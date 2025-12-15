Matematici vyřešili proslulý „problém s přesunem pohovky“

Obsah
Po 58 letech konečně známe odpověď. Dobrá zpráva pro všechny, kteří se někdy potýkali s přesunem objemné pohovky kolem rohu – matematici vyslyšeli vaše prosby. Geometrický „problém s přesunem pohovky“ hledá největší tvar, který se vejde do úzké chodby a otočí se v pravém úhlu, aniž by uvízl. Problém zůstal nevyřešen téměř 60 let, až do listopadu 2024, kdy Jineon Baek, postdoktorandský výzkumník na Yonsei University v Soulu, zveřejnil online článek, ve kterém tvrdí, že ho vyřešil.
Baekův důkaz ještě musí projít důkladným recenzním řízením, ale první komentáře matematiků, kteří znají Baeka a problém s přesunem pohovky, jsou optimistické.
Matematici mají zvláštní zálibu v nevyřešených problémech
Řešení vám pravděpodobně nepomůže při stěhování, ale jak se matematika stává stále více nesrozumitelnou, matematici mají zvláštní zálibu v nevyřešených problémech, kterým může rozumět každý.
Populární matematické fórum MathOverflow dokonce vede seznam „ne příliš známých, dlouho nevyřešených problémů, kterým může rozumět každý“[1] a problém s přesunem pohovky je v současné době na druhém místě tohoto seznamu.
Každý důkaz rozšiřuje naše chápání a techniky použité k vyřešení problému s přesunem pohovky se pravděpodobně budou hodit i pro jiné geometrické hádanky v budoucnu
Historie stěhování pohovky
Pravidla úlohy, kterou poprvé formálně formuloval kanadský matematik Leo Moser v roce 1966[2], spočívají v manévrování s tuhým tvarem – což znamená, že konce pohovky se při stlačení neprohýbají – tak, aby se otočil v pravém úhlu v chodbě. „Pohovka“ může mít jakýkoli geometrický tvar, nemusí se podobat skutečné pohovce. Jak tvar, tak chodba jsou dvourozměrné. Představte si, že pohovka je příliš těžká na to, abyste ji zvedli, a můžete ji pouze posunovat.
Rychlý přehled historie tohoto problému odhaluje rozsáhlé úsilí, které mu matematici věnovali – nebyli to žádní lenivci. Jaký je největší tvar, který můžete protáhnout prázdnou chodbou? Pokud každá strana chodby měří jednu jednotku (konkrétní jednotka nezáleží), pak můžeme chodbou snadno protáhnout čtverec o rozměrech 1 x 1. Prodloužení čtverce do obdélníku vede k okamžitému neúspěchu, protože když objekt narazí na ohyb v chodbě, nemá prostor k otočení.
Matematici si však uvědomili, že mohou jít ještě dál a zavést zakřivené tvary. Představte si půlkruh o průměru (podél jeho přímé základny) dvou jednotek. Když narazí na zatáčku, velká část z něj přesahuje do první části chodby, ale zaoblená hrana ponechává právě dostatek prostoru, aby se dalo projet zatáčkou.
Cíl: Najít největší pohovku
Nezapomeňte, že cílem je najít největší „pohovku“, která se projde kolem rohu. Pokud oprášíme své středoškolské znalosti geometrie, můžeme vypočítat plochu půlkruhu jako pi/2, tedy přibližně 1,571. Půlkruh je významným zlepšením oproti čtverci, který měl plochu pouze jedné jednotky. Bohužel by oba vypadaly v obývacím pokoji podivně.
Řešení problému s přesunem pohovky vyžaduje optimalizaci nejen velikosti tvaru, ale také dráhy, kterou tento tvar prochází. Nastavení umožňuje dva typy pohybu: posunutí a otočení. Čtvercová pohovka se pouze posunula, zatímco půlkruh se posunul, otočil se kolem ohybu a poté se posunul znovu na druhou stranu. Objekty se však mohou posunovat a otáčet současně. Matematik Dan Romik z Kalifornské univerzity v Davisu poznamenal, že řešení problému by mělo optimalizovat oba typy pohybu současně.[3]
Britský matematik John Hammersley v roce 1968[4] objevil, že prodloužením půlkruhu lze získat větší pohovku, pokud vyříznete část, která řeší problém s nepříjemným rohem. Hammersleyho pohovka navíc využívá hybridní posuvný a rotační pohyb. Výsledná pohovka vypadá jako sluchátko pevného telefonu.
Optimalizací různých proměnných vznikne pohovka o ploše pi/2 + 2/pi, tedy přibližně 2,2074. Jedná se o obrovské vylepšení oproti půlkruhu, podobné přechodu od dvojmístné pohovky k rozkládací pohovce. Pokrok se však na 24 let zastavil. Další významné vylepšení bylo zároveň i posledním. V roce 1992 Joseph L. Gerver z Rutgers University představil mistrovské dílo matematického truhlářství, které dnes známe jako největší možnou pohovku[5].
Na první pohled se Gerverova pohovka může zdát identická s Hammersleyovou, ale její konstrukce je mnohem složitější. Gerver sešil 18 různých křivek, aby vytvořil svůj tvar. Při bližším prozkoumání můžete zaznamenat některé rozdíly, zejména zkosené hrany na spodní straně zaobleného výřezu.
Plocha Gerverova triumfu měří 2,2195 jednotek. Překvapivě Hammersleyho relativně jednoduchá pohovka zaostala za optimalizovanou velikostí pouze o 0,012. Ačkoli Gerverův objev je jen o něco málo větší než jeho předchůdce, Gerver měl podezření, že identifikoval maximální možnou velikost. Nemohl to však dokázat. A ani nikdo jiný to nedokázal dalších 32 let.
Zpřesňování horní hranice
Vzhledem k absenci důkazů se několik výzkumníků obrátilo k intenzivním počítačovým simulacím, které prokázaly nové hranice největší pohovky, která by mohla projít rohem. Baek stál v čele těchto snah, o to překvapivější bylo, že jeho konečné řešení se vůbec neopíralo o počítače.
Hammersley stanovil horní hranici pro velikost pohovky maximálně 2,8284, jako 2 krát odmocnina ze dvou.
Yoav Kallus a Dan Romik publikovali v roce 2018 novou horní hranici, která omezuje konstantu pohovky 2.37. Jejich přístup spočívá v rotaci chodby (spíše než pohovky) o konečnou posloupnost různých úhlů (spíše než spojitě) a použití počítačového vyhledávání k nalezení posunů pro každou rotovanou kopii
Baek napsal svou doktorskou práci na téma problému s přesunem pohovky a přispěl několika novými poznatky. Ve stejném roce spojil všechny své nové nápady do působivého díla[6], které dokazuje, že žádná pohovka větší než Gerverova , tj 2,2195 jednotek, neprojde kolem rohu chodby. Vyřešit dlouhodobý otevřený problém je snem každého matematika, natož pak toho, který je na začátku své kariéry.
Pokud Baekova práce obstojí při podrobném zkoumání, bude s největší pravděpodobností velmi žádaný jako profesor. Pokud se tedy nerozhodne věnovat výrobě pohovek.
Jack Murtagh je nezávislý autor článků o matematice a tvůrce hádanek. Píše sloupek o matematických kuriozitách pro časopis Scientific American a vytváří denní hádanky pro newsletter Morning Brew. Je držitelem titulu Ph.D. v oboru teoretické informatiky z Harvardovy univerzity.
Odkazy:
