Nemnožit komáry zbytečně

Nemoci šířené komáry si každoročně vyžádají životy přibližně 750 000 lidí na celém světě. Zahradní jezírko nabízí ideální podmínky pro množení komárů. Nezáleží na tom, zda se jedná o okrasné jezírko s vodními rostlinami, jezírko s čolkem, rybník s rybami nebo koupací jezírko, či sud s dešťovou vodou na zalévání. Stojaté vodní plochy využívají komáři ke kladení vajíček. Nechcete-li vytvářet komáří líheň, můžete se řídit jednoduchými a osvědčenými pravidly.

„V současné době to pro komáry vypadá velmi dobře,“ říká Helge Kampen, odborník na komáry z Institutu Friedricha Loefflera v Greifswaldu. „Jaro bylo velmi chladné a dlouho trvalo, než se zahřálo. Ale teď se zdá, že to začíná.“ Předpovídat, zda se objeví komáří mor, je však podle Kampena jako věštit z křišťálové koule. K tomu by bylo nutné použít jiné parametry.

Kde se komáři nejraději množí?

Mnoho komárů, včetně komára domácího a komára tygrovaného, se množí v malých kalužích vody nebo v talířích naplněných vodou, květinových vázách, ptačích vaničkách nebo kádích s vodou. Pokud budete pravidelně uklízet zahradu a odstraňovat malé louže vody, zabráníte alespoň tomu, aby se komáři na vaší zahradě rozmnožovali.

„Hřbitovy a pozemky jsou pro komáry obzvláště oblíbenými místy, protože se zde nachází mnoho nádob s vodou,“ říká odborník na komáry. „Tato místa milují komáři tygrovaní a domácí. Stačí malý talířek z rostliny, ptačí vanička nebo loužička v igelitové fólii a zvířata jsou šťastná a množí se.“ Proto je také důležité vysušit potenciální místa pro rozmnožování komárů.

Co mohu udělat pro to, abych zabránil rozmnožování komárů na vlastní zahradě?

Pokud máte v domě nebo na zahradě hmyz, měli byste místa jeho rozmnožování vysušit nebo zakrýt. Patří sem sudy na dešťovou vodu, ptačí lázně a podstavce pod květináče. V případě sudů na dešťovou vodu může pomoci také pevný kryt nebo síť s velmi úzkými oky. Je také možné použít prostředek BTI. Tento přípravek zabraňuje vývoji larev komárů až po dobu čtyř týdnů a je k dostání v obchodech pro kutily.

Pokud chcete udržet vanu bez komárů bez použití chemikálií, můžete také použít zlaté rybky nad určitou velikost. Pak už nebudou problémy s komáry. Bez komárů jsou i rybníky, kde žijí ryby nebo obojživelníci. Je důležité vysušit místa výskytu komárů v celém okolí. Takže pokud má váš soused ráj pro komáry, jste proti živočichům na vlastní terase bezmocní. Proti těmto zvířatům ani patogenům, které přenášejí, neexistuje žádná prevence.

Jak se komáři rozmnožují?

Jakmile je první populace komárů venku, netrvá dlouho a vylíhne se další generace: Při vysokých teplotách se vyvíjejí do dvou týdnů. Larvální fáze trvá asi osm až deset dní, poté se larvy zakuklí a o několik dní později se vylíhnou komáři. Pak skončí první generace.

Tam, kde se vyskytují pohromy, tj. hlavně podél řek, se vyskytují tzv. povodňoví komáři. Ty kladou vajíčka na louku, která je pravidelně zaplavována. Tam mohou ležet v suchu měsíce i roky. Když přijde voda, rozvíjejí se. Komáři se pak líhnou po miliardách ve stejnou dobu.

Naproti tomu komár domácí přezimuje jako samička, na jaře vylézá, saje krev a klade snůšku 200-300 vajíček. Populace zde narůstá pomalu v průběhu roku.

Lesní komáři jsou podobní komárům povodňovým. I oni mohou způsobit zamoření a ztížit život lidem i zvířatům. Čím více je vody a čím je tepleji, tím více je komárů. Nákaza přetrvává, dokud je na loukách nebo v lese voda. Larvy se nelíhnou všechny najednou, ale stále se líhnou nové. Místa výskytu: lužní krajiny, potoky a řeky, které pravidelně zaplavují louky, a vlhké lesní oblasti.

