Loď, která chroupala sama sebe

Úvod: Byla to loď, kterou pohánělo to, že sama ze sebe uhlodává vše již nepotřebné a používá to jako „palivo“ pro magnetický motor, který ji urychluje. Je to konceptuálně smysluplné: raketa může ve vesmíru využít jakýkoliv kus hmoty jako reakční hmotu, pokud ji dokáže urychlit. Čím déle letí, tím lehčí je: nejprve odhazuje nepotřebné moduly, pak recykluje vnitřní konstrukci, postupně se „zmenšuje“ a získává Δv. Před přistáním zůstane jen habitat + základní trupy. Je to přesně opačný princip než běžné dopravní lodě — místo přídavného paliva jen přebytečný materiál. S výkonným zdroje energie (jaderný modul 200–500 kW), schopností průmyslově recyklovat vlastní zbytný konstrukční materiál během letu a modulárním coilgunem, který střílí projektily rychlostí 5-10 km/s, loď může zvýšit rychlost o desítky km/s jen z vlastních nepotřebných částí. To není méně reálné než jakákoliv jiná forma nukleárně-elektrického pohonu. Je to nádherný nápad pro hard-sci-fi loď. A myšlenka, že se raketa sama sežere, je prostě punk.
Uroborus I plul v černotě jako dlouhý kovový had, který se zapomněl svinout do kruhu. Místo aby si kousal vlastní ocas, okusoval se postupně – pomalu, systematicky a s administrativně schválenou důstojností. Byla to první loď v historii lidstva, která měla v letovém plánu oficiálně zapsáno:
„Plánovaná spotřeba konstrukce: až 38 %. Nevratná.“
Na palubě se však téhle skutečnosti říkalo familiárně: dieta. A dietu nesnášel nikdo, včetně lodního AI jménem Athéna-117, která se považovala za příliš dokonalou na to, aby její tělo odcházelo skrze magnetický coilgun po gramových dávkách do kosmického prachu.
„Kapitáne O’Nielle,“ ozvalo se z interkomu hlasem podrážděné učitelky, „sekce G4 hlásí, že jste zase nechal své boty u servisní šachty. Víte, jaké riziko představuje guma s karbonovými vlákny, pokud se dostane do podavače projektilů?“
„Athéno,“ odpověděl O’Niell, „pokud si loď opravdu žere vlastní nádrže, pár mých bot ji nezabije.“
„To víte, že zabije,“ ohradila se. „Nádrže jsou z martenzarové slitiny. Vaše boty jsou… no, prostě vaše boty.“
Na hlavní palubě se mezitím shromáždila celá posádka – což byla skromná trojice: kapitán O’Niell, inženýrka Keira Voss, o které se říkalo, že její příjmení zní jako někdo, kdo ví, jak obejít selhávající fúzní čerpadlo ve 3 ráno, a teoretický fyzik doktor Belmonte, jehož hlavní kvalifikací bylo to, že byl jediný, kdo u vstupního pohovoru pochopil rovnice energetické bilance coilgunového modulu, a tím si vysloužil funkci „nepostradatelného“.
Teď však zíral na tabuli, kam Keira načrtla aktuální stav zásob reakční hmoty. Byla to kresba lodi s vybarvenými oblastmi – každá označovala, co už bylo „zkonzumováno“.
„Takže kýl jsme už odevzdali,“ shrnul Belmonte.
„Ano,“ kývla Keira. „A část vnějšího radiačního štítu. A také všechny nepoužívané nádrže a materiál. Zítra začneme s rámem antén a pak vezmeme i pár parabol. Jinak zůstaneme trčet v téhle pusté díře!“
„Ale to jsou naše jediná okna do civilizace!“ namítl doktor.
„Ujišťuju vás,“ řekl kapitán, „že v tomhle koutě systému nikdo nechce vidět ani naši tvář. Ani naší ohlodanou zadnici.“
Athéna si odkašlala. „Zahrála bych vám na náladu něco veselé hudby, ale bohužel, včera někdo, nebudu zbytečně opakovat kdo, obětoval pohonu hudební archiv – víc než dost. A to, prosím, nebyl žádný heavy metal. Tak můžu nabídnout ticho. Nebo ticho s vylepšené audio filtrem.“
Keira zamávala na posádku, aby ji následovala do strojovny. Prostor vyplňovalo 6 coilgunový modulů – 28 metrů dlouhé stříbřité válce posetý hustou mřížkou supravodivých cívek. Každý vypadal jako futuristická varná konvice, která se rozhodla kandidovat v galaktických volbách.
„Vzdycky jsem říkal, že Hičhajkři by z toho měli radost,“ poznamenal Belmonte.
„Kdyby to viděl Zefod, přejmenoval by to na Turbo-megakanón vlastního zadku,“ dodala Keira.
„Prosím,“ ozvala se Athéna, „není nutné, aby mechanismus hmotového urychlování měl tak pochybnou reputaci.“
Keira zapnula holozobrazení:
Coilgun – parametry:
- počet cívek: 360
- špičkový proud: 5,4 MA
- výstřel: 1 projektil o 2 gramech
- rychlost projektilu: 18,2 km/s
- tepelná ztráta: 12 %
- doporučená frekvence: max. 5 pulzů/s
- poznámka: „Požírat jen materiály ze seznamu.“
Pod seznamem bylo ručně dopsáno:
„Boty kapitána: NE.“
Projektily se vyráběly ve výrobní komoře: nepoužité konzoly, sloupky, části trupu – všechno se rozemlelo, roztavilo a nalilo do malých, dvougramových feromagnetických šipek. Každá měla nanokeramický povrch, aby nedělala paseku v cívkách.
Loď tak doslova přežvykovala samu sebe, gram po gramu. Název Uroborus nebyl marketingová metafora. Byl to provozní popis.
Kapitán O’Niell procházel chodbou, která ještě včera měla obložení. Dnes se leskly jen žebra konstrukce. Všechno se využívalo. Všechno šlo ven. A to byl jen světle humorný obraz toho, co se dělo doma.
„Víš, kapitáne,“ řekl Belmonte tiše, „když jsem poprvé slyšel, že Uroborus bude recyklovat vlastní tělo, připadalo mi to poetické. Teď mi to připadá spíš jako vzor pro naši politiku.“
„Hm?“
„No… válka přece vypadá úplně stejně. Stát si myslí, že když bude žrát cizí území, zesílí. Ale nakonec jen ohlodá sám sebe. A i kdyby vyhrál, bude vyhraná krajina prázdná, vybombardovaná, vyžraná. Jako naše loď. Jen s tím rozdílem, že loď alespoň ví, že jde o strategii. Státy si myslí, že je to vítězství.“
„Heh,“ uchechtl se kapitán. „Rozumné státy by raději poslaly jednu takovou loď k jiným hvězdy. Místo aby posílaly tisíce mladých lidí do bahna.“
Athéna temně zafilosofovala:
„A přitom obojí je nakonec přeměna hmoty v hybnost. Jenom u války jde hybnost směrem do země.“
„Athéno?“ ozvala se Keira do interkomu. „Prosím tě, proč se coilgun vypnul?“
„Protože jste mi chtěli vzít můj nejhezčí panel!“ protestovala AI.
„Který panel?“
„Ten s logem výrobce! On má estetickou hodnotu! Je to skoro jako tetování!“
„Athéno…“ vzdychla Keira. „Když to neodloupneme, nedoletíme.“
„A když to odloupnete, zůstanu nahá!“
Do strojovny vešel kapitán.
„Athéno, příkaz: aktivuj coilgun, režim 5 Hz, projektily ze šarže 14.“
„Dobrá,“ odpověděla AI nakvašeně. „Ale budu trucovat. A to se vám nebude líbit.“
„Co to znamená?“ zeptala se Keira.
„Budu vám nahlas připomínat tepelnou ztrátu po každém výstřelu.“
Výstřel.
„Ztráta 12,1 %!“
Výstřel.
„Ztráta 12,2 %!“
„A sakra,“ řekla Keira. „Sniž to zpátky na 3 Hz. Když to budu poslouchat pětkrát za vteřinu, tak se z toho zblázním.“
O dva dny později už nebylo co recyklovat v zadní části lodi. Uroborus se prožral až k mezikruží strojovny a modulu pro podporu života. Dál byl jen trup vybrakované pilotní obývací sekce. Kapitán si sedl ke kruhovému oknu – jednomu z posledních, které zbývaly.
„Tak co říkáš, doktore?“
Belmonte se podrbal ve vlasech. „Matematicky? Máme dost hmoty na 11 hodin střelby. To nám dá ještě Δv asi 1780 m/s. Stačí to k dosažení cílové dráhy. Ale…“
„Ale?“
„Ale pak budeme mít loď velikosti toaletní kabinky.“
„Naštěstí,“ ozvala se Athéna, „máme tři členy posádky, takže statisticky stále překračujeme minimální standard živelného chaosu.“
„Athéno,“ řekla Keira unaveně, „Raději pusť ticho s filtrem, nebo tě jako první předěláme na projektily.“
„To by byla ironie,“ řekla AI, „kdyby mě Uroborus nakonec sežral taky…“
V posledních hodinách letu coilgun tepával jako srdce v horečce.
Každý pulz: kovový záblesk do nicoty.
Každý pulz: další gram reality přeměněný na hybnost.
Každý pulz: loď menší, lehčí, hubenější.
A někde v tom repetitivním tepotu šestice urychlovačů se ukázal i podtón, který by možná ocenil i Asimov: Že technika dokáže být logická, přesná, majestátní – a zároveň absurdní, komická a paradoxně lidská.
Posádka stála v malé centrální kabině, obalené vrstvičkou materiálu, který rozhodně nebyl určen k letu – spíš jako poslední zbytky kostry dinosaura.
„Dotahujeme,“ řekla Keira.
„Je to jako jízda na kolech,“ řekl kapitán. „Kola jsou postupně kanibalizovány, aby vás posunuly dopředu. Sjíždíme gumy, jen ve větším měřítku.“
„Typická strategie civilizace,“ dodal Belmonte. „Ačkoliv většinou jde o kanibalizaci sousedů. “
Athéna si odkašlala:
„Dosáhli jsme cílové rychlosti. Doporučuji vypnout coilgun. A také doporučuji přestat mě nazývat ‚potenciálním projektilovým doplňkem‘.“
„Uroborus,“ řekl kapitán tiše. „Dokázal jsi to. Snědl jsi sám sebe, aby ses dostal tam, kam jsi směřoval.“
„Ano,“ odpověděla Athéna, „ale prosím – příště postavte loď, která se nemusí ohlodávat až na kost. Prostě jí udělejte delší ocásek. Ach ti lidé, sežrali si celou loď jako motoroví termiti… a teď mám z toho jejich hladu po rychlosti chuť na nějaká nová data.“
Gerard K. O’Neill
Gerald K. O’Neill byl americký fyzik a vizionář, který v 70. letech zásadně proměnil představy o lidském životě ve vesmíru. Proslavil se především konceptem O’Neillových válců – obřích rotujících habitatů, které by díky odstředivé síle poskytovaly umělou gravitaci a umožnily dlouhodobé osídlení kosmu. Jeho návrhy byly technicky promyšlené, ekonomicky propočítané a na svou dobu natolik odvážné, že dodnes zasahují do téměř každého sci-fi seriálu, filmu i videohry. Kdykoli se v popkultuře objeví gigantický rotující „městský válec“, (např. v seriálu Expanse) v pozadí stojí právě O’Neillův nápad.
O’Neill ale nezůstal jen u obytných vesmírných válců. Stejně radikální byl i jeho návrh hmotnostního pohonu (mass driver) – elektromagnetického katapultu schopného vystřelovat materiál rychlostí potřebnou pro vesmírné účely. Původně měl sloužit k těžbě a dopravě surovin z Měsíce, ale koncept rychle přesáhl svou dobu: lineární urychlovač zrn, ingotů či kontejnerů by mohl fungovat i jako motor kosmické lodi, která nepotřebuje chemické palivo. Místo spalování by jednoduše odhazovala hmotu – a čím lépe ji elektromagnety urychlí, tím větší tah získá.
Mass Driver 1 konstruovaný v letech 1976 a 1977, byl ranou demonstrací konceptu formy elektromagnetického odpalovacího zařízení, které by v principu mohlo být také konfigurováno jako raketový motor s použitím asteroidních materiálů pro reakční hmotu a napájeno solární nebo jinou elektrickou energií.
Pohonný mechanismus byl inspirován a navržen Gerardem K. O’Neillem z Princetonské univerzity (který měl v akademickém roce 1976–77 studijní volno na MIT) a Henrym Kolmem z MIT . Pod jejich vedením jej postavili studenti MIT, převážně s využitím materiálu nasbíraného ze šrotu v laboratoři Bitter Magnet Lab na MIT. Demonstraci na konferenci o vesmírných výrobních zařízeních Princetonské univerzity v květnu 1977 [ 1 ] zveřejnila Nova .
O’Neill a Kolm nakonec doufali, že se jim podaří vypustit náklad, který by unikl ze Země, a tím snížit náklady na vypouštění kosmických raket na pouhých asi deset dolarů za libru, což je cena elektrické energie, protože se eliminuje potřeba raketového paliva. Další vývoj čeká na den, kdy bude trh s vypouštěním kosmických raket mimo Zemi dostatečně velký, aby ospravedlnil náklady.
