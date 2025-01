Neřešené dopravní zácpy stojí čas, peníze a zdraví

INRIX Global Traffic Scorecard 2023 obsahuje aktualizované údaje a trendy za první čtvrtletí roku 2024 v 947 analyzovaných městských oblastech po celém světě. Zjištění poskytují silničním úřadům, plánovačům dopravy, inženýrům, tvůrcům politik a veřejnosti možnost sledovat a měřit dopravu v příslušných oblastech.

Dopravu lze také považovat za barometr ekonomiky. Pohyb osob, zboží a služeb vytváří poptávku po silniční dopravě, ale pokud poptávka převyšuje nabídku silničního prostoru, k dopravním zácpám. To znamená, že dopravní zácpy mají sice negativní dopad na ekonomiku, ale jsou projevem ekonomické aktivity.

Global Traffic Scorecard 2023 poskytuje tříleté údaje o mobilitě pro podrobnější a ucelenější analýzu mobility v nejvíce zatížených oblastech světa. Poskytuje srovnání cestovního zpoždění, nákladů na dopravní zácpy pro řidiče a regiony a trendů v dojíždění do zaměstnání na základě jedinečných cestovních vzorců v rámci jednotlivých metropolitních oblastí.

„Dopravní zácpy jsou strašákem a zároveň barometrem ekonomického zdraví; symbolizují čilý ruch a zároveň ho brzdí,“ řekl Bob Pishue, dopravní analytik společnosti INRIX.



Londýn se umístil v čele žebříčku Traffic Scorecard v Evropě – a na třetím místě celosvětově – s tím, že řidiči ztratili 99 hodin sezením v zácpách, což je o tři procenta více než před pandemií a o dvě procenta více než v roce 2022. Celkové náklady Londýna činily 3,8 miliardy liber, v průměru 902 liber na řidiče. Celá Velká Británie přišla o 7,5 miliardy liber, což je o 718 milionů liber více než v roce 2022. Průměrný britský řidič ztratil v loňském roce kvůli dopravním zácpám 61 hodin, což je o 7 % více než v roce 2022 (57 ztracených hodin), přičemž na hlavní město připadá přibližně 50 % všech dopravních zpoždění ve Spojeném království.

Podle studie je Berlín na čele žebříčku německých měst s nejvyšší dobou strávenou v dopravních zácpách: řidiči zde stráví v zácpách v průměru 55 hodin ročně. Na druhém a třetím místě následují Stuttgart (53 hodin) a Mnichov (52 hodin). V Kolíně nad Rýnem strávili dojíždějící 50 hodin v dopravních zácpách nebo v pomalu jedoucí dopravě, v Düsseldorfu 49 hodin a v Brémách a Porúří po 45 hodinách. Hamburk je na tom se 43 hodinami stále ještě relativně dobře, ale i zde museli dojíždějící v autech obětovat dennímu dojíždění více než jeden pracovní týden ročně navíc.

Zpoždění v dopravě již překročilo úroveň před pandemií koronaviru, i když celkově jen o jedno procento. V mnoha městech jsou však nyní dopravní zácpy výrazně delší než v roce 2019. K obzvláště vysokému nárůstu došlo v Hannoveru (+12 % oproti roku 2019), Brémách a Frankfurtu (+8 %). Düsseldorf (-13 %), Mnichov (-7 %) a Hamburk (-5 %) jsou stále výrazně pod úrovní roku 2019.

Studie také ukazuje, že intenzita dopravy v Německu nadále trvale roste, a to o více než sedm procent ve srovnání s rokem 2022. Nejvýraznější nárůst doby trvání dopravních kongescí oproti roku 2022 byl zaznamenán v Mnichově (+13 hodin) a Düsseldorfu (+10 hodin), dále ve Stuttgartu a Porúří (+8 hodin).

V Nizozemsku došlo ke znatelnému nárůstu dopravních zácp, což posunulo městské oblasti Utrecht (10. místo v Evropě), Leiden (13. místo), Amsterdam (16. místo) a Haag (17. místo) na první místo v roce 2023. Kromě toho městské oblasti v Irsku, Portugalsku, České republice a Finsku také zaznamenaly výrazný nárůst dopravního zpoždění v roce 2023, zatímco Dánsko, Maďarsko, Belgie, Německo a Spojené království zaznamenaly jednociferný nárůst. Na úrovni jednotlivých zemí nedošlo v roce 2023 v žádné z analyzovaných evropských zemí k meziročnímu poklesu zpoždění.

Závěr a komentář

Dopravní zácpy na celém světě v roce 2023 nadále rostly. Ze všech 947 analyzovaných městských oblastí se zpoždění zvýšilo v 78 %, snížilo v 19 % a ve 3 % se nezměnilo. I přes nedávný nárůst jsou však 4 z 10 městských oblastí z hlediska zpoždění stále pod úrovní před zavedením COVID. Ze 100 největších městských oblastí se zpoždění zvýšilo v 98 a 71 zaznamenalo dvouciferný nárůst zpoždění.

V USA, Velké Británii a Německu došlo v roce 2023 k nárůstu dopravních zácp a všechny tři země dosáhly úrovně zpoždění před COVIDem. Přesto je toto zpoždění nerovnoměrně rozloženo.

Počet cestujících veřejnou dopravou v USA v loňském roce vzrostl, ale stále je o 28 % nižší než v roce 2019, tedy před COVIDem, přestože se oproti roku zvýšil o 15 %. Počet cestujících na vnitrostátní železnici ve Velké Británii vzrostl o 21 % oproti roku 2022, ale stále je o 12 % nižší než v roce 2019. Počet cestujících v místních autobusech a metru se oproti roku rovněž zvýšil. V Německu bylo využívání veřejné dopravy jen o 8 % nižší než před COVIDem.

V roce 2024 Paříž oznámila, že jízda na kole se v jejím centru stala významnější než jízda autem – netýká se to ovšem dojíždění a cest z předměstí do centra. Podle nejnovějších údajů je však v USA dojíždění do práce na kole stále o 9 % nižší než před COVIDem.

Celkově se rok 2023 z hlediska zpoždění přiblížil k normