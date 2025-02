Mark Zuckerberg: AI v roce 2025 navždy změní kódování

Mark Zuckerberg před několika dny prohlásil následující: „Pravděpodobně v roce 2025 budeme mít v Metě umělou inteligenci, která bude efektivně fungovat jako inženýr střední úrovně, který umí psát kód. Postupem času budou velkou část kódu v našich aplikacích vytvářet inženýři s umělou inteligencí namísto inženýrů z řad lidí.“

Celé softwarové odvětví se nám proměňuje před očima – nejen software, který se vytváří, ale také způsob, jakým se vytváří. Před několika týdny Satya Nadella prohlásil, že aplikace se v podstatě vyvinou v agenty, a nyní slyšíme přímo od Marka Zuckerberga.

Do konce roku 2025 očekávají, že pro ně bude kód psát v skutečně softwarový (AI) inženýr. Toto tvrzení je opodstatněné vzhledem k tomu, že Meta má přístup k významným zdrojům, a to jak finančním, tak i z hlediska výkonu GPU, což jim umožňuje efektivně rozšiřovat svůj tým o inženýry na střední úrovni s umělou inteligencí.

Stojí za zmínku, že podobné předpovědi se objevily již dříve. Srovnatelné prohlášení učinil například generální ředitel společnosti NVIDIA Jensen Huang a nebo Francois Chollet, zakladatel soutěže Ark AGI Prize. Na otázku, co by mohlo přijít po AGI, Chollet naznačil, že v budoucnu již nebude nutné psát kód ručně; místo toho jednoduše zadáte, co chcete, aby program dělal, a on se sám nakóduje.

Tato opakující se myšlenka se v oboru dostává stále více do popředí a stále častěji se ozývají hlasy, že umělá inteligence bude mít zásadní vliv na pracovní místa softwarových inženýrů.

Zdá se, že každý má trochu jiný názor na to, kdy k tomuto bodu dospějeme, ale skutečná otázka zní: nahradí AI lidi, nebo jen rozšíří jejich schopnosti, aby byli efektivnější? Zároveň vidíme stále více náznaků, že některé společnosti se již možná připravují na budoucnost, kdy budou spoléhat na menší počet softwarových inženýrů.

Například společnost Salesforce oznámila, že v letošním roce nebude nabírat další inženýry kvůli zvýšení produktivity svých produktů díky umělé inteligenci. Místo toho společnost plánuje najmout 1 000 až 2 000 obchodníků, kteří pomohou informovat zákazníky o hodnotě umělé inteligence.

To neznamená, že společnost Salesforce propouští své inženýry – znamená to jen, že zaměstnanci, které již má, jsou nyní mnohem produktivnější a není již potřeba tyto pozice obsazovat novými pracovníky. To naznačuje, že pokud máte za sebou dlouhou kariéru v oblasti vývoje softwaru a značné zkušenosti, tato změna se vás pravděpodobně nedotkne. Ale pro ty, kteří do tohoto odvětví teprve vstupují nebo uvažují o studiu na vysoké škole a chtějí se stát softwarovými inženýry, může být čtení něčeho takového trochu zastrašující nebo dokonce odrazující.

V budoucnu možná nebudete muset být technickým uživatelem, abyste mohli vytvářet software. Mohli byste jednoduše říct: „Hej, chci aplikaci, která dělá tohle,“ a pokud by váš požadavek byl vágní, umělá inteligence by vám položila upřesňující otázky, aby lépe porozuměla vašim potřebám, a provedla by vás procesem krok za krokem.

Zuckerberg v rozhovoru také zmínil, že stále větší množství kódu bude psát umělá inteligence, což nám uvolní ruce, abychom se mohli věnovat kreativnějším úkolům. To naznačuje, že stále budeme potřebovat lidi, kteří budou kód kontrolovat. Zpočátku to budou zvládat lidé, ale rychlost, s jakou se projekty posunou kupředu, bude pravděpodobně záviset na tom, jak rychle dokážeme ladit a vylepšovat to, co AI vytvoří.

V tomto smyslu lze souhlasit s tím, že umělá inteligence spíše doplní člověka, než aby ho nahradila. Díky ní budeme mnohem efektivnější. Takže realističtější a optimističtější scénář je, že spíše než k masovému propouštění povede k tomu, že budeme výrazně produktivnější.

