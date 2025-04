Může spaní v ponožkách zlepšit kvalitu spánku?

Že ponožky patří do sandálů, o tom nikdo nepochybuje už dob starých Římanů, neboť každé malé dítě ví, že římští důstojníci si nechali posílat ponožky až k Hadriánovu valu, na samý okraj impéria, protože daleko od domova, na severu, je zábly nohy. Nyní se ukazuje, že ponožky se hodí nejen do sandálů, ale i na spaní do postele. Nechrání jen před studenými chodidly, ale byť se to může zdát neintuitivní, hřejivé ponožky podle odborníků pomáhají snížit tělesnou teplotu a tím podpořit kvalitní spánek.

„Když si zahříváme nohy nošením ponožek, cévy pod kůží se rozšiřují nejen na chodidlech, ale všude,“ vysvětluje Indira Gurubhagavatula, profesorka medicíny na Perelmanově lékařské fakultě Pensylvánské univerzity a mluvčí Americké akademie spánkové medicíny. „Díky tomuto rozšíření cév se teplá krev dostává na povrch, tělesné teplo se vylučuje a teplota tělesného jádra nakonec klesá. Právě pokles teploty tělesného jádra signalizuje mozku, aby se připravil ke spánku.“

Jak to funguje a proč to může být účinné

Ponožky navozují pocit útulnosti a zároveň zahřívají prsty na nohou. Tento jednoduchý krok může spustit proces zvaný distální vazodilatace, kdy se rozšiřují cévy pod kůží a odvádějí teplo pryč z těla. I když chybí rozsáhlé studie potvrzující přímý vliv ponožek na tělesnou teplotu, teoretický základ podporuje mnohá pozorování.

Podle Národní nadace pro spánek (National Sleep Foundation) většina lidí lépe spí při okolní teplotě mezi 16 a 19,5 °C. Studie z roku 2023 však u starších dospělých ukázala, že „nejefektivnější a nejspokojenější“ spánek se dostavuje při teplotách mezi 20 a 25 °C. Naše tělesná teplota – v průměru 36,9 °C – během dne kolísá. Nejnižší je kolem čtvrté ranní a nejvyšší večer.

Co ukazují výzkumy

Malá studie z roku 2018 uvedla, že muži, kteří spali v ponožkách v chladném prostředí, usnuli v průměru o 7,5 minuty dříve, méně se budili a spali o 32 minut déle než ti bez ponožek. Odborníci však upozorňují, že vzhledem k malému rozsahu a metodice je obtížné výsledky studie zobecnit.

Podobný efekt mohou mít i jiné techniky – třeba teplá sprcha nebo koupel. Ty zvýší tělesnou teplotu, ale následný pokles po vystoupení z vody podpoří usínání podobným způsobem jako ponožky.

Michelle Drerupová, ředitelka behaviorální spánkové medicíny v Cleveland Clinic, upozorňuje: „Nošení ponožek do postele není univerzální doporučení.“ Není vhodné jako léčba spánkových poruch, jako je nespavost nebo spánková apnoe. A nenahrazuje odbornou léčbu.

Lidé s poruchami krevního oběhu (např. cukrovkou), náchylní k plísňovým infekcím nebo ti, kteří mají problém s regulací tělesné teploty, by se měli poradit se svým lékařem.

Tipy, jak správně spát v ponožkách

Vybírejte prodyšné materiály. Ponožky z bavlny, vlny Merino nebo kašmíru jsou ideální.

Ponožky z bavlny, vlny Merino nebo kašmíru jsou ideální. Vyhněte se těsným ponožkám. Mohou bránit krevnímu oběhu, pokud nejsou doporučeny lékařem.

Mohou bránit krevnímu oběhu, pokud nejsou doporučeny lékařem. Zvažte speciální ponožky na spaní. Například s aloe vera pro hydrataci chodidel.

Například s aloe vera pro hydrataci chodidel. Dejte tomu čas.

„Pokud se to chystáte vyzkoušet, dělejte to asi týden, abyste zjistili, zda to má nějaký význam,“ říká Rafael Pelayo, klinický profesor na oddělení spánkové medicíny na Stanfordově univerzitě.

Závěr: Má smysl to zkusit?

Ponožky mohou některým lidem pomoci lépe usnout a déle spát. Účinek je však individuální a zatím není podpořen rozsáhlým výzkumem. Zdravým lidem bez kontraindikací by však nošení ponožek během spánku mohlo přinést jednoduché a bezpečné zlepšení kvality spánku.

Vytvoření tohoto textu vypustilo přibližně 96 g CO₂.