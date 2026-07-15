Neexistuje žádná planeta B

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Vědecké důkazy jsou jednoznačné: jediné nebeské těleso, které nám může poskytnout podmínky k životu, je to, s nímž jsme se vyvinuli. A tady je důvod, proč.
Na počátku 22. století opustilo lidstvo Zemi a vydalo se ke hvězdám. Obrovská ekologická a klimatická katastrofa, která charakterizovala poslední 100 let, vedla k tomu, že se svět stal neúrodným a nehostinným; Zemi jsme zcela vyčerpali. Rychlé tání ledu způsobilo vzestup hladiny moří, která pohltila celá města. Odlesňování zpustošilo lesy po celém světě a způsobilo rozsáhlou zkázu i ztráty na životech. A my jsme přitom dál spalovali fosilní paliva, o nichž jsme věděli, že nás otravují, a tak jsme vytvořili svět, který již není vhodný pro naše přežití. A tak jsme upřeli zrak za horizonty Země k novému světu, k místu, kde bychom mohli začít znovu na dosud nedotčené planetě. Ale kam vlastně míříme? Jaké máme šance najít ten nepolapitelný planeta B,Svět podobný Zemi, který je připraven přivítat lidstvo a poskytnout mu útočiště před chaosem, který jsme způsobili na planetě, která nás zrodila? Postavili jsme výkonné astronomické dalekohledy, abychom prohledávali oblohu a hledali planety podobné té naší, a velmi rychle jsme objevili stovky „dvojčat Země“ obíhajících kolem vzdálených hvězd. Náš domov nakonec nebyl tak výjimečný. Vesmír je plný Zemí!
Tento futuristický, téměř snový scénář se nám prezentuje jako reálná vědecká možnost, přičemž miliardáři plánují v blízké budoucnosti přesídlit lidstvo na Mars. Po celá desetiletí vyrůstaly děti s odvážnými filmovými dobrodružstvími mezihvězdných průzkumníků a dosud nepoznanými obyvatelnými světy, které objevují. Mnoho z nejvýdělečnějších filmů se odehrává na fiktivních planetách, přičemž placení poradci dbají na to, aby vědecké aspekty zůstaly „realistické“. Zároveň se do hlavního proudu dostaly i příběhy o lidech, kteří se snaží přežít na postapokalyptické Zemi.
Vzhledem ke všem našim technologickým pokrokům je lákavé věřit, že se blížíme k éře mezihvězdné kolonizace. Ale můžeme opravdu opustit Zemi a nechat za sebou všechny své starosti? Ne. Všem těmto příběhům chybí to, co činí planetu obyvatelnou pro nás. To, co v astronomických učebnicích znamená výraz podobná Zemi, a to, co znamená pro někoho, kdo zvažuje své šance na přežití na vzdáleném světě, jsou dvě zcela odlišné věci. Nepotřebujeme jen planetu přibližně stejné velikosti a teploty jako Země; potřebujeme planetu, která se s námi vyvíjela miliardy let. Jsme zcela závislí na miliardách dalších živých organismů, které tvoří zemskou biosféru. Bez nich nemůžeme přežít. Astronomická pozorování a geologické záznamy Země hovoří jasně: jedinou planetou, která nás může uživit, je ta, s níž jsme se vyvíjeli. Neexistuje žádný plán B. Neexistuje žádná planeta B. Naše budoucnost je tady, a to nemusí nutně znamenat, že jsme odsouzeni k zániku.
Hluboko uvnitř to instinktivně víme: nejšťastnější jsme, když jsme ponořeni do přírodního prostředí. Existuje nespočet příkladů léčivé síly pobytu v přírodě. Četné články hovoří o přínosech „lesních koupelí“; bylo vědecky prokázáno, že pobyt v lese snižuje stres, úzkost a depresi a zlepšuje kvalitu spánku, čímž podporuje jak naše fyzické, tak duševní zdraví. Naše těla instinktivně vědí, co potřebujeme: prosperující a jedinečnou biosféru, s níž jsme se společně vyvíjeli a která existuje pouze zde, na naší domovské planetě.
