Můžeme topit spalováním železných pilin? A kdo to zkouší?

Obsah
- 1 Spalování není výsada uhlíku
- 2 Kolik energie v kovech skutečně je?
- 3 Proč nejdou železné piliny sypat do kamen
- 4 Skutečným palivem je levná elektřina
- 5 Proč právě železo
- 6 A co lithium?
- 7 Hliník, hořčík a bor: silné, ale problematické
- 8 A co termit a hořící pelety?
- 9 Kde by kovová paliva mohla dávat smysl
- 9.1 Nejzajímavější projekty v oblasti spalování železa
- 9.1.0.1 TU Eindhoven / Swinkels Brewery, první 100kW demonstrátor
- 9.1.0.2 Metalot, projekt Lighthouse Metal Power
- 9.1.0.3 Hydrogen Tech World, fotografie mobilní jednotky MP100
- 9.1.0.4 RIFT / Helmond, větší pilotní instalace
- 9.1.0.5 Canary Media, nejbohatší obrazový materiál k RIFT
- 9.1.0.6 Cleantech Park Arnhem, regenerace oxidu zpět na železo
- 9.1 Nejzajímavější projekty v oblasti spalování železa
- 10 Hranice mezi technologií a kuriozitou
Dnes posuneme prométheovskou posedlost lidstva ohněm o kus dál ke spalování věcí, které se nám zdají nehořlavé. Železo, hliník a jiné kovy nevnímáme jako palivo, ale jako konstrukční materiál, suroviny nebo kovový odpad. Chemie však není sentimentální. Co shoří, neshnije. Kovy se s kyslíkem slučují ochotně a při oxidaci uvolňují teplo. Otázka proto nezní, zda mohou hořet. Otázka zní, zda kovy můžeme spalovat užitečně, bezpečně a v uzavřeném cyklu, který nebude jen drahou chemickou kuriozitou.
Když se řekne spalování, většina lidí si představí uhlí, dřevo, plyn nebo benzín. Jenže hořet mohou i látky, které si s běžným palivem obvykle nespojujeme. Z hodin chemie obvykle víme, že hoří vodík, uhlík, síra, fosfor, hořčík, metan a jiné obecně známé hořlaviny.
Železo známe hlavně jako materiál pro kolejnice, mosty, nosníky a nářadí. Když rezaví, považujeme to za ztrátu, nikoli za zdroj energie. Jenže rezivění je z chemického hlediska pomalá oxidace. A oxidace železa uvolňuje teplo. Nabízí se proto jednoduchá otázka: proč netopíme spalováním železných pilin?
Odpověď je překvapivě zajímavá. Ne proto, že by železo nebylo schopné hořet nebo při oxidaci neuvolňovalo energii. Hlavní problém je jinde. Železo není dobrý primární zdroj energie. Může ale být velmi zajímavým nosičem energie.
Dávno předtím, než se začalo mluvit o kovových palivech si hořícím kovovým výtahem pohrál Stephen Leacock v povídce A Hero in Homespun: or, The Life Struggle of Hezekiah Hayloft, kde nechá vzplanout právě i to, co by v představě nehořlavého moderního světa a podle běžné zkušenosti hořet nemělo…
„Policie!“ zamumlal Ezechiáš. „Musím zapálit dům a v nastalém zmatku uniknout.“LEACOCK, Stephen. Nonsense Novels [online]. Project Gutenberg, eBook No. 4682. Release date: 1 November 2003; most recently updated: 13 June 2024. Povídka „A Hero in Homespun: or, The Life Struggle of Hezekiah Hayloft“. Cit. 16. 6. 2026. Dostupné online na Project Gutenberg.
Škrtl bezpečnostní zápalkou a přiložil ji k noze stolu.
Byl to ohnivzdorný stůl a odmítl hořet. Přiložil zápalku ke dveřím. Dveře byly ohnivzdorné. Zkusil ji přiložit ke knihovně. Přejel zápalkou po knihách. Všechny byly ohnivzdorné. Všechno bylo ohnivzdorné.
Šílený vztekem si strhl celuloidový límeček a zapálil ho. Mával jím nad hlavou. Z oken vyšlehly velké jazyky plamenů.
„Hoří! Hoří!“ ozval se křik.
Ezechiáš se vrhl ke dveřím a hodil hořící límeček do výtahové šachty. V tu chvíli vzplanul železný výtah i s ocelovými lany; potom chytilo mosazné kování dveří a za okamžik byla i cementová podlaha výtahu jednou burácející masou plamenů. Z budovy vyrazily mohutné sloupy kouře.
https://www.gutenberg.org/ebooks/4682
Spalování není výsada uhlíku
Fyzikální tabulky obvykle uvádějí spalné teplo u několika známých paliv. vodík, uhlík/uhlí, metan, benzín, různé druhy dřeva. Mnohem méně často se člověk setkáme s informacemi, kolik tepla vznikne oxidací síry, molybdenu nebo železa a dalších kovů.
Přitom princip je stejný. Prvek se sloučí s kyslíkem a vznikne oxid. Pokud je výsledný oxid energeticky stabilnější než původní látky, rozdíl se uvolní jako teplo. U uhlíku vzniká oxid uhličitý. U vodíku voda. U hořčíku oxid hořečnatý. U železa oxidy železa, tedy látky velmi blízké rzi.
Rozdíl je hlavně v praktickém použití. Uhlík a vodík se spalují snadno. Plyn lze regulovat ventilem. Kapalné uhlovodíky lze vstřikovat do motoru. U železa je všechno složitější.
Kolik energie v kovech skutečně je?
Při pohledu do termochemických tabulek se ukáže, že některé prvky jsou jako „paliva“ velmi silné. Bor, lithium, hliník nebo hořčík mají vysoké oxidační teplo na kilogram. Železo je skromnější.
Orientační hodnoty vypadají takto:
|Látka nebo prvek
|Typický produkt oxidace
|Přibližné spalné teplo
|vodík
|voda
|142 MJ/kg
|metan
|oxid uhličitý a voda
|55 MJ/kg
|bor
|oxid boritý
|59 MJ/kg
|lithium
|oxid lithný
|43 MJ/kg
|uhlík
|oxid uhličitý
|33 MJ/kg
|křemík
|oxid křemičitý
|32 MJ/kg
|hliník
|oxid hlinitý
|31 MJ/kg
|hořčík
|oxid hořečnatý
|25 MJ/kg
|fosfor
|oxid fosforečný
|24 MJ/kg
|síra
|oxid siřičitý
|9 MJ/kg
|železo
|oxidy železa
|6 až 7 MJ/kg
|molybden
|oxid molybdenový
|8 MJ/kg
Z tabulky je vidět, proč železo na první pohled nevypadá jako ideální palivo. Na kilogram má mnohem méně energie než metan, uhlík, hliník nebo lithium. Pokud bychom se dívali jen na výhřevnost, železo nevyhraje. Jenže později se ukáže, že to co na první pohled vypadá jako outsider a „lůzr“, by ve skutečnosti mohl být černým koněm, který překvapivě zvítězí.
Energetika není jen soutěž v tom, co dá nejvíc megajoulů na kilogram. Důležitá je také cena, bezpečnost, dostupnost, skladovatelnost, toxicita, možnost recyklace a vznikající odpad. A právě tady se železo začíná vracet do hry.
Proč nejdou železné piliny sypat do kamen
Železná pilina není totéž jako kus dřeva. Má vysokou tepelnou vodivost, na povrchu vrstvu oxidu a jen omezenou schopnost držet si teplotu potřebnou pro další hoření. Větší částice se často jen rozžhaví, na povrchu se pasivují a reakce se zpomalí. Aby železo skutečně hořelo jako palivo, potřebujeme jemný železný prášek. Ten musí být dobře rozptýlený v proudu vzduchu. Hoření musí probíhat v řízeném hořáku, kde se hlídá teplota, proudění, velikost částic a zachycení vzniklého oxidu.
To už nejsou kamna na chalupě. Je to průmyslový reaktor. Je to technicky náročný způsob, jak proměnit jemný kovový prášek zpět na oxid a přitom získat teplo. Nejdůležitější rozdíl proti materiálům které běžně spalujem (uhlí, plyn, dřevo) je v původu energie.
Uhlí, ropa a zemní plyn jsou zásobárny dávné sluneční energie. Příroda je vytvořila během milionů let. Člověk je vytěží, spálí a uhlík pošle do atmosféry.
Kovové palivo funguje jinak. Kov musíme nejdřív vyrobit z oxidu. To znamená dodat energii. Když kov později zoxidujeme, část této energie získáme zpět jako teplo.
Zjednodušeně:
kov + kyslík → oxid kovu + teplo
a potom:
oxid kovu + dodaná energie → kov
Takový cyklus nedává smysl, pokud pro výrobu nebo obnovu kovu získáme fosilní energii z uhlí nebo plynu. Pak bychom jen složitě přesouvali emise z jednoho místa na druhé a produkovali jich více než při přímém spalování paliva. Smysl začíná dávat tehdy, když do recyklace oxidu vložíme levnou čistou bezemisní nebo nízkoemisní elektřinu z obnovitelných zdrojů.
Právě proto je železo zajímavé ve světě větrných a solárních elektráren. Ty někdy vyrábějí málo a jindy víc, než síť okamžitě potřebuje. Přebytečná elektřina se pak dá uložit různými způsoby: do baterií, vody, tepla, vodíku, syntetických paliv nebo možná i do kovového prášku.
Skutečným palivem je levná elektřina
Skutečným palivem budoucnosti nemusí být železo, hliník ani lithium. Skutečným palivem je levná nízkoemisní elektřina.
Kovy by v takovém systému nebyly novým uhlím. Byly by spíš nabitou baterií v podobě prášku. Na jednom místě by se oxid pomocí elektřiny nebo zeleného vodíku znovu redukoval na kov. Kovový prášek by se pak dal skladovat, převézt a později spálit tam, kde je potřeba teplo v takovém množství nebo cyklech, že by baterie nedávaly smysl.
Takže má to celé smysl? Nebo jde jen o efektní nápad z chemického kabinetu kuriozit? Odpověď závisí na ceně a původu energie, kterou do cyklu vložíme. Spalovat kov proto, abychom nahradili plyn, nedává samo o sobě smysl.
Smysl dává až uzavřený cyklus, v němž se přebytky levné nízkoemisní elektřiny využijí k recyklaci kovového oxidu zpět na kovový prášek, ten se bezpečně uloží, přepraví a později využije jako zdroj tepla. Kovová paliva tedy nejsou zázračný nový zdroj. Jsou jednou z možných odpovědí na otázku, jak uchovat energii ve světě, kde jí někdy bude nedostatek a jindy příliš mnoho.
Proč právě železo
Železo nemá nejvyšší spalné teplo na kilogram. V tom ho překoná hliník, hořčík, lithium i bor. Oproti nim má ale mnoho výhod. Je levné a dostupné. Umíme s ním zacházet tisíce let. Jeho oxid není exotická nebo extrémně jedovatá látka. Kovový prášek lze skladovat mnohem bezpečněji než vodík. A oxid železa lze teoreticky vracet zpět na kov pomocí vodíku nebo elektrolýzy.
To z něj dělá kandidáta pro průmyslové teplo. Ne jako univerzální náhradu jiných paliv, ale pro některé provozy může být zajímavé mít pevné palivo, které při použití nevypouští oxid uhličitý a jehož „popel“ lze znovu nabít energií. Železo by mohlo sloužit tam, kde nestačí běžné baterie. Například pro dlouhodobější skladování energie, pro vysokoteplotní teplo nebo pro přepravu energie mezi regiony.
A co lithium?
Lithium vypadá na papíře velmi lákavě. Na kilogram uvolní při oxidaci mnohem víc energie než železo. Navíc už existuje rozsáhlý průmysl těžby a zpracování lithia kvůli bateriím.
Jenže to je trochu zavádějící. Bateriová infrastruktura nevyrábí hlavně kovové lithium. Pracuje především se sloučeninami lithia pro elektrody a elektrolyty. Kovové lithium je mnohem reaktivnější a náročnější materiál.
Hlavní problém je recyklace. Vrátit oxid lithia zpět na kovové lithium vyžaduje hodně energie a složitou technologii. Pokud bychom lithium vyráběli elektřinou a pak ho spalovali jen kvůli teplu, dostaneme drahou, ztrátovou a zbytečnou okliku. Lithium proto dává větší smysl v elektrochemii baterií než v kotli. Jinými slovy: jako součást baterií ano, jako sypané kovové palivo pro topení zatím určitě ne.
Hliník, hořčík a bor: silné, ale problematické
Hliník má velmi vysoké oxidační teplo. Není náhoda, že hliníkový prášek najdeme v pyrotechnice, raketových palivech nebo termitických směsích. Hořčík hoří jasným plamenem a uvolňuje hodně tepla. Bor má dokonce mimořádně zajímavou energetickou hustotu.
Všechny tyto prvky ale mají stejný problém. Jejich oxidy jsou velmi stabilní. Při oxidaci uvolní hodně energie. A právě proto je také těžké a drahé převést jejich oxidy je zpět na kov.
U hliníku to známe dobře. Výroba kovového hliníku z oxidu hlinitého patří mezi energeticky náročné průmyslové procesy. Spálit hliník na teplo by bylo možné, ale jen za cenu toho, že bychom předtím museli někde zaplatit velkou energetickou investici.
Hliník a hořčík tedy nejsou nesmyslné jako chemická paliva. Jsou však vhodnější pro speciální aplikace než pro běžnou energetiku. Tam, kde rozhoduje teplota, hmotnost nebo krátký výkon, mohou být užitečné. Tam, kde rozhoduje cena a uzavřený cyklus, to mají těžší.
A co termit a hořící pelety?
Termit ukazuje další cestu. V klasickém termitu reaguje hliník s oxidem železa. Hliník „sebere“ kyslík oxidu železa, vznikne oxid hlinitý, uvolní se velké množství tepla a železo se vyredukuje. To je krásný chemický trik. Směs si nese oxidant uvnitř. Nepotřebuje tedy kyslík ze vzduchu tak jako uhlí nebo dřevo.
V tom je ale i problém. Jakmile má palivo oxidant uvnitř, přestává se podobat běžnému palivu. Mění se v malý chemický reaktor. Reakce může být velmi horká, prudká a špatně regulovatelná. Teoreticky by šly vyrábět pelety ze směsí kovů a oxidů kovů. Něco podobného se v materiálové chemii skutečně používá. Odborně se mluví o samovolně se šířící vysokoteplotní syntéze. Lokálně zapálená reakce se šíří materiálem a vytvoří nový produkt.
Pro výrobu speciálních materiálů, slitin, keramických kompozitů nebo pro svařování se toto v omezené míře používá. Pro klidný zdroj tepla je to horší. Potřebujeme reakci tlumit, dávkovat a bezpečně zastavit. A to je u směsí, které si nesou kyslík v sobě, mnohem obtížnější.
U kovových paliv se často nabízí otázka katalyzátoru. Katalyzátor v chemii obvykle reakci usnadní. Sníží teplotu, při níž se rozběhne, nebo zrychlí. To je užitečné, pokud reakci neumíme nastartovat. Jenže u topného paliva často potřebujeme pravý opak. Nechceme, aby reakce byla co nejprudší. Chceme, aby byla řízená.
Proto je přesnější mluvit spíš o moderování reakce než o katalýze. U většiny kovů zatím není znám žádný zázračný katalyzátor-moderátor, který by usnadnil zapálení a umožňoval reakci směsi udržovat pod kontrolou. Reakci lze snáze ovlivnit velikostí částic, porozitou, prouděním vzduchu, předehřevem, dávkováním prášku, příměsí inertních látek a nebo konstrukcí hořáku. Jde o technické zvládnutí spalování prášku a zachycení vzniklého oxidu.
Kde by kovová paliva mohla dávat smysl
Průmysl často potřebuje vysokoteplotní teplo. To se špatně nahrazuje běžnými bateriemi. Pokud by šlo železný prášek vyrábět z přebytků nízkoemisní elektřiny a potom ho bezpečně spalovat v uzavřeném cyklu, mohl by pomoci tam, kde přímá elektrifikace nestačí.
Zmínili jsme, že kovový prášek má ještě výhody. Dá se skladovat dlouho. Neuniká jako vodík, nevybíjí se jako baterie a nemusí být pod vysokým tlakem. Pokud je správně uložený, může čekat na použití týdny nebo roky. To je důležité pro energetiku založenou na větru a slunci. Krátkodobé výkyvy zvládnou baterie. Delší období, sezónní rozdíly a průmyslové teplo mohou vyžadovat i jiné nosiče energie.
Spalování železného prášku se dnes nezkoumá jen jako laboratorní kuriozita. Jeden z hlavních proudů výzkumu vznikl kolem Eindhoven University of Technology v Nizozemsku, konsorcia Metalot, studentského týmu SOLID a následné firmy RIFT. První menší demonstrační systém o výkonu 100 kW byl předveden už v roce 2020 v pivovaru Swinkels Brewery v Lieshoutu.
Důležitější byl pozdější test v Helmondu, kde RIFT připojil megawattový kotel na železný prášek k tepelné síti společnosti Ennatuurlijk. Podle TU Eindhoven test trval dohromady 40 hodin, vytápěl 500 domácností a proti běžnému řešení zabránil emisím asi 5 tun CO₂ a snížil emise oxidů dusíku o 66 %. Zároveň se podařilo vzniklou „rez“, tedy oxid železa, znovu převést na železný prášek v produkčním zařízení v Arnhemu.
To ještě neznamená, že je technologie hotová pro masové nasazení. Výsledky ale ukazují, že nejdůležitější principy fungují: železný prášek lze spalovat stabilním plamenem, oxidy železa zachytit a v uzavřeném cyklu znovu regenerovat. Další výzkum se proto soustředí na účinnost celého cyklu, životnost zařízení, čistotu zachyceného oxidu, spolehlivost dlouhodobého provozu a cenu recyklace pomocí nízkoemisního vodíku nebo elektřiny.
Nejzajímavější projekty v oblasti spalování železa
TU Eindhoven / Swinkels Brewery, první 100kW demonstrátor
Nejdůležitější zdroj k historickému začátku: demonstrace 100kW systému v pivovaru Swinkels Family Brewery v roce 2020. TU/e uvádí, že šlo o první průmyslovou instalaci využívající železný prášek jako cirkulární palivo.
https://www.tue.nl/en/news-and-events/news-overview/29-10-2020-tue-demonstrates-iron-fuel-at-brewery-bavaria-a-new-circular-and-co2-free-fuel-for-the-industry
Metalot, projekt Lighthouse Metal Power
Popis projektu MP100. Metalot uvádí, že cílem bylo vytvořit první průmyslový demonstrační systém spalování železa a že demonstrace proběhla 29. října 2020 v Royal Swinkels Family Brewers.
https://www.metalot.org/projects/lighthouse-metal-power/
Hydrogen Tech World, fotografie mobilní jednotky MP100
Projekt Iron Power, který vzešel z této spolupráce v rámci ESA, představil nový přístup k ukládání energie. Proces začíná řízeným spalováním železného prášku, při kterém vzniká teplo, které lze využít k různým účelům. Iron Power se vyznačuje svou schopností regenerace – pomocí vodíku získaného z hojných zdrojů sluneční a větrné energie se oxid železa vzniklý při spalování plynule přeměňuje zpět na železný prášek
https://hydrogentechworld.com/iron-power-enabling-large-scale-green-energy-storage-using-iron-powder
RIFT / Helmond, větší pilotní instalace
Pilotního průmyslové zařízení RIFT a zpráva o financování prvního komerčního projektu. Z článku je zároveň patrné, že RIFT se posouvá od demonstrací ke komerčnímu nasazení průmyslového tepla.
https://www.pggm.nl/en/press/rift-raises-114-million-for-the-world-s-first-commercial-iron-fuel-project
Canary Media, nejbohatší obrazový materiál k RIFT
Pilotní projekt v Arnhemu, pohled do kotle a zařízení v Helmondu. Jako referenční i obrazový zdroj je článek velmi užitečný.
https://www.canarymedia.com/articles/clean-energy-manufacturing/metal-powders-help-fuel-rockets-now-factories
Cleantech Park Arnhem, regenerace oxidu zpět na železo
To je důležité, protože článek nemá ukazovat jen „kotel“, ale celý cyklus. Cleantech Park Arnhem popisuje, že RIFT v Arnhemu rozvíjí regenerační část: jak se rez se pomocí vodíku převádí zpět na železný prášek.
https://cleantechparkarnhem.nl/case/circular-iron-fuel-technology/
Hranice mezi technologií a kuriozitou
Kovová paliva mají nebezpečně blízko k tomu, aby zněla jako zázračný nápad. Stačí říct, že budeme topit železem, hliníkem nebo lithiem, a fantazie se rozběhne rychleji než technika. Jenže fyzika je střízlivější. Kov při oxidaci energii nevytváří z ničeho. Jen uvolňuje část energie, kterou jsme předtím vložili do jeho výroby. Rozhodující tedy není samotný kov, ale celý cyklus.
Pokud je cyklus drahý, ztrátový a napájený fosilní energií, je to slepá ulička. Pokud je napájený přebytky levné nízkoemisní elektřiny a řeší problém, který baterie řeší špatně, může jít o užitečnou technologii.
Proto netopíme železnými pilinami. Ale možná jednou budeme v některých provozech spalovat místo chybějícího uhlí železný prášek. Ne proto, že by železo bylo nové uhlí. Ale proto, že může být jednou z forem, do nichž si uložíme elektřinu ze světa, který se bude muset naučit zacházet s přebytkem stejně dobře jako s nedostatkem.
Autor: rn prohlašuje, že se při vytváření textu úžasně bavil