, které se spokojeně pasou mezi solárními panely. Jen to nezkoušejte s kozami, říkají zemědělci. Ty rády jedí kabel a rády skáčou po panelech.
YCC: Tvrdíte, že v době levné a hojné obnovitelné energie, zejména solární, musíme přehodnotit klimatický a environmentální aktivismus. Jaká poselství, akce bychom měli přehodnotit?
McKibben: Myslím, že klimatičtí aktivisté v průběhu let většinou dělali správné věci, jen se změnilo prostředí, ve kterém se pohybujeme. Prvních 35 let tohoto boje jsme fungovali ve světě, kde byla fosilní paliva levná a obnovitelná energie drahá. A v tomto světě bylo jedním z našich úkolů snažit se zvýšit ceny fosilních paliv.
Právě o tom byla uhlíková daň. Proto jsme měli tyto masivní odprodejní kampaně, abychom zvýšili jejich kapitálové náklady. Proto jsme bojovali proti jejich plánům na rozšíření infrastruktury.
Nyní se to ale obrátilo. Někdy v posledních pěti letech jsme překročili neviditelnou hranici, kdy bylo levnější vyrábět energii ze slunce a větru. Žijeme na planetě, kde nejjednodušší a nejlevnější způsob výroby energie je namířit na slunce skleněnou tabuli.
A v tomto světě je cílem aktivismu, aby se věci děly rychleji. Nebýt klimatické krize, nebylo by to tak naléhavé. Za třicet let budeme kvůli ekonomice provozovat planetu na slunce a vítr. Ale pokud to bude trvat třicet let, pak bude planeta, kterou provozujeme na slunci a větru, rozbitá, protože klimatická krize probíhá v reálném čase, a to velmi nebezpečně. Naším úkolem je nyní tento přechod urychlit.
YCC: NIMBYismem a žalobami.
McKibben: Budu mluvit pouze ke svému kmeni vzdělaných a bohatých bělochů: „Je čas přestat se soudit, abyste zablokovali věci, na které se nechcete dívat, přestat hledat absurdní výmluvy, abyste podpořili své vlastní estetické předsudky. Je čas přijmout tuto možnost a vyvinout si novou estetiku.“ Tohle se mi líbí. Dospěl jsem k názoru, že větrná turbína na obzoru je nesmírně krásná, a líbí se mi tvůrčí práce, která se odehrává na solárních farmách.
Myslím, že všechny tyto věci ukazují na odpovědnost, které jsme se v minulosti vyhýbali. Energie vždy přicházela odjinud. Strhli jsme vrchol hory někomu jinému, abychom získali uhlí, které nám usnadní život. Nyní můžeme energii vyrábět tam, kde jsme. Něco z toho lze vyrobit na našich střechách. Něco z toho je třeba udělat mimo naše komunity. A to může být svým způsobem osvobozující. Jedním z problémů, které máme v této zemi a v tomto světě, je hrubá nerovnost. Fosilní magnáti jako John D. Rockefeller přišli na to, že když ovládnete dodávky vzácných a životně důležitých zdrojů, můžete se stát bohatými a mocnými. [Všudypřítomnost solární energie může tuto koncentrovanou moc podkopat – ], pokud se do toho pustíme.
YCC: Zvláště se mi líbila jedna z vašich poznámek, že jednou z povinností klimatických aktivistů v nových podmínkách je překonat nudu. Vysvětlete to prosím.
McKibben: Vychází to z mé zkušenosti. Před pár lety jsme založili věc, která se jmenuje Third Act a organizuje staré lidi jako já pro akce v oblasti klimatu a demokracie. A jedním z úkolů, které jsme si vzali na starost, je hlídání komisí pro veřejné služby ve státech po celé zemi. Jsou to životně důležité byrokratické orgány, které se dostaly do zajetí energetických společností a společností vyrábějících fosilní paliva a jsou chráněny silovým polem vlastní nudnosti. Kdo by chtěl celý den sedět v nějaké anonymní budově státního úřadu a poslouchat svědectví o sazbách za veřejné služby? V podstatě se tam objevují jen lobbisté energetických společností. Ale teď jsme vycvičili celý kádr starších Američanů, kteří se tam objevují s košíkem pletení nebo s křížovkami a jsou tam svědky, svědčí, organizují, vrhají světlo na tato jednání. A to je obrovská pomoc.
