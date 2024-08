Mike Godwin: Ano, přirovnávat Trumpa k Hitlerovi je v pořádku

Mike Godwin: Můj velmi malý status autority v oblasti přirovnání k Adolfu Hitlerovi vyplývá z toho, že jsem asi před třemi desetiletími vymyslel „Godwinův zákon“. Původně jsem tento „zákon“ formuloval jako postulát: „S rostoucí délkou internetové diskuse se pravděpodobnost, že se v ní objeví přirovnání zahrnující nacisty nebo Hitlera, blíží jedné.“

Poprvé jsem tento axiom vyslovil v roce 1990 jako poznámku o diskusích, které se v rodící se ekologii internetových diskusních skupin rozrůstaly jako řasy. Během několika let však tento zákon začal žít vlastním životem, přeskočil hranice internetu a zasáhl do naší širší populární kultury.

Cítil jsem se ospravedlněn, protože jsem Godwinův zákon navrhl tak, aby byl virální – aby se sám šířil mezi uživateli internetu. Měl jsem teorii, že jednotlivec může pozitivně ovlivnit kulturu tím, že vytvoří chytlavý vtip o nejhorších sklonech lidí k rétorickým excesům. Dalším krokem bylo vypustit vtip do světa a pak doufat, že ho ostatní shledají dostatečně chytrým nebo vtipným, aby stál za opakování.

Po letech jsem se dozvěděl, že skutečný politický filozof Leo Strauss několik let před mým narozením pronesl podobnou poznámku o debatách, které směřovaly k Hitlerovi. Strauss (kterého jsem, přiznávám, dosud nečetl) se rozhodl klasifikovat srovnání s Hitlerem jako zvláštní případ určitého logického klamu: reductio ad Hitlerum. V tom měl pravdu, ale zároveň mu uniklo, jak směšné může takové nevhodné přirovnání být. Autorům sitcomu „Seinfeld“ tato hloupost neunikla – vzpomeňme na jejich „Polévkového nacistu“. Podobně se mi líbilo, jak Mel Brooks podvracel Hitlera ve filmu „Producenti“, když jsem ho jako dítě v šedesátých letech objevil.

Ale když lidé vyvozují paralely mezi kandidaturou Donalda Trumpa v roce 2024 a Hitlerovým postupem od okrajové postavy k velkému diktátorovi, neděláme si legraci. Ti z nás, kteří doufají, že zachovají naše demokratické instituce, musí tuto podobnost zdůraznit dříve, než vstoupíme do soumraku americké demokracie.

A právě proto Godwinův zákon neporušuje – ani nepotvrzuje – Bidenova volební kampaň kritizující Trumpovy stále méně důvtipné zprávy. Mohli jsme si dovolit luxus odvozovat humor z přirovnání k Hitlerovi a nacistům, když to bylo téměř vždy hyperbolou. Dnes už si tento luxus nemůžeme dovolit.

Trump má podporu politických aktérů, kteří usilují o to, aby budoucí 47. prezident měl takovou vládu, jakou si přeje. Jejich návrhy na maximalizaci a konsolidaci pravomocí federální vlády pod jedinou osobou v čele – za předpokladu, že tato osoba bude patřičně „konzervativní“ – nezní jako americká demokracie. Promiňte, puntičkáři, ale nezní ani jako americká republika. Zní a vypadají jako rámec umožňující fašismus. A my musíme Trumpovi poděkovat za to, že je obdivuhodně sdílný v tom, že se hodlá stát diktátorem – i když, jak říká, jen „první den“.

Co je pravděpodobně horší než Trumpovo upřímné autoritářství, je jeho přijímání dehumanizujících matafor, které jako by záměrně odrážely Hitlerovu rétoriku. Již mnoho týdnů Trump zkouší, jak používá slovo „havěť“ k popisu těch, kdo mu oponují, a jak charakterizuje přistěhovalce bez dokladů jako „otravu krve naší země“. I pro historika amatéra, jako jsem já, se zdá, že paralely s Hitlerovou rétorikou jsou nevyhnutelné.

Nepřekvapuje však, že se najde spousta lidí, kteří se ohradí, kdykoli je kdokoli nebo cokoli srovnáváno s Hitlerem nebo nacisty – nebo s příbuznými tématy, jako je holocaust, zavírání Židů do ghett nebo systematické vyvražďování civilního obyvatelstva. Způsobila naprostá absurdita tolika hyperbolických přirovnání k nacistům v populární kultuře, že jsme méně ostražití vůči možnému znovuzrození skutečného fašismu ve světě? Domnívám se, že by tomu tak nemělo být – přirovnání k Hitlerovi nebo k nacistům je třeba mít až ve chvíli, kdy se lidé začnou chovat jako Hitler nebo jako nacisté.

Nadále trvám na tom, že Godwinův zákon by nikdy neměl být chápán jako ukončení konverzace nebo jako zákaz srovnávání s Hitlerem. Místo toho stále doufám, že slouží k tomu, aby rozhovory směřovaly k promyšlenějším a historicky poučenějším tématům.

Neustálý nárůst počtu přirovnání k Hitlerovi během Trumpovy éry není známkou toho, že můj zákon byl zneplatněn. Právě naopak. Godwinův zákon je spíše zákonem termodynamiky než zákonem Kongresu – takže ve skutečnosti není zrušitelný. A Trumpův výslovný, sebevědomý závazek k upřímnější formě nenávistné rétoriky se pravděpodobně počítá jako zvláštní případ tohoto zákona: Čím déle vydrží ústavní republika – se silnými zákonnými a ústavními limity vládní moci -, tím více se pravděpodobnost, že se nějaký politický aktér podobný Hitlerovi bude snažit tyto limity snížit nebo vymazat, blíží 100 procentům.

Prohrává Bidenova kampaň přirovnáním Trumpa k Hitlerovi argumentaci založenou na Godwinově zákonu?

Nikdy jsem neřekl, že jen proto, že se odvoláváte na nacisty, prohráváte argument. Pokud se chystáte někoho přirovnávat k Hitlerovi nebo nacistům nebo vyvolávat strašidlo holocaustu, ujistěte se, že máte správná fakta. Ale na tom, že Biden – nebo kdokoli jiný – přirovnává Trumpa, který nazývá lidi škůdci nebo mluví o otravě krve, k Hitlerovi, není nic kategoricky špatného.

Nebyl jsem dříve zvláštním znalcem Hitlera nebo nacistů a stále se za něj nepovažuji, ale vždy jsem si dával záležet na tom, abych znal dost historie a věděl, zda je nějaké přirovnání oprávněné. A obecně je dehumanizující rétorika charakteristickým znakem Hitlerovy rétoriky. Takže Trump se otevírá srovnání s Hitlerem.

Takže aby bylo jasno – myslíte si, že srovnávat Trumpovu rétoriku s Hitlerem nebo nacistickou ideologií je spravedlivé?

Já bych šel ještě dál. Myslím, že by bylo fér říci, že Trump ví, co dělá. Myslím si, že tuto rétoriku zvolil záměrně. Ale ano, jsou tam určité skutečné podobnosti. Pokud jste četli Hitlerovy vlastní spisy – což mimochodem nikomu nedoporučuji -, vidíte v nich dehumanizační rozměr, ale projevy jsou ještě zajímavější případ.

Hitlerovy projevy jsou většinou zaznamenány a nejsou vždy příliš souvislé. To, co vidíte ve snahách o kompilaci jeho projevů, jsou vědci, kteří se snaží dát dohromady, jak zněly. Takže je to trochu jako jít se dívat na standup komika, který se trefuje do všech svých skvělých hlášek. Vidíte, jak se Hitler znovu a znovu opakuje. Při různých příležitostech zopakuje tytéž repliky nebo tytéž pocity.

U Trumpa, ať už o něm říkáte cokoli jiného, ví, jaké hlášky vyvolávají reakce, které chce. Účelem shromáždění je, aby měl potleskové repliky, protože to vytváří dobrá média, to vytváří video. A pokud své repliky opakuje stále dokola, zvyšuje to pravděpodobnost, že se určitá replika bude opakovat v mediálním zpravodajství. Takže to je přímo z příručky.

Dalo by se říct, že poznámka o „havěti“ nebo poznámka o „otravě krve“, možná by jedna z nich byla náhoda. Ale z obou je celkem jasné, že se tu děje něco tematického, a nevěřím, že je to náhoda.

Otázka je, proč to dělat schválně. No, můj názor je, že Trump z nějakého důvodu věří, že existuje nějaká část jeho základny, která opravdu chce slyšet toto poselství řečené tímto způsobem, a on jim vychází vstříc. Považuje to jednak za osobní odměnu pro sebe, jednak věří, že je to nutné, aby motivoval lidi, kteří mu pomohou k dalšímu zvolení.

Co vás vedlo k tomu, že jste zákon vůbec vymyslel?

V té době jsem studoval práva, a když jsem měl přestávku ve studiu, chodil jsem velmi brzy do internetových komunit. Viděl jsem, jak probíhá spousta diskusí, a viděl jsem, jak se rétorika stupňuje – lidé byli na sebe stále naštvanější. Říkali něco jako: „Tohle by řekl i Hitler.“ A to mi přišlo dost znepokojivé, protože jsem tady na právnické fakultě studoval mezinárodní právo, studoval jsem filozofii práva a říkal jsem si, že když budeme všem nadávat do Hitlerů nebo nacistů, tak zapomeneme, co to období dějin skutečně znamenalo.

Citoval vám někdy někdo Godwinův zákon, aniž by věděl, že jste Godwin?

No jo. To se stalo mnohokrát. Jeden člověk, se kterým jsem pracoval celé dva roky, přišel do mé kanceláře a zeptal se: „Vy jste vytvořil Godwinův zákon?“ „Ano,“ odpověděl jsem. Znal mě dva roky a netušil, že tvůrce Godwinova zákona je někde poblíž a pracuje na konci chodby vedle něj.

Je zvláštní být v podstatě obyčejným občanem, který vytvořil tento velmi vlivný internetový zákon?

Rozhodl jsem se dokázat, že je možné, aby jednotlivec ovlivnil mediální kulturu. A tak jsem přišel s Godwinovým zákonem a zarámoval jsem ho pseudoobjektivním způsobem, který je zarámován tak, aby byl vtipný.

Kdybych řekl: „Víš, tohle srovnání bys opravdu neměl dělat, protože ještě žijí lidé, kteří si pamatují holocaust,“ nemělo by to žádný účinek. Ale naznačit lidem, že jednají bez většího úmyslu než kámen valící se z kopce, to lidi přiměje, aby tomu věnovali pozornost.

Po celá desetiletí jsou prezidenti určitou částí Američanů přirovnáváni k Hitlerovi nebo nacistovi. A váš původní zákon poukazuje na to, že pokud se lidé na internetu baví dostatečně dlouho, je statisticky jisté, že k vytahování Hitlera nebo nacistů dojde. Odnaučila snad desetiletí křečovitých přirovnání veřejnost okamžiku, kdy je přirovnání trefné? Jsme teď v situaci typu „chlapec, který křičel jako vlk“?

Ve Spojených státech máme neuvěřitelně různorodou populaci s lidmi, kteří se pohybují napříč politickým spektrem, a s lidmi, kteří mají nejrůznější demografické údaje a různý původ. Vždy se tedy najdou lidé, kteří budou reagovat na určitý druh podnětné rétoriky. Ale nemyslím si, že by si na ni obyvatelstvo obecně zvyklo.

Myslím, že důvod, proč je něco jako Polívkový nacista v Seinfeldovi vtipné, je absurdita. A každý, kdo se na tu epizodu dívá, vidí, že je absurdní, a to znamená, že musíte vědět, že existuje kontext, ve kterém by to absurdní nebylo.

Když jsem vyrůstal a učili mě o americkém vládním systému, vždycky nás učili, že americká vláda má ve své konstrukci brzdy a rovnováhy, takže ji nemůžete ovládnout momentálním sentimentem. Ale myslím, že jsme se naučili, že instituce, které nás chrání, jsou křehké. Historie naznačuje, že všechny demokracie jsou křehké. Musíme se tedy mít na pozoru před politickými hnutími, která chtějí demokratické instituce podkopat, protože smyslem demokratických institucí není dosadit k moci ty nejlepší lidi, ale udržet demokracii, i když jsou u moci ti nejhorší. To je velká výzva.

Mike Godwin je právník a autor ve Washingtonu.



„Velkou část problému tvoří média. „Oboustrannost“ je nesmysl, když skutečně neexistují obě strany. Země skutečně není placatá, astronauti z Apolla skutečně přistáli na Měsíci, holocaust se skutečně stal a MAGA přerostla v autoritářské hnutí. Nemusíme předstírat, že nesmysly jsou pravdivé, a dávat prostor nesmyslům jen proto, že že chceme působit jako „spravedliví a vyvážení“, namísto abychom byli objektivní.