Neexistuje žádná planeta B. V dnešní době tento chytlavý slogan skloňují všichni. Většina z nás ho už viděla napsaný na ručně vyrobeném transparentu nějakého aktivisty nebo ho slyšela z úst některého ze světových lídrů. V roce 2014 tehdejší generální tajemník OSN Ban Ki-moon prohlásil: „Neexistuje žádný plán B, protože nemáme planetu B.“ Francouzský prezident Emmanuel Macron se k němu připojil v roce 2018 ve svém historickém projevu před americkým Kongresem. Existuje dokonce i kniha, která nese tento název. Tento slogan dává silný podnět k řešení naší planetární krize. Nikdo však ve skutečnosti nevysvětluje, proč neexistuje jiná planeta, na které bychom mohli žít, ačkoli důkazy z geověd a astronomie jsou jasné. Shromažďování těchto informací založených na pozorováních je nezbytné k vyvrácení stále populárnějšího, ale mylného tvrzení, že jediným způsobem, jak zajistit naše přežití, je kolonizace jiných planet.
Nejčastějším předmětem takových spekulativních snění je náš soused Mars. Je asi poloviční velikosti Země a přijímá přibližně 40 procent tepla, které my dostáváme od Slunce. Z pohledu astronoma je Mars identickým dvojčetem Země. A Mars je v poslední době často ve zprávách, kde je propagován jako možná základna pro lidstvo v blízké budoucnosti. Zatímco mise s lidskou posádkou na Mars se v příštích desetiletích jeví jako pravděpodobné, jaké jsou naše vyhlídky na dlouhodobé osídlení Marsu? Dnešní Mars je chladný, suchý svět s velmi řídkou atmosférou a globálními prachovými bouřemi, které mohou trvat celé týdny. Jeho průměrný povrchový tlak je méně než 1 procenta tlaku na Zemi. Přežít v takovém prostředí bez tlakového obleku je nemožné. Prašný vzduch se skládá převážně z oxidu uhličitého (CO2) a povrchová teplota se pohybuje od příjemných 30 °C (86 °F) v létě až po -140 °C (-220 °F) v zimě; tyto extrémní teplotní výkyvy jsou způsobeny řídkou atmosférou na Marsu.
Navzdory těmto zjevným výzvám se objevuje řada návrhů na terraformaci Marsu, která by z něj učinila svět vhodný pro dlouhodobé lidské osídlení. Mars je od Slunce vzdálenější než Země, a proto by k dosažení teploty podobné té na Zemi bylo zapotřebí podstatně většího množství skleníkových plynů. Zahuštění atmosféry uvolňováním CO2 z povrchu Marsu je nejoblíbenějším „řešením“ problému řídké atmosféry na Marsu. Každá navrhovaná metoda uvolňování uhlíku uloženého na Marsu však vyžaduje technologie a zdroje, které daleko přesahují naše současné možnosti. Navíc nedávná studie NASA zjistila, že na Marsu není ani dostatek CO2, aby se planeta dostatečně oteplila.
I kdybychom dokázali najít dostatek CO2, stále by nám zůstala atmosféra, ve které bychom nemohli dýchat. Zemská atmosféra obsahuje pouze 0,04 procenta CO2 a my nedokážeme snášet atmosféru s vysokým obsahem CO2. V atmosféře s atmosférickým tlakem podobným tomu na Zemi může již koncentrace CO2 ve výši 1 procenta u lidí vyvolat ospalost, a jakmile dosáhneme koncentrace 10 procent CO2, udusíme se, i kdyby byl kyslík v hojném množství. Navrhovaný absolutně nejoptimističtější scénář terraformace Marsu nám přinese atmosféru, ve které nebudeme schopni dýchat; a jeho dosažení je daleko za hranicemi našich současných technologických a ekonomických možností.
