Mýtus globálního: Proč vítězí regionální vazby

Stálým a do značné míry nezpochybňovaným refrénem v zahraniční politice je, že svět se globalizoval. Šatníky jsou plné oblečení ušitého v jiných zemích; elektronika a automobily se často montují daleko od místa, kde žijí jejich spotřebitelé. Americké investice proudí na asijské trhy a Indové se stěhují do Spojených států, aby zde vystudovali vysokou školu. Čísla ukazují rozsah mezinárodní výměny. Obchod mezi všemi zeměmi se pohybuje kolem 20 bilionů dolarů, což je téměř desetinásobný nárůst oproti roku 1980. V tomto období exponenciálně vzrostly také mezinárodní kapitálové toky, a to z 500 miliard dolarů ročně na více než 4 biliony dolarů. A téměř pětkrát více lidí cestuje přes hranice než před čtyřmi desetiletími.

Je však zavádějící tvrdit, že tento tok zboží a služeb a lidí je vždy globálního rozsahu. Globalizace, jak je běžně chápána, je většinou mýtus; skutečnost má mnohem blíže k regionalizaci. Když firmy, dodavatelské řetězce a jednotlivci odcházejí do zahraničí, neodcházejí jen tak někam. Nejčastěji zůstávají poměrně blízko domova.

Vezměme si obchod. Kdyby velké vzdálenosti neovlivňovaly mezinárodní prodej, typická cesta pro jakýkoli nákup by byla dlouhá asi 5 300 mil (průměrná vzdálenost mezi dvěma náhodně vybranými zeměmi). Místo toho polovina toho, co se prodá do zahraničí, urazí méně než 3 000 mil, což není o mnoho dále než let přes Spojené státy a rozhodně ne tak daleko, aby překonala oceány. Studie logistické společnosti DHL a vědců z NYU Stern School of Business dospěla k závěru:

„Pokud je jedna dvojice zemí vzdálena o polovinu méně než jiná jinak podobná dvojice zemí, lze očekávat, že tato větší fyzická blízkost sama o sobě zvýší obchod se zbožím mezi bližší dvojicí více než trojnásobně.“

Také výpady společností do zahraničí byly spíše regionální než globální. Studie Fortune Global 500, seznamu největších světových společností, ukazuje, že dva ze tří dolarů jejich tržeb pocházejí z jejich domovských regionů. Studie 365 významných nadnárodních společností zjistila, že pouze devět z nich je skutečně globálních, což znamená, že na Asii, Evropu a Severní Ameriku připadá nejméně 20 % jejich tržeb.

Často opakovaný termín „globální dodavatelské řetězce“ je navíc nesprávný. Výroba věcí přes hranice bývá ještě více regionální než nákup a prodej hotových výrobků: kusy a díly, které se v moderní výrobě spojují, se s větší pravděpodobností přepravují mezi sousedními zeměmi než ze vzdálenějších míst.

Také mezinárodní kapitálové toky jsou spíše regionální než globální. Přeshraniční kupci akcií, dluhopisů a dalších finančních nástrojů neinvestují tak daleko, jak by se dalo očekávat vzhledem k tomu, jak globální jsou jejich možnosti, v průměru nejedou dál než na vzdálenost mezi Tokiem a Singapurem. Přímé zahraniční investice mají tendenci následovat obchod. Více než polovina veškerého přeshraničního financování obíhá výhradně v rámci Evropské unie. A půjčky, úvěry a přímé zahraniční investice asijských bank a společností v Asii rostou.

Také lidé mají tendenci orientovat svůj život regionálně. Většina lidí nikdy neopustí svou zemi. A z těch, kteří cestují do zahraničí, více než polovina nikdy neopustí svůj region. Naprostá většina cestovatelů, kteří se vydávají na dovolenou do Evropy, jsou Evropané. Totéž platí pro obyvatele Asie a Severní Ameriky. Ti, kteří se do zahraničí přestěhují natrvalo, se také obvykle drží v blízkosti své země původu; většina z nich neopouští svůj nejbližší region. A přestože studenti, kteří se vydávají do zahraničí, mají tendenci cestovat dále než ostatní cestovatelé, 40 % z nich neopouští geografickou oblast, ve které se narodili.

