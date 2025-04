Matematici vyřešili 122 let starou hádanku trojúhelník-čtverec

Matematická hádanka, která fascinovala generace vědců, byla konečně rozřešena. Před deseti lety stál Tonan Kamata, nyní matematik na Japonském institutu vědy a techniky (JAIST), před origami exponátem v matematickém muzeu. Model ukazoval proměnu trojúhelníkové dlaždice v čtverec. Jednoduchým otočením se dílky roztočily a trojúhelník se změnil ve čtverec. Hádanka, kdysi zveřejněná anglickým matematikem Henrym Dudeneym v roce 1902, kladla otázku: Lze rozdělit rovnostranný trojúhelník na co nejméně dílků a znovu ho složit do čtverce? Nejlepší nalezené řešení používalo čtyři díly, ale nikdy nebylo jisté, zda neexistuje ještě efektivnější metoda.

Exponát má svůj původ v matematické hádance zveřejněné v novinách v roce 1902. Henry Dudeney, anglický matematik-samouk a publicista zabývající se hlavolamy, požádal své čtenáře, aby rozdělili rovnostranný trojúhelník na co nejmenší počet dílků, které lze přeskládat do čtverce.

V dalším sloupku o dva týdny později uvedl, že „pan C. W. McElroy z Manchesteru“ – Charles William McElroy, úředník, který Dudeneymu často psal řešení hlavolamů – má řešení ze čtyř dílků. Po dalších dvou týdnech Dudeney oznámil, že nikdo z ostatních čtenářů novin řešení nepřekonal, a od té doby rekord platí. Zůstalo však neprokázáno, zda existuje řešení s menším počtem dílků.



Zdroj: Animace Dudeneyho řezu přeměňujícího rovnostranný trojúhelník na čtverec od Marka D. Meyersona. Rovnostranný trojúhelník je rozčleněn na čtyři části. Animace vnitřních mnohoúhelníků trojúhelníku, který rozloží a poté opět složí do čtverce. Převedeno do avi z formátu gif podle https://sciam.bynder.com/m/1d9afe99c3ccca40/ original/sawChiou31_Dudeneys_dissection.gif

Hádanka se stala známou jako „Dudeneyho pitva“ nebo „galanterní problém“ a byla dokonce uvedena v červnovém čísle časopisu Scientific American z roku 1958. Martin Gardner, matematik a dlouholetý sloupkař tohoto časopisu, o této hádance napsal.

Důkaz nemožnosti trojdílného řešení

Kamata, společně s Erikem Demainem z Massachusettského technologického institutu (MIT) a matematikem Rjúheiem Ueharou z JAIST, použil teorii grafů k analýze problému. Teorie grafů umožňuje porovnávat geometrické struktury na úrovni jejich vrcholů a hran, což vědcům dalo možnost kategorizovat možné dělení trojúhelníku.

Výzkumníci zjistili, že dvoudílné řešení je nemožné kvůli rozdílné délce nejdelšího možného řezu trojúhelníku a čtverce. Trocha matematiky ukazuje, že délka úhlopříčky čtverce je příliš krátká na to, aby mohla být hranou rovnostranného trojúhelníku o stejné ploše.

U trojdílné varianty se vědci zaměřili na systematickou analýzu možných řezů. Nejprve rozdělili nekonečné množství způsobů řezu trojúhelníku do pěti jedinečných klasifikací. Poté stejný postup aplikovali na čtverec, kde nalezli 38 různých klasifikací.

Dále se pokusili přiřadit trojúhelníkový graf ke čtvercovému tím, že v každém tvaru zakreslili všechny možné cesty a porovnali výsledné soubory délek hran a úhlů. Pokud by se některá z cest čtverce shodovala s cestou trojúhelníku, znamenalo by to, že objevili trojdílné řešení. Nakonec, pomocí série složitých lemmat a metody důkazu sporem, prokázali, že trojdílné řešení neexistuje.

Každý z dílků může mít libovolně mnoho hran a souřadnice těchto řezů začínají v libovolných bodech. Tyto spojité parametry, kde je spousta a nekonečně mnoho možných voleb, komplikují řešení. Nemůžete to prostě vyřešit hrubou silou pomocí počítače.

Nové možnosti pro origami matematiku

Joseph O’Rourke ze Smith College, který se dlouhodobě zabývá podobnými problémy, se domnívá, že důkaz lze dále zjednodušit. Poukázal na to, že vědecký tým použil obsáhlou sbírku specifických lemmat k eliminaci možných variant: „Mnoho jiných badatelů by se v této fázi vzdalo.“

Zásadní je, že pokud se podaří metodu dále vylepšit, může otevřít cestu k řešení dalších matematických otázek souvisejících s origami. „Tyto problémy nám připomínají, kolik toho ještě zbývá objevit,“ říká Kamata. „Každý se může stát průkopníkem v této oblasti.“

Odkazy

Henry Dudeney https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Dudeney

Animace Dudeneyho rozboru přeměny rovnostranného trojúhelníku na čtverec

Autor: Mgr: Mark Meyerson https://www.maplesoft.com/Applications/Detail.aspx?id=6499

Dudeneyho rozklad je optimální. https://arxiv.org/pdf/2412.03865

Schéma možnosti trojdílného řezu rovnostranného trojúhelníku a čtverce. https://sciam.bynder.com/m/c5feda607631d44/original/sawChiou32_Dudeneys_dissection_d_TEXT.png