Místo změny atmosféry Marsu by realističtější scénář mohl spočívat ve výstavbě obytných kopulí na jeho povrchu s vnitřními podmínkami vhodnými pro naše přežití. Mezi vnitřkem obytného prostoru a vnější atmosférou by však panoval velký tlakový rozdíl. Jakékoli poškození obytného prostoru by rychle vedlo k odtlakování, protože dýchatelný vzduch by unikal do řídké marťanské atmosféry. Lidé žijící na Marsu by museli být neustále v pohotovosti a sledovat případné poškození stavebních konstrukcí, přičemž udušení by pro ně představovalo každodenní hrozbu.
Z astronomického hlediska je Mars dvojčetem Země; přesto by však bylo zapotřebí obrovských zdrojů, času a úsilí, aby se z něj stal svět, který by nebyl schopen poskytnout ani to nejnutnější minimum toho, co máme na Zemi. Představa, že by se jiná planeta mohla stát únikem před našimi pozemskými problémy, se najednou jeví jako absurdní. Jsme však příliš pesimističtí? Neměli bychom se prostě podívat dál?
Až příště vyjdete ven za jasné noci, podívejte se na hvězdy a vyberte si jednu – s velkou pravděpodobností si vyberete takovou, kolem které obíhají planety. Dnešní astronomická pozorování potvrzují naše dávné tušení, že všechny hvězdy mají své vlastní planetární soustavy. Jako astronomové jim říkáme exoplanety. Jaké jsou exoplanety? Mohli bychom na některé z nich žít?
Většinu dosud objevených exoplanet odhalila mise Kepler agentury NASA, která po dobu čtyř let sledovala jas 100 000 hvězd a hledala poklesy jasu hvězdy způsobené tím, že ji planeta zakrývá pokaždé, když dokončí oběžnou dráhu kolem ní.
Kepler pozoroval více než 900 planet o velikosti Země s poloměrem až 1,25násobkem poloměru naší planety. Tyto planety by mohly být kamenné (u většiny z nich jsme zatím neurčili jejich hmotnost, takže tento závěr můžeme vyvodit pouze na základě empirických vztahů mezi hmotností planety a jejím poloměrem). Z těchto přibližně 900 planet velikosti Země se 23 nachází v obyvatelné zóně. Obyvatelná zóna je rozsah oběžných drah kolem hvězdy, kde lze planetu považovat za mírnou: na povrchu planety může existovat kapalná voda (za předpokladu dostatečného atmosférického tlaku), což je klíčová složka života, jak jej známe. Koncept obyvatelné zóny je velmi užitečný, protože závisí pouze na dvou astrofyzikálních parametrech, které lze relativně snadno změřit: vzdálenosti planety od její mateřské hvězdy a teplotě hvězdy. Je třeba mít na paměti, že astronomická obyvatelná zóna je velmi zjednodušený pojem a ve skutečnosti při vzniku života hraje roli mnohem více faktorů; tento pojem například nezohledňuje deskovou tektoniku, která je považována za klíčovou pro udržení života na Zemi.
Kolik planet o velikosti Země s mírným podnebím se nachází v naší galaxii?
Jelikož jsme dosud objevili pouze hrstku těchto planet, je stále poměrně obtížné odhadnout jejich počet. Současné odhady četnosti planet o velikosti Země vycházejí z extrapolace naměřených četností výskytu planet, které jsou o něco větší a blíže ke své mateřské hvězdě, protože ty lze snáze detekovat. Studie vycházejí především z pozorování mise Kepler, která systematicky prozkoumala více než 100 000 hvězd. Všechny tyto hvězdy se nacházejí v nepatrné části celé oblohy; studie výskytu proto předpokládají, že tato část oblohy je reprezentativní pro celou galaxii. To vše jsou rozumné předpoklady pro hrubý odhad, který se chystáme provést.
Několik různých týmů provedlo vlastní analýzy a v průměru zjistily, že zhruba každá třetí hvězda (30 procent) má ve svém systému planetu o velikosti Země s mírným podnebím. Nejpesimističtější studie uváděly podíl 9 procent, což odpovídá přibližně jedné z deseti hvězd, zatímco studie s nejoptimističtějšími výsledky zjistily, že prakticky všechny hvězdy hostí alespoň jednu planetu velikosti Země s mírným podnebím, případně dokonce několik takových planet.
