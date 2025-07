Muž z vysokého zámku

Co kdyby Spojenci prohráli druhou světovou válku? Seriál The Man in the High Castle, inspirovaný románem Philipa K. Dicka, tuto otázku rozvíjí v hlubokou, filosoficky nabitou podívanou. V dystopickém světě rozděleném mezi nacisty a Japonce sledujeme nejen boj o přežití, ale i morální volbu: co znamená být člověkem, když pravda i realita jsou proměnlivé? Následující text je rozborem a obsahuje mnoho prozrazení děje (spoilerů), které je nezbytné uvést pro pochopení jednání hlavních postav. I přes tato prozrazení děje je celá série doslova nabitá nečekanými zvraty, odhaleními a překvapením v takové míře, že těchto několik prozrazení nijak nesníží napětí a sledovatelnost.

Děj seriálu se odehrává v alternativní Americe 60. let 20. století, v níž Německo a Japonsko vyhrálo druhou světovou válku. Spojené státy jsou rozděleny mezi Velkoněmeckou říši (východ), Japonský pacifický stát (západ) a neutrální zónu. Hlavní postavy se pohybují napříč těmito oblastmi a zaplétají se do odboje, politiky i tajemství filmových pásků, které ukazují jiné reality – včetně té, kde válku vyhráli Spojenci. Tyto filmy mají moc inspirovat, ale i ohrozit. Během čtyř sérií sledujeme vývoj Julianny Crainové, Franka Frinka, inspektora Kida, Johna Smithe a jeho chráněnce Joe Blacka, a ministra obchodu Tagomiho. Každý z nich čelí dilematu mezi loajalitou, vírou, strachem a odporem.

Proč seriál vznikl

Seriál vznikl jako dramatická fikce, ale zároveň jako výstraha – má přiblížit hrůznost totalitních režimů těm, kteří je nezažili. Ukazuje jejich normalizaci, systematické rozrušování pravdy, likvidaci odpůrců i nevinných pro udržení strachu, potlačování odlišnosti i to, jak snadno mohou „slušní lidé“ spolupracovat se zlem. Zároveň se ptá: jak by se choval divák, kdyby byl v kůži těchto postav? Co by obětoval? A za co?

Výkonný producent Kalen Egan od jeho počátku natáčení spolupracoval s Dickovou dcerou Isou Hackett Dickovou. Přiznává, že přidali nové prvky, včetně několika nápadů, s nimiž Dick přišel pro pokračování knihy, kterou nestihl napsat. „Měl několik kapitol, ze kterých jsme čerpali,“ řekl Egan.

Podle Egana je posláním pořadu provokativně nastolovat morální a etické otázky, aniž by poskytoval jasné odpovědi. „Dokud budeme tyto přetrvávající otázky klást novými, zajímavými a silnými způsoby, je na lidech, aby o nich sami uvažovali,“ řekl. „Každý rok si myslíme, že se svět nemůže přiblížit alternativní realitě, kterou zobrazujeme, a každý rok se to přiblížení stane.“

Hlavní záhada seriálu: Filmy a povaha reality

Ústřední záhadou, která pohání děj celého seriálu, jsou filmové pásky. Tajemné cívky s filmovým materiálem, které ukazují jiné verze reality – zejména svět, kde Spojenci vyhráli válku. Jde o mix střípků z filmových týdeníků a záběrů zachycujících hlavní postavy v jiných světech, kde někteří nikdy nevstoupily do hnutí odporu nebo se nestali strůjci zla a žijí poklidné životy. Protagonisté, jako Juliana nebo Tagomi, zjišťují, že určité osoby existují ve více realitách a někteří jedinci mají schopnost mezi nimi „cestovat“. Tyto filmy nejsou fikce – jsou zprávami z alternativních – paralelních světů.

V seriálu filmy shromažďuje muž z vysokého zámku Hawthorne Abendsen, který věří, že mohou probouzet lidi – ukázat jim, že jiný svět je možný. Původně tajemný autor zakázaných filmů, později zjišťujeme, že filmy nevyrábí sám, ale je strážcem a prorokem alternativních realit. Žije v izolaci, v chráněném sídle, které není ve skutečnosti žádný „vysoký zámek“ – jde jen symbolický obraz moci vědění.

Obě totality usilují o získání filmových pásků. Na povrchu jde o „nebezpečný kontraband“, v hloubce se ukazuje, že filmy představují něco víc než jen propagandistické médium nebo inspiraci pro odboj – jsou artefakty, které testují realitu samotnou. Němci, zejména Himmler a Smith, vidí ve filmech hrozbu, protože narušují jejich propagandistický monopol. V jejich totalitní logice je realita jen to, co se za realitu prohlásí. Filmy ukazující, že Spojenci mohli vyhrát, nebo že tytéž osoby jednají v jiných realitách morálně odlišně, jsou pro režim destabilizující.

Paradoxní je, že sám Hitler, v seriálu již jen jako roztřesený stařec před smrtí, sbírá filmy jako posedlý fanoušek. Uchovává je ne proto, aby je zničil, ale proto, že ukazují potenciál jiných světů. Tato posedlost je v přímém rozporu s logikou nacistického systému: buď všechno ovládnout, nebo zničit. Smith a ostatní „realističtí“ nacisté považují filmy za nebezpečný kult, který může lidi přimět pochybovat – a pochybnost je pro totalitu smrtící.

Na rozdíl od Němců přistupují Japonci k filmům jinak. Nejvíce je chápe ministr obchodu Tagomi, který sám zažívá cestu mezi realitami. Pro něj filmy nejsou fikcí, ale důkazem existence paralelních světů. A to je v souladu s taoisticko-buddhistickým myšlením: že realita je pluralitní, vrstvená, proměnlivá. Pro Japonce filmy nepředstavují stejnou hrozbu jako pro Němce, jsou považovány za prostředek hnutí odporu, které o ně také usiluje. Jít po stopě filmů znamená rozplést a zničit síť odboje. Zároveň si Japonci jsou vědomi, že nacisté po filmech prahnou a předpokládají, že je považují je za objekty posvátné síly, nebo dokonce průchody mezi světy. Proto Japonci vnímají filmy ne jako prvořadou hrozbu, ale jako potenciální prostředek rovnováhy sil s nacistickou říší.

Kdo je Hawthorne Abendsen, muž z vysokého zámku

V knižní předloze je ze autorem knihy Sarančata padají (v originále The Grasshopper Lies Heavy – tento nápis se v seriálu objevuje filmových kotoučích), která zobrazuje svět, kde Spojenci vyhráli válku. V románu je literátem, který pomocí I-Ťingu (a čínské Knihy proměn) vytvoří alternativní svět jako možný obraz skutečnosti.

Abendsen není bojovník, voják, ani politik. Není ani členem odboje, a pokud odboji předává filmy je veden snahou ukázat lidem jiné, lepší verze skutečnosti. Je průvodcem, který udržuje vědomí alternativy, i když ho to stojí osobní bezpečí, duševní rovnováhu i život.

Jméno Abendsen je významově silně symbolické. I když se na první pohled může zdát jako běžné jméno, ve skutečnosti se dá číst jako vícevrstvá narážka, odkazující na jazyk, náboženství a literární archetypy. V němčině lze jeho jméno interpretovat jako „Muž večera“ nebo „Ten, kdo přichází na konci dne.“ To symbolicky ladí s jeho postavením v příběhu. Abendsen přichází v nejtemnější době, kdy je svět ponořen do lží a totality, a přináší jinou vizi reality. Je jako prorok. Není hrdinou činu, ale symbolizuje vědomí na hraně úpadku. Je tvůrcem zakázaných slov, který žije na okraji, ale určuje směr dějin.