Potřebujeme spoustu takové práce, stejně jako potřebujeme spoustu práce, abychom změnili ducha doby. Musíme dostat lidi z místa, kde o této energii uvažují jako o „alternativní energii“, jako o „Whole Foods“: pěkné, ale drahé (pozn. Whole Foods Market, Inc. je americký nadnárodní řetězec supermarketů se sídlem v Austinu v Texasu, který obecně prodává celé potravinářské produkty bez hydrogenovaných tuků a umělých barviv, příchutí a konzervačních látek). Solární energie je jako Costco: levná, dostupná ve velkém, na pultech, připravená k použití. Doufám, že to všichni pochopíme. To je jeden z důvodů, proč pořádáme Den slunce.
YCC: Ano, promluvme si o tom. Co je to Den slunce?
McKibben: Velký den klimatických akcí připadá na 21. září, což je shodou okolností neděle, ale my ho nazýváme „Den slunce“, jakýsi protějšek Dne Země. A budou se konat stovky a stovky a stovky akcí po celé zemi. Mnoho z nich je zaměřeno na usnadnění zprovoznění solární energie.
YCC: Ve své knize uvádíte, že v roce 1978 proběhl předchozí Den slunce, Carterův Den slunce. Ten byl jednorázový. Představujete si to jako jednorázovou akci, nebo byste to rád viděl jako každoroční oslavu?
McKibben: Částečně doufám, že to nebude nutné dělat rok co rok, že naši vůdci rychle přijdou na logiku spoléhání se na levnější a čistší energii, protože se nezdá, že by to byla příliš těžká logika. Ale dokud to bude potřeba, budeme určitě tlačit dál.
To je naše šance. Ne zastavit globální oteplování, na to už je pozdě, ale zastavit ho možná až tam, kde podřízne civilizaci kolena. Každá desetina stupně Celsia, kterou můžeme ubrat z konečné teploty planety, udrží dalších 100 milionů lidí v pohodlném klimatickém pásmu, místo aby je přesunula do nebezpečného. Desetina stupně Celsia, 100 milionů lidí, to je něco, za co stojí za to bojovat, jak nejvíc to jde.
YCC: Takovou odpověď jsem nečekal. Myslím, že Den Země slavíme i nadále jako připomínku našeho spojení s přírodou. Den slunce si dovedu představit jako rovnocennou každoroční oslavu.
McKibben: To se mi líbí. Velmi jsme se odtrhli od planety, na které žijeme, hlavně proto, že dnes trávíme život zíráním na malé obdélníky skla v dlaních. Cokoli, co nám připomene, že jsme zasazeni do živé sluneční soustavy, je podle mě dobré.
Název této knihy jsem ukradl Georgi Harrisonovi. Přitom mě potěšilo zjištění, že „Here Comes the Sun“ je, alespoň podle údajů o streamování na Spotify, zdaleka nejoblíbenější ze všech písní v rozsáhlém katalogu Beatles. Streamuje ji dvakrát více lidí než „Hey Jude“ nebo „Let It Be“. Myslím, že její jemný a optimistický tón odpovídá hluboké touze lidí po něčem jiném než po násilném a ošklivém chaosu, který v naší zemi pozorujeme.
YCC: Co byste poradil mladým lidem, kteří žijí v této zničené planetární a politické situaci? Jak by se měli připravit na den po Dni Slunce?
McKibben: Pravdu řečeno, nemyslím si, že mladí lidé ode mne potřebují mnoho rad. Myslím, že většina z nich dělá správné věci a má to vyřešené. Moje rady jsou většinou určeny lidem mého věku. Nechceme být generací, která opustí svět v horším stavu, než jsme ho našli, a zanechá naše děti a vnuky ve stavu zoufalství. Proto jsme založili Third Act. Nyní máme v celé zemi asi 100 000 lidí. Ani nevíte, jak mě baví organizovat se s lidmi mého věku, aby podpořili mladé lidi. A nedokážu vám říct, kolik starých lidí mi řeklo: „Bille, moje vnoučata si teď myslí, že jsem v pohodě“.
Tento článek lze znova publikovat zdarma online nebo v tisku pod licencí Creative Commons.
Zdroj: https://yaleclimateconnections.org/2025/09/bill-mckibben-says-cheap-solar-could-topple-big-oils-power/
Autor: Michael Svoboda, 18. září 2025