Na první pohled se to jeví jako obrovský rozsah hodnot; stojí však za to se na to podívat s odstupem a uvědomit si, že ještě před necelými 20 lety jsme na tuto hodnotu neměli absolutně žádná omezení. Otázka, zda existují jiné planety podobné Zemi, nás zajímá již po tisíciletí, a toto je vůbec poprvé, co na ni dokážeme odpovědět na základě skutečných pozorování. Před misí Kepler jsme neměli tušení, zda najdeme planety velikosti Země s mírným podnebím u jedné z deseti hvězd, nebo u jedné z milionu hvězd. Nyní víme, že planety s pozorovatelnými vlastnostmi podobnými Zemi jsou velmi běžné: alespoň jedna z deseti hvězd hostí tento druh planet.
Použijme nyní tato čísla k odhadu počtu planet o velikosti Země s mírným podnebím v celé naší galaxii. Vezměme k tomu průměrný odhad 30 procent, tedy zhruba jednu z každých tří hvězd. Naše galaxie obsahuje přibližně 300 miliard hvězd, což dává celkem 90 miliard planet přibližně o velikosti Země a s přibližně mírným podnebím. Jedná se o obrovské číslo a může být velmi lákavé si myslet, že alespoň jedna z nich musí nutně vypadat přesně jako Země.
Jednou z věcí, kterou je třeba vzít v úvahu, je to, že jiné světy se nacházejí v nepředstavitelných vzdálenostech od nás. Náš soused Mars je vzdálen v průměru 225 milionů kilometrů (asi 140 milionů mil). Představte si tým astronautů cestujících v plavidle podobném robotické sondě New Horizons agentury NASA, jedné z nejrychlejších kosmických lodí lidstva – která v roce 2015 proletěla kolem Pluta. Při maximální rychlosti sondy New Horizons kolem 58 000 km/h by cesta na Mars trvala nejméně 162 dní. Za hranicemi naší sluneční soustavy je nám nejbližší hvězda Proxima Centauri, vzdálená 40 bilionů kilometrů. Při cestě ve stejném kosmickém plavidle by naší posádce astronautů trvalo 79 000 let, než by dosáhla planet, které by mohly existovat kolem našeho nejbližšího hvězdného souseda.
Přesto si na chvíli optimisticky představme, že najdeme dokonalého dvojníka Země: planetu, která je opravdu úplně stejná jako Země. Představme si, že existuje nějaká futuristická technologie, která nás dokáže přenést do tohoto nového ráje. Plni touhy prozkoumat náš nový domov s nadšením nastupujeme do rakety, ale po přistání nás brzy přepadne neklid. Kde je pevnina? Proč je oceán zelený a ne modrý? Proč je obloha oranžová a zahalená hustým oparem? Proč naše přístroje nezaznamenávají v atmosféře žádný kyslík? Neměla to být snad dokonalá dvojčata Země?
Jak se ukazuje, přistáli jsme na dokonalém dvojčeti archeánské Země, eonu, během něhož se na naší domovské planetě poprvé objevil život. Tato nová planeta je bezpochyby obyvatelná: v zelených oceánech bohatých na železo se vznášejí různé formy života, které vydechují metan, jenž dodává obloze tu znepokojivou, zamlženou oranžovou barvu. Tato planeta je sice obyvatelná – jen ne pro nás. Má prosperující biosféru s bohatým životem, ale ne životem podobným tomu našemu. Ve skutečnosti bychom na Zemi nebyli schopni přežít po dobu přibližně 90 procent její historie; atmosféra bohatá na kyslík, na které jsme závislí, je relativně novým rysem naší planety.
