N3ILP: Starý matematický problém, který rychle přeroste i moderní počítač

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- 1 Problém: čas výpočtu roste tak rychle
Na první pohled to vypadá jako jednoduchá hra s čtverečkovaným papírem. Máme mřížku N × N bodů. Úkolem je vybrat co nejvíce bodů tak, aby žádné tři neležely na jedné přímce. Nejde jen o řádky, sloupce a dvě šachovnicové diagonály. Tři body jsou zakázané pro všechny přímky libovolného sklonu, protože body mohou ležet na přímce i tehdy, když se posouvají například o jeden řádek a dva sloupce. Právě v tom je půvab i zrada celého problému. Pravidlo se dá vysvětlit během několika sekund. Ale hledání velkých řešení patří mezi úlohy, které rychle narazí na hranici kombinatorické exploze.
Od hádanky s pěšci k otevřenému problému
Problém je známý jako no-three-in-line problem. V moderní podobě se ptá, kolik bodů lze umístit do mřížky N × N tak, aby žádné tři neležely na jedné přímce. Jeho historie sahá do rekreační matematiky. Henry Dudeney jej formuloval už na začátku 20. století jako úlohu s pěšci na šachovnici. V případě šachovnice jde o mřížku 8 × 8 a cílem je rozmístit 16 pěšců tak, aby žádní tři neleželi na jedné přímce.
Horní mez je přitom zřejmá. V každém řádku mohou být nejvýše dva body. Jakmile bychom do mřížky N × N vložili více než 2N bodů, některý řádek by musel obsahovat alespoň tři body.
Proto je přirozeným cílem najít přesně 2N bodů. Pokud se to podaří, je řešení v tomto smyslu maximální. Pro malé a střední hodnoty N taková řešení existují, ale obecná odpověď pro libovolně velkou mřížku známá není.
V posledních letech se hranice známých řešení posouvala především pomocí specializovaných programů, GPU výpočtů, metod splňování logických formulí a hledání v symetrických třídách. Nejde tedy o vyřešený školní hlavolam, ale o živý výpočetní problém na rozhraní diskrétní geometrie, kombinatoriky a algoritmického hledání.
Problém: čas výpočtu roste tak rychle
Obtížnost problému nevzniká jen z počtu bodů v mřížce. Roste zároveň počet možných dvojic v řádcích, počet relevantních přímek a počet slepých větví, které algoritmus musí rozpoznat a zahodit.
Pokud hledáme maximální řešení, chceme v mřížce N × N umístit 2N bodů. Protože v jednom řádku mohou být nejvýše dva body, znamená to v praxi dvě vybraná místa v každém řádku.
V jednom řádku můžeme vybrat dvě pozice mnoha různými způsoby. Například pro N = 12 existuje 66 různých dvojic sloupců. Skutečný algoritmus mnoho větví zahodí mnohem dříve, protože uzavírá přímky, zakazuje body a hlídá kapacitu sloupců. Přesto tento odhad dobře ukazuje, proč výpočet tak rychle roste.
Rozdíl mezi N = 12 a N = 13 proto není „jeden řádek navíc“. Je to nový řádek s desítkami dvojic, které se kombinují se všemi předchozími možnostmi a rozhodnutími. I když ořezávání většinu z nich nikdy nedovolí plně projít, počet slibně vypadajících cest prudce narůstá.
Současně roste i počet přímek, které musí program hlídat. Mřížka 9 × 9 měla celkem 296 relevantních přímek, mřížka 10 × 10 už 406, mřížka 12 × 12 celkem 898 a mřížka 13 × 13 už 1216. Relevantní jsou přitom jen přímky, které obsahují alespoň tři body mřížky.
To vysvětluje i naměřené časy. U N = 12 trvalo hledání po optimalizacích přibližně 16 sekund. U N = 13 už přibližně 418 sekund (hodně závisí na HW, na rychlejším počítači jsem za stejnou dobu spočítal mřížku pro N=14). Předpočet přímek přitom zabral méně než jednu milisekundu. Skutečný čas se ztratil v prohledávání větví, které se tvářily nadějně, ale později skončily ve slepé uličce.
Navíc nestačí kontrolovat pouze vodorovné, svislé a diagonální směry. V celočíselné mřížce vznikají stovky přímek se sklony 1:2, 2:1, 1:3, 3:1, 2:3 a mnoha dalšími. Relevantní je každá přímka, která v mřížce obsahuje alespoň tři body.
To znamená, že program musí pracovat s geometrií mřížky mnohem přesněji, než by se zdálo z obrázku na čtverečkovaném papíře.
Co ukazuje praktické měření
Při malých hodnotách N se problém tváří přátelsky. Řešení pro N = 9 nebo N = 10 lze nalézt velmi rychle. Jenže čas hledání nemusí růst pravidelně. Někdy je větší mřížka rychlejší než menší, protože algoritmus dříve narazí na „šťastnou“ větev vedoucí rychle k řešení. To je typické pro backtracking. Program nehledá všechna řešení, ale skončí u prvního nalezeného. Rychlost tedy neurčuje jen velikost mřížky, ale také pořadí zkoušených větví.
Předpočet přímek, inicializace polí i závěrečné ověření přitom zabírají jen zlomky milisekund. Původní verze programu našla řešení pro mřížku N = 12 přibližně za 79 sekund. Po prvních úpravách se čas snížil zhruba na 20 sekund. Největší rozdíl přineslo odstranění zbytečných dočasných operací při počítání dvojic v řádku, rychlejší testování kandidátních bodů a lepší práce se seznamy přímek. Algoritmus už nemusel při každé drobné kontrole znovu provádět drahé operace, ale využíval předpočítané vztahy mezi body a přímkami.
Další optimalizace zavedly počitadlo zakázanosti bodů a oddělily výběr nejomezenějšího řádku od skutečného vytváření dvojic. Program tak nejprve pouze zjistí, kolik bodů je v daném řádku dostupných, a dvojice vytvoří až pro řádek, který skutečně vybere. U N = 12 tím čas klesl zhruba na 16 sekund. U N = 13 se výpočet zkrátil přibližně ze 490 na 418 sekund. To ukazuje, že jednotlivé optimalizace mají měřitelný efekt, ale zároveň potvrzují hlavní povahu problému: při větších mřížkách už nerozhoduje jen rychlost jedné kontroly, ale především počet větví, které musí algoritmus prohledat.
Testovací aplikace 32 bitová a využívá jen jedno jádro CPU.
To je důležitý poznatek. Problém není v tom, že by počítač neuměl rychle spočítat přímky. Problém je v tom, že mnoho větví vypadá dlouho nadějně, ale nakonec skončí ve slepé uličce. Některé optimalizace jsou změřitelné a viditelně se projeví až pro větší N.
Slovní popis použitého algoritmu
Základní myšlenka algoritmu je geometrická. Program si nejprve předpočítá všechny relevantní přímky v mřížce. Relevantní přímka je taková, která obsahuje alespoň tři body mřížky. Přímky se dvěma body sledovat nemusí, protože na nich nemůže vzniknout zakázaná trojice.
Každá přímka dostane číselné označení. Pro každý bod se zároveň uloží seznam přímek, které tímto bodem procházejí. A opačně: pro každou přímku se uloží seznam bodů, které na ní leží.
Při hledání se potom udržuje stav. Program ví, kolik vybraných bodů už leží na každé přímce. Jakmile má přímka dva body, je uzavřená. Na tuto přímku už nesmí přijít žádný další bod.
Aby nebylo nutné při každém testu kandidátního bodu znovu procházet všechny přímky, zavádí se počitadlo zakázanosti bodu. Když se přímka uzavře, všechny body na této přímce dostanou příznak, že jsou zakázané. Pokud se větev později vrací zpět, příznak se zase odečte.
Tím se test kandidátního bodu zjednoduší na tři otázky. Není už bod obsazený? Má jeho sloupec ještě volnou kapacitu? Není bod zakázaný některou uzavřenou přímkou?
Protože hledáme 2N bodů v N řádcích, musí být v každém řádku právě dva body. Program tedy nehledá libovolné body v celé mřížce, ale postupně doplňuje dvojice bodů v řádcích.
Řádky se však neberou pevně od prvního k poslednímu. V každém kroku se vybere ten dosud nevyřešený řádek, který má nejméně možností. To je známý princip „nejdřív řeš nejtěsnější místo“. Pokud některý řádek už nemá ani dvě dostupná místa, celá větev okamžitě končí.
Jakmile program vybere řádek, vytvoří dvojice dostupných bodů a zkouší je. Při neúspěchu se stav vrací pomocí undo operací. Při úspěchu se program nezdržuje návratem, protože nalezené body tvoří výsledek.
Na konci lze výsledek ověřit dvěma způsoby. Rychlá kontrola projde počty bodů na přímkách. Silná kontrola nezávisle projde všechny trojice nalezených bodů a determinantem ověří, zda neleží na jedné přímce.
Co je na tomto přístupu zajímavé
Zajímavé je, že algoritmus nepracuje s obrazem mřížky jako s pouhou tabulkou. Pracuje s geometrií problému.
Předpočítá přímky všech sklonů. Rozlišuje vztah bod → přímky a přímka → body. Udržuje lokální stav každé přímky. Převádí geometrické omezení na rychlé počítání uzavřených přímek a zakázaných bodů.
Tím se vyhne nejhorší podobě hrubé síly. Nezkouší libovolné podmnožiny mřížky. Využívá horní mez 2N, pravidlo dvou bodů v řádku i dvou bodů ve sloupci a dynamický výběr nejomezenějšího řádku.
Výsledkem je řešič, který je srozumitelný. Nezakrývá problém za obecný SAT solver. Je vidět, kde vznikají přímky, kdy se uzavírají, jak se zakazují body a proč se některá větev už nemůže podařit.
To z něj dělá dobrý experimentální nástroj. Nejen pro hledání řešení, ale i pro pochopení, proč je problém těžký.
Kam algoritmus dál rozvíjet
Další vývoj má dvě hlavní cesty.
První je technická optimalizace. Pro menší N lze mřížku držet jako bitové masky. Pro N = 32 stačí jeden 32bitový integer na řádek. Pro N = 100 lze jeden řádek uložit například jako čtyři hodnoty Cardinal, tedy jako 128bitovou masku.
Takové masky by umožnily rychle zjišťovat dostupné sloupce, počítat nastavené bity a skládat dvojice bodů bez opakovaného procházení celé řady podmínek. Místo pole logických hodnot by program pracoval s bitovou aritmetikou.
Druhá cesta je algoritmická. Program dnes umí velmi dobře říci, co je zakázané v aktuální větvi. Neumí si však zapamatovat hlubší důvod neúspěchu. Když dvě různé větve selžou ze stejné skryté příčiny, řešič si z toho zatím neodvodí nové obecné pravidlo.
Právě v tom bývají silné SAT a CP řešiče. Nejen zkoušejí hodnoty, ale z konfliktů se učí. Když narazí na spor, mohou si odvodit podmínku, která zabrání opakovanému zkoušení podobně slepých cest.
Do geometrického řešiče by šlo doplnit slabší podobu tohoto přístupu. Například počítat dostupné body v každém řádku inkrementálně. Dále sledovat, zda zbývající řádky ještě mohou obsadit zbývající sloupce. Nebo si ukládat některé neúspěšné částečné konfigurace.
To už by však změnilo charakter programu. Z čistého geometrického backtrackingu by se postupně stal specializovaný řešič omezení.
Čím se tento nápad liší od jiných řešení
Moderní rekordní výsledky často používají SAT solvery, GPU výpočty, symetrie a masivní prohledávání. To je účinné, ale pro čtenáře méně průhledné.
Tento algoritmus jde opačným směrem. Nesnaží se být univerzálním dokazovacím strojem. Snaží se přímo vyjádřit geometrii problému.
Jeho síla je v tom, že každá datová struktura má jasný význam. Přímka má počet obsazených bodů. Bod ví, zda je obsazený nebo zakázaný. Řádek ví, zda už má dvojici. Sloupec ví, zda už dosáhl kapacity.
To není nejmocnější možný přístup. Ale je čitelný, ověřitelný a dobře ukazuje, proč problém po několika zdánlivě malých krocích exploduje. Rekord k červnu 2026 drží mřížka o rozměru 70×70. Ve světě, kde je spočítané Pi na miliony míst je to překvapivě málo.
Závěr
Problém „žádné tři body na jedné přímce“ patří k úlohám, které klamou tělem. Zadání je jednoduché. První řešení vypadají jako hra. Jenže pod povrchem se skrývá velmi tvrdá kombinatorika.
Každý další řádek nepřidá jen pár možností. Přidá nové dvojice, nové přímky, nové zákazy a nové slepé uličky. Program proto musí dělat víc než jen zkoušet body.
Následující algoritmus ukazuje jednu přirozenou cestu. Předpočítat geometrii mřížky. Převést přímky na stavové struktury. Uzavírat přímky, zakazovat body a vybírat nejomezenější řádky jako první.
Není to konečná odpověď na velké instance problému. Ale je to dobrý důkaz, že i jednoduchý nápad může po několika promyšlených optimalizacích odhalit skutečnou povahu problému: nejde o kreslení teček do čtverce, ale o boj s explozí možností.
Kód programu – Unit.pas
unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls; type TForm1 = class(TForm) Edit1: TEdit; Button1: TButton; Memo1: TMemo; CheckBoxStrongVerify: TCheckBox; procedure Button1Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm} // // Popis celeho reseni // Program hleda 2*N bodu v mrizce N x N tak, // aby zadne tri vybrane body neležely na jedne primce. // Hlavni princip: // 1. Predpocitame vsechny relevantni primky v mrizce. // Relevantni primka je takova, ktera obsahuje alespon 3 mrizkove body. // Primky se 2 mrizkovymi body neni treba hlidat, // protoze na nich nemuze vzniknout zakazana trojice. // 2. Kazda relevantni primka dostane celociselne LineID. // Nepouzivaji se textove klice ani TStringList. // 3. Pro kazdy bod se ulozi seznam primek, ktere bodem prochazeji: // PointLines[PointID] // 4. Pri hledani se pro kazdou primku eviduje, // kolik vybranych bodu uz na ni lezi: // LineCount[LineID] // 5. Bod lze pridat pouze tehdy, kdyz nelezi na primce, // ktera uz ma 2 vybrane body. // 6. Protoze hledame 2*N bodu v N radcich, // v kazdem radku musi byt presne 2 body. // 7. Hledani nejde pevne radek 1,2,3... // Misto toho se vzdy vybere dosud nevyreseny radek, // ktery ma nejmene pripustnych dvojic. // To je silne orezavani vyhledavaciho stromu. // 8. Pri neuspene vetvi se stav vraci pomoci UndoAddPoint. // Pri nalezeni reseni se Undo neprovede, // aby nalezene body zustaly v poli Selected. // 9. Na konci se reseni nezavisle overi determinantem // pro vsechny trojice bodu. type // Jeden bod mrizky. // Row = radek, Col = sloupec. TGridPoint = record Row: Integer; Col: Integer; end; // Obecne dynamicke pole integeru. // Pouziva se pro seznamy bodu, primek apod. TIntArray = array of Integer; // Dynamicke pole Boolean. // Pouziva se pro obsazene body a vyresene radky. TBoolArray = array of Boolean; // Jedna relevantni primka v mrizce. // // DX,DY urcuji primitivni smer primky v souradnicich Row,Col. // // C rozlisuje rovnobezne primky se stejnym smerem: // C = DY * Row - DX * Col // // Body na primce se zde zamerne NEukladaji. // Pro hledani staci opacny vztah: // bod -> seznam primek, ktere bodem prochazeji. TLine = record DX: Integer; DY: Integer; C: Integer; end; // Pole vsech relevantnich primek. // Index v tomto poli je LineID. TLineArray = array of TLine; // PointLines[PointID] obsahuje seznam LineID primek, // ktere prochazeji danym bodem. TPointLines = array of TIntArray; // LinePoints[LineID] obsahuje seznam bodu, // ktere lezi na dane relevantni primce. // // Je to opacny vztah k PointLines: // PointLines[PointID] = primky pres bod // LinePoints[LineID] = body na primce TLinePoints = array of TIntArray; // Undo zaznam pro jeden pridany bod. // // Staci si pamatovat PointID. // Pri Undo se LineCount vrati tak, // ze znovu projdeme PointLines[PointID]. TUndoRecord = record PointID: Integer; end; // Jedna dvojice bodu v jednom radku. // P1 a P2 jsou PointID. TPointPair = record P1: Integer; P2: Integer; end; // Seznam pripustnych dvojic v jednom radku. TPointPairArray = array of TPointPair; // Casy jednotlivych fazi resice v milisekundach. // Double umozni zobrazit i desetiny nebo tisiciny ms. TSolveTiming = record PrecomputeMS: Double; InitMS: Double; SearchMS: Double; CopyResultMS: Double; VerifyMS: Double; TotalMS: Double; end; // Nejvetsi spolecny delitel. // Pouziva se pri vyberu primitivnich smeru primek. function GCD(A, B: Integer): Integer; var T: Integer; begin A := Abs(A); B := Abs(B); while B <> 0 do begin T := A mod B; A := B; B := T; end; if A = 0 then Result := 1 else Result := A; end; // Prida integer na konec dynamickeho pole. // Jednoducha pomocna procedura kompatibilni s Delphi 2007. procedure AppendInt(var Arr: TIntArray; Value: Integer); var L: Integer; begin L := Length(Arr); SetLength(Arr, L + 1); Arr[L] := Value; end; // Prevod souradnic bodu na jedno cislo PointID. // PointID se indexuje od 0. function PointID(Row, Col, N: Integer): Integer; begin Result := (Row - 1) * N + (Col - 1); end; // Opacny prevod z PointID na souradnice Row,Col. procedure IDToPoint(ID, N: Integer; var P: TGridPoint); begin P.Row := (ID div N) + 1; P.Col := (ID mod N) + 1; end; // Test, zda souradnice lezi uvnitr mrizky N x N. function InGrid(Row, Col, N: Integer): Boolean; begin Result := (Row >= 1) and (Row <= N) and (Col >= 1) and (Col <= N); end; // Vraci konstantu C pro konkretni primku. // // Pro vsechny body na stejne primce se stejnym smerem DX,DY // vyjde stejne C. function LineC(Row, Col, DX, DY: Integer): Integer; begin Result := DY * Row - DX * Col; end; // Predpocita vsechny relevantni primky v mrizce N x N. // // Vystup: // Lines = vsechny relevantni primky // PointLines = pro kazdy bod seznam primek, ktere bodem prochazeji // // Relevantni primka obsahuje alespon 3 mrizkove body. // Predpocita vsechny relevantni primky v mrizce N x N. // // Vystup: // Lines = vsechny relevantni primky // PointLines = pro kazdy bod seznam primek, ktere bodem prochazeji // LinePoints = pro kazdou primku seznam bodu, ktere na ni lezi // // Relevantni primka obsahuje alespon 3 mrizkove body. procedure PrecomputeLines(N: Integer; var Lines: TLineArray; var PointLines: TPointLines; var LinePoints: TLinePoints); var DX, DY: Integer; Row, Col: Integer; PrevRow, PrevCol: Integer; R, C: Integer; TempLinePoints: TIntArray; LinePointCount: Integer; LineID: Integer; // Ulozi prave nalezenou maximalni primku, // pokud obsahuje alespon 3 mrizkove body. // // Body prave primky jsou v TempLinePoints[0..LinePointCount-1]. procedure AddCurrentLine(StartRow, StartCol, ADX, ADY: Integer); var J: Integer; LPID: Integer; begin if LinePointCount < 3 then Exit; LineID := Length(Lines); SetLength(Lines, LineID + 1); SetLength(LinePoints, LineID + 1); SetLength(LinePoints[LineID], LinePointCount); Lines[LineID].DX := ADX; Lines[LineID].DY := ADY; Lines[LineID].C := LineC(StartRow, StartCol, ADX, ADY); for J := 0 to LinePointCount - 1 do begin LPID := TempLinePoints[J]; // Vztah bod -> primka. AppendInt(PointLines[LPID], LineID); // Vztah primka -> bod. LinePoints[LineID][J] := LPID; end; end; begin SetLength(Lines, 0); SetLength(PointLines, N * N); SetLength(LinePoints, 0); // Maximalni delka primky v mrizce N x N je nejvyse N bodu. // Proto staci jedno pomocne pole delky N. SetLength(TempLinePoints, N); // Smer (0,1): vodorovne primky, tedy radky. // // Tady neni nutne prochazet vsechny sloupce jako starty. // Kazdy radek zacina v Col = 1. DX := 0; DY := 1; for Row := 1 to N do begin Col := 1; LinePointCount := 0; R := Row; C := Col; while InGrid(R, C, N) do begin TempLinePoints[LinePointCount] := PointID(R, C, N); Inc(LinePointCount); Inc(R, DX); Inc(C, DY); end; AddCurrentLine(Row, Col, DX, DY); end; // Vsechny ostatni primitivni smery. // // DX > 0 zajisti jednotnou orientaci smeru. // DY muze byt zaporne, nulove i kladne. // // Bereme jen primitivni smery: // gcd(DX, abs(DY)) = 1 // // Napriklad (2,2) se nebere, protoze je to stejny smer jako (1,1). for DX := 1 to N - 1 do for DY := -(N - 1) to N - 1 do begin if GCD(DX, Abs(DY)) <> 1 then Continue; for Row := 1 to N do for Col := 1 to N do begin PrevRow := Row - DX; PrevCol := Col - DY; // Startujeme jen na prvnim bodu maximalni primky. // Tim se stejna primka nevlozi vicekrat. if InGrid(PrevRow, PrevCol, N) then Continue; LinePointCount := 0; R := Row; C := Col; while InGrid(R, C, N) do begin TempLinePoints[LinePointCount] := PointID(R, C, N); Inc(LinePointCount); Inc(R, DX); Inc(C, DY); end; AddCurrentLine(Row, Col, DX, DY); end; end; end; // Nezavisle overeni vysledku. // // Projde vsechny trojice vybranych bodu. // Pokud determinant vyjde 0, tri body lezi na jedne primce. function VerifyNoThreeInLine(const PointIDs: TIntArray; N: Integer): Boolean; var I, J, K: Integer; A, B, C: TGridPoint; D: Integer; begin Result := False; for I := 0 to High(PointIDs) - 2 do for J := I + 1 to High(PointIDs) - 1 do for K := J + 1 to High(PointIDs) do begin IDToPoint(PointIDs[I], N, A); IDToPoint(PointIDs[J], N, B); IDToPoint(PointIDs[K], N, C); D := (B.Row - A.Row) * (C.Col - A.Col) - (B.Col - A.Col) * (C.Row - A.Row); // rozsah jednotlivých rozdílů je nejvýše: // -(N - 1) .. +(N - 1) // největší absolutní hodnota determinantu je přibližně: // 2 * (N - 1)^2 // pro mřížky 5, 10, 70, 100, případně i 1000, je Integer v pořádku. if D = 0 then Exit; end; Result := True; end; // Rychle overeni vysledku pres LineCount. // // Predpoklad: // LineCount odpovida aktualne nalezene konfiguraci. // // Kontrola: // zadna relevantni primka nesmi obsahovat vice nez 2 vybrane body. // // Tato kontrola je rychla, ale neni nezavisla na mechanismu resice, // protoze pouziva stejnou strukturu LineCount jako hledani. function VerifyByLineCount(const LineCount: TIntArray): Boolean; var I: Integer; begin Result := True; for I := 0 to High(LineCount) do begin if LineCount[I] > 2 then begin Result := False; Exit; end; end; end; // Vynuluje casy jednotlivych fazi. procedure ClearSolveTiming(var Timing: TSolveTiming); begin Timing.PrecomputeMS := 0; Timing.InitMS := 0; Timing.SearchMS := 0; Timing.CopyResultMS := 0; Timing.VerifyMS := 0; Timing.TotalMS := 0; end; function HiResNow: Int64; begin QueryPerformanceCounter(Result); end; function HiResElapsedMS(StartCounter, StopCounter, Frequency: Int64): Double; begin Result := (StopCounter - StartCounter) * 1000.0 / Frequency; end; // Hlavni resic. // // Vstup: // N = rozmer mrizky // // Vystup: // ResultPointIDs = nalezene body jako PointID // LineTotal = pocet relevantnich primek v mrizce // // StrongVerify: // True = po nalezeni reseni se provede nezavisle overeni // pres determinant vsech trojic bodu. // // False = po nalezeni reseni se provede rychle overeni // pres LineCount. // Vraci True, pokud reseni najde. function SolveNoThreeInLine(N: Integer; StrongVerify: Boolean; var ResultPointIDs: TIntArray; var LineTotal: Integer; var Timing: TSolveTiming): Boolean; var // PointCol[PointID] rika, ve kterem sloupci bod lezi. // Nahrazuje opakovane volani IDToPoint v horkych funkcich. PointCol: TIntArray; // Lines obsahuje vsechny relevantni primky. // Index v tomto poli je LineID. // DX,DY,C se hodi pro ladeni a kontrolu predpoctu. Lines: TLineArray; // PointLines[PointID] obsahuje seznam vsech primek, // ktere prochazeji danym bodem. // Toto je hlavni datova struktura pro rychly test kandidata. PointLines: TPointLines; // LinePoints[LineID] obsahuje vsechny body dane primky. // Pouziva se pri uzavreni primky k rychle aktualizaci ForbidCount. LinePoints: TLinePoints; // LineCount[LineID] rika, kolik vybranych bodu // uz lezi na dane primce. // Pokud LineCount[LineID] >= 2, // je primka uzavrena a dalsi bod na ni nelze pridat. LineCount: TIntArray; // LineClosed[LineID] rika, zda uz dana primka obsahuje 2 body. // Je to rychlejsi test nez stale porovnavat LineCount[LineID] >= 2. LineClosed: TBoolArray; // ForbidCount[PointID] rika, kolik uzavrenych primek zakazuje dany bod. // Pokud ForbidCount[PointID] = 0, bod neni zakazan zadnou uzavrenou primkou. // Pokud je > 0, bod uz nelze pridat. // Toto nahrazuje drahe prochazeni PointLines[PID] v CanAddPoint. ForbidCount: TIntArray; // Occupied[PointID] rika, zda je bod uz vybrany. Occupied: TBoolArray; // ColCount[Col] rika, kolik vybranych bodu je ve sloupci Col. // Ve sloupci mohou byt nejvyse 2 body. ColCount: TIntArray; // Selected obsahuje aktualne vybrane body. // Delka je 2*N, protoze hledame presne 2*N bodu. Selected: TIntArray; // SelectedCount rika, kolik bodu je aktualne vybrano. SelectedCount: Integer; // RowDone[Row] rika, zda uz ma dany radek vybranou dvojici bodu. // // Pouziva se proto, ze uz nepostupujeme pevne po radcich, // ale vzdy vybirame nejomezenejsi dosud nevyreseny radek. RowDone: TBoolArray; // Maximalni pocet dvojic v jednom radku. MaxPairsPerRow: Integer; // Uzavre primku. // Primka se uzavre ve chvili, kdy na ni lezi prave 2 vybrane body. // Vsechny body na teto primce dostanou ForbidCount + 1. // Vybrane body to dostanou take, ale nevadi to: // CanAddPoint nejdrive kontroluje Occupied. procedure CloseLine(LineID: Integer); var I: Integer; PID: Integer; begin LineClosed[LineID] := True; for I := 0 to High(LinePoints[LineID]) do begin PID := LinePoints[LineID][I]; Inc(ForbidCount[PID]); end; end; // Znovu otevre primku pri Undo. // Vola se ve chvili, kdy ma primka pred odebranim bodu LineCount = 2. // Po odebrani bodu uz bude mit jen 1 bod, a tedy nesmi dal zakazovat body. procedure OpenLine(LineID: Integer); var I: Integer; PID: Integer; begin LineClosed[LineID] := False; for I := 0 to High(LinePoints[LineID]) do begin PID := LinePoints[LineID][I]; Dec(ForbidCount[PID]); end; end; // Test, zda lze pridat bod PID. // Bod nelze pridat, pokud: // 1. uz je obsazeny, // 2. jeho sloupec uz obsahuje dva body, // 3. lezi na primce, ktera uz je uzavrena. // Test, zda lze pridat bod PID. // // Bod nelze pridat, pokud: // 1. uz je obsazeny, // 2. jeho sloupec uz obsahuje dva body, // 3. je zakazan alespon jednou uzavrenou primkou. function CanAddPoint(PID: Integer): Boolean; begin Result := (not Occupied[PID]) and (ColCount[PointCol[PID]] < 2) and (ForbidCount[PID] = 0); end; // Prida bod do aktualni konfigurace. // // Meni: // Occupied // ColCount // Selected // SelectedCount // LineCount // LineClosed // ForbidCount procedure AddPoint(PID: Integer; var Undo: TUndoRecord); var I: Integer; LineID: Integer; begin Undo.PointID := PID; Occupied[PID] := True; Inc(ColCount[PointCol[PID]]); Selected[SelectedCount] := PID; Inc(SelectedCount); for I := 0 to High(PointLines[PID]) do begin LineID := PointLines[PID][I]; Inc(LineCount[LineID]); if LineCount[LineID] = 2 then CloseLine(LineID); end; end; // Vrati vlozeni jednoho bodu. // Stav po Undo musi byt stejny jako pred AddPoint. procedure UndoAddPoint(const Undo: TUndoRecord); var I: Integer; LineID: Integer; begin for I := 0 to High(PointLines[Undo.PointID]) do begin LineID := PointLines[Undo.PointID][I]; // Pokud ma primka pred odebranim bodu prave 2 body, // je uzavrena. Po odebrani bodu uz bude mit jen 1 bod, // proto ji nejdrive otevreme a zrusime jeji zakazy. if LineCount[LineID] = 2 then OpenLine(LineID); Dec(LineCount[LineID]); end; Dec(SelectedCount); Dec(ColCount[PointCol[Undo.PointID]]); Occupied[Undo.PointID] := False; end; // Spocita, kolik jednotlivych bodu lze v danem radku pouzit. // // Tady jeste NEVYTVARIME dvojice. // Jen zjistime pocet dostupnych bodu K. // // Pokud je v radku K dostupnych bodu, pocet dvojic je: // K * (K - 1) div 2 function CountAvailablePointsInRow(Row: Integer): Integer; var C: Integer; PID: Integer; Base: Integer; begin Result := 0; if RowDone[Row] then Exit; Base := (Row - 1) * N; for C := 1 to N do begin PID := Base + C - 1; if CanAddPoint(PID) then Inc(Result); end; end; // Vytvori skutecny seznam pripustnych dvojic v jednom radku. // // Tato funkce se vola az pro radek, ktery vybral SelectBestRow. // Nevola se tedy pro vsechny radky. // // Nejdrive najde vsechny dostupne body v radku. // Potom z nich vytvori vsechny dvojice. function BuildValidPairsInRow(Row: Integer; var Pairs: TPointPairArray; var AvailPoints: TIntArray): Integer; var C: Integer; I, J: Integer; PID: Integer; Base: Integer; AvailCount: Integer; begin Result := 0; if RowDone[Row] then Exit; if Length(Pairs) < MaxPairsPerRow then SetLength(Pairs, MaxPairsPerRow); if Length(AvailPoints) < N then SetLength(AvailPoints, N); Base := (Row - 1) * N; AvailCount := 0; // Nejdrive sebereme jednotlive dostupne body. for C := 1 to N do begin PID := Base + C - 1; if CanAddPoint(PID) then begin AvailPoints[AvailCount] := PID; Inc(AvailCount); end; end; if AvailCount < 2 then Exit; // Pak z nich vytvorime dvojice. for I := 0 to AvailCount - 2 do for J := I + 1 to AvailCount - 1 do begin Pairs[Result].P1 := AvailPoints[I]; Pairs[Result].P2 := AvailPoints[J]; Inc(Result); end; end; // Vybere nejomezenejsi dosud nevyreseny radek. // // Tato verze uz nevytvari seznam dvojic pro kazdy radek. // Jen spocita pocet dostupnych bodu K v radku. // // Pocet dvojic v radku je: // K * (K - 1) div 2 // // Dvojice se vytvori az pozdeji, pouze pro vybrany radek. function SelectBestRow(var BestRow: Integer): Boolean; var Row: Integer; AvailCount: Integer; PairCount: Integer; BestCount: Integer; begin Result := False; BestRow := 0; BestCount := MaxInt; for Row := 1 to N do begin if RowDone[Row] then Continue; AvailCount := CountAvailablePointsInRow(Row); if AvailCount < 2 then Exit; PairCount := (AvailCount * (AvailCount - 1)) div 2; if PairCount < BestCount then begin BestCount := PairCount; BestRow := Row; Result := True; if BestCount = 1 then Break; end; end; end; // Rekurzivni hledani. // Rekurzivni hledani. // // Depth nerika cislo radku. // Depth rika, kolik radku uz je vyreseno. function Search(Depth: Integer): Boolean; var Row: Integer; I: Integer; P1, P2: Integer; U1, U2: TUndoRecord; Pairs: TPointPairArray; AvailPoints: TIntArray; PairCount: Integer; begin Result := False; if Depth > N then begin Result := SelectedCount = 2 * N; Exit; end; if not SelectBestRow(Row) then Exit; PairCount := BuildValidPairsInRow(Row, Pairs, AvailPoints); if PairCount = 0 then Exit; for I := 0 to PairCount - 1 do begin P1 := Pairs[I].P1; P2 := Pairs[I].P2; AddPoint(P1, U1); AddPoint(P2, U2); RowDone[Row] := True; if Search(Depth + 1) then begin Result := True; Exit; end; RowDone[Row] := False; UndoAddPoint(U2); UndoAddPoint(U1); end; end; var I: Integer; Freq: Int64; T1, T2: Int64; TSolve1, TSolve2: Int64; Found: Boolean; begin QueryPerformanceFrequency(Freq); TSolve1 := HiResNow; Result := False; SetLength(ResultPointIDs, 0); LineTotal := 0; ClearSolveTiming(Timing); if N < 2 then begin TSolve2 := HiResNow; Timing.TotalMS := HiResElapsedMS(TSolve1, TSolve2, Freq); Exit; end; // Jednorazovy predpocet geometrie mrizky. T1 := HiResNow; PrecomputeLines(N, Lines, PointLines, LinePoints); T2 := HiResNow; Timing.PrecomputeMS := HiResElapsedMS(T1, T2, Freq); LineTotal := Length(Lines); // Inicializace pracovnich poli. T1 := HiResNow; SetLength(LineCount, Length(Lines)); SetLength(LineClosed, Length(Lines)); SetLength(ForbidCount, N * N); SetLength(Occupied, N * N); SetLength(ColCount, N + 1); SetLength(Selected, 2 * N); SetLength(RowDone, N + 1); SetLength(PointCol, N * N); MaxPairsPerRow := N * (N - 1) div 2; for I := 0 to N * N - 1 do PointCol[I] := (I mod N) + 1; SelectedCount := 0; T2 := HiResNow; Timing.InitMS := HiResElapsedMS(T1, T2, Freq); // Spusteni hledani. T1 := HiResNow; Found := Search(1); T2 := HiResNow; Timing.SearchMS := HiResElapsedMS(T1, T2, Freq); if Found then begin T1 := HiResNow; SetLength(ResultPointIDs, SelectedCount); for I := 0 to SelectedCount - 1 do ResultPointIDs[I] := Selected[I]; T2 := HiResNow; Timing.CopyResultMS := HiResElapsedMS(T1, T2, Freq); T1 := HiResNow; if StrongVerify then begin // Silne, nezavisle overeni: // projde vsechny trojice bodu a testuje determinant. Result := VerifyNoThreeInLine(ResultPointIDs, N); end else begin // Rychle overeni: // pouzije LineCount z aktualniho stavu resice. Result := VerifyByLineCount(LineCount); end; T2 := HiResNow; Timing.VerifyMS := HiResElapsedMS(T1, T2, Freq); end; TSolve2 := HiResNow; Timing.TotalMS := HiResElapsedMS(TSolve1, TSolve2, Freq); end; // Zapise seznam nalezenych bodu do TMemo. procedure AddPointsToMemo(Memo: TMemo; const PointIDs: TIntArray; N: Integer); var I: Integer; P: TGridPoint; begin Memo.Lines.Add('Nalezene body:'); for I := 0 to High(PointIDs) do begin IDToPoint(PointIDs[I], N, P); Memo.Lines.Add(Format('%3d: (%d,%d)', [I + 1, P.Row, P.Col])); end; end; // Zapise reseni jako textovou mrizku. // // X = vybrany bod // . = prazdne misto procedure AddGridToMemo(Memo: TMemo; const PointIDs: TIntArray; N: Integer); var Grid: TBoolArray; I, Row, Col: Integer; PID: Integer; S: string; begin SetLength(Grid, N * N); for I := 0 to High(PointIDs) do Grid[PointIDs[I]] := True; Memo.Lines.Add(''); Memo.Lines.Add('Mrizka:'); for Row := 1 to N do begin S := ''; for Col := 1 to N do begin PID := PointID(Row, Col, N); if Grid[PID] then S := S + 'X' else S := S + '.'; end; Memo.Lines.Add(S); end; end; // Zapise casy jednotlivych fazi do TMemo. // // TotalMS: // celkovy cas cele funkce SolveNoThreeInLine. // Neobsahuje vypis vysledku do Memo. procedure AddSolveTimingToMemo(Memo: TMemo; const Timing: TSolveTiming); var SumMS: Double; OtherMS: Double; begin SumMS := Timing.PrecomputeMS + Timing.InitMS + Timing.SearchMS + Timing.CopyResultMS + Timing.VerifyMS; OtherMS := Timing.TotalMS - SumMS; if OtherMS < 0 then OtherMS := 0; Memo.Lines.Add('Casy:'); Memo.Lines.Add(' PrecomputeLines: ' + FormatFloat('0.000', Timing.PrecomputeMS) + ' ms'); Memo.Lines.Add(' Init: ' + FormatFloat('0.000', Timing.InitMS) + ' ms'); Memo.Lines.Add(' Search: ' + FormatFloat('0.000', Timing.SearchMS) + ' ms'); Memo.Lines.Add(' CopyResult: ' + FormatFloat('0.000', Timing.CopyResultMS) + ' ms'); Memo.Lines.Add(' Verify: ' + FormatFloat('0.000', Timing.VerifyMS) + ' ms'); Memo.Lines.Add(' Ostatni: ' + FormatFloat('0.000', OtherMS) + ' ms'); Memo.Lines.Add(' Celkem Solve: ' + FormatFloat('0.000', Timing.TotalMS) + ' ms'); end; // EditN = vstupni velikost mrizky // Memo1 = vystup // Button1 -> Start hledani procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var N: Integer; Points: TIntArray; LineTotal: Integer; Timing: TSolveTiming; Solved: Boolean; begin Memo1.Clear; N := StrToIntDef(Trim(Edit1.Text), 0); if N < 2 then begin Memo1.Lines.Add('Zadej N >= 2.'); Exit; end; Button1.Enabled := False; Screen.Cursor := crHourGlass; try Memo1.Lines.Add('Hledam reseni pro N = ' + IntToStr(N) + '...'); Memo1.Lines.Add(''); Application.ProcessMessages; Solved := SolveNoThreeInLine(N, CheckBoxStrongVerify.Checked, Points, LineTotal, Timing); if Solved then begin Memo1.Lines.Add('Reseni nalezeno.'); Memo1.Lines.Add('Pocet bodu: ' + IntToStr(Length(Points))); Memo1.Lines.Add('Pocet relevantnich primek: ' + IntToStr(LineTotal)); if CheckBoxStrongVerify.Checked then Memo1.Lines.Add('Overeni: silne, determinantem vsech trojic') else Memo1.Lines.Add('Overeni: rychle, pres LineCount'); AddSolveTimingToMemo(Memo1, Timing); Memo1.Lines.Add(''); AddPointsToMemo(Memo1, Points, N); AddGridToMemo(Memo1, Points, N); end else begin Memo1.Lines.Add('Reseni nenalezeno, nebo neproslo overenim.'); Memo1.Lines.Add('Pocet relevantnich primek: ' + IntToStr(LineTotal)); if CheckBoxStrongVerify.Checked then Memo1.Lines.Add('Overeni: silne, determinantem vsech trojic') else Memo1.Lines.Add('Overeni: rychle, pres LineCount'); AddSolveTimingToMemo(Memo1, Timing); end; finally Screen.Cursor := crDefault; Button1.Enabled := True; end; end; end.
Poznámky k článku
Pro historický úvod a definici problému se dá opřít o přehled, podle něhož se problém ptá na maximum bodů v mřížce n × n bez tří kolineárních bodů, týká se přímek všech sklonů a byl uveden Henrym Dudeneym v roce 1900. Tentýž zdroj uvádí i horní mez 2n z principu holubníku a použití v kreslení grafů.
Stav známých řešení se rychle mění. Achim Flammenkamp na svém přehledu uvádí, že 17. června 2026 Marijn Heule z Carnegie Mellon University našel pomocí nově vyvinutého SAT solveru řešení pro n = 70 ve třídě symetrie rot4; stejný přehled uvádí i předchozí řešení pro n = 64, 66 a 68.
OEIS A000769 eviduje počty neekvivalentních řešení s 2n body v mřížce n × n a výslovně připomíná, že „no three in line“ neznamená jen směry X a Y. Uvádí také komentář ke Guyově a Kellyho odhadu pro velká n.
Popis algoritmu vychází z aktuálního programu: předpočítává relevantní přímky, ukládá vazby PointLines a LinePoints, sleduje LineCount, LineClosed a ForbidCount, používá RowDone, ColCount, Selected a měří fáze řešení přes TSolveTiming.
Autrór: rn