Mnoho lidí věří, že umělá inteligence jednoho dne způsobí vyhynutí lidí. Trocha matematiky nám říká, že by to nebylo tak snadné. Varování: Jedná se o názorový a analytický článek. Názory vyjádřené autorem nebo autory se nemusí shodovat s tím čemu věříte.

Michael J.D. Vermeer – Existuje oblíbené sci-fi klišé, že jednoho dne umělá inteligence zběhne a zabije všechny lidi, čímž vyhladí celý druh. Mohlo by se to skutečně stát? Výzkumníci zabývající se umělou inteligencí v reálném světě uvádějí, že jako pravděpodobný důsledek vývoje umělé inteligence vidí vyhynutí lidstva.

V roce 2024 stovky těchto výzkumníků podepsaly prohlášení, které znělo: „Zmírnění rizika vyhynutí v důsledku AI by mělo být globální prioritou vedle dalších rizik celospolečenského rozsahu, jako jsou pandemie a jaderná válka.“

Tak jo, lidi.

Pandemie a jaderná válka jsou reálné, hmatatelné obavy, více než zkáza umělé inteligence, alespoň pro mě, vědce z RAND Corporation. Děláme nejrůznější výzkumy v oblasti národní bezpečnosti. Asi nejznámější je naše role při vývoji strategií pro prevenci jaderné katastrofy během studené války. RAND bere velké hrozby pro lidstvo vážně, a tak jsem, skeptický k potenciálu AI vyhubit lidstvo, navrhl projekt, který měl zkoumat, zda by mohla.

Hypotéza mého týmu byla následující: Nelze popsat žádný scénář, kdy by umělá inteligence představovala pro lidstvo jednoznačnou hrozbu vyhynutí. Jinými slovy, naše výchozí hypotéza zněla, že lidé jsou příliš přizpůsobiví, příliš početní a příliš rozptýlení po celé planetě na to, aby nás AI mohla vyhladit pomocí jakýchkoli nástrojů, které má hypoteticky k dispozici. Pokud by se nám podařilo prokázat, že tato hypotéza není správná, znamenalo by to, že AI může být pro lidstvo skutečnou hrozbou vyhynutí.

Mnoho lidí odhaduje katastrofická rizika plynoucí z AI. V nejextrémnějším případě lidé tvrdí, že se AI stane super inteligencí, u níž je téměř jisté, že využije nové pokročilé technologie, jako jsou nanotechnologie, aby nás ovládla a vyhladila.

Prognostici předpovídají pravděpodobnost existenčního rizika katastrofy způsobené AI, přičemž často přicházejí s 0 až 10procentní šancí, že AI způsobí zánik lidstva do roku 2100. K hodnotě takových předpovědí pro tvorbu politik a snižování rizik jsme byli skeptičtí.

Náš tým se skládal z vědce, inženýra a matematika. Překousli jsme veškerou naši skepsi k umělé inteligenci a – velmi podobně jako RAND – jsme se pustili do podrobného popisu toho, jak by umělá inteligence mohla skutečně způsobit vyhynutí lidstva.

Nám nestačila pouhá globální katastrofa nebo společenský kolaps. Snažili jsme se brát riziko vyhynutí vážně, což znamenalo, že nás zajímalo pouze úplné vyhlazení našeho druhu. Také nás nezajímalo, zda se nás umělá inteligence pokusí zabít – pouze to, zda by se jí to mohlo podařit.

Byl to morbidní úkol. Šli jsme na to tak, že jsme přesně analyzovali, jak by AI mohla využít tři hlavní hrozby, které jsou běžně vnímány jako existenční rizika: jadernou válku, biologické patogeny a klimatické změny.

Ukázalo se, že je velmi těžké – i když ne zcela vyloučené -, aby nás umělá inteligence všechny zabila.

Dobrou zprávou, pokud to tak mohu nazvat, je, že si nemyslíme, že by nás umělá inteligence mohla všechny zabít jadernými zbraněmi. I kdyby umělá inteligence nějakým způsobem získala schopnost odpálit všech více než 12 000 hlavic z celosvětových zásob jaderných zbraní v devíti zemích, výbuchy, radioaktivní spad a následná jaderná zima by pravděpodobně stále nedosáhly úrovně vymírání. Lidí je příliš mnoho a jsou příliš rozptýleni, než aby nás výbuchy mohly všechny přímo zabít.

Umělá inteligence by mohla odpálit zbraně nad všemi oblastmi s největším množstvím paliva na planetě, a přesto by nedokázala vyprodukovat tolik popela jako meteorit, který pravděpodobně vyhubil dinosaury. Na planetě také není dostatek jaderných hlavic, aby plně ozářily veškerou využitelnou zemědělskou půdu planety. Jinými slovy, jaderný armagedon iniciovaný umělou inteligencí by byl kataklyzmatický, ale pravděpodobně by stále nedokázal zabít všechny lidské bytosti, protože někteří lidé by přežili a měli by potenciál obnovit druh.

Na druhou stranu jsme považovali pandemie za pravděpodobnou hrozbu vyhynutí. Předchozí přírodní epidemie byly katastrofální, ale lidská společenství přežila a udržela se. I minimální populace (pravděpodobně několik tisíc členů) by nakonec mohla obnovit druh. Hypoteticky 99,99 % smrtící patogen by zanechal naživu více než 800 000 lidí.