Dick mohl jméno zvolit i s ohledem na typ postavy, kterou Abendsen reprezentuje. Jako autor zakázaného díla (v knize románu, v seriálu šiřitel filmů) stojí muž z vysokého zámku mimo oficiální realitu, vytváří alternativní výklad světa a skutečně připomíná klasické proroky či pisatele duchovních knih, na pomezí vědění a víry.

Filmy, morální typologie a realita jako osobní rozhodnutí

Klíčovým poselstvím filmů ale není jen ukázat, že realita může vypadat jinak. Postupně se odhaluje klíčová myšlenka: některé postavy jsou za všech okolností morální a statečné. V jakékoli realitě zůstávají integrální. U jiných naopak tlak odhalí skrytou slabost nebo příklon ke zlu. Filmy odhalují kteří lidé si uchovávají morálku za všech okolností, ukazují ty, jenž selhávají pod tlakem, a ty, kdo jsou ve všech verzích reality bez svědomí.

Příkladem morální integrity – lidí, kteří jsou dobří bez ohledu na okolnosti – jsou Juliana Crainová (zůstává empatická, hledající pravdu) a ministr obchodu Tagomi (i v realitě, kde Japonsko nevyhrálo, je Tagomi stále čestný a vnitřně vyrovnaný). Tito lidé jsou jako mravní majáky – ukazují, že člověk může být dobrý, i když ho svět zradí.

Morální variabilita vystihuje postavy, které se mění podle okolností, někdy hrdinové, jindy zbabělci nebo zločinci. V ději je tento archetyp zastoupen postavou John Smitha, který je generál a architekt teroru. V alternativním světě, kde válka skončila porážkou Nemecka a Japonska, je obyčejný otec a obchodník, milující a soucitný. Když ve filmech vidí „lepší“ verzi sebe sama, dochází u něj k osobní tragédii. Tito lidé ukazují, že morálka není vrozená, ale testovaná okolnostmi. A mnozí selžou, když jde do tuhého.

Třetím zastoupeným typem jsou oportunisté bez svědomí – lidé, kteří za všech okolností volí vlastní zisk, bez ohledu na dobro nebo zlo. Takový je i Joe Blake. V každé realitě, kde se objeví, se z něj, vědomě stává nástroj útlaku, manipulátor, zabiják. Není ideologem, ale čistým oportunistou, který přežívá skrze zradu a přizpůsobení. Není veden vírou, ale instinktem vlka v kůži člověka. Tito lidé ztělesňují ne morální slabost, ale absenci morálky jako takové.

V díle Philipa K. Dicka není realita objektivní fakt – je to výsledek vnitřní volby. Skutečnost je křehká a manipulovatelná a charakter člověka ji může přetvářet. Pokud někdo ve všech světech jedná stejně čestně, pak jeho duch přesahuje hranice světa. Dick byl přesvědčen, že vize a víra jsou reálnější než „fakta“ diktovaná mocí.

Tato myšlenka je i klíčem k tomu, proč totality tak úporně likvidují osoby jako je Abendsen nebo Tagomi. Ne proto, že by ohrožovali jen politický řád, ale protože narušují samu podstatu systému: Pokud existují jiné pravdy a jiní svědkové, pak už nelze dál udržet absolutní lež. Zničení Abendsena a eliminace „cestujících“ představuje metafyzickou likvidací svědomí.

Fakt, že s pomocí filmů lze najít klíčové osoby, kladné i záporné, může představovat strategickou výhodu a vést k úmyslu zasáhnou: dobré chránit a klíčové postavy zla odstranit. Philip K. Dick nikde neobhajuje eliminaci klíčových postav jako oprávněné nebo morální řešení. Právě naopak – kritizuje systémy, které to dělají a likvidují ty, kdo v sobě nesou možnost změnit svět. Přesto k tomu ve filmové sérii nakonec dojde.

Židovská rovina – Frank Frink, víra a Job

Seriál na rozdíl od knihy silně akcentuje židovství. Zatímco Dickův román byl více zaměřen na filozofii reality a identitu, seriál zvolil jako jeden z centrálních motivů židovskou zkušenost, utrpení a přežití. Režisér zdůrazňuje, že právě skrze postavu Franka Frinka chtěl dát hlas obětem, které nebyly v literární předloze dostatečně reprezentovány.

Frank Frink, umělec a řemeslník v továrně na repliky historických zbraní, s židovskými kořeny, nechtěl mít s židovskou vírou a nebezpečím, které představovala, nic společného. Svůj původ tajil, což odpovídá reáliím. V nacistickém bloku by to znamenalo jistou smrt, na japonském území slovy inspektora Kidoa: „Vy víte, že vás můžeme kdykoli zabít.“ Scenáristé (zejména Frank Spotnitz, ex‑scenárista Akt X) rozvinuli židovskou rovinu jako záměrný motiv – nejen pro posílení postavy Franka, ale i pro paralelu s holocaustem, národní vinou a morální odvahou.

Frank postupně přichází o vše: rodinu, lásku, tvář i budoucnost. Přesto nezradí. Židovská perspektiva by Frankovo utrpení mohla chápat jako zkoušku, která posvětí jeho víru a svědectví. Frank Frink se v průběhu děje postupně radikalizuje a stává se členem buňky odboje. Nejprve se pokusí zastřelit japonského císaře a později spolu s odbojem provede bombový útok na sídlo japonské tajné policie Kempeitai ve San Franciscu. Útok má mnoho obětí – většinou příslušníků represivního režimu, ale zřejmě i civilistů. Frank sice zázračně přežije explozi, ale má těžké popáleniny obličeje a těla. Stává se trvale znetvořeným a zdravotně handicapovaným.

V židovské tradici může být utrpení zkouškou, očistou nebo cestou k poznání. Frank doslova nese znamení oběti na svém těle, jako novodobý Job. Zabil, protože nemohl jinak, ale účet za čin byl vystaven. Frankovo utrpení není trestem. Jeho utrpení jen nerozlučný stín násilí, i když oprávněného, a zde působí katalyzátor proměny. Po útoku už Frank nehledá pomstu. Nestojí o další smrt. Místo toho se ztiší, přijímá víru a pokoru, kreslí. Jeho malby, které se šíří mezi lidmi, ukazují, že svědectví může být silnější než zbraně. Jobův příběh je často citován, když někdo trpí bez jasné viny – a přesto nezatrpkne. Stejne jako Job, spravedlivý muž, trpí, ale nerezignuje.

Frank pokračuje v odporu, ale po odhalení a zajetí Kempeitají ho osobně popraví inspektor Kido. Frankova cesta vrcholí v momentu plného přijetí smrti – bez strachu, s vírou, že jeho činy nejsou marné. Frank je klidný, odříkává židovskou modlitbu (slyšíme jen „Š’ma Jisrael, Adonai Elohejnu, Adonai Echad“ – Slyš Izraeli, Hospodin je Bůh, Hospodin je jediný – prohlášení, jímž začíná celá řada různých modliteb) a je sťat mečem. Jde o jeden z nejvýraznějších momentů série – nejen pro sílu obrazu, ale i pro symboliku: z člověka, který se chtěl jen skrývat, se stal svědomím světa.

Tato scéna není jen popravou nepřítele, ale rituálním gestem respektu i hlubokého konfliktu. Inspektor Kido ví, že Frank už není zbabělý uprchlík. Vnímá, že Frank přijal svůj původ, víru i oběť. Umožní mu zemřít jako muži, ne jako kriminálníkovi nebo dobytku. V japonském kulturním rámci je setnutí mečem akt čestné smrti a je vnímáno jako „čistší“ než kulka. (pozn. smrt Joa Blekea – podříznutí nejodpornější postavy – je protikladem čestné smrti, jde opravdu o zabytí dobytka). Kido tím přiznává Frankovi status váženého protivníka, byť ideologicky nesmiřitelného. Scénáristům se podařilo zachytit vnitřní konflikt Kida. Jeho oddanost impériu se dostává do sporu se samurajským kodexem bushidó, které vedle loajality k vládci a impériu přikazuje spravedlnost a soucit . Kido vykonává svou povinnost, ale ne bez bolesti. Poprava mečem je zároveň rituální i emocionální akt, kdy se vypořádává se svým vnitřním konfliktem, odporem i respektem ke Frankovi.

Takeshi Kido: Samuraj totality

Inspektor Takeshi Kido, velitel japonské Kenpeitai (tajné vojenské policie) v Pacifických státech, je jednou z nejkomplexnějších a morálně nejzajímavějších postav celého seriálu The Man in the High Castle. Divák k němu zprvu zaujímá přirozený odpor – jako k nelítostnému vykonavateli státní moci – ale postupem času se jeho obraz vrství a zpřesňuje. Kido není jednorozměrný zlosyn, nýbrž muž hluboké disciplíny, tragické služby a japonského pojetí cti.

V prvních epizodách vystupuje Kido jako nekompromisní inkarnace okupační krutosti. Je chladný, nesmlouvavý, bez výčitek dává popravit americké civilisty, mučí, vydírá, a sleduje každý odpor s precizní tvrdostí. Má ostré rysy, někdy nosí černé rukavice a mluví stroze. Pro diváka v této fázi zosobňuje nelítostný mechanismus japonské totality.

Ale i v těchto scénách se objevují první náznaky: nejedná impulzivně, není krutý pro potěšení. Vždy, když jedná násilně, je to ve jménu pořádku – ne osobní msty. Kido není sadista. Je to voják, který věří, že oběť jednotlivce může zachránit celek. Kido slouží japonskému impériu – ale nikoli z víry v jeho nadřazenost nebo ideologii, nýbrž z povinnosti. Jeho životní filosofií je chūgi 忠義 – japonská ctnost věrnosti. Ale tato věrnost není slepá. Kido chápe, že systém, jemuž slouží, má trhliny, je zkorumpovaný, nehumánní. Přesto zůstává v něm. Proč? Protože věří, že je lepší být uvnitř a držet otěže, než nechat moc padnout do rukou bezohlednějších. Svou roli bere jako tichou kontrolu nad chaosem – zachovávat alespoň řád, byť násilný, než připustit ještě větší destrukci.

Obzvlášť zajímavý je Kidoův vztah k ministru obchodu Tagomimu . Tagomi je idealista, diplomat a muž víry. Kido je technokrat, muž činů. Přesto mezi nimi vzniká tichý respekt – právě proto, že každý ví, že ten druhý slouží vyšší věci, byť jiným způsobem. Tagomi pro Kida představuje to lepší Japonsko, duchovní rozměr, který on sám kvůli své práci musel potlačit. A přestože se v rozhodování často rozcházejí, Kido se k němu nechová povýšeně, ačkoli při některých jejich setkáních zřetelně dává najevo svůj nesouhlas. V určitých momentech dokonce Kido chrání Tagomiho před radikály i Němci – protože chce zachovat zbytek rovnováhy a síly, kterou japonské impérium ztrácí.

Nacisty Kido opovrhuje. Neříká to nahlas, ale jeho jednání to potvrzuje. Zatímco Japonci (alespoň v oficiální linii) jednají s důrazem na rovnováhu a čest, nacisté jsou pro Kida barbarským, amorálním režimem posedlým technikou a mocí. Zvláštní vztah má k Johnu Smithovi – jejich interakce jsou řídké, ale velmi napjaté. Kido v Smithovi vidí schopného, ale nebezpečného člověka – pragmatického, bez ideálů, který dělá, co je třeba, bez duchovního základu. Kido nikdy neuzná Smithovu nadřazenost. Považuje ho za muže bez čestného řádu – přesného opaku samuraje.

V pozdějších sériích se Kido dozvídá o nacistických plánech převzít Pacifické státy a vytlačit Japonsko. Jeho nacionalismus, dosud potlačený, se probouzí. Začíná vidět, že sluha impéria se stal rukojmím expanze silnější totality. Kido není stroj. V posledních sériích se ukazuje i jeho lidská rovina, zejména skrze vztah k synovi. Tato linka ukazuje, že i v Kidovi doutná pochybnost, bolest a vědomí, ale ukazuje se, že není schopen opustit dodržování povinností, jedinou věc, kterou má a které se drží a projevit lidskost vůči vlastnímu synovi.

Neopouští svůj post a svou bolest transformuje do tichého uvědomění. V jeho pohledu – v posledních epizodách – se zračí únava, ale i čest člověka, který nikdy nelhal sobě. Takeshi Kido je obrazem tradičního samuraj ve světě bez císaře. Je krutý, protože věří, že alternativa je ještě horší. Je oddaný, ale ne fanatik. Je nebezpečný, ale ne zlý. Slouží systému, který zneužívá jeho loajalitu – a on to ví. A právě proto je jednou z nejvýraznějších a morálně nejambivalentnějších postav celého seriálu.

John Smith: Tragédie muže, který měl na výběr a zvolil špatně

John Smith je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejtemnějších postav. V postapokalyptickém světě ovládaném nacistickou říší působí jako americký občan, který se plně přizpůsobil okupaci. Nejen to – vypracoval se až na nejvyšší možné místo: stal se Reichsmarschallem, vládnoucím celému bývalému území Spojených států jako loajální správce Říše.

Původně byl Smith vojákem americké armády, který po porážce Spojenců přežil a rozhodl se přizpůsobit novému pořádku. Přijal ideologii, proti které kdysi bojoval – a udělal to důsledně. Smith je dokonalý kariérista, ale nikoliv lhostejný pragmatik. Věří, že tím, že udrží pořádek a moc, ochrání svou rodinu a zachová kontrolu nad tím, co by jinak zničilo jeho svět. V tom se podobá postavám jako Lavrentij Berija – správce brutálních systémů, kteří zůstávají oddaní vlastní verzi logiky.

Smith působí chladně, kontrolovaně, zdvořile. Je inteligentní, kultivovaný, nikdy nezvyšuje hlas. Tento klid ale nevychází z vnitřního klidu a míru. Je to maskovací plášť pro zcela vědomou bezohlednost. Jeho brutalita není výbuch hněvu, ale výpočet. Nechává zabíjet nejen protivníky, ale i blízké, včetně vlastního přítele, pokud ohrožují jeho rodinu nebo to vyžaduje jeho představa vyššího cíle. Jeho klid pramení z hlubokého přesvědčení, že zrada je někdy cena za přežití. A že morálka je luxus, který si nikdo v jeho pozici nemůže dovolit.

Juliana Crainová a John Smith jsou dvě zrcadlové postavy. Oba mají rodiny, oba čelí nesmírnému tlaku systému, oba dostanou šanci seznámit se s lepšími alternativními realitami. Juliana však volí odpor, risk, neklid, zatímco Smith volí kontrolu, poslušnost a moc. Juliana je ochotna obětovat život, aby si zachovala integritu. Smith obětuje vlastní integritu, aby zachoval svůj život a především život své rodiny. Jejich osudy se několikrát protínají, a přestože Smith nařizuje její eliminaci, divák cítí, že ji obdivuje. Někde uvnitř ví, že ona je tím, čím by mohl být, kdyby volil jinak. A právě to ho trápí.

Smith má manželku Helen a děti – syna Thomase a dvě dcery . Thomas trpí dědičnou nemocí – v nacistické společnosti to znamená, že musí být „odstraněn“. Smith dlouho tají synův stav, ale nakonec nechá okolnostem volný průchod a v podstatě umožní, aby byl Thomas „odvezen do nemocnice“ – tedy zabit – ve jménu čistoty rasy. Tento čin ho navždy poznamená. Je to bod zlomu, po kterém už si nedokáže sám sobě nalhávat, že všechno dělá pro dobro rodiny. Jeho manželka Helen se s tím nikdy nesmíří. Jejich vztah se rozpadá. Jedna z dcer se stává labilní a nakonec není schopná unést otcovu ideologii. Rodina, kterou chtěl Smith chránit za každou cenu, je cenou, kterou nakonec zaplatí za svou moc.

Smith není monstrum, které nemělo jinou možnost. Právě proto je děsivý. Mohl volit jinak – ale neudělal to. Je příkladem člověka, který ustoupil o centimetr, pak o další, až zjistil, že se nemůže vrátit. Je to postava muže, který s porážkou Ameriky, zradil sám sebe i bývalé spolubojovníky proti nacistům, převlékl kabát a už nemohl přestat. V poslední sérii je Smithova zrada opakovaně připomenuta. A přestože se v posledních epizodách možná váhá zda stroj, pomocí kterého nacisté plánují ovládnutí alternativních světů, a který pomáhal budovat, má smysl, vykoupení už není možné. Hnán touhou setkat se v alternativní realitě se synem, o kterého přišel, nechá zabít alernativního sebe samého, aby v alternativním – „normálním“ – mohl zažít pár dní se synem. Ale i zde Smith opět zajiže scénu ztráty syna – Thomas se svobodně rozhodne narukovat do armády do války ve Vietnamu. Scéna ze 4. série je záměrně vizuálně podobná Thomasově dobrovolnému sebevydání k likvidaci v nacistickém světě. Smith je zdrcen a zůstává vládcem v říši stínu, který přišel o světlo i o sebe.

Smith je symbol tzv. banality zla (Hannah Arendt): není to netvor, ale průměrný muž, který ve službě systému popřel vlastní hodnoty. Je plně zodpovědný za zrůdné činy: uvádí do pohybu likvidaci miliónů, neprojeví slitování s těmi, kdo nesouhlasí, systematicky ničí odpor, často i preventivně. Režii se zde vytvořila obraz, na kterém divák může sledovat jak se největšímu nepříteli s kariérním růstem postupně rozpadá rodina i život. Jak ho postupně, karmicky, drtí zrůdný systém, který pomáhal držet v chodu. Přesto s ním není možné soucítit, neboť zůstává zrádcem a nelítostným zločincem.

Juliana Crainová: Ústřední postava

Juliana Crainová je v ústřední postavou celého seriálu. Na počátku seriálu je jen obyčejná žena žijící v San Franciscu, v japonském pacifickém státě a o politiku se příliš nezajímá. V seriálu není zpočátku zřejmé, čím se Juliana Crainová živí. Vidíme ji cvičit aikido, ale není výslovně řečeno, že je učitelkou. Kamera ji zachycuje jako účastnici, nikoliv instruktorku, a i později v seriálu se více akcentuje její schopnost sebeobrany než učitelská role. V knižní předloze Philipa K. Dicka je tomu jinak. Juliana žije v Coloradu a skutečně vyučuje judo, což je její civilní povolání. Je tam popsána jako atletická, silná, nezávislá žena, což je na tehdejší poměry (román vyšel v roce 1962) dosti progresivní. Tento aspekt byl v seriálu zřejmě záměrně potlačen, aby postava působila zpočátku zranitelněji a její vývoj byl zřetelnější.

Působí zdrženlivě, téměř křehce, introvertně. Divák ji nejprve vnímá jako postavu vtaženou do událostí, které přesahují její možnosti. Její reakce jsou klidné, nerozhodné, empatické. A právě tato zdrženlivost se později ukáže jako největší síla. Jak se příběh vyvíjí, Juliana prochází pozoruhodnou proměnou. Přijímá roli nositelky filmů a tím pádem se stává se součástí odboje. Tato cesta není přímá – často pochybuje, padá, selhává. Ale zároveň se učí čelit násilí, lhát, a nakonec i zabíjet, když je to nutné. Seriál ukazuje, jak bolestivé je pro ni každé rozhodnutí, každá smrt. V tom se stává etickým protipólem Smitha, který volil moc a řád.

Frank Frink je její původní partner – miluje ho, ale vztah není jednoduchý. Frank je tvrdší, neklidnější, hněvivý. Jeho bolest a původ ho vtahují hlouběji do boje. Juliana se naopak zpočátku snaží najít cestu rovnováhy, porozumění. Postupně se od sebe vzdalují. A přesto mezi nimi přetrvává pouto. Její další kroky, včetně zabití Joea, lze chápat jako zúčtování s touto bolestí.

Po svém odjezdu do neutrální zóny se seznámí s Joe Blakem, který je vyslán do neutrální zóny, aby pronikl do odboje. Je přitažlivý, charismatický, rozpolcený. Juliana k němu naváže vztah – ne zcela racionálně, ale srdcem. Věří mu. A on ji zradí. Opakovaně. Později, když se znovu setkají, Juliana už není tou samou ženou jako dříve. Ví, že Joe se vrátil jako nástroj nacistů – a že už neexistuje prostor pro kompromis. Nakonec ho zabije, neudělá to s nenávistí, ale s chladnou bolestí. Je to čin, který zachrání životy jiných, ale zároveň představuje bod, odkud není návratu. Juliana se tím přiblíží Frankovi – oba nakonec použili násilí ve jménu odporu, a oba za to zaplatí vnitřní cenou.

V seriálu začne Juliana po „zmizení“ z hledáčku Kenpeitai pracovat pro ministra obchodu Tagomiho. Je to krok, který z ní dělá součást diplomatického úsilí, ale i způsob, jak překlenout čas v úkrytu. Tagomi, duchovně založený člověk, ji přijímá nejen z praktických důvodů, ale i kvůli intuici a respektu k jejímu morálnímu jádru. Juliana se tak stává mostem mezi spirituální japonskou filozofií a západní etickou otázkou viny a pravdy. Jejich vztah je plný nevyřčeného porozumění – Tagomi ji nikdy nekonfrontuje, ale důvěřuje jí. Tím jí umožňuje růst. Práce pro Tagomiho je důležitý přechodový moment: Juliana přechází z role prchající oběti do role aktérky budoucnosti.

V pozdějších sériích se ukáže, že Juliana patří mezi výjimečné lidi (stejně jako Tagomi), kteří dokážou cestovat mezi paralelními realitami. Tento dar nemá biologický původ – je dán osobní integritou. Stejně jako Frank, i Juliana zůstává sama sebou bez ohledu na svět, v němž se nachází. A právě proto se kolem ní sbíhají všechny linie – filmy, cestující, i konflikt mezi říšemi.

Jedním z nejzáhadnějších prvků v příběhu je, že Juliana začíná mít sny nebo vize událostí, které se odehrávají v jiných realitách. Toto není racionálně vysvětleno, ale u Juliany to není náhoda – její konzistence napříč realitami ji činí jakýmsi propojením – vodičem mezi světy. Vizuálně to seriál prezentuje skrze sny, intuice, vidění během meditací nebo „pocit, že už něco zažila“. Symbolicky je to její svědomí a pravdivost, co jí umožňuje nahlížet „za závoj“ reality. Končí jako žena, která obětuje vše, aby dala světu pravdu. Není to hrdinka v hollywoodském smyslu. Je to žena, která selhává, pochybuje, trpí – ale nikdy se nepřestane ptát: co je správné? A to ji činí nejsilnější postavou celého příběhu.

Nobusuke Tagomi: Etika jako akt odporu

Ministr obchodu Nobusuke Tagomi je jednou z nejvýraznějších postav seriálu. V prostředí zkorumpovaného a ideologicky brutálního režimu působí téměř jako zjevení – tichý, zdrženlivý muž v šedém obleku, který se zřetelně liší od cynických úředníků i vojenské elity, která vládne Japonským pacifickým státům. Jeho působení a smýšlení však není slabostí – naopak. Jeho zbraní je klid, vyrovnanost a rozvaha.

Divák si zpočátku nemusí všimnout jeho výjimečnosti – není dominantní, nemluví hlasitě, často sedí a medituje. Ale právě v tom je síla jeho charakteru: je to muž, který poslouchá víc než mluví, a jeho rozhodnutí, i když působí jako zdržování, mají často hluboký a morální základ. Tagomi často používá I-Ťing a staročínskou Knihu proměn, což z něj činí jedinou hlavní postavu, která v totalitní struktuře nerozhoduje podle moci, ale podle harmonie a intuice. Nehází mince, ale tradičně klade tyčky (tyčky z řebříčku, jak bývá běžné v japonském šintoismu ovlivněném taoismem), čímž ctí tradiční metodu předků.

V praxi to znamená, že nerozhoduje racionálně podle politického kalkulu, ale ptá se na „pravou cestu“ – tao. To není naivita ani mýtotvorba. V jeho kulturním světě je to forma hledání rovnováhy – mezi pravdou a loajalitou, činem a zdrženlivostí. Tento přístup vyvolává u nacistů nedůvěru, u Japonců respekt a u diváků postupně obdiv. Tagomi je japonský stoik – neporušuje řád, ale odmítá být jeho slepým nástrojem.

Jedním z klíčových momentů postavy je, když nečekaně přechází mezi alternativními realitami, aniž by chápal proč. Jedná se o zkušenost navozenou meditací, nikoli technologickou – čímž se jeho postava přibližuje až šamanské figuře. V tomto „druhém světě“, kde USA vyhrály válku, vidí smířený a humánní svět, což zanechá hlubokou stopu na jeho myšlení i rozhodování.

Jeho „cestování“ není řízeno ani vědou, ani vůlí – ale mravní otevřeností, jakési čistotě ducha, kterou má málokdo. A právě proto se ho totalitní moc bojí – nejen jako diplomata, ale jako „cestujícího“. Je ohrožen atentátem právě kvůli této jedinečné schopnosti vidět jiný svět – a tím narušovat dogma nevyhnutelnosti říšské dominance.

Vztah Tagomiho a Juliany je jeden z nejkrásnějších v celém seriálu – ne fyzický, ale duchovní. On v ní od začátku cítí jinakost, jakousi vnitřní sílu, kterou neumí popsat, ale která jej přitahuje. Juliana zpočátku netuší, co v něm vidí, ale v průběhu děje si k němu vytvoří silné pouto – vztah učednice a učitele.

Jejich setkání jsou klidná, hluboká, a vyvolávají pocit naděje. Tagomi v Julianně poznává „cestujícího“, stejně jako je jím on sám. Věří, že ona je klíčem – nikoli jen pro boj s totalitou, ale pro proměnu reality skrze morální rozhodnutí. Ona se v jeho přítomnosti nebojí, neváhá mu svěřit tajemství – a právě tato důvěra působí jako akt revolty ve světě, kde každý každého zrazuje.

S nacisty je diplomatický, ale opatrný. Nevěří jim – jejich filozofie a brutalita jsou mu cizí. Smitha vnímá s rezervou – chápe jeho účelnost, ale nedokáže s ní vnitřně souhlasit. Vztah k inspektoru Kidovi je složitější – respektuje jeho disciplínu, ale nesdílí jeho brutalitu. Kido Tagomiho ctí, ale také považuje za slabého. Navzájem se zklamou – ne kvůli zradě, ale proto, že jsou nositeli dvou různých pojetí loajality.

Tagomiho obdivuhodný klid nepramení z lhostejnosti, ale z vnitřního tréninku a ukázněnosti. Je to člověk, který zná své meze, nepodléhá emocím, ale je jim otevřen. V době, kdy svět kolem něj přetváří morálku v nástroj moci a poslušnosti, si udržuje etickou identitu. Je smutný, ale ne zlomený. Ví, že nezmění svět, ale ví že pozitivní čin má smysl, a i jeden čin může být vzor.

Tagomi je postava, která se nesnaží změnit svět silou, ale ukázat, že svět má více vrstev, a že volba – i malá, tichá, osobní – může mít význam. V době, kdy všichni křičí a bojují, on medituje, ptá se, naslouchá. A právě tím, že nepůsobí navenek hrdinsky ani nápadně, ale klidně a důsledně jedná podle svědomí, se stává jednou z nejdůstojnějších a nejpevnějších postav celého díla.

Postava Tagomiho připomíná několik reálných postav – především ty, kdo se pokusili zachránit oběti před genocidou. Může jít například o Chiune Sugihara (1900–1986), japonského diplomata v Litvě během 2. světové války, který vydával víza židovským uprchlíkům, ač tím porušil rozkazy Tokia. Zachránil tisíce lidí, ale nebyl nikdy „proti Japonsku“ – byl v jeho službách. V roce 1985 jej Izrael za jeho činy ocenil titulem Spravedlivý mezi národy.

Méně pravděpodobnou inspirací může být Nobusuke Kishi (1896–1987) Skutečný japonský politik, jmenovec postavy. V 30. letech člen militaristické vlády Mandžuska, během války byl skutečným ministrem obchodu. Po válce se z vězně obviněného z válečných zločinů třídy A stal premiérem Japonska (1957–1960). Mohl inspirovat jméno a vnitřní rozpor mezi loajalitou k systému a jeho reformou. Podobnost naznačuje také jeho opuštění rodiny – v jednom z alternativních světů, kam se Tagomi přenese se vrací ke své rodině, kterou opustil.

Není klid jako klid: Rozdíl mezi klidem Tagomiho a Smitha

Oba muži – ministr obchodu Nobusuke Tagomi i Reichsmarschall John Smith – působí klidně, vyrovnaně a pečlivě volí slova. Jenže zatímco navenek mají oba klid „mocných“, jejich vnitřní motivace a morální postavení nemohou být odlišnější. Ne každý klid je totiž výrazem harmonie.

Tagomiho klid je ukázněný, naslouchající a je projevem vnitřního míru a duchovní disciplíny. Je zakořeněn ve filozofické tradici východu – šintoismu, taoismu a konfuciánství – a upevněn pravidelným kontemplativním přístupem k životu. Z jeho klidu je cítit respekt ke světu, ostatním i sobě samému. Tagomi nepůsobí klidně proto, že je bez emocí, ale protože je s nimi v souladu. Trénuje je jako meč – s úctou, ne s opovržením. Jeho rozhodnutí bývají pomalá, protože respektuje složitost světa a lidského osudu. Tagomi není cynik ani oportunista – jeho klid je etickou volbou. Mluví málo, ale když už, nese to váhu. Je ochoten čelit důsledkům a bolestem, které jeho etika přináší. Klid v jeho pojetí není únik, ale forma služby pravdě.

Oproti tomu Smithův klid je kontrolovaný, strategický, chladný. Je to klid technokrata. Není dám klidem duše, ale je strategický. Smith má v sobě rozpolcenost – citový svět zůstává uvězněn pod tvrdým pancířem funkce, odpovědnosti a strachu. Jeho klid je naučený – součást masky potřebné k přežití a vzestupu v nacistické hierarchii. Smithův klid je produktem potlačení, obranným štítem proti pochybnostem a vnitřnímu rozkladu. Když se začne drolit jeho víra v říši, jeho „klid“ se mění ve vnitřní prázdnotu, kterou zaplňuje nejistota a zklamání.

Zatímco Tagomi dýchá pomalu, protože věří, Smith dýchá pomalu, protože nesmí ztratit kontrolu. Tagomi jedná klidně, aby zůstal člověkem. Smith jedná klidně, aby zůstal strojem. A právě v tom je největší tragika Smitha: jeho klid není silou, ale mrtvým tichem umlčeného svědomí a pouhou profesní maskou. Tagomiho klid je živý, citlivý – schopný empatie i odvahy. Smithův klid je jen chladná zbroj, pod kterou rdousí poslední zbytky vlastní lidskosti.

Joe Blake: Prototyp oportunistického člověka 20. století

Joe Blake patří k nejzákeřnějším postavám celého seriálu. Na první pohled vypadá jako mladý, idealistický Američan – charismatický, zdvořilý, krásný. Působí jako někdo, komu byste mohli věřit. A právě tato zrádná kombinace půvabu a bezpáteřnosti z něj činí postavu, která v sobě spojuje nejednoznačnost doby, v níž žije.

Joe se představuje jako mladý člen odboje převážející tajemné filmové pásky. Postupně se ale ukáže, že jeho pravá identita je jiná: Joe je synem vysokého nacistického pohlavára Martina Heusmanna, který má blízko ke stranické špičce a jako jeden z „čistých“ má být nástupcem Hitlerovy generace. Je tedy dítětem Říše, ale vychovávaným tak, aby byl využit jako špion a prostředník v Americe. Jeho přímým mentorem je John Smith, který v něm vidí mladší verzi sebe – někoho, kdo se může „vhodně ohnout“, přizpůsobit a být efektivním nástrojem Říše. Smith v něm zároveň hledá něco jako náhradního syna či projekt „vylepšeného já“.

V několika scénách Joe naznačuje pochybnosti – přemýšlí o vině, má slabosti, které vypadají jako lidskost. Ale tyto okamžiky jsou nestabilní a krátké. Nejsou výrazem hlubší víry v dobro, ale spíše signály jeho zmatení nebo dočasného sentimentu. Joe nemá pevné morální jádro. Na rozdíl od Julianny, která prochází bolestivým vývojem k vědomé volbě dobra, Joe nikdy nesnese důsledky svých činů, pokud to pro něj není výhodné. Je to člověk, který chce mít obdiv, lásku a důvěru – ale jen do té míry, pokud mu to nekomplikuje kariéru nebo přežití. Jeho vztah k Julianě je ambivalentní – zpočátku v ní vidí cestu ven z ideologické mašinérie, možná i skutečný cit. Ale v klíčových momentech volí vždy loajalitu k silnějšímu.

Ve druhé sérii je vyslán zpět do Berlína, kde podstupuje mentální i fyzickou proměnu – včetně násilného nacistického „přeprogramování“. Mění se a jeho mysl se podřizuje. V tomto období se Joe definitivně stává mužem Říše – nejen podle pasu, ale i podle duše. Příklon k absolutní loajalitě ke zlu stvrzuje vraždou svého otce (Heusmann), kterou sice provede na rozkaz, ale bez výrazného odporu. Joe tak symbolicky odmítá nejen rodinu, ale i svědomí. Přijímá filozofii „silnější má pravdu.“

Jeho smrt rukou Juliany má hluboký dramatický význam. Juliana – trénovaná v aikidu a už dříve tlačená k násilí – v tomto okamžiku volí smrt pro člověka, který mohl být její láskou, ale stal se nástrojem vražd. Nejde jen o akt obrany – je to morální přerušení iluze, že Joe lze zachránit. Z hlediska narativní symetrie může jeho smrt představovat vyvážení tragédie Franka Frinka – ale zatímco Frank umírá důstojně, s vírou, že jeho smrt má smysl, Joe umírá jako člověk, který měl příležitost být lepší, ale nikdy ji skutečně nevyužil.

Joe Blake je prototypem oportunistického člověka 20. století, který se přizpůsobuje vítězům, a jehož morálka je řízena momentálními výhodami. Je to zrcadlo, které nic neodráží, protože před ním není žádný pevný obraz. Jeho krása je klam. Jeho úsměv je nástroj. A jeho smrt je – paradoxně – jeho nejupřímnějším činem.

„Kdo je ten největší hajzl“

Otázka kdo ze tří hlavních záporných postav (John Smith, inspektor Kido, Joe Blake) je morálně nejzkaženější – se dá rozebrat ze tří pohledů: autorského (Philip K. Dick), režijního (Amazon/Frank Spotnitz a spol.) a vnímání diváků. Každá z postav je totiž napsána jinak, a právě jejich kontrast ukazuje, že zlo nemá jednu tvář.

Joe Blake dopadl nejhůře v očích režie i diváků. Diváci jej zpravidla nenávidí nejvíce. Joe Blake je z těch tří nejméně komplikovaný – a zároveň nejvíce odsouzeníhodný. Vystupuje jako šarmantní mladík, ale ukazuje se jako dvojitý agent, chladnokrevný vrah a manipulátor. Co je ale nejpodstatnější – Joe nemá žádný vnitřní konflikt. Zatímco Smith i Kido v sobě nesou tragické napětí mezi službou systému a osobním svědomím, Joe volí vždy podle výhodnosti, nikoliv z nutnosti. Philip K. Dick by jej pravděpodobně vnímal jako postavu bez duchovní rezonance – “entitu z falešné reality”. Ve filozofii Dicka je zásadní, zda je člověk schopen pravdy, bolesti, víry. Joe ne. V každé realitě zůstává stejně cynický a sebestředný. Režie to podtrhuje tím, že Juliana ho musí zabít – a to ne z pomsty, ale z nutnosti zastavit trvale zkaženou a nenapravitelnou duši. Joe Blake je největší “hajzl”, protože páchá zlo bez svědomí, s přehledem a očekáváním výhod.

John Smith je tragická postava, která selhala. Nejvíce rozporuplný člověk, který měl na výběr – a zvolil špatně. Vstoupil do systému z pragmatických důvodů, ale stává se výkonným zlem. Chladně likviduje odpůrce, přátele i vlastní minulost. Přesto ho ničí jeho svědomí, zvlášť když musí obětovat své děti, a přesto zůstává pilířem režimu. Na rozdíl od Joa prožívá nějaký vnitřní zápas, bolest i touhu po vykoupení. Dick by možná Smitha chápal jako padlého člověka, ale ne jako prázdného. Smith ví, že zradil – a trpí za to, byť pozdě. V závěru už není schopen uniknout ani sobě, ani systému. Diváci jej nenávidí, právě proto čím se stal, ačkoli mohl být jiný. Někteří ho litují, ačkoli si slitování rozhodně nezaslouží.

Inspektor Kido na začátku působí jako krutý fašista. Jeho tvář je chladná, jeho činy brutální. Ale jak seriál postupuje, odkrýváme, že jeho krutost je prostředek, ne cíl. Slouží systému, protože věří v řád – nikoliv v ideologii. Dick by jej zřejmě chápal jako člověka uvězněného v systému, ale s vnitřním stínem etiky. Není dobrý, ale není beze cti. Nelže tak výrazně, spíše jen zamlčuje. V Dickově typologii by mohl být “přijímajícím zlem” – člověkem, který ví, že pravda je jinde, ale nedokáže se osvobodit. Je to velmi krutý člověk, ale není vyloženě sadisticky zlý, ani bezpáteřní oportunista jako Joe. Proto diváci často obrátí názor: Kida na začátku nenávidí, ale později respektují.

Nacistická „Zlatá mládež“

Uvnitř nacistické elity vyrůstá generace mladých lidí, kteří – byť živeni ideologií – v soukromí praktikují zakázanou sexualitu, berou drogy a rebelují proti „dokonalému řádu“. Režie zjevně chtěla ukázat, že nacistická ideologie čistoty je pokrytecká. Scény se „zlatou mládeží“ mají fungovat jako ilustrace toho, že i uvnitř zdánlivě perfektního řádu vládne chaos, zneužívání moci a pokrytectví, které plodí frustraci a morální rozklad. Homosexualita, drogy a perverzní zábava jsou zde prostředky nikoli k očernění odlišnosti, ale k demaskování režimu. Ve stylu: „Podívejte, tito mladí jsou produktem totality – nežijí autenticky, jen si berou, co systém dovolí těm nahoře.“

Postavy jako Thelma Harrisová (novinářka) a Nicole Dormerová (režisérka propagandy) nejsou zobrazovány negativně proto, že jsou lesby. Jsou negativní, protože záměrně zneužívají média k manipulaci pro šíření ideologie. Nemají zábrany pokud jde o lidskou cenu své kariéry. Nicole, coby režisérka, je jakýmsi „anti-Abendsenem“ – zatímco muž z vysokého zámku šíří pravdu a naději, ona vyrábí klam. Její sexualita je přitom ukázaná jako vedlejší fakt, nikoli hlavní příčina nebo určující faktor její zkaženosti. Nicole má být figurou toho, jak může být inteligentní, kreativní a queer člověk zcela pohlcen systémem, pokud mu slouží. Je to studená, krásná mašina propagandy – nikoli kvůli své sexualitě, ale kvůli svému morálnímu nihilismu. A to je právě onen problém: některým divákům to může splývat.

Je pravděpodobné, že režie šla cestou vizuální provokace, která má udržet neklid diváka. Série The Man in the High Castle často rozehrává morální nejednoznačnost: dobrý nacista, spravedlivý Japonec, kolaborující otec, lesbická nacistická propagandistka. To všechno má rozbít pohodlné černobílé vnímání. Záměr scén nebyl očernit homosexualitu, byť její s pojení s nacistickou zlatou mládeží může u některých diváku budit takový dojem, nýbrž rozkryt dekadenci moci. Problém je, že vizuální jazyk a emocionální náboj těch scén může u části diváků vyvolat dojem, že (homo)sexualita = zkaženost, což není domyšlené a není dostatečně vyvážené jinými příklady.

Zda to v ději muselo být, je legitimní otázka. Nezbytné to nebylo – myšlenku pokrytectví režimu lze ukázat i jinak. Mohli to říct třeba skrze ekonomickou korupci, rasové výjimky nebo vztahy mezi elitami a řadovými občany. Ale pokud už tam tyto scény chtěli mít, měli buď explicitně oddělit sexualitu od zkaženosti nebo více reflektovat vnitřní rozpor postav, jako je Nicole (což se děje jen velmi okrajově). Proto to může působit nevyváženě – a to je validní výtka.

Nicole, režisérka propagandy, je po razii následně potrestána odesláním do převýchovného tábora. Zobrazení trestu pro Nicole Dormer je spíše symbolickým a nedotaženým odkazem na tvrdou historickou brutalitu nacistického pronásledování neheterosexuálních osob. Seriál tím sice upozorňuje na nebezpečí ideologické čistoty, ale zároveň se vyhýbá tvrdšímu odsouzení, kterou by si téma – z historického i etického hlediska – plně zasloužilo. Možná právě tato „opatrnost s ohledem na divácké přijetí“ vyvolává pocit nejasnosti.

Scénáristická zdrženlivost mohla být vedena snahou nezatížit postavu Nicole „jen“ obětí, ale ukázat i její cynismus a charisma a zároveň se vyhnout příliš explicitnímu zobrazení násilí vůči homosexuálním postavám, které by mohlo být kontraproduktivní. Převýchova má evokovat tiché vymazání identity – ztrátu hlasu. Nicole mizí stejně tiše, jako zmizí pravda v totalitě.

Tento dojem je umocněn kontrastem s neutrální zónou, která – ačkoli formálně bez vládní autority a zmítaná násilím, pašeráctvím a strachem – nabízí překvapivou míru osobní svobody. Právě zde se vyskytují vztahy bez stigmatizace, neformální komunity a otevřenější formy identity. Lidé se zde mohou svobodněji vyjadřovat, milovat, tvořit – i když za cenu neustálého nebezpečí. Zatímco v totalitních zónách je zakázaná sexualita tabuizována a trestána, v neutrální zóně je vnímána jen jako jedna z mnoha forem existence.

Tím se neutrální zóna stává nejen geografickým, ale morálním prostorem pro „jinakost“, byť stále ohroženým. Zatímco říše a císařství představují represi, v neutrálu přetrvává zárodek svobody – byť křehké a improvizované. Tento kontrast zůstává v seriálu tichým, ale významným podtextem.

Odboj: Osvobození nebo jen jiná forma násilí?

Mnohá vícedílná díla s dystopickým nebo totalitním námětem nakonec sklouznou do předvídatelné šablony – hnutí odporu, sabotáže, povstání, převrat. Odboj se stává automatickým řešením, které má divákovi zprostředkovat pocit naděje a vyvážit beznaděj systému. Tento rámec však často zplošťuje, místo aby rozšiřoval. Muž z vysokého zámku se tomuto klišé částečně podřizuje, ale zároveň jej narušuje.

Odboj v tomto díle není morálně jednoznačný. Je rozštěpený, deformovaný, v některých případech nebezpečně podobný systému, proti kterému bojuje. Režie tak diváka nutí pochybovat: je skutečně každý, kdo se postaví totalitě, automaticky hrdina? A kolik ideálů je třeba ztratit, než se z odporu stane nová forma útlaku? Tento ambivalentní přístup udržuje odboj jako součást příběhu, ale nikoliv jako jednoduchý vykupitelský mechanismus.

V seriálu není odboj romantizovaný. Režie se vyhýbá idealizaci a místo toho zobrazuje odbojové buňky jako složité, roztříštěné a často stejně kruté jako systém, proti němuž bojují. To platí jak pro bělošský odboj na území Třetí říše (tvořený vesměs hrstkou obyčejných, kdysi amerických vojáků, kteří přežili porážku a internace), tak pro ten v Pacifických státech ovládaných Japonci (zastoupený různými hnutí odporu, smíšenými i černoškým odbojem) – i ten je rozdělený, frakcionovaný a v čase se proměňuje. Často sahá k terorismu, vraždám, atentátům, vydírání i propagandě.

Například samotná Juliana je opakovaně ohrožena lidmi, kteří by ji podle vlastních slov měli chránit – několikrát se ji pokusí odstranit jako „nepohodlnou“. Frank Frink se také nechá strhnout k násilí, přikloní se k odboji, které je sice vedeno vztekem vůči systému, ale zasáhne i nevinné. Tento motiv má zásadní důsledky: seriál tím ukazuje, že i touha po svobodě může být infikována nenávistí, že se i z odporu může stát zrcadlo téže brutality, kterou se snaží zničit.

Odbojářské hnutí černošské menšiny, zejména v poslední sérii, je výslovně označováno jako komunistické. Vedle bílé rezistence a japonského odboje tak seriál zavádí i hnutí, které má ideologický komunistický rámec. Tento detail není náhodný a vyplývá z amerického historického kontextu. Ve 30. a 40. letech 20. století byl komunismus v USA (zejména v jeho radikálnější levicové podobě) jedním z mála směrů, který otevřeně kritizoval rasismus, lynčování a segregaci. Mnoho amerických černochů vidělo v levici (a někdy přímo v Sovětském svazu) alternativu k americkému systému, který je systematicky vylučoval. Seriál tedy odkazuje na reálnou historickou zkušenost: když vám demokratický systém nenabízí žádnou spravedlnost, radikální řešení – i nebezpečná – začínají dávat smysl.

Režie si je vědoma, že komunismus jako ideologie sám generoval totality. Tím, že se černošský odboj sám sebe označuje za „komunistický“, seriál nenabízí jednoduchou morální alternativu. Naopak – ukazuje, že i snahy o osvobození mohou sklouznout do dogmatismu a násilí. Černý odboj je vizuální nástroj, který má ukázat, že skutečná svoboda není vždy uspořádaná, ale vzniká v třesu a nesouhlasu.

Bílý nebo japonský odboj v seriálu Muž z vysokého zámku usiluje primárně o navrácení ztracené svobody, důstojnosti a identity, o obnovení nějaké původní „normální“ podoby společnosti – před okupací. Je to boj za návrat k předválečnému statu quo, často vedený z pozic národní nebo kulturní tradice. Tito bojovníci nechtějí revoluci, ale revizi dějin – chtějí svět, který jim byl vzat.

Naopak černý odboj – reprezentovaný postavami jako Equiano Hampton – neusiluje o návrat ke starému pořádku, protože ten pro černé Američany nikdy spravedlivý nebyl. Jejich boj je revoluční, nejen politicky, ale kulturně i existenciálně. Proto je jeho tón levicový: kritizuje nejen nacismus, ale i „demokracii pro bílé“, kterou Spojené státy představovaly před válkou. Jeho cílem není jen porazit režim, ale přepsat celou společenskou smlouvu. Proto působí drsněji, ideologičtěji, a pro některé diváky možná i radikálněji.

Seriál nikde přímo neříká, že komunistický odboj je „správný“. Naopak – i v jeho řadách se dějí zrady a manipulace. Ale skrze něj ukazuje, že v podmínkách extrémní represe si lidé vybírají ideologie podle toho, co jim dává naději – ne podle dějinné zkušenosti. Černošský odboj je tak obrazem zoufalství i utopické víry. Ukazuje, že i ti, kteří by v jiném světě volili liberální demokracii, v podmínkách útlaku sáhnou po jiných praporech – byť stejně krvavých.

Posedlost totalitních říší svými symboly

Nacistická říše zobrazená v Muži z vysokého zámku je posedlá vlastním symbolem téměř do patologické míry. Svastika je všudypřítomná – otáčí se na číselníku telefonu při každém vytáčení čísla, dominuje panoramatu New Yorku, a proniká do každodenního interiéru: lampy a nábytek (mezistěna) u Smithových, ozdobné stěny i design výpočetního centra, kde kotouče magnetických pásek nesou její tvar a otáčejí se s až úchylnou vytrvalostí. Tato estetická invaze není jen projevem moci, ale vizuálním ovládnutím reality.

Stylizace působí záměrně absurdně – ukazuje, že režim potřeboval ujištění o vlastní nesmrtelnosti právě tím, že jeho znak bude neodstranitelný z žádného zorného pole. Podobný princip platil i v totalitách opačného ideologického spektra – v říši socialismu byla stejnou posedlostí zatížena rudá hvězda. I ta byla všudypřítomná: na budovách (např. vzpomeňme Krylův text v písnic Ignác: „…na stěně obraz tyrana, krvavé hvězdy nad továrnou….“), knihách, uniformách, vlajkách, pamětních medailích i dětských hrách. Obě ideologie se shodují v tom, že prostřednictvím svého emblému chtěly ovládnout prostor, vědomí i imaginaci – a tím udržet iluzi věčného trvání a neotřesitelnosti.

Tento přístup zdůrazňuje důvod, proč je svastika symbolem, který v kulturním a historickém rámci nemůže a nesmí být rehabilitován ani v kontextu I. dodatku a svobody projevu. Ačkoliv jde původně o východní znak jiného významu, nacistické zneužití jej navždy poznamenalo jako emblém genocidy, systematického vyhlazování, a ideologického šílenství. Její záměrná estetizace v seriálu – přesně v duchu totalitní posedlosti řádem a opakováním – zároveň odhaluje její absurditu. Přesto i dnes některé subkultury (nejen ty, které se hlásí k neonacismu) užívají nacistickou symboliku jako „znak odporu“ či rebelie vůči systému – což je výmluva, která potvrzuje neznalost a maskuje cynismus. Používat tuto symboliku v tomto kontextu znamená zlehčovat utrpení milionů a ignorovat, že skutečný odpor vůči útlaku nesmí nikdy napodobovat jazyk a symboliku utlačovatelů.

Lež jako všudypřítomná systémová deformace

Jedním z prvních a nejosobnějších dojmů, které si divák ze seriálu odnese, je všudypřítomnost lži. Lež není jen prostředkem, jak přežít – stává se jazykem doby, nástrojem každodenního pohybu mezi mocí, strachem a odporem. Lžou téměř všechny postavy – někdy ze strachu, jindy z přesvědčení, že pravda nikoho nezachrání. Juliana lže, aby chránila své blízké a skrývala vlastní úmysly.

Smith lže, aby uchránil rodinu před systémem, jemuž sám pomáhá vládnout. Kido zamlčuje, aby udržel stabilitu impéria. I členové odboje se nezdráhají manipulovat, klamat, ba i zradit, pokud to slouží vyššímu cíli. Joe Blake je specifický, lže všem – Julianě, Smithovi, sobě. Často se tváří, že váhá, že chce být někým lepším, ale v klíčových momentech vždy zvolí zradu. Jeho lež je v jádru chladná, oportunistická – není zoufalým činem slabého, ale promyšlenou strategií člověka, který ví, že se mu pravda nevyplácí. Nicole Dormerová, mladá členka zlaté nacistické mládeže a příslušnice privilegované vrstvy, lže jinak – její lež je lží estetickou, kulturní. Její propagandistické lhaní vytváří svět, který má být pravdě podobný. Lež je vydávána za pravdu a je upravená tak, aby sloužila režimu, který ji nedovoluje být sama sebou.

Seriál tím ukazuje, že totalita neničí jen právní normy a veřejný prostor, ale i samotnou schopnost lidí mluvit pravdu – přetvářka se stává instinktem, mlčení obranou, přímá slova rizikem a lež normou. Pravda se v seriálovém alternativním světě mění v luxus – v cosi nebezpečného, co si může dovolit jen ten, kdo už nemá co ztratit. A přesto jsou chvíle, kdy některé postavy riskují právě tím, že řeknou pravdu – nejen slovy, ale volbou, činem, gestem. V takových okamžicích se lež ukazuje jako to, čím skutečně je: nemocí společnosti, ale i maskou zoufalství.

Závěr – proč seriál zůstane důležitý

Muz z vysokého zámku není jen dystopie nebo dramatická fikce. Je to zrcadlo – alegorie – která nás nutí ptát se, jak bychom obstáli ve světě bez svobody. Ukazuje, že totalita není jen vnější řád, ale i vnitřní deformace, která vyžaduje neustálou lež, kompromis a slepotu. Každá postava prožívá jiný způsob selhání nebo odporu. Také ukazuje, jak snadno se morálka může přizpůsobit režimu, ale i jak silná může být víra, když je opřená o svědomí.

V době, kdy se opět diskutuje o relativitě pravdy, o legitimitě autorit a síle propagandy, má tento seriál sílu rezonovat daleko za hranice sci-fi. Učí nás, že naděje neleží v revoluci nebo politickém převratu, ale v jednotlivci, který se odmítne přizpůsobit. Právě v tom je největší síla příběhu Muže z vysokého zámku.

RN