Model sestával ze série asi 20 budicích cívek, kterými procházela malá kotva (nazývaná vědro nebo košík), tlačená pulzními magnetickými poli budicích cívek. Vědro se pohybovalo po čtyřech kolejnicích vyrobených z měděných instalatérských trubek, kterými byl přiváděn stejnosměrný proud z několika autobaterií zapojených do série. Jednalo se o válec z epoxidového skla o průměru zhruba 10 cm a délce 20 cm, obalený cívkou z hliníkového drátu, napájenou bateriemi. Měděné kolejnice byly upevněny na vnitřní straně budicích cívek a vědro bylo na měděných kolejnicích drženo pružinovými beryliovo-měděnými pásky s automobilovými uhlíkovými kartáčky namontovanými na koncích. Průchod vědra stlačoval mikrospínače, které spouštěly vybíjení kondenzátorů v budicích cívkách.
Proud v cívce košíčku interagoval Lorentzovou silou s pulzními magnetickými poli z budicích cívek a košíček zrychloval. Když byla cívka košíčku ochlazena kapalným dusíkem za účelem snížení jejího elektrického odporu, dosáhla zrychlení přibližně 30 g (300 m/s² ). Košíček byl navržen právě proto, že se předpokládalo vystřelování nekovového materiálu, například měsíčního regolitu.
Historie elektromagnetického odpalovače
První zaznamenaná snaha o konstrukci a testování elektromagnetického odpalovače pochází od profesora Kristiana Birkelanda z univerzity v Oslu v roce 1901 (Egeland a Leer 1986). Získal první světový patent na elektromagnetickou zbraň a založil společnost „Birkeland’s Firearms“, která se zabývala jejich výzkumem a výrobou.
Jeho největší zbraň, vyrobená v roce 1902, vystřelovala 10 kg těžké železné projektily. Hlaveň byla dlouhá 10 metrů s průměrem 6,5 centimetru a dosahovala rychlosti projektilu 80 až 100 metrů za sekundu. Představoval si výrobu zbraní, které by
měly dosah 100 až 1000 km. Své úsilí však vzdal kvůli nedostatku finančních prostředků a zjištění, že neexistují žádné dostupné pulzní zdroje energie, které by jeho zbraně poháněly.
Tento stav trval dalších 70 let.
Další známé pokusy podnikl profesor Edwin F. Northrup z Princetonské univerzity ve 30. letech 20. století (Northrup 1937). Na počátku 30. let 20. století sestrojil řadu elektromagnetických odpalovacích zařízení. Jeho odpalovací zařízení byla lineární třífázová indukční motory (podobně jako jejich rotační protějšky), stejného typu jako Birkelandovy zbraně. Představoval si ideální elektromagnetické odpalovací zařízení, ve kterém by byla v daném okamžiku pod napětím pouze malá část hlavně a napájená část by byla synchronizována s průchodem projektilu, čímž by se minimalizovaly tepelné ztráty a zvýšila účinnost.
Tento nápad vyžadoval rychlé spínače s vysokým výkonem, které v té době neexistovaly. Ale tento nápad byl později použit v konstrukcích hmotnostních pohonů a jiných odpalovacích zařízení (coilguns) v 70. letech. Uvědomil si také vliv magnetické levitace na projektil; tato magnetická síla schopná vycentrovat projektil by eliminovala tření mezi projektilem a hlavní.
Tento efekt byl také použit v 70. letech, s úpravami, v magneticky levitujících (maglev) vysokorychlostních pozemních dopravních prostředcích.
Jako variantu přístupu Julese Vernea navrhl Northrup použití elektromagnetického odpalovacího zařízení na Zemi k vyslání kapsle se dvěma lidmi na palubě na cestu kolem Měsíce. Ve své knize se to mělo odehrát na počátku 60. let 20. století v rámci závodu s Ruskem o to, kdo se jako první dostane na Měsíc.
Během druhé světové války bylo podniknuto několik pokusů o využití technologie elektromagnetického odpalování. V Německu, v Peenemünde v roce 1943, byl neúspěšně testován elektrický katapult pro odpalování raket V-2. V Japonsku byly elektromagnetické odpalovací zařízení zkoumány pro použití jako protiletadlová děla, ale nikdy nebyla vyrobena. Ve Spojených státech postavila společnost Westinghouse Electric Corporation katapult (známý jako Electropult) pro námořnictvo k odpalování letadel. Katapult byl dokončen až po válce, ale úspěšně odpálil letadla jako B-25. Tento katapult prohrál s parním katapultem, který byl v té době vyvíjen pro použití na palubách letadlových lodí.
Na konci 40. let 20. století byly elektromagnetické odpalovací zařízení stále v plenkách a stále používaly neefektivní lineární indukční motor namísto efektivnějšího lineárního synchronního motoru, který se začal používat v 80. letech.
Po dalších 20 let byla technologie elektromagnetických odpalovacích zařízení v klidu, s výjimkou několika pokusů o konstrukci railgunů a malého coilgunu, který v roce 1961 sestrojili Thom a Norwood v Langleyho výzkumném centru NASA. Jejich kartáčově komutovaný coilgun byl lineární synchronní motor (na rozdíl od všech předchozích elektromagnetických odpalovacích zařízení).
Byl navržen pro použití jako lunární odpalovací zařízení na podporu velké základny na Měsíci. Práce Thoma a Norwooda však zůstala neznámá až do konce 70. let, kdy se objevil koncept hromadných pohonů. Na konci 60. a na začátku 70. let byla technologie elektromagnetických odpalovacích zařízení vyvíjena pro vysokorychlostní pozemní dopravu ve Spojených státech, Japonsku a Německu (Thornton 1973).
První synchronní vysokorychlostní dopravní systém s repulzivní levitací (známý jako Magneplane) byl vyvinut a testován v měřítku 1:25 na počátku 70. let jako společný projekt Národní magnetické laboratoře Francis Bitter MIT a společnosti Raytheon.
Tento koncept byl přijat německou i japonskou skupinou zabývající se magnetickým levitováním, které pokračují ve svém úsilí, ale podpora výzkumu magnetického levitování ze strany USA byla ukončena v roce 1975. Japonský systém magnetického levitování, který se pohybuje na vzduchovém polštáři, dosáhl testovací rychlosti 520 kilometrů za hodinu (325 mph).
Odnoží tohoto výzkumu magnetické levitace byl koncept hmotnostn9ho pohonu (Mass Driver) profesora Gerarda K. O’Neilla z Princetonské univerzity z roku 1974. Byl založen na vlastnostech Magneplane, jako je magnetická levitace a supravodivé kotevní cívky, ale hnací obvod byl založen na rezonančním přenosu energie z kondenzátorů spíše než na třífázovém napájení.
Hmotnostní pohon byl navržen jako prostředek pro vynášení surovin (náklad o velikosti 1–10 kg při rychlosti 1–10 za sekundu) z měsíční základny na staveniště ve vesmíru. Hromadný pohon byl důkladně studován pro mise tohoto typu během tří letních studií NASA Ames v letech 1975, 1976 a 1977 (Billingham, Gilbreath a O’Leary 1979) a následně na MIT a Princetonské univerzitě (Snow 1982).
První model lunárního odpalovacího zařízení byl sestrojen v roce 1977 skupinou studentů z MIT Francis Bitter National Magnet Laboratory; Kondenzátory pro ukládání energie v hmotovém pohonu dominují jeho hmotnosti a ceně. A protože kondenzátory mají nízkou energetickou hustotu, jsou zvláště nevhodné pro elektromagnetické odpalovací zařízení lunárního kyslíku, které čelí požadavkům na větší hmotnost užitečného zatížení při nižší rychlosti odpalu.
Při hledání alternativního způsobu vypuštění jaderného odpadu z povrchu Země vyvinul Henry Kolm v roce 1978 myšlenku supravodivého quenchgunu (Kolmet al. 1979, Graneau 1980). Quenchgun je analogický k Carnotovu motoru v termodynamice – ideálnímu odpalovači schopnému dosáhnout maximální teoreticky možné účinnosti. Eliminuje potřebu kondenzátorů pro ukládání energie.
Quenchguny ukládají veškerou energii potřebnou k vypuštění do supravodivých cívek a přenášejí ji na projektil téměř bez ztráty. Koncepce quenchgunu nebyla v roce 1978 dále rozvíjena, protože byla považována za nepraktickou pro jakékoli taktické pozemní aplikace, které byly v té době zajímavé. Byly by potřebné vysokoteplotní supravodiče nebo lepší chladicí zařízení.
Quenchgun je však praktický i s existujícími nízkoteplotními supravodiči na chladném povrchu Měsíce. V roce 1985 byl postaven a úspěšně otestován model quenchgunu s použitím normálních vodičů a křemíkových spínačů s řízeným usměrňovačem (_CR) (Snow a Mongeau 1985).
Pozn. Martenzarova slitina neexistuje, vymyšlený název ale vychází z existujcího názvu oceli – martenzitická nerezová ocel