Podle Kampena se v Německu vyskytuje 51 druhů komárů. Institut Friedricha Loefflera získává informace o rozšíření druhů komárů také tím, že přijímá komáry od veřejnosti. Lokality, kde byli komáři nalezeni, jsou veřejně přístupné v Atlasu komárů. „99 procent zaslaných druhů komárů jsou původní druhy,“ říká Kampen. „Mezitím se však do naší země přistěhovalo také pět druhů komárů. Nejznámější a nejvýznamnější je komár tygrovaný. Kromě komára tygrovaného jsou dva další komáři teplomilní. To ukazuje, že se v naší zemi změnilo klima.“

V současné době je riziko nákazy nebezpečným virem od komára v této zemi stále velmi nízké. V roce 2019 Institut Roberta Kocha (RKI) poprvé zaznamenal pět případů nákazy virem západonilské horečky, který pochází z Afriky, u lidí v Německu, které byly způsobeny přenosem komáry pocházejícími z této země. V loňském roce RKI zaznamenal 20 takových případů, včetně jednoho úmrtí.

Vzhledem k tomu, že pouze asi jedno procento infekcí vede k tak závažným neuroinvazivním onemocněním, lze však předpokládat, že existují stovky dalších infekcí, které nejsou rozpoznány pro svůj mírný průběh, a proto nejsou evidovány.

Podle odborníků byly u komárů původem z Německa nalezeny také patogeny, jako jsou viry Usutu, Sindbis a Batai. Ty však u lidí způsobují pouze mírné příznaky.

Jaký vývoj lze očekávat v budoucnu?

V průběhu klimatické krize hrozí Německu také zcela nové vlny nemocí. Odborníci očekávají, že původní druhy budou stále častěji přenášet nebezpečné patogeny, jako je například západonilský virus. Globální oteplování tomuto vývoji napomáhá, protože čím je tepleji, tím rychleji se tyto tropické patogeny v komárech množí – nebezpečí přenosu se tedy zvyšuje. Například virus západonilské horečky by mohl v Německu brzy způsobit větší sezónní vlny onemocnění. Vzhledem k horkému létu může být počet zaznamenaných případů západonilské horečky letos již značný, obávají se odborníci.

Před více než deseti lety byly v Německu zjištěny první exempláře asijského komára tygrovaného. Boj proti nekontrolovanému šíření se v budoucnu pravděpodobně stane trvalým úkolem. Podle odborníků se z Německa nepodaří vyhnat ani komáry asijské a korejské.

Tropické viry se v komárech dobře množí pouze při teplotách, kterých u nás dosahují jen zřídka, a to i v létě. Ohniska možného výskytu horečky dengue a chikungunya jsou zatím Itálie, jižní Francie a Řecko.

V jižní Francii a Řecku se již objevily případy horečky dengue a v Itálii větší epidemie chikungunya. Podle odborníků je tento virus pravděpodobně nejnebezpečnější pro Německo, protože se může v komárech dobře množit i při mírných teplotách. Patogen způsobuje dlouhodobé kloubní potíže, například na rukou, které jsou často chybně diagnostikovány jako revmatické onemocnění.

Jaká je nejlepší ochrana proti komárům?

Odborníci se spoléhají na běžné prostředky: dlouhý, těsný oděv a postřik proti hmyzu a sítě jsou účinnými prostředky proti otravným škůdcům. Nejsilnější zbraní proti kousavému hmyzu jsou takzvané repelenty s účinnými látkami diethyltoluamid, DEET a ikaridin. Mohou však dráždit sliznice a oči. Existují oslabené verze těchto přípravků pro děti. Na trhu jsou k dispozici také repelenty proti komárům s rostlinnými složkami, jako je eukalyptus, tea tree nebo citronová tráva.

A co může pomoci proti svědění po komářím štípnutí? Jen se neškrábejte. To nejen prodlužuje proces hojení, ale podle vědců může vést i k bakteriálním infekcím. Odborníci doporučují ránu po kousnutí dezinfikovat roztokem na bázi alkoholu. Chlazení nebo lokální teplo pomáhají zmírnit svědění.

Jakou krev mají komáři nejraději?

Není to „sladká krev“, kterou mají komáři rádi. Komáři spíše musí být schopni dobře cítit lidi. Pokud se hodně potíte, komáři vás mají o to raději. Kombinace s deodoranty může někdy zesílit chuť hmyzu na krev. Lidé, kteří pijí alkohol, mohou také působit atraktivněji. Alkohol způsobuje rozšíření cév a stimuluje produkci potu.

Přitahuje komáry světlo?

Ne, mnohem více podle zápachu a emisí CO2 živého tvora. Podle toho se komáři v podstatě orientují. Okno nebo dveře na terasu či balkon tak mohou zůstat večer otevřené, i když máte uvnitř rozsvíceno – ve skutečnosti byste museli vypnout vlastní pach.

Jak můžete zabránit komáří nákaze

Pokud jste si právě vytvořili zahradní jezírko, měli byste již nyní učinit příslušná opatření, abyste komárům zabránili. Tato opatření jsou důležitá i poté, co se vám podaří komáry úspěšně potlačit.

Zakrývání sudů s dešťovou vodou

Nejjednodušší způsob, jak zabránit komárům k přístupu k vodní hladině je používat víka sudů. Podstatně lepší je použít sítě, moskytiéry, které zabrání přístupu komárů k vodní kladině. Lze použít sítě proti komárům do dveří a oken, ale dobrou službu odvedou i na sudech nebo natažené nad rybníkem. Komáři se stěhují pryč, protože nemohou klást vajíčka na vodní hladinu. Kromě toho, síť nebrání postavit sud pod okap a zároveň zachytí listí. Technicky zdatnější kutilové zvládnou úpravu originálních sudových vík spočívající ve vyříznutí otvoru instalaci sítě, tedy vytvoření jakého síta, přes které může protékat voda, ale pro komáry je překážkou.

Pohyb vody

Komáři dávají přednost klidným, tichým vodám, kde kladou vajíčka. Pokud se voda hýbe, samice hledají klidnější místo k rozmnožování. Pohyb vody můžete vytvořit pomocí fontány nebo umělého vodopádu. Komárům se to vůbec nelíbí a drží se dál. Komáři jsou aktivní i v noci. Pokud k čištění vody v jezírku používáte filtrační systém, měli byste jej spouštět i v noci, abyste komáry zahnali.

Kontrola larev komárů

Měli byste se zaměřit na boj proti larvám komárů, přerušit jejich vývojový cyklus a zabránit tomu, aby se nákaza v příští sezóně znovu objevila. Larvy komárů poznáte podle různých znaků: škubavé pohyby nahoře ve vodě, malá černá těla, hlava pod vodou, schovávají se mezi rostlinami v jezírku nebo se v případě ohrožení ponoří.

Bakteriální biocid

Bakterie lze použít k regulaci téměř všech typů larev komárů. Pro člověka a užitečný hmyz, jako jsou včely, je bakteriální biocid zcela neškodný. Neškodí ani žádoucím obyvatelům jezírka a užitečným rostlinám. Výrobky s bakteriemi můžete získat pod názvem Neudomück od společnosti Neudorff nebo ve formě tabulek od společnosti Culinax. Doba trvání účinku je však omezená a udává se čtyři až šest týdnů.

Můžete bojovat nejen proti komářím larvám, ale i proti komárům samotným. Komáři žijí několik týdnů. Během této doby mohou samičky sát hodně krve a svými kousanci způsobovat frustraci.

Vůně proti komárům

Komárům se různé pachy vůbec nelíbí. Vůně mají tu výhodu, že nezabíjejí užitečný hmyz, ale pouze odhánějí komáry. Vonné spreje jsou méně vhodné. V blízkosti jezírka však můžete umístit různé rostliny, které komáry odpuzují: šanta kočičí, vavřín vznešený, rajčata, šalvěje, levandule, citronová tráva, meduňka lékařská

Závěr

Zahradní jezírka jsou ideálním místem pro rozmnožování komárů. Samičky komárů kladou vajíčka na vodní hladinu. Komáři dávají přednost stojatým vodám a kladou, když je teplota vody alespoň 15 stupňů Celsia. Pokud nechcete, aby vám komáři kazili radost z jezírka, můžete do něj zabudovat vodopád nebo fontánu. Pokud je voda rozbouřená, komáři se cítí vyrušeni. Larvy komárů můžete odlovit pomocí podběráku. K jejich potlačení můžete použít také masožravé ryby nebo masožravé rostliny. Samotné komáry můžete odehnat pomocí rostlin, které vydávají vůně. Chcete-li vyhlásit komárům válku, můžete použít pasti na komáry a postřiky. Postřiky proti komárům mají tu nevýhodu, že hubí i užitečný hmyz.