Nejranější období dějin naší planety, známé jako hadejský eon, začíná vznikem Země. Toto období, pojmenované podle řeckého podsvětí kvůli ohnivým počátkům naší planety, bylo zřejmě strašlivým místem s oceány roztavené lávy a atmosférou tvořenou vypařenou horninou. Následoval archejský eon, který začal před 4 miliardami let, kdy se na Zemi rozvinul první život. Jak jsme však právě viděli, archej by pro člověka nebyl domovem. Svět, ve kterém se dařilo našim nejstarším předkům, by nás zabil v mžiku. Po archeji nastal proterozoik, před 2,5 miliardami let. V tomto eonu již existovala pevnina a nám známější modrý oceán i obloha. Navíc se v atmosféře konečně začal hromadit kyslík. Ale příliš se neradujme: hladina kyslíku činila méně než 10 procent toho, co máme dnes. Vzduch by pro nás stále byl nedýchatelný. V této době také docházelo k globálním zaledněním známým jako „sněhová koule Země“, kdy led pokrýval celou planetu od pólů až po rovník po miliony let v kuse. Země strávila více času zcela zamrzlá než je doba, po kterou my lidé existujeme.
Po většinu doby, po kterou naše planeta existuje, bychom na ní nebyli schopni žít
Současný eon Země, fanerozoikum, začal teprve před zhruba 541 miliony let kambrickou explozí – obdobím, kdy došlo k rychlému rozmanitění života. Během tohoto eonu se objevila celá řada živých organismů, včetně prvních suchozemských rostlin, dinosaurů a prvních kvetoucích rostlin. Teprve v tomto eonu se naše atmosféra stala takovou, ve které můžeme skutečně dýchat. Tento eon se také vyznačoval četnými událostmi hromadného vymírání, které během krátké doby vyhladily až 90 procent všech druhů. Za faktory, které způsobily takovou devastaci, se považuje kombinace dopadů velkých asteroidů a sopečných, chemických a klimatických změn, k nimž v té době na Zemi docházelo. Z pohledu naší planety jsou změny, které vedly k těmto hromadným vymíráním, relativně nevýznamné. Pro tehdejší formy života však takové změny znamenaly zničení jejich světa a velmi často vedly k jejich úplnému vymření.
Při pohledu na dlouhou historii Země zjišťujeme, že po většinu její existence bychom na naší planetě nebyli schopni žít. Anatomicky moderní lidé se objevili před méně než 400 000 lety; existujeme tedy méně než 0,01 procenta z celé historie Země. Jediným důvodem, proč dnes považujeme Zemi za obyvatelnou, je rozsáhlá a rozmanitá biosféra, která se po stovky milionů let vyvíjela společně s naší planetou a formovala ji do podoby, jakou známe dnes. Naše další přežití závisí na zachování současného stavu Země bez jakýchkoli nepříjemných zvratů. Jsme složité životní formy se složitými potřebami. Jsme zcela závislí na jiných organismech, pokud jde o veškerou potravu i samotný vzduch, který dýcháme. Kolaps zemských ekosystémů znamená kolaps našich systémů podpory života. Napodobit vše, co nám Země nabízí, na jiné planetě v časovém horizontu několika lidských životů, je prostě nemožné.
Někteří tvrdí, že musíme kolonizovat jiné planety, abychom zajistili budoucnost lidstva. Za 5 miliard let se naše Slunce, hvězda středního věku, promění v červeného obra, zvětší se a možná pohltí Zemi. Za 1 miliardu let by podle předpovědí mělo postupné oteplování našeho Slunce způsobit, že se oceány na Zemi vypaří. I když to jistě zní znepokojivě, 1 miliarda let je velmi, velmi dlouhá doba. Před miliardou let tvořily pevniny Země superkontinent Rodinii a život na Zemi představovaly jednobuněčné a malé mnohobuněčné organismy. Ještě neexistovaly žádné rostliny ani zvířata. Nejstarší pozůstatky Homo sapiens pocházejí z doby před 315 000 lety a až do doby před 12 000 lety žili všichni lidé jako lovci a sběrači.
