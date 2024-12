Ne stát, ale kdo chce s vlky výti, měl by platit škody.

24.12.2024 Kdo chce vlky, musí nést náklady. Marcel Züger, vystudovaný biolog ETH a jednatel ekoporadny Pro Vallandas, přednesl ve středu 23. listopadu v Plantahofu v Landquartu veřejnou přednášku na téma vlci ve Švýcarsku. Akce, kterou pořádala společnost IG Bio Weide Beef, se zúčastnilo přibližně 80 zájemců z celého Švýcarska a sousedních zemí. Biolog Marcel Züger se nedomnívá, že by ochrana přírody spočívala na ochraně vlků.

„Díváte se na klasický zeleno-levicový životopis,“ říká biolog, který vyrostl v Aargau a byl také členem představenstva organizace Pro Natura Aargau. V roce 1997 Züger, který nyní žije v Salouf GR, napsal: „Měli bychom vlkovi umožnit důstojný návrat do jeho starého domova“. V roce 2021 bylo ve Švýcarsku geneticky identifikováno 150 vlků, tj. 16 smeček, v roce 2022 již 19 smeček. „Tak rychlý vývoj, který nikdo nečekal a který jsem v roce 1997, kdy jsem psal tento článek, nepředpokládal.“ Nyní je však situace zcela odlišná.

Vlk – žádný přínos pro biologickou rozmanitost

Alpské zemědělství, které v své řízené podobě existuje pouze ve střední Evropě, se mohlo rozvinout až po vymizení vlků. Nikdy nedošlo k soužití vlků a dnešního alpského zemědělství. „Dnešní švýcarská krajina znamená krásu, která prospívá nejen cestovnímu ruchu, ale také biologické rozmanitosti. Máme nejvyšší životní úroveň zvířat, potraviny nejvyšší kvality, pracovní místa, která jsou navazující i navazující na zemědělství, a pastevní hospodářství, které je ve světě jedinečné,“ pokračuje biolog. „Tuto jedinečnou krajinu a její biodiverzitu vytvořil člověk.

Pokud zemědělci odejdou, příroda prohraje.“ Alpská oblast se vyvinula v ohnisko biodiverzity evropského významu; mnoho druhů nežije ve volné přírodě, ale na neobdělávaných pastvinách ve správné kombinaci nebo na litorálech, a pokud by se od zemědělství upustilo, zmizely by, jak vysvětluje s odkazem na kvíčalu a dudka chocholatého.

Tyto dva druhy jsou přísně chráněny Bernskou úmluvou. Výbušné na tom je, že se nejedná pouze o ohrožené druhy, ale o takzvané zastřešující druhy, což znamená, že tam, kde tyto druhy žijí, mají prospěch i další druhy a kvalita biotopu je vysoká.

Vlk je také považován za chráněného, ale není na červeném seznamu a není považován za ohroženého v celé Evropě. „Vlci se mohou usadit kdekoli, v ideálním případě neškodí, ale druhy, které z vlků přímo profitují, se alespoň v kulturní krajině nevyskytují,“ vysvětluje biolog.

Ploty proti vlkům jako v zoo ve volné přírodě?

Pomocí videa, na kterém vlk přeskočí 1,05 metru vysoký elektrický ohradník ležérním skokem, nebo snímků podkopnutých či přelezených plotů dává jasně najevo, že byste si měli představit výběh vlků v zoologické zahradě, abyste měli předlohu pro plot odolný proti vlkům.

Vlci vždy hledají slabé místo, další nejslabší článek prostě dostanou, ukazuje na příšerných obrázcích roztrhaného dobytka nebo matky krávy, jejíž nenarozené tele visí venku.

Celá věc nabývá dynamické a neudržitelné situace, která na mnoha místech povede k opuštění pastevního chovu. Pro zaměstnance vysokohorských pastvin, kteří dříve začínali vysokohorské léto vysoce motivovaní a kvalifikovaní, považuje Züger výrok Davida Gerkeho „Vlk oživuje pasteveckou kulturu“ za výsměch.

„Pokud nic neuděláme, budou se smečky tvořit i ve všech nížinných kantonech a kolonizovat celé Švýcarsko. To, co se v současnosti děje, se nazývá habituace,“ vysvětluje nebezpečné sbližování s lidmi. Z plachécho přírodního vlka se stává nebojácný vlk, který nemá důvod držet se dál od lidských sídel. „Existují jasné vědecké studie o většinou smrtelných útocích na člověka. Toto nebezpečí tu je a je pokračováním rozsahu, kterého bylo zatím dosaženo na každém kroku. Jsme na nejpřímější cestě k eskalaci, pokud konečně neutáhneme šrouby.“

Hrozivé náklady pro veřejnost

Plošná kolonizace vlků navíc není slučitelná s žádným ze tří pilířů udržitelnosti. Jinými slovy, není udržitelná ani sociálně, ani ekologicky, ani ekonomicky.

„Integrace vlků do hustě osídlené kulturní krajiny nikdy nefungovala – můžeme se o to pokusit, myšlenka tu je, ale musíme to udělat tak, abychom neohrozili jiné společenské cíle.“ Mohli bychom se pokusit pracovat se zvířaty se správnými vlastnostmi a respektovat ochranu stáda; zvířata, která způsobují škody, by měla být eliminována dříve, než se jejich chování přenese na potomstvo a rozšíří se.

Kdo chce vlka, měl by ho také financovat; pro letošní rok spolková vláda a kantony vydají z veřejných prostředků 15 až 20 milionů, tedy asi 100 až 150 tisíc franků na jednoho vlka ročně.

Přenášení nákladů na majitele hospodářských zvířat označuje za krajně nespravedlivé chování, a pokud jde o financování z prostředků ochrany přírody, biolog by uvítal jasnou změnu priorit.

V neposlední řadě apeluje nejen na vhodnost opatření s ohledem na další generacce, jak se vždy zmiňuje, ale také na přiměřenost, kterou prokázali naši předci. „To, co generace před námi v potu a dřině vytvořily a vypěstovaly, je dědictví, které bychom měli nadále ctít, a ne ho v co nejkratší době zničit abstraktní myšlenkou plošné vlčí kolonizace.“



Ve studii z roku 2023, jejíž součástí bylo i dotazníkové šetření a analýza shromážděných dat, shromáždil kolektiv autorů údaje o škodách na hospodářských zvířatech způsobených vlky za roky 2018, 2019 a 2020 od národních nebo regionálních úřadů pro následujících 16 zemí: Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Lotyšsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Švýcarsko.



Pro pět dalších zemí získali pouze dílčí data: pro Estonsko jsme mohli získat data pouze za roky 2018 a 2019 a pro Litvu pouze za roky 2019 a 2020. Pro Itálii, Rumunsko a Španělsko jsme obdrželi data pouze pro podmnožinu provincií (sedm, osm a jeden region NUTS3). Žádosti byly zamítnuty nebo byly ponechány bez odpovědi v pěti zemích: Bělorusku, Dánsku, Maďarsku, Portugalsku a na Ukrajině.



Celkový počet nahlášených událostí byl 43 703, z toho 43 513 (99,6 %) bylo možné jednoznačně přiřadit jednomu regionu NUTS3 a bylo ponecháno pro naše analýzy. Tyto incidenty byly rozděleny jako 13 895, 15 086 a 14 532 během tří let 2018, 2019 a 2020.

Analýzy byly omezeny na incidenty, jejichž příčinou byli dostatečně pravděpodobně vlci. Úroveň hodnocení poskytla podskupina zemí (Rakousko, Belgie, Švýcarsko, Německo, Estonsko, Řecko, Chorvatsko, Lotyšsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Švédsko, Slovinsko). Země s nejvyšším počtem hlášených incidentů způsobených vlky během tří let byly Francie (9 840), Řecko (6 870) a Španělsko (6 856). Země s nejnižším počtem hlášených incidentů způsobených vlky byly Belgie (79), Lotyšsko (91) a Rakousko (115). Většina shromážděných údajů nesouvisela s informacemi o uplatňování opatření k prevenci škod (84,3 %), přičemž pouze osm zemí (Belgie, Chorvatsko, Německo, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko) uvedlo, zda preventivní opatření bylo či nebylo. uplatňované v době incidentu. Mezi těmito incidenty (6158, 15,7 %) byl nejčastějším opatřením elektrický ohradník (767 incidentů, 12 %), dále drátěný plot (311, 5 %), hlídací pes (31, 0,5 %) a stálý ovčák (8, 0,13 %). U dalších 3826 (62 %) incidentů bylo preventivní opatření označeno jako jiná kvalifikovaná ochrana , zatímco 1430 (23 %) se týkalo nechráněných zvířat. Všimněte si, že u 224 incidentů (3,6 %) bylo zavedeno více opatření. Co znamená NUTS 3 NUTS 1 – území celé České republiky (neadministrativní jednotka),

NUTS 2 – sdružené kraje, tzv. regiony soudržnosti (neadministrativní jednotky),

NUTS 3 – kraje (administrativní jednotky).

Druh, na který se vlci nejčastěji zaměřují

V kontinentálním měřítku a z hlediska incidentů způsobených vlky byly nejčastěji postiženy ovce (21 301, 54,2 %), dále skot (7672, 19,5 %) a kozy (4328, 11 %). Mezi další méně často postižená zvířata patřili koně (3125 případů způsobených vlkem, 8 %), sobi (1976, 5 %), psi (529, 1,4 %), jelen domácí (jelen lesní, srnčí nebo daňčí , 201, 0,5 %), osli (166, 0,4 %), prasata (10,

0,1 %) a lamy nebo alpaky (8, 0,1 %).



U 343 (0,9 %) dalších incidentů nebyla postižená zvířata označena na úrovni druhu. Ve Finsku byl nejvíce postižen sob (85,8 %), v Řecku skot (46,5 %) a ve Španělsku (Asturia) koně (42,3 %). U zbývajících 18 zemí byly nejčastěji postiženými druhy ovce (46,0–97,6 %).

Mezi 39 262 incidenty způsobenými vlky hlášenými ze všech 21 zemí bylo zabito, zraněno nebo zmizelo 99 056 zvířat. Ovce měly nejvíce příčinných souvislostí (71 023, 71,7 %) a kozy měly více obětí (11 338, 11,4 %) než skot (8 415, 8,5 %) v souladu s případy koz, které obvykle zahrnovaly více zvířat (2,6 v průměru, standardní odchylka 2,6) než nehody skotu (průměrně 1,1, směrodatná odchylka 0,6). Incidenty zahrnující ovce zahrnovaly v průměru 3,3 zvířat (směrodatná odchylka 5,2).



Potvrdilo se, že tvrzení o vlcích jako efektivním regulátoru přemnožené spárkaté zvěře jsou zcela nepodložená a nebo vycházejí ze zjištění pocházejícími z americké divočiny resp. národních parků. Ty ale obvykle mají i stonásobně větší rozlohu souvislých biotopů nezasažených zemědělskými chovy a v hustě osídlené Evropě se vlk chová odlišně – zcela v souladu s očekáváními dává přednost té nejslabší bezbranné kořisti.

Konflikty s konkurenčními cíli ochrany

Vlk také (i nepřímo) způsobuje vnitřní střety zájmů v ochraně přírody. Mnoho biotopů (např. vřesoviště ) a druhů (např. tymián modrý ), které jsou chráněny evropským právem, je závislých na pastvě. Tyto biotopy je někdy extrémně obtížné oplotit kvůli obtížné topografii (např. hory), zvláštním edafickým podmínkám (sucho, vlhko) nebo vysoké strukturální rozmanitosti (mnoho keřů, stromů, příkopů). Existuje tedy obava, které se již začíná potvrzovat, že pod vlčím tlakem bude pastva jako optimální strategie ochrany přírody opuštěna.

Často značné dodatečné úsilí o dodatečnou ochranu stád, které je nyní vyžadováno v celém Německu a dalších zemích Evropy, má dopad na zemědělství, který již má velmi vysoké zatížení pracovní dobou (např. pastýři v Bádensku-Württembersku pracují v průměru 69,5 hodiny týdně) a napjatou ekonomickou situaci. V Německu již nyní chybí vhodní správci mnoha biotopů významných z hlediska ochrany přírody, kteří by dokázali zachovat kontinuitu využívání a tím i kontinuitu biotopů. Důvodem je z větší části zemědělská politika, která postrádá udržitelnost, ale přítomnost vlka výrazně zhoršuje situaci chovatelům pasoucího se dobytka. Tyto problémy lze kompenzovat vyšší vládní podporou pouze částečně . Téma „vlků“ stále více zatěžuje vztah mezi ekologicky hospodařícími pastevci bio-dobytka a aktéry ochrany přírody.

Jedním z příkladů konfliktu ochrany je muflon evropský. Původně byl vysazen v Německu jako lovecká a parková zvěř, ale tak, kde se setká s vlkem je vlky okamžitě vyhuben, protože únikové chování muflona evropského, které spočívá v krátkých sprintech, nenabízí v rovinaté krajině žádnou ochranu. Německá populace muflona poklesla na 8 000 z 20 600 v roce 2005 a není bezvýznamná pro celosvětovou populaci 60 000 ks, která v roce 2005 čítala 90 000 jedinců. Kromě toho zmizela populace u Lüneburgu, které byla považována za zvláště čistokrevnou. Obhájci šíření vlků a odpůrci muflona evropského zastávají stanovisko, že muflon evropský není přizpůsoben životu v Německu, je neozoon a není to divoké zvíře, ale velmi originální plemeno ovcí domácích. To poslední však nebylo definitivně objasněno.

Náklady na vlky jdou do desítek milionů Euro

V Evropské unii se ročně vyplácí zhruba 18,7 milionu eur na odškodnění za škody způsobené vlky. Francie platí většinu kompenzací (asi 4,1 milionu eur v roce 2022). Nejbohatší členské státy a státy, kde se hospodářská zvířata chovají přírodě blízkým ekologickým způsobem na volném prostranství, jsou nuceny vyplácet vyšší náhradu za vlka ročně.

