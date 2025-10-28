Demolice východního křídla Bílého domu, kterou zahájil Donald Trump, vyvolala prudké reakce napříč politickým spektrem. Zatímco jedni v ní vidí symbol svévolného ničení tradic a právního řádu, druzí oceňují odvahu prezidenta jednat mimo byrokratické bariéry. Nový taneční sál, který má pojmout téměř tisíc hostů, otevírá otázku, zda jde o projev megalomanie, nebo praktické řešení dlouhodobého problému Bílého domu. Redakční rada deníku The Washington Post se v komentáři staví na obranu projektu. Podle ní demolice východního křídla není útokem na historii, ale i nutnou obranou proti neudržitelnému systému povolovacích procesů, který v USA dlouhodobě brzdí výstavbu i modernizaci. Kritici však v projektu vidí symbol svévole a přehlížení norem. Spor tak přesahuje samotnou stavbu — dotýká se otázky, zda byrokratická pravidla chrání demokracii, nebo dusí její rozvoj.
Donald Trump proti NIMBY
Na obranu tanečního sálu Bílého domu – názor redakční rady The Washington Post
25. října 2025 Demolice východního křídla Bílého domu tento týden je jako Rorschachův test. Mnozí vidí trosky jako metaforu bezohledného porušování norem a právního státu prezidentem Donaldem Trumpem, odraz jeho ochoty zničit historii a chrám druhé zlaté éry, financovaný korporátními dárci. Jiní v tom vidí to, co na Trumpovi milují: celoživotního stavitele, který odvážně sleduje velkolepou vizi, agenta změny, který se nebojí rozhodným způsobem postavit se status quo, a developera, který se prořezává byrokracií, která by brzdila každého normálního politika.
V klasickém Trumpově stylu prezident prosazuje rozumný nápad tím nejkontroverznějším možným způsobem. V soukromí mnoho bývalých zaměstnanců Bílého domu za Bidenovy a Obamovy administrativy uznává, že prostor pro pořádání akcí, jaký Trump vytváří, je již dlouho potřebný. Je absurdní, že na Jižní louce je třeba stavět stany pro státní večeře a VIP hosté jsou nuceni používat mobilní toalety.
Státní jídelna pojme 140 osob. Východní sál pojme asi 200 osob. Trump tvrdí, že taneční sál uprostřed jeho 90 000 čtverečních stop velké přístavby pojme 999 hostů. Příští demokratický prezident bude rád, že to má.
Ochránci památek vyjadřují zděšení nad tím, že Trump nepředložil své plány k posouzení, ale pravdou je, že tento projekt by se neuskutečnil, rozhodně ne během jeho funkčního období, kdyby prezident prošel tradičním schvalovacím procesem. Plány by byly zničeny tisíci papírovými řezy.
Naštěstí pro Trumpa je Bílý dům osvobozen od některých povinných předpisů, které musí splňovat ostatní federální budovy. Protože v Americe je dnes příliš obtížné cokoli stavět. Významní demokraté letos hlasitě kritizují posedlost své strany právními postupy, která v kombinaci s mentalitou „ne na mém dvorku“ (NIMBY) zabránila například Kalifornii v realizaci projektu vysokorychlostní železnice, který její voliči schválili v referendu v roce 2008.
Mnoho majitelů domů si uvědomilo realitu, když se snažili projít pomalým labyrintem vládní byrokracie při pokusu o provedení i těch nejmenších renovací, jako je například přístavba terasy. Jen ve Washingtonu D.C. je 70 historických čtvrtí a dalších náhodných entit, které mohou házet klacky pod nohy.
Ačkoli fundraising pro taneční sál vyvolává problematické střety zájmů, dva příklady potvrzují Trumpův agresivní přístup. Poté, co se v roce 2014 dostal dovnitř Bílého domu člověk, který přeskočil plot, bylo zřejmé, že je třeba nainstalovat lepší oplocení. To však vyžadovalo pět veřejných zasedání Národní komise pro plánování hlavního města (NCPC) v průběhu dvou let, protože členové se snažili zajistit, aby oplocení splňovalo environmentální předpisy. Stavba byla zahájena až v červenci 2019.
Nebo vezměme v úvahu skromný památník Dwighta D. Eisenhowera poblíž Národního muzea letectví a kosmonautiky. Kongres schválil jeho výstavbu v roce 1999. V roce 2009 byl vybrán architekt Frank Gehry. NCPC v roce 2014 zamítla Gehryho původní návrh a o rok později schválila revidovaný plán. Komise pro výtvarné umění dala svůj souhlas v roce 2017. Památník byl otevřen až koncem roku 2020. Naproti tomu Eisenhower naplánoval a provedl vylodění v Normandii za zhruba šest měsíců.
Prezident uvedl, že projekt bude stát 300 milionů dolarů, ale že od soukromých dárců získal 350 milionů dolarů. Bílý dům ve čtvrtek zveřejnil seznam 37 dárců, mezi nimiž jsou Apple, Amazon, Comcast a Lockheed Martin. (Zakladatel Amazonu Jeff Bezos je majitelem deníku The Post.)
Trump se připojil k dlouhému seznamu prezidentů, kteří zanechali svou stopu v Bílém domě. Theodore Roosevelt nahradil skleníky, aby postavil západní křídlo. William Howard Taft postavil v roce 1909 první Oválnou pracovnu. Richard M. Nixon v roce 1970 přeměnil bazén na tiskovou místnost. Moderní východní křídlo bylo postaveno až během druhé světové války, aby zakrylo podzemní bunkr. Harry S. Truman nechal vybourat interiér Bílého domu a přistavěl balkon, který nese jeho jméno. Puristé to odsoudili. Nyní je to charakteristický rys.
Bílý dům nemůže být pouhým muzeem minulosti. Stejně jako Amerika se musí vyvíjet s dobou, aby si zachoval svou velikost. Silní vůdci odmítají zkostnatělost. V tomto smyslu je Trumpovo počínání varováním pro všechny, kteří se brání změnám ve svém okolí.