Průmyslová revoluce proběhla před méně než 500 lety. Od té doby lidská činnost spojená se spalováním fosilních paliv rapidně mění klima, ohrožuje lidské životy a poškozuje ekosystémy po celém světě. Pokud nebudou přijata rychlá opatření, předpovídá se, že klimatické změny způsobené člověkem budou mít v příštích 50 letech devastující globální důsledky. Právě na tuto hrozící krizi se musí lidstvo zaměřit. Pokud se nenaučíme fungovat v rámci planetárního systému, ve kterém jsme se vyvinuli, jak můžeme vůbec doufat, že tyto hluboké procesy dokážeme napodobit na jiné planetě? Vzhledem k tomu, jak velmi se dnešní lidské civilizace liší dokonce i od těch před 5 000 lety, je prostě absurdní trápit se problémem, který bude muset lidstvo možná řešit až za miliardu let. Bylo by mnohem jednodušší vrátit se v čase a požádat starověké Egypťany, aby tam a tehdy vynalezli internet. Stojí také za zvážení, že mnoho postojů k kolonizaci vesmíru je znepokojivě blízkých stejným vykořisťovatelským postojům, které nás dovedly ke klimatické krizi, jíž nyní čelíme.
Země je domovem, který známe a milujeme, nikoli proto, že má velikost Země a mírné podnebí. Ne, tuto planetu nazýváme svým domovem díky jejímu miliardu let trvajícímu vztahu k životu. Stejně jako jsou lidé formováni nejen svou genetikou, ale i svou kulturou a vztahy s ostatními, jsou planety formovány živými organismy, které se na nich objevují a prosperují. V průběhu času byla Země životem dramaticky proměněna ve svět, ve kterém my, lidé, můžeme vzkvétat. Tento vztah funguje oboustranně: zatímco život formuje svou planetu, planeta formuje svůj život. Současná Země je naším systémem podpory života a bez ní nemůžeme žít.
Ačkoli je Země v současné době naším jediným příkladem živé planety, díky našim technologickým možnostem nyní máme šanci potenciálně objevit známky života na jiných světech. V nadcházejících desetiletích pravděpodobně najdeme odpověď na odvěkou otázku: jsme ve vesmíru sami? Objev důkazů o mimozemském životě slibuje, že otřese základy našeho chápání vlastního místa v kosmu. Objev mimozemského života však neznamená, že najdeme jinou planetu, na kterou bychom se mohli přestěhovat. Stejně jako se život na Zemi vyvíjel spolu s naší planetou po miliardy let a vytvořil s ní hluboký, jedinečný vztah, který utváří svět, jaký dnes známe, bude mít i jakýkoli mimozemský život na vzdálené planetě podobně hluboké a jedinečné pouto se svou vlastní planetou. Nemůžeme očekávat, že se tam jen tak vtrhneme a dočkáme se vřelého přivítání.
Život na oteplující se Zemi s sebou přináší mnoho výzev. Ty však blednou ve srovnání s výzvami, které představuje přeměna Marsu či jakékoli jiné planety v životaschopnou alternativu. Vědci studují Mars a další planety, aby lépe porozuměli tomu, jak vznikla a vyvíjela se Země i život, a jak se navzájem ovlivňují. Pohlížíme na světy za hranicemi našeho obzoru, abychom lépe porozuměli sami sobě. Při zkoumání vesmíru nehledáme únik před našimi problémy: Země je náš jedinečný a jediný domov ve vesmíru. Neexistuje žádná planeta B.
Autorky
Arwen E. Nicholsonová je postdoktorandkou v oboru fyziky a astronomie na Univerzitě v Exeteru ve Velké Británii. Vyvinula gaianské regulační modely, jejichž cílem je pochopit, jak by život mohl ovlivňovat dlouhodobé vyhlídky na obyvatelnost své planety.
Raphaëlle D. Haywoodová je docentkou fyziky a astronomie na Univerzitě v Exeteru ve Velké Británii. Její výzkum se zaměřuje na detekci malých, potenciálně terestrických planet obíhajících kolem jiných hvězd než je naše Slunce.
Zdroj
NICHOLSON, Arwen E.; HAYWOOD, Raphaëlle D. There’s no planet B: The scientific evidence is clear: the only celestial body that can support us is the one we evolved with. Here’s why. Aeon, 16. ledna 2023. Dostupné online: https://aeon.co/essays/we-will-never-be-able-to-live-on-another-planet-heres-why [cit. 15. 7. 2026].