Zuckerbergova optimistická vize budoucnosti

Musím uznat, že Zuckerbergova vize budoucnosti je neuvěřitelně optimistická (a já tento optimismus sdílím). Přesto se nemohu nezeptat: co se stane, až bude softwarový inženýr najednou schopen napsat 10, 100 nebo dokonce 1 000krát více kódu než dříve? Znamená to, že bude mít méně práce, nebo to prostě znamená, že bude mnohem produktivnější? Osobně se domnívám, že to druhé.

Můžeme to vidět v širších technologických trendech. Kdykoli se nějaká technologie stane levnější, rychlejší a efektivnější, lze předpokládat, že společnosti, které ji přijmou, budou potřebovat méně.

Jakmile se technologie stane dostupnější, mají podniky i jednotlivci tendenci ji přijímat v mnohem větším měřítku. Děje se tak proto, že s klesajícími náklady na jednotku technologie exponenciálně roste počet případů použití, ve kterých může přinést pozitivní návratnost investice.

Nebude to problematičtější než přijetí kalkulačky

Někteří tvrdí že prý musíme být realisté – to, čeho budeme svědky, bude složitý přechod. Nelze popřít, že některá pracovní místa nebudou vytvořena, a někteří lidé přijdou dočasně o práci. Pravděpodobně nastane období třenic, než zjistíme, jak se s touto novou realitou vyrovnat.

Myšlenka, že umělá inteligence jednoduše zruší pracovní pozice programátorů, je ohraný refrén. AI ve vztahu k programování je spíš o vytvoření zcela nových druhů rolí a osvobození od mechanické práce. Podobně jako se písařky, kdysi píšící v písárnách na psacích strojích přes 4 kopírovací papíry, přesunuly ke klávesnicím počítačů s textovými editory a kopie chrlí v nesrovnatelně vyšší kvalitě laserové tiskárny.

Je to jen další forma kalkulačky. Klasická kalkulačka pracuje s číslicemi (pomíjím teď programovatelné kalkulačky, které jsou s námi téměř 50 let – od roku 1977). Nemusíte se lopotit s počítáním a dělením zbytků, sčítat násobky jednotlivých číslic při násobení velkých čísel atd. Neznám jediného člověka, kterého by masové rozšíření kalkulaček připravilo o místo, pokud ho živily výpočty. I firma, která kdysi začala výpočetním měřítkem pro hokynáře (IBM), si našla něco lepšího. Stejně jako všichni přestali užívat logaritmická pravítka, hledání v tištěných matematických tabulkách a nebo mechanické kalkulačky na kliku.

Když se ohlédneme za posledními dvěma desetiletími, kdy jsme museli každý řádek kódu psát ručně, viděli jsme nespočet inovací, které psaní kódu usnadnily – například šablony, automatické opravy a automatické dokončování. Ale i s těmito vymoženostmi jsme vždy potřebovali inženýrské myšlení, abychom pochopili problémy, rozdělili je na zvládnutelné kroky a zjistili, jak tyto kroky proměnit ve funkční kód.

Lidé, kteří dokáží analyzovat problémy a hledat kreativní způsoby jejich řešení budou stále potřeba. V krátkodobém horizontu směřujeme k budoucnosti, kdy bude potřeba méně praktického kódování, protože více této práce bude delegováno na umělou inteligenci. Jakmile AI chat začne dávat spolehlivé odpovědi – stejně spolehlivé jako matematické úkony na kalkulačce – stane se běžným nástrojem, stejně jako kalkulačka.

Přes první zklamání, kdy AI víc blekotala a halucinovala, věci jdou stále kupředu a k lepšímu, a nyní jsou odpovědi a výstupy přijatelné. Sám AI používám každodenně při nejen při programování, kdy si nechávám vygenerovat to, co potřebují včetně popisu a vysvětlení, ale také ke korekcím a optimalizaci SQL dotazů, překladům, SEO optimalizaci, úpravě stylistiky textů a generování příšerně kýčovitých obrázků. Zatím se můžeme tvářit, že umět používat AI je nová „superschonost“

RN