Takový způsob wellness chovu hospodářských zvířat, kdy se hospodářská zvířata volně pasou v biotopu volně kombinující smíšený les a pastvinu je předpokládanou podobou evropského zemědělství. To všem zcela vylučuje soužití s vlky. Paradoxně tak zastánci vlků přímo brání přetvoření industriálního způsobu chovatelství na přírodě blízké hospodaření, u kterého se navíc předpokládá, že takové kombinované biotopy budou odolnější klimatické změně. Vlk je zde v postavení vrcholového predátora v nepřirozeném vlčím biotopu (pozn. V EU v podstatě neexistuje souvislý les z rozlohou amerických národních párků, poznatky jsou proto nepřenositelné), který se bude díky klimatickým změnám, záměru posílit ekologickou bio produkce dále měnit a vyvíjet a vlk zde nepřináší žádný prospěch lidem ani ostatním volně žijícím druhům.

Mezi lety 2018-2019 se populace v některých regionech (Německo) zvyšovala o 30 procent a s tím rostly i ​​náhrady za způsobené škody. Podle federálního dokumentačního a poradenského centra pro vlky (DBBW) se náhrady jen za škody mezi lety 2018 a 2019 téměř zdvojnásobily (2018: 232 000 eur; 2019: 418 000 eur).

Paradoxně utrácíme miliardy zvířecí mosty přes dálnice a zároveň chceme vyhazovat další miliardy za zadrátovaní krajiny dvoumetrovými ploty – a to jen proto, že kdysi někdo udělal dotační kariéru na re-introdukci vlka do zcela nevhodné zemědělské krajiny. Takové nesmyslné plýtvání zdroji si tváří v tvář klimatické změně nikdo rozumný nemůže dovolit.



Vzhledem k tomu, že tento růst útoků vlků se neustále zvyšuje, lze předpokládat, že výše náhrady škod v bude dále růst, bez ohledu na to, že orgány ochrany přírody nejsou schopny nebo odmítají v tomto poskytnout konkrétní čísla.

Peníze ale nestojí jen opatření na ochranu stád a náhrada škod. Například činnost federálního dokumentačního a poradenského centra pro vlky (DBBW), stojí ročně 220 000 eur.

Pokud počítáte jen tři zmíněné položky – prevence, náhrada škod a provoz DBBW – bez dalších nákladů, jako jsou náklady na experty a laboratoře – dohromady stál každý vlk v Německu v roce 2019 kolem 7 000 až 9 000 eur (v závislosti na odhadu celkového počtu zvířat). V tomto jsou započteny pouze přímo přiřaditelné náklady, beze škod zmíněných výše – například v důsledku snižující se pastevectví a z toho vyplývajícího úbytku jiných druhů nebo poklesem bio-produkce.

Vysoký status ochrany vlka již nelze odůvodnit

Vlk v Evropě již není ohrožen a současný vysoký ochranný status již není opodstatněný. K tomuto závěru dospěla v prosinci 2023 i Evropská komise a doporučila snížení ochrany vlka a Stálý výbor Bernské úmluvy snížil ochranu vlka, protože proklamovaná opatření za miliony eur nepřinesla žádný podstatný efekt, kromě škod.

Evropská komise také uvádí, že tato změna poskytne členským státům větší flexibilitu při řízení jejich populací vlků. Rozhodnutí o snížení stavu vlků bude tedy na lokálních úřednících, kteří v minulosti ochotně podporovali re-introdukci vlků. Ohlasy potvrzují, že úředníci zatím odmítají vydávat povolení k regulaci přemnožených zvířat. To může být dáno tím, že nové snížené stupně ochrany vstoupí v platnost až za několik měsíců, bez ohledu na to, že to bude znamenat další rok vysokých škod a ztrát.

Chovatelé hospodářských zvířat, zvláště ti, kteří se snaží hospodařit ve volné přírodě ekologickým způsobem, potřebují od politiků důsledné kroky namísto dalších slovních výmluv. Stupňující se problémy spojené s nekontrolovaným šířením vlka jsou zřejmým důsledkem dosavadní zdržovací taktiky politiky ochrany přírody. Regulace přemnožených vlků na základě Bernské úmluvy již nesmí být úředníky dále blokována a odkládána.

Ilustrace: obraz Kráva je napadena vlky, před rokem 1872, Otto von Thoren, olej na plátně, 69,5 x 106 cm

Otto Von Thoren vystavoval své práce v salonech v Bruselu a Paříži v roce 1857 a 1864 a také v Mnichově. Byl oceněn různými vyznamenáními, včetně řádu Vladimíra a řádu Františka Josefa, a stal se členem akademií v Amsterdamu v roce 1865, ve Vídni v roce 1868 a v Petrohradě v roce 1870. V polovině 60. let 19. století byl povolal do Vídně, aby namaloval jezdecký portrét císaře Františka Josefa, ale nejvíce se proslavil svými obrazy dobytka v drsných krajinných kulisách.