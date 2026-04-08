Mezinárodní olympijský výbor oznamuje novou politiku na ochranu ženské kategorie

Obsah
- 0.1 Hlavní fakta
- 0.2 Proč byla tato politika vytvořena?
- 0.3 Jaké byly závěry pracovní skupiny?
- 0.4 Jak byla tato politika vytvořena?
- 0.5 Kdo by měl tuto směrnici přijmout?
- 1 Světová boxerská federace zavede povinné testy na pohlaví pro všechny boxery, kteří se chtějí účastnit jejích soutěží
- 2 Světová atletická federace zavádí genetický test SRY pro sportovkyně, které chtějí soutěžit v ženské kategorii
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) zveřejnil novou Politiku na ochranu ženské kategorie v olympijském sportu a vodítka pro mezinárodní federace a sportovní řídící orgány. Ukončil tím podvodné pokusy připravit skutečné ženy o přední místa a sportovní kariéru. Poté, co výkonná rada MOV tuto směrnici schválila, bude platit až od olympijských her v Los Angeles v roce 2028 a nemá zpětnou platnost. Obdobnou regulaci a politiku genetických testů odhalujících podvodné pohlaví přijala již v během roku 2025 Světová atletická federace a Světová boxerská federace. Politika genetických testů byla přijata na základě konsenzu lékařských odborníků.
Hlavní fakta
- Účast na jakékoli soutěži v ženské kategorii na olympijských hrách nebo na jakékoli jiné akci Mezinárodního olympijského výboru, včetně individuálních i týmových sportů, je nyní omezena na biologické ženy, což se určuje na základě jednorázového testu genu SRY.
- Tato politika, založená na vědeckých poznatcích a názorech odborníků, která se bude uplatňovat od olympijských her v Los Angeles v roce 2028, chrání spravedlnost, bezpečnost a integritu v ženské kategorii.
- Toto opatření nemá zpětnou platnost a nevztahuje se na žádné sportovní programy na místní úrovni ani na rekreační sportovní aktivity.
V těchto pravidlech se uvádí, že ve všech disciplínách sportovního programu akcí Mezinárodního olympijského výboru, včetně olympijských her, a to jak v individuálních, tak v týmových sportech, je účast v jakékoli ženské kategorii omezena na biologické ženy.
Oprávněnost zařazení do ženské kategorie se v první řadě určuje na základě screeningu genu SRY, jehož cílem je zjistit, zda je tento gen přítomen či nikoli.
Na základě vědeckých důkazů se Mezinárodní olympijský výbor (IOC) domnívá, že přítomnost genu SRY je po celý život neměnná a představuje vysoce spolehlivý důkaz toho, že u sportovce proběhl vývoj mužského pohlaví. IOC se dále domnívá, že screening genu SRY pomocí slin, stěru ze sliznice ústní dutiny nebo krevního vzorku je v porovnání s jinými možnými metodami neinvazivní.
Sportovkyně, u nichž byl test na gen SRY negativní, trvale splňují kritéria způsobilosti stanovená v těchto pravidlech pro účast v soutěžích v ženské kategorii. Pokud neexistuje důvod se domnívat, že negativní výsledek je chybný, bude se jednat o test prováděný pouze jednou za život.
S výjimkou ojedinělých případů sportovců s diagnózou syndromu úplné necitlivosti na androgeny (CAIS) nebo jiných vzácných odchylek či poruch pohlavního vývoje (DSD), u nichž se neprojevují anabolické a/nebo výkonnostní účinky testosteronu, není žádný sportovec s pozitivním výsledkem testu na SRY oprávněn soutěžit v ženské kategorii na akcích Mezinárodního olympijského výboru (IOC).
Sportovci s pozitivním výsledkem screeningu na SRY, včetně transsexuálních sportovců s chromozomovým vzorcem XY a sportovců s androgen-senzitivním XY-DSD, budou i nadále zařazováni do všech ostatních klasifikací, pro které splňují kvalifikační podmínky. Mohou se například účastnit jakékoli mužské kategorie, včetně vyhrazeného místa pro muže v rámci jakékoli smíšené kategorie, jakékoli otevřené kategorie nebo sportů a soutěží, které sportovce nerozdělují podle pohlaví.
V souvislosti s touto politikou předsedkyně MOV Kirsty Coventry uvedla: „Jako bývalá sportovkyně pevně věřím v právo všech olympioniků účastnit se spravedlivé soutěže. Politika, kterou jsme oznámili, je založena na vědeckých poznatcích a byla vypracována pod vedením lékařských odborníků. Na olympijských hrách může i ten nejmenší rozdíl rozhodnout o vítězství či porážce. Je tedy naprosto jasné, že by nebylo spravedlivé, aby biologičtí muži soutěžili v ženské kategorii. Navíc by to v některých sportech prostě nebylo bezpečné.“
Pokračovala: „Ke každému sportovci je třeba přistupovat s důstojností a úctou a sportovci budou muset podstoupit screening pouze jednou za život. Musí být zajištěna jasná osvěta ohledně tohoto procesu a dostupné poradenství, a to spolu s odborným lékařským poradenstvím.“
Proč byla tato politika vytvořena?
Správa Mezinárodního olympijského výboru (IOC) byla pověřena vypracováním zásad pro ochranu ženské kategorie v olympijském kontextu, které by zohledňovaly závěry Pracovní skupiny pro ochranu ženské kategorie, výsledky různých konzultací IOC a nejnovější vývoj, včetně vývoje v oblasti mezinárodního práva v oblasti lidských práv.
Tato politika byla vypracována na základě všeobecně uznávaného faktu, že zavedení ženské kategorie je nezbytné k zajištění rovného přístupu mužů i žen k vrcholovému sportu. Vycházela z moderních cílů Mezinárodního olympijského výboru (IOC) týkajících se rovnosti (rovné příležitosti pro sportovkyně ve finále, na stupních vítězů a na mistrovstvích); posílení olympijské hodnoty (zahrnutí finále žen i mužů ve všech sportech); a viditelnosti a inspirace (oslavování sportovkyň na olympijském pódiu s cílem inspirovat a reprezentovat ženy a dívky po celém světě).
Jaké byly závěry pracovní skupiny?
Pracovní skupina posoudila nejnovější vědecké poznatky, včetně vývoje od roku 2021, a dospěla k jasnému konsensu. Mužské pohlaví poskytuje výkonnostní výhodu ve všech sportech a disciplínách, které se opírají o sílu, výkon a vytrvalost. V zájmu zajištění spravedlnosti a ochrany bezpečnosti, zejména v kontaktních sportech, by proto měla být způsobilost k účasti založena na biologickém pohlaví. Skupina se rovněž shodla na tom, že nejpřesnější a nejméně invazivní metodou, která je v současné době k dispozici pro ověření biologického pohlaví, je screening na gen SRY, což je segment DNA typicky nacházející se na chromozomu Y, který iniciuje vývoj mužského pohlaví v děloze a indikuje přítomnost varlat.
Jak byla tato politika vytvořena?
Tato politika je výsledkem přezkumu, který Mezinárodní olympijský výbor (IOC) provedl v období od září 2024 do března 2026, a zohledňuje cíle IOC v oblasti politiky pro ženskou kategorii, jimiž jsou kromě zajištění spravedlnosti, bezpečnosti a integrity v elitní soutěži také podpora rovnosti, posílení olympijských hodnot a zvýšení viditelnosti ženské kategorie. Z těchto důvodů má olympijské hnutí zásadní zájem na zachování ženské kategorie rozdělené podle pohlaví.
Součástí přezkumu byly konzultace s celou řadou odborníků z příslušných oborů, jakož i poznatky a zpětná vazba od členů olympijského hnutí, včetně mezinárodních federací (IF) a sportovců z celého světa, a to i těch, na které by se případná nová politika mohla vztahovat.
V rámci tohoto přezkumu zřídila Mezinárodní olympijská komise (IOC) v září 2025 pracovní skupinu, jejímž úkolem bylo konkrétně posoudit vývoj v oblasti vědy, medicíny a práva od roku 2021. Členové pracovní skupiny pocházeli ze všech pěti kontinentů a byli mezi nimi odborníci na sportovní vědu, endokrinologii, medicínu transsexuálů, sportovní medicínu, zdraví žen, etiku a právo. Součástí pracovní skupiny byli také hlavní lékaři mezinárodních federací zastupující individuální i kolektivní sporty.
Sportovci navíc poskytli zásadní zpětnou vazbu třemi způsoby: prostřednictvím online průzkumu mezi sportovci, který zaznamenal více než 1 100 odpovědí; prostřednictvím hloubkových individuálních rozhovorů s dotčenými sportovci z celého světa; a prostřednictvím prezentace a diskuse s členy Komise sportovců MOV. Zpětná vazba z konzultací se sportovci odhalila, že ačkoli existují nuance v závislosti na pohlaví a genderu, regionu a statusu sportovce (aktivní/v důchodu), panovala silná shoda v tom, že spravedlnost a bezpečnost v ženské kategorii vyžadují jasná, vědecky podložená pravidla způsobilosti a že ochrana ženské kategorie je společnou prioritou.
Tato politika byla vypracována na základě přístupu zaměřeného na sportovce, který klade důraz na lidskou důstojnost sportovců, jejich fyzické a psychické zdraví a pohodu, jakož i na jejich bezpečnost. Je třeba respektovat jejich právo na soukromí a důvěrnost.
Mezinárodní sportovní federace (IF) a národní olympijské výbory (NOC) by měly vést vzdělávání sportovců a členů doprovodu, se zvláštním důrazem na odpovědnost trenérů, manažerů a členů doprovodu za podporu autonomie, soukromí a pohody sportovce a za zdržení se sdílení informací mimo autorizované kanály.
Měly by zajistit přístup k podpoře v oblasti duševního zdraví a ochrany, poskytovat jasné včasné pokyny ohledně genetického screeningu SRY a v případě potřeby jej sladit s pravidelnými sportovními zdravotními prohlídkami. Měly by rovněž udržovat bezpečné a přístupné kanály pro informace, podávání stížností a hlášení, se zvláštními ochrannými opatřeními pro nezletilé osoby.
Toto vzdělávání a poradenství by mělo poskytovat jistotu, že všichni sportovci mají ve sportu své místo v souladu s jejich věkem, pohlavím a dovednostmi a že kritéria způsobilosti založená na biologickém pohlaví (včetně screeningu genu SRY) nepředstavují posouzení ani nezpochybňují právní pohlaví nebo genderovou identitu sportovce.
Kdo by měl tuto směrnici přijmout?
Tuto směrnici by měly přijmout mezinárodní sportovní federace a další sportovní řídící orgány, jako jsou národní olympijské výbory, národní federace a kontinentální asociace, při plnění svých povinností v souvislosti s uplatňováním pravidel způsobilosti výhradně v rámci akcí Mezinárodního olympijského výboru.
Nahrazuje všechna předchozí prohlášení MOV k této záležitosti, včetně Rámce pro spravedlnost, inkluzi a nediskriminaci na základě genderové identity a rozmanitosti pohlaví.
Je důležité si uvědomit, že tato směrnice se nevztahuje na žádné sportovní programy na místní úrovni ani na rekreační sportovní aktivity.
V sekci IOC News Room je k dispozici video, na kterém předsedkyně IOC Kirsty Coventry hovoří o tomto oznámení; je určeno ke stažení a použití pro média.
Světová boxerská federace zavede povinné testy na pohlaví pro všechny boxery, kteří se chtějí účastnit jejích soutěží
30. května 2025 Světová boxerská federace zavede povinné testy pohlaví, aby ověřila způsobilost mužských a ženských sportovců, kteří se chtějí účastnit jejích soutěží. Zavedení povinných testů bude součástí nové politiky týkající se „pohlaví, věku a hmotnosti“, jejímž cílem je zajistit bezpečnost všech účastníků a vytvořit rovné soutěžní podmínky pro muže i ženy.
Tato směrnice se nachází v závěrečné fázi přípravy a byla vypracována speciálně ustanovenou pracovní skupinou Světového lékařského a antidopingového výboru pro box, která prozkoumala údaje a lékařské důkazy z celé řady zdrojů a vedla rozsáhlé konzultace s představiteli jiných sportovních odvětví a odborníky z celého světa.
Nová pravidla organizace World Boxing a zavedení testování znamenají, že všichni sportovci starší 18 let, kteří se chtějí zúčastnit soutěže pořádané nebo schválené organizací World Boxing, budou muset podstoupit genetický test PCR (polymerázová řetězová reakce) za účelem určení jejich pohlaví při narození a způsobilosti k účasti na soutěži.
PCR test je laboratorní metoda používaná k detekci specifického genetického materiálu, v tomto případě genu SRY, který odhaluje přítomnost Y chromozomu, jenž je ukazatelem biologického pohlaví. Test lze provést pomocí výtěru z nosu nebo úst, ze slin nebo z krve.
Sportovci, kteří jsou při narození považováni za muže, což dokládá přítomnost genetického materiálu chromozomu Y (genu SRY), nebo u nichž se vyskytuje porucha pohlavního vývoje (DSD) spojená s androgenizací, budou oprávněni soutěžit v mužské kategorii.
Sportovci, kteří jsou při narození považováni za ženy, což dokládá přítomnost chromozomů XX nebo absence genetického materiálu chromozomu Y (genu SRY), nebo u nichž se vyskytuje porucha vývoje pohlavních žláz (DSD), při které nedochází k androgenizaci typické pro muže, budou oprávněni soutěžit v ženské kategorii.
Organizace World Boxing respektuje důstojnost všech jednotlivců a její nejvyšší prioritou je zajistit bezpečnost a sportovní férovost pro všechny sportovce. K dosažení tohoto cíle je nezbytné zachovávat a prosazovat přísné rozdělení do kategorií podle pohlaví, což znamená, že World Boxing bude pořádat soutěže pouze pro sportovce zařazené do kategorií mužů nebo žen.
Podle nových pravidel budou za testování odpovědné národní federace, které budou při přihlašování svých sportovců do světových boxerských soutěží povinny potvrdit jejich pohlaví předložením potvrzení o chromozomálním pohlaví, stanoveném pomocí PCR testu.
Pokud sportovec nepředloží potvrzení o chromozomálním pohlaví nebo předloží nepravdivé potvrzení, nebude oprávněn k účasti na soutěži a může to vést k sankcím vůči němu a/nebo jeho národní federaci.
V případě, že výsledky testů u boxerů, kteří chtějí soutěžit v ženské kategorii, prokáží přítomnost genetického materiálu s Y chromozomem a potenciální poruchu pohlavního vývoje (DSD), budou výsledky těchto vstupních vyšetření předány nezávislým klinickým specialistům za účelem genetického screeningu, stanovení hormonálních profilů, anatomického vyšetření nebo jiného posouzení endokrinních profilů ze strany lékařských specialistů.
V rámci své nové politiky si organizace World Boxing vyhrazuje právo provádět genetické testy na určení pohlaví u vzorků nových i stávajících sportovců za účelem potvrzení certifikace.
Součástí těchto pravidel bude i odvolací řízení. Všem boxerům, u nichž bude zjištěn pozitivní výsledek testu, bude poskytnuta podpora.
Nová směrnice „Pohlaví, věk a váha“ vstoupí v platnost v červenci 2025.
Organizace World Boxing byla založena v dubnu 2023 s cílem zajistit, aby box zůstal v centru olympijského hnutí. V květnu 2024 se konalo první oficiální setkání s Mezinárodním olympijským výborem (IOC) a 25. února 2025 získala organizace od IOC prozatímní uznání jako mezinárodní federace (IF) v rámci olympijského hnutí, která řídí box na světové úrovni. 20. března 2025 IOC potvrdil, že box byl znovu zařazen do sportovního programu pro LA28.
Světová atletická federace zavádí genetický test SRY pro sportovkyně, které chtějí soutěžit v ženské kategorii
Rada Světové atletické federace schválila nová pravidla týkající se podmínek účasti v ženské kategorii na soutěžích do světového žebříčku. Nová pravidla (C3.3A a C3.5A v knihovně World Athletics) vstoupí v platnost 1. září 2025 a budou se vztahovat na Mistrovství světa v atletice v Tokiu 2025, které začíná 13. září.
Všechny sportovkyně, které se chtějí zúčastnit mistrovství světa v ženské kategorii, musí podstoupit jednorázový test na přítomnost genu SRY – spolehlivého ukazatele pro určení biologického pohlaví. Tento test se provádí buď pomocí stěru ze sliznice ústní dutiny, nebo krevního testu, podle toho, co je pro danou osobu výhodnější.
Na dodržování testovacího protokolu budou dohlížet členské federace při přípravě svých sportovců a týmů na mistrovství v Tokiu.
V souvislosti s novými předpisy a testem SRY se prezident Světové atletické federace Sebastian Coe vyjádřil takto: „Filozofií, kterou ve Světové atletické federaci vyznáváme, je ochrana a prosazování integrity ženského sportu. Ve sportu, který se neustále snaží přilákat více žen, je opravdu důležité, aby se do něj zapojovaly s přesvědčením, že neexistuje žádná biologická skleněná strop. Test k potvrzení biologického pohlaví je velmi důležitým krokem k zajištění toho, aby tomu tak skutečně bylo.“
„Říkáme, že na vrcholové úrovni musíte být z biologického hlediska ženou, abyste mohla soutěžit v ženské kategorii. Mně i Radě Světové atletické federace bylo vždy naprosto jasné, že gender nemůže mít přednost před biologií.“
„Zvláště bychom chtěli poděkovat našim členským federacím za jejich podporu a nasazení při zavádění těchto nových pravidel.“
Nová pravidla vycházejí z doporučení pracovní skupiny pro sportovce s různou genderovou identitou, která byla schválena Radou v březnu 2025. Pracovní skupina se více než rok zabývala vývojem v oblasti práva, vědy, sportu a společnosti, pokud jde o sportovce s různou genderovou identitou, a vypracovala následující doporučení, k nimž proběhly na začátku tohoto roku rozsáhlé konzultace:
• Formálně potvrdit koncepci a cíle ženské kategorie.
• Revidovat pravidla způsobilosti tak, aby byla v souladu s touto koncepcí a cíli.
• Sloučit pravidla pro sportovce s poruchami vývoje pohlavních znaků (DSD) a pro transsexuální sportovce a v případě, že by to mělo za následek omezení příležitostí pro sportovce s DSD, přijmout opatření k zajištění oprávněných očekávání těch, kteří se v současné době nacházejí v přípravném procesu.
• Zavést požadavek na předběžné schválení pro všechny sportovce soutěžící v ženské kategorii.
• Zvážit iniciativy do budoucna, včetně podpory elitních sportovců s rozmanitým pohlavím XY.
Kategorie žen je definována v pravidle způsobilosti 3.5, které stanoví, že v této kategorii mohou soutěžit pouze následující sportovkyně:
a. Biologické ženy.
b. Biologické ženy, které užívaly testosteron v rámci léčby potvrzující mužskou pohlavní identitu na základě výjimky pro terapeutické účely udělené v souladu s antidopingovými pravidly Světové atletické federace (World Athletics), se nesmějí účastnit soutěží v ženské kategorii, dokud neuplyne určitá lhůta od jejich posledního užití testosteronu (tato lhůta nebude kratší než čtyři roky a bude stanovena Světovou atletickou federací individuálně pro každý případ s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům, včetně načasování, trvání, dávkování a účinky léčby potvrzující mužské pohlaví).
c. Biologičtí muži, kteří trpí syndromem úplné necitlivosti na androgeny, a proto neprošli mužským pohlavním vývojem, včetně jakékoli formy mužské puberty.
d. Biologičtí muži s odchylkou v pohlavním vývoji, kteří splňují přechodná ustanovení vydaná organizací World Athletics.
Přechodná ustanovení se nevztahují na transsexuální ženy, jelikož podle platných pravidel na mezinárodní špičkové úrovni žádná z nich nesoutěží.
Nová pravidla pro kategorii ženských sportovců, která vstoupí v platnost 1. září, budou uplatňována s ohledem na následující stávající závazky:
• Světová atletická federace neposuzuje ani nezpochybňuje genderovou identitu;
• Světová atletická federace respektuje a chrání důstojnost a soukromí jednotlivců;
• Světová atletická federace přísně dodržuje povinnosti mlčenlivosti a řídí se zákony na ochranu osobních údajů;
• Světová atletická federace nikdy neukládala a nikdy by neukládala povinnost podstoupit chirurgický zákrok.