Více než polovina mezinárodních toků zboží, peněz, informací a osob se odehrává v rámci tří hlavních regionálních center: Asie, Evropa a Severní Amerika. Hospodářský vzestup Číny, Jižní Koreje, Tchaj-wanu a Vietnamu začal díky regionálním investicím a vstupům. Rychlý růst východní Evropy vycházel z propojení se západní Evropou. V letech 1993-2007 se mexická ekonomika více než zdvojnásobila, a to zejména díky Severoamerické dohodě o volném obchodu (NAFTA), uzavřené v roce 1993 s Kanadou a Spojenými státy.

Přehlížená realita regionalizace má důsledky pro politiku USA. Ačkoli byla NAFTA v roce 2020 revidována – nyní se jedná o dohodu mezi USA, Mexikem a Kanadou (USMCA) -, severoamerický uzel stále není tak integrovaný jako jeho východoasijské a evropské protějšky. V průmyslových odvětvích, pro která se severoamerické regionální dodavatelské řetězce vyvinuly a upevnily, jako jsou vozidla a letecký průmysl, si místní výroba udržela náskok. V jiných odvětvích, včetně elektroniky a textilu, však omezenější regionalizace Severní Ameriky vedla k tomu, že se celá odvětví přesouvala tam, kde regionální vazby poskytovaly výhodu.

V ideálním případě by Spojené státy uzavíraly mezinárodní obchodní dohody, aby rozšířily svůj přístup na trh a sledovaly své geopolitické cíle, jako je boj proti vzestupu Číny. To se však v současné době nezdá být politicky možné. Životaschopnější politikou by bylo posílit a využít regionální síť Spojených států. To by Washingtonu umožnilo přístup k širšímu rozsahu globálního trhu a zabránilo by ztrátě větší části konkurenční výhody ve prospěch zemí, které rozšiřují své vlastní regionální působení.

PROČ MÁ REGIONÁLNÍ PŘEDNOST PŘED GLOBÁLNÍM

Hlavní důvod, proč sítě vychylují regionálně, je jednoduchý: záleží na zeměpisné poloze. I s obrovskými kontejnerovými loděmi stojí přeprava věcí přes oceány čas a peníze. Transatlantická plavba prodlouží dodání o týden a cesta přes Tichý oceán o měsíc, než se součástky nebo zboží objeví v amerických skladech a továrnách. To znamená, že výrobci a obchody musí udržovat větší zásoby zboží, které pochází z velké dálky.

A není to jen náklad, který se může zpozdit nebo ztratit, když se obchoduje na velké vzdálenosti. I při prakticky bezplatných hovorech, videu a sdílení souborů může přirozená obtížnost komunikace a koordinace v prostoru a čase zvyšovat náklady na podnikání. Jazyk a kulturní zvyklosti se v jednotlivých zemích liší a tyto rozdíly se často zvětšují s rostoucí vzdáleností. (To je jeden z důvodů, proč čtvrtina obchodu probíhá mezi zeměmi, které mají společný jazyk.) Právní kodexy a administrativní normy bývají také tím podobnější, čím blíže jsou si země, což eliminuje potřebu duplicitních týmů právníků, účetních a specialistů na lidské zdroje. A nehmotný, ale životně důležitý úkol hledání společných věcí a budování důvěry a porozumění pro týmovou práci může být tím těžší, čím větší je vzdálenost mezi lidmi.

Obchodní pakty jsou také zpravidla regionální. Ačkoli v 90. letech 20. století vznikla Světová obchodní organizace (WTO) a rozšířily se její členské a kontrolní pravomoci, v posledních 30 letech bylo stejně důležité, ne-li důležitější, rozšiřování dvoustranných a mnohostranných dohod o volném obchodu, které obvykle zahrnují země ve stejném regionu. Evropské země se v oblasti obchodu obracely nejprve na sebe navzájem. Brazílie se připojila k Argentině, Paraguayi a Uruguayi. Po uzavření dvoustranné obchodní dohody s Izraelem se Spojené státy obrátily na Kanadu a Mexiko a později na deset dalších zemí západní polokoule. Asijské národy se spojily v rámci zóny volného obchodu Sdružení národů jihovýchodní Asie a později v rámci Regionálního komplexního hospodářského partnerství (RCEP). Globální ujednání, jako je Komplexní a progresivní dohoda o Transpacifickém partnerství (CPTPP), nástupce paktu, který byl navržen Washingtonem, ale Spojené státy od něj později upustily, jsou zatím spíše výjimkou než pravidlem.

Společnosti zaznamenávají rozdíly ve svých výsledcích v závislosti na svém geografickém rozptýlení. Mnohé z nich odešly do zahraničí, aby zvýšily své zisky, a těží tak z výhod rozdílných kvalifikací a mzdových nákladů mezi jednotlivými zeměmi. Přesto zajděte příliš daleko a náklady začnou opět růst. V roce 2010 akademická studie 123 amerických nadnárodních společností zjistila, že výnosy z aktiv se zlepšují, když společnosti expandují mezinárodně v rámci svého regionu, ale klesají, když se odváží dále od domova. Poradenská skupina McKinsey & Company to nazývá „globalizačním trestem“ a v průzkumu 500 nadnárodních společností zjistila, že s rozšiřováním aktivit se snižují zisky. Zdá se, že optimální vzdálenost pro zisky soukromého sektoru je zlatá střední cesta: ne příliš blízko, ale ani ne příliš daleko.

PRAVIDLO TŘÍ

Síla regionálních sítí, do nichž daná země patří, je proto obzvláště důležitá. A v tomto ohledu mají evropské země dobrou pozici. Ačkoli Brexit a sílící populistický euroskepticismus mohou způsobit, že se EU zdá být křehká, evropský kontinent je ve skutečnosti nejintegrovanějším regionem na světě. Hluboké vazby, které spojují jeho země, mají kořeny ve více než půlstoletí diplomatických dohod, které vytvořily jednotný trh, společný pas a společnou měnu. Dnes Evropané společně vyrábějí a prodávají si věci, přičemž téměř dvě třetiny obchodu EU zůstávají uvnitř unie. Stejně tak vnitřní evropské investice převyšují investice ze zbytku světa o 50 %.

Asie není v integraci o mnoho pozadu. Podle Asijské rozvojové banky se podíl vnitřního obchodu v regionu zvýšil ze 45 % v roce 1990 na současných téměř 60 %, čímž překonal Severní Ameriku a přiblížil se Evropě. Desetiletí rozvoje orientovaného na vývoz, který podporovali asijští podnikatelé a byrokraté, spojují jednu zemi za druhou prostřednictvím výrobních dodavatelských řetězců. Asijské země vyrábějí věci společně a stále více nakupují jedna od druhé: téměř třetina asijského hotového zboží se prodává spotřebitelům v regionu.

Země Severní Ameriky také prohloubily své vzájemné hospodářské vazby. Po uzavření dohody NAFTA vzrostl obchod mezi Kanadou, Mexikem a Spojenými státy čtyřnásobně a překonal obchod mezi těmito zeměmi a zeměmi mimo tento region. Také investice se staly více regionálními, zejména v případě Mexika, kam od podpisu NAFTA v roce 1993 přichází každý druhý dolar od jeho sousedů. V průběhu devadesátých let se rozšířily a posílily zejména severoamerické dodavatelské řetězce v oblasti zemědělství a vyspělé výroby, což vedlo k nárůstu regionálního obchodu o více než čtvrtinu.

Tato integrace však netrvala dlouho; po vstupu Číny do WTO v roce 2001 se regionální výměna snížila a klesla z přibližně 47 % celkového obchodu kontinentu v roce 2000 na minimum 39 % v roce 2009, než se do roku 2018 mírně zotavila na přibližně 40 %. Přestože vnitřní vazby v Severní Americe zůstávají podstatně méně silné než v Asii a Evropě, výrazně převyšují vazby mezi zeměmi Afriky, Latinské Ameriky, Blízkého východu a jižní Asie – tedy regionů, kde se mezi sousedy uskutečňuje méně než čtvrtina obchodu a investic.

JUST IN TIME

Během pandemie COVID-19 přiměly uzavírky hranic a rostoucí náklady na dopravu společnosti, aby zvážily přenesení výroby blíže k domovu. Vlády náhle začaly mít zájem o větší kontrolu nad mezinárodními dodavatelskými řetězci farmaceutických a zdravotnických výrobků. Současně probíhající technologické inovace usnadnily soukromému sektoru rozšíření výroby v různých geografických sousedstvích. Zejména automatizace způsobuje, že vzdálené továrny a dodavatelské řetězce jsou méně životně důležité a méně ziskové než v minulosti. Vzhledem k tomu, že montážní linky a zařízení stále více monitorují senzory a mnoho výrobních procesů a úkolů přebírají roboti a jiné formy mechanizace, tvoří mzdy menší část provozních nákladů. Tento vývoj alespoň částečně oslabil někdejší silnou přitažlivost míst s levnou pracovní silou.

Nové způsoby výroby věcí, jako je trojrozměrný nebo aditivní tisk, rovněž mění výrobní procesy, díky nimž se stává malosériová výroba dostupnější a snižuje se potřeba specializovaných továren. Tyto pokroky snižují počty pracovníků, které podniky potřebují, a mění soubory dovedností, které hledají: v mnoha odvětvích se kvalifikovaní (a lépe placení) technici stali mnohem důležitějšími než linioví pracovníci. Tento posun snižuje výhody úspor z rozsahu, což přinejmenším některým společnostem umožňuje přesunout výrobu blíže ke spotřebitelům, aniž by tím utrpěly zisky.

Roste také hodnota času. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé očekávají rychlejší dodání a téměř okamžité uspokojení, mohou delší dodací lhůty zboží vyráběného v továrnách vzdálených tisíce kilometrů znamenat ztrátu tržeb. Obliba výrobků na míru také snižuje význam hromadných výrobních závodů v zahraničí oproti minulosti.

Demografické změny navíc zvyšují nízké mzdy, které kdysi přitahovaly tolik firem do rozvojových zemí. V Číně z velké části skončila velká migrace, která přivedla více než 200 milionů pracovníků z vnitrozemí do výrobních center. Po desetiletích přísného plánování rodiny nyní více pracovníků opouští trh práce, než na něj přichází. Zdá se, že tento trend se bude zrychlovat: očekává se, že v příštích 20 letech se počet pracovních sil v zemi sníží o 100 milionů osob. Počet obyvatel v produktivním věku se snižuje ve velké části Asie, což omezuje zásoby pracovních sil a zvyšuje mzdové sazby v elektronických a dalších dodavatelských řetězcích. V Evropě počet obyvatel v produktivním věku klesá nebo se zdá, že k tomu směřuje. Miliony Maďarů, Rumunů a dalších Východoevropanů zamířily za lepšími platy a příležitostmi ke svým západním sousedům a příliv migrantů – a v poslední době i uprchlíků – doplňuje pracovní síly jen částečně.

Dalším faktorem, který omezuje globalizaci, jsou klimatické změny. Extrémní počasí bude stále častěji narušovat logistiku, protože přístavy budou zaplaveny, koleje se budou prohýbat a letadla budou častěji odstavena kvůli bouřím. Delší dodavatelské řetězce zvyšují tuto zranitelnost a potenciální náklady. Politiky, jejichž cílem je zpomalit oteplování planety snižováním emisí, mezitím zvyšují ceny globální dopravy a motivují společnosti k výrobě zboží blíže spotřebitelským trhům.

SÍLA POLITIKY

Nejsou to jen technologické a demografické změny a klimatické změny, které omezí globalizaci a podpoří větší regionalizaci; svou roli hrají i politické změny. Po desetiletích otevírání se světové ekonomice se mnoho zemí stahuje zpět. Nezisková organizace Global Trade Alert, která sleduje a shromažďuje obchodní politiku z oficiálních zdrojů po celém světě, spočítala, že od globální finanční krize v roce 2008 převažují nová protekcionistická opatření nad liberalizačními v poměru tři ku jedné.

Mezitím byla WTO odsunuta na vedlejší kolej. Ta již není fórem pro vyjednávání nových obchodních pravidel. Její snahy o přetvoření světového obchodu skončily v roce 2015, kdy bylo ukončeno takzvané kolo jednání z Dohá. Další snahy, jako například pokusy o snížení dotací na rybolov v převážně bohatých zemích, se potýkají s problémy. Od roku 2018 není WTO schopna trestat země, které porušují pravidla, protože Spojené státy za Trumpovy i Bidenovy administrativy odmítají schválit nové soudce jejího odvolacího orgánu.

Místo toho nastoupily regionální dohody, které mají mezinárodní obchod řídit. USMCA upravuje obchodní vazby Severní Ameriky a rozhoduje spory. V Asii nyní obchodní výměnu mezi 15 zeměmi upravuje dohoda RCEP, která odstraňuje většinu cel a kombinuje požadavky na pravidla původu ve prospěch regionálních dodavatelských řetězců. Dohoda o Africké kontinentální zóně volného obchodu usiluje o něco podobného a nahrazuje spleť dvoustranných pravidel a předpisů jednotným obchodním systémem, který by zahrnoval téměř celý kontinent. Regionální dohody nyní určují pravidla pro více než polovinu světového obchodu.

Hrozí, že geopolitické napětí ještě více roztříští mezinárodní obchod. Hospodářská soutěž se stala pilířem soupeření velmocí. Průmyslová politika se vrací do módy a mnoho zemí, včetně Spojených států, zavádí protekcionistické bariéry. Americká vláda označila polovodiče, velkokapacitní baterie, léčiva a desítky kritických nerostných surovin za životně důležité pro národní bezpečnost a nyní provádí politiku a vynakládá desítky miliard dolarů na rozšíření zásob, posílení výrobních kapacit doma i ve spřátelených zemích a přetvoření globálních dodavatelských řetězců v těchto určených odvětvích. Země po celém světě sestavují své vlastní seznamy, některé z nich přidávají informační a datové toky a fragmentují přeshraniční toky služeb. Jak vlády pracují na přetváření podnikatelského prostředí ve více odvětvích, žádají také implicitně nebo explicitně ostatní země, aby si vybraly stranu prostřednictvím kontrol vývozu a dalších mechanismů. To dále omezí mezinárodní vazby.

Téměř všude probíhá snaha o přesun kritických výrobků a služeb do jiných zemí. Většina zemí však zjistí, že kromě několika velmi citlivých nebo životně důležitých výrobků společnosti nemohou nebo nechtějí vrátit výrobu zpět domů. Ty, které se o to pokusí, spíše zkrachují, protože náklady rostou a inovace klesají. Nejpravděpodobnějším scénářem je, že se nadnárodní společnosti odvrátí od globalizovaných dodavatelských řetězců ve prospěch kratších a duplicitnějších regionálních řetězců. V příštích desetiletích bude agendu podniků určovat regionalizace, nikoli globalizace.

VÝHODA AMERIKY

Mnohé z těchto technologických, demografických a politických změn zvýhodňují Spojené státy. Klesající význam levných mezd a rostoucí role kvalifikované práce by měly zvýhodnit lépe placené americké pracovníky. Množství duševního vlastnictví a nehmotných aktiv, včetně několika nových technologií, které mění práci a pracoviště, umožní mnoha společnostem se sídlem v USA těžit z velkých výhod. Dostatek finančních prostředků znamená více objevů, více patentů a více výrobků. Spojené státy se také mohou pochlubit jasnými zákony a regulačními režimy – což je důvod, proč tolik investorů dává přednost akciím a dluhopisům vydaným podle newyorského práva – a obecně vstřícným a podnikatelským prostředím. Ze všech těchto důvodů by se americké ekonomice mělo v dalším kole globalizace dařit.

Výhody Washingtonu však nejsou neměnné. Také ostatní země investují do vzdělání, výzkumu a vývoje a rozvíjejí své vlastní technologie a národní firemní šampiony. Navíc další miliarda nových kupců automobilů, oblečení a počítačů bude v Asii, kde střední třídy rostou rychleji než v kterémkoli jiném regionu. Aby tento růst využily, budou se muset americké nadnárodní společnosti a vývozci přizpůsobit.

Aby mohly účinně konkurovat, měly by Spojené státy doma provést reformy, které by se lépe postaraly o jejich obyvatele a pracovníky a připravily je na proměnlivější a nestálou hospodářskou budoucnost. To bude vyžadovat rozšíření záchranných sítí, zajištění pracovních práv a zlepšení vzdělávacích příležitostí, které zvyšují kvalifikaci Američanů. Domácí infrastruktura rovněž potřebuje modernizaci, aby se snížily logistické náklady, které zatěžují americké zboží. Dobrým začátkem je 1,2 bilionu dolarů vyčleněných v zákoně o investicích do infrastruktury a zaměstnanosti na rok 2021, které mají být použity na zlepšení dálnic, mostů, elektrických sítí a širokopásmového připojení. Následovat by mělo více veřejných výdajů na základní vědu a výzkum a vývoj, které by přinesly špičkové vědecké objevy a technologie.

Kromě toho, že si Spojené státy musí udělat pořádek ve vlastních řadách, potřebují také strategičtější přístup k obchodu. Jedním z problémů země je klesající cenová konkurenceschopnost jejího vývozu na stále větším počtu mezinárodních trhů. Země, do nichž mají Spojené státy přednostní přístup, představují méně než 10 % světového HDP a jen málo z nich patří mezi nejrychleji rostoucí trhy. Vzhledem k tomu, že ostatní země uzavřely obchodní dohody a připojily se k nim, náklady na americký vývoz relativně vzrostly. Díky RCEP již automobily montované v Japonsku a Jižní Koreji nečelí dvouciferným clům, s nimiž se v regionu stále potýkají alternativy vyráběné v USA, a čínská ocel, chemikálie a stroje čelí nižším poplatkům než možnosti vyrobené ve Spojených státech.

V ideálním světě by Spojené státy prosazovaly robustní a komplexní obchodní agendu. Připojení k CPTPP, obnovení jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství, které by propojilo trhy USA a EU, a oživení WTO by otevřelo více trhů pro americké zboží a služby a posílilo transparentnější, spravedlivější a ekologičtější způsoby podnikání. Spojené státy by rovněž udělaly dobře, kdyby znovu získaly vedoucí postavení v mezinárodních normotvorných orgánech a obnovily svou tradiční roli tvůrce pravidel, a nikoliv pouze jejich tvůrce.

Dokud se však ve Spojených státech nezmění obchodní politika, nic z toho se pravděpodobně nestane. Do té doby může Washington využít toho, že se obrátí na své sousedy. Kanada a Mexiko mají přednostní přístup na mnoho světových trhů, kde Spojené státy platí plnou cenu. Jejich portfolia dohod o volném obchodu se týkají přibližně 1,5 miliardy spotřebitelů, což představuje téměř 60 % světového HDP. Zapojení do kanadských nebo mexických výrobních dodavatelských řetězců může americkým výrobcům a výrobcům dílů zajistit přednostní přístup ke světovým spotřebitelům, který v současné době sami nemají. Například automobily vyráběné v Mexiku a prodávané v Evropě se vyhýbají desetiprocentnímu clu, kterému čelí modely vyrobené v USA, což snižuje cenu Fordu Focus o přibližně 3 000 USD a Audi Q5 o více než 4 000 USD, což je úspora, která ztěžuje americkým výrobcům automobilů konkurovat. Opačná situace je u výrobců dílů v USA: Mexické závody mohou až 40 % svých modelů směřujících do Evropy získávat od dodavatelů ze zemí, které nejsou součástí dohody. To znamená, že dovážená auta vyrobená v Mexiku a prodávaná ve Francii nebo Německu také udržují americké továrny v chodu.

V dnešním světě, který je více zaměřen na regiony, je vývoz zboží konkurenceschopnější, pokud jej země vyrábějí společně. Velká část mezinárodního obchodního úspěchu Německa je výsledkem jeho regionálních výrobních vazeb.

Německé soukromé společnosti – proslulý Mittelstand – rozesely své závody a provozy po celé východní Evropě, čímž posílily výrobní základnu země a vytvořily pracovní místa doma, protože jejich výrobkům se daří na světových trzích. Velkolepý vzestup Číny a její exportní dynamika podobně do značné míry závisely na jejím zapojení do regionálních dodavatelských řetězců.

Pokud chtějí Spojené státy pomoci svým podnikům zopakovat tyto úspěchy, potřebují také regionální přístup. Regionalizace přináší konkurenční výhody, kterým se jedna země, dokonce ani tak velká a bohatá, jako jsou Spojené státy, nemůže sama vyrovnat. Aby mohly americké společnosti vyrábět stejně kvalitní, cenově dostupné a rychlé výrobky jako konkurence, musí být schopny získávat součástky z mnoha míst a některé úkoly a procesy provádět v jiných zemích.

Regionální obchodní strategie také pomůže tomu, aby více práce zůstalo na kontinentu – a tedy ve Spojených státech. Pokud je část výroby umístěna v Kanadě nebo Mexiku, je pravděpodobnější, že si američtí dodavatelé udrží nebo získají zakázky a zůstanou na trhu, než když se výroba přesune do zámoří. A když se zvýší počet zakázek, zvýší se i počet pracovních míst v celém dodavatelském řetězci. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj odhaduje, že v průměru je téměř 40 % hodnoty amerického dovozu z Mexika vytvořeno ve Spojených státech. V případě Kanady je to něco přes 25 procent. Naproti tomu podíl USA na dovozu ze zbytku světa činí v průměru pouze 4,4 procenta, což odráží, jak málo dodavatelů se sídlem v USA je součástí globálního výrobního procesu.

Pro posílení regionalizace Severní Ameriky musí kontinent zlepšit svou propojovací infrastrukturu. To znamená doplnit pozemní přechody, modernizovat dopravní tepny vedoucí k hranicím a od nich, rozšířit železniční tratě a depa a investovat do lidí a technologií pro obsluhu a podporu vstupních přístavů. Díky rychlejšímu spojení a nižším logistickým nákladům mohou výrobci v Severní Americe vyrábět produkty, které jsou globálně konkurenceschopnější.

Jelikož se díly a komponenty pohybují mezi třemi zeměmi, musí být pracovníci schopni je následovat. Pro zvýšení produktivity regionu jako celku je zapotřebí více a jednodušších cest legální pracovní migrace, které budou vyžadovat přenosná osvědčení, licence a diplomy, podnikatelská víza a dlouhodobější migrační cesty. Větší koordinace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy může pomoci odstranit nedostatky v kvalifikaci a zlepšit pracovní prostředí, aby se zajistilo, že růst populace Severní Ameriky, který je již nyní pro region jasným bodem, bude pokračovat. Vzdělávací výměny, výuka jazyků a přeshraniční učňovská školení a programy rozvoje dovedností mohou pomoci vytvořit pracovní sílu na kontinentu, která bude schopna lépe přilákat nové podniky a investice. Zpřísnění migračních bariér povede jen k tomu, že více firem odejde jinam.

A zatímco americká vláda zavádí průmyslové politiky s cílem zvýšit odolnost a přístup k řadě kritických dodavatelských řetězců, mohou jí pomoci její sousedé. Geografická diverzifikace může kompenzovat rizika, která pro zásoby a výrobní kapacity představují přírodní katastrofy a havárie. Regionální výroba může snížit veřejnou finanční zátěž spojenou s dotacemi, protože zboží s větší pravděpodobností dosáhne vyšší kvality při nižších nákladech, pokud se opírá o přeshraniční síť dodavatelů.

Regionální obchod v Severní Americe se díky rozšiřování dodavatelských řetězců v oblasti textilu, strojů a výrobků zotavil, i když jen mírně, z nejnižší úrovně v roce 2009, kdy činil pouhých 39 centů z každého dolaru. Žádný severoamerický lídr však nedává přednost kontinentální obchodní budoucnosti. Mexiko se obrací dovnitř, protože jeho výrobní základnu ohrožuje nacionalismus v oblasti energetiky a přírodních zdrojů. Kanada se snaží diverzifikovat své mezinárodní obchodní vazby tím, že využívá výhod obchodních dohod se Spojeným královstvím a Evropskou unií a v Asii jako člen CPTPP. A Bidenova administrativa se řídí dalším opakovaným, ale nepodloženým tvrzením, že NAFTA a další obchodní dohody americkým pracovníkům spíše škodí, než aby jim pomáhaly. To je mylné: většina studií, které NAFTA pomlouvají, nepočítá s lépe placenými pracovními místy zaměřenými na vývoz, která vznikla díky výhodnějším podmínkám na dvou největších vývozních trzích Spojených států, ani nezohledňuje, jak nižší výrobní náklady v Severní Americe udržely při životě průmyslová odvětví, jako je výroba automobilů, a dokonce jim umožnily prosperovat tváří v tvář globální cenové konkurenci vozidel vyráběných v jiných, konkurenčních regionálních centrech.

Prostřednictvím integrace je možné vytvořit konkurenceschopnější severoamerickou ekonomiku. Tři desetiletí volnějšího obchodu, existence sofistikovaných dodavatelských řetězců ve specifických odvětvích a rozsáhlé přeshraniční vazby mezi komunitami a pracovníky díky pohybu desítek milionů lidí by mohly být oživeny a rozšířeny. Hlubší a udržitelnější regionalizace však bude vyžadovat také změnu myšlení. Bude vyžadovat uznání, že střední a dělnická třída ve Spojených státech by více prosperovala, kdyby se zapojila do globální ekonomiky, než kdyby se stáhla na domácí trh. Američané by mohli získat více pracovních míst, zisků a finančního zabezpečení, kdyby se jejich země rozhodla využít toho, co se nabízí: kousek velkého a rostoucího ekonomického koláče.

Autor: Autor: Shannon K. O’Neil

https://www.foreignaffairs.com, červenec/srpen 2022