Zjistili jsme však, že kombinace patogenů by pravděpodobně mohla být navržena tak, aby dosáhla téměř stoprocentní smrtelnosti, a umělá inteligence by mohla být použita k nasazení takových patogenů způsobem, který by zajistil rychlý a globální dosah. Klíčovým omezením je, že umělá inteligence by musela nějakým způsobem infikovat nebo jinak vyhubit komunity, které by se samy nevyhnutelně izolovaly, kdyby čelily pandemii, jež by vedla k zániku druhu.

A konečně, pokud by umělá inteligence urychlila antropogenní klimatické změny, stále by to neznamenalo hrozbu vyhynutí celého lidstva. Lidé by si pravděpodobně našli nové environmentální niky, ve kterých by přežili, i kdyby to znamenalo přesun na zemské póly. Aby se Země stala pro lidi zcela neobyvatelnou, musela by umělá inteligence do atmosféry napumpovat něco mnohem silnějšího než oxid uhličitý. To je dobrá zpráva.

Špatnou zprávou je, že tyto mnohem silnější skleníkové plyny existují. Lze je vyrábět v průmyslovém měřítku. A v atmosféře přetrvávají stovky nebo tisíce let. Pokud by se umělá inteligence vyhnula mezinárodnímu monitorování a zorganizovala výrobu několika stovek megatun těchto chemikálií (což je méně než hmotnost plastů, které lidé ročně vyprodukují), stačilo by to k tomu, aby se Země uvařila do té míry, že by pro lidstvo nezbyla žádná ekologická nika.

Chci, aby bylo jasné, že žádný z našich scénářů zániku umělé inteligence se nemůže stát náhodou. Provedení každého z nich by bylo nesmírně náročné. Umělá inteligence by musela nějakým způsobem překonat zásadní omezení.

V průběhu naší analýzy jsme také identifikovali čtyři věci, které naše hypotetická superzlá AI musí mít:

Za prvé – by si musela nějakým způsobem stanovit cíl způsobit vyhynutí.

Za druhé – by umělá inteligence také musela získat kontrolu nad klíčovými fyzickými systémy, které vytvářejí hrozbu, jako je řízení odpalování jaderných zbraní nebo infrastruktura chemické výroby.

Za třetí – potřebovala by schopnost přesvědčit lidi, aby jí pomohli, a skrývat své činy dostatečně dlouho, aby uspěla.

A za čtvrté – musela by být schopna přežít i bez přítomnosti lidí, kteří by ji podporovali, protože i když by se společnost začala hroutit, k úplnému vyhynutí by byly nutné následné akce.

Pokud by umělá inteligence neměla všechny tyto čtyři schopnosti zároveň , náš tým dospěl k závěru, že její projekt vyhynutí selže. Přesto je pravděpodobné, že se podaří vytvořit AI, která bude mít všechny tyto schopnosti, i když neúmyslně. Lidé by navíc mohli vytvořit AI se všemi čtyřmi uvedenými schopnostmi záměrně. Vývojáři se již pokoušejí vytvořit agentní neboli autonomnější AI a již pozorovali AI, která má schopnost intrik a klamání.

Ale pokud je vyhynutí pravděpodobným důsledkem vývoje umělé inteligence, neznamená to, že bychom se měli řídit zásadou předběžné opatrnosti? To znamená: Vypnout to všechno, protože je lepší být v bezpečí, než litovat? Říkáme, že odpověď zní ne.

Přístup „shut-it-down“ je vhodný pouze v případě, že nám na výhodách AI příliš nezáleží. V dobrém i zlém nám na výhodách, které umělá inteligence pravděpodobně přinese, záleží hodně a není vhodné se jich vzdát, abychom se vyhnuli potenciální, ale velmi nejisté katastrofě, a to i tak důsledné, jako je vyhynutí lidstva.

Zabije nás tedy AI jednoho dne všechny?

Není absurdní tvrdit, že by mohla. Naše práce zároveň ukázala, že lidé nepotřebují pomoc AI k tomu, aby zničili sami sebe.

Jedním z jistých způsobů, jak snížit riziko vyhynutí, ať už pramení z AI, nebo ne, je zvýšit naše šance na přežití snížením počtu jaderných zbraní, omezením chemických látek pro globální ohřev planety a zlepšením dohledu nad pandemiemi.

Rovněž má smysl investovat do výzkumu bezpečnosti AI, ať už věříte argumentu, že AI představuje potenciální riziko vyhynutí, nebo ne.

Stejné zodpovědné přístupy k vývoji AI, které zmírňují riziko vyhynutí, zmírní i rizika jiných škod souvisejících s AI, které mají menší následky a jsou také méně nejisté než existenční rizika.

Michael J. D. Vermeer je vedoucím fyzikem v RAND, který se zabývá výzkumem vědecké a technologické politiky ve vztahu k vnitřní bezpečnosti, trestní justici, zpravodajské komunitě a ozbrojeným silám. Specializuje se na posuzování příležitostí a bezpečnostních rizik spojených s novými technologiemi. https://www.rand.org/about/people/v/vermeer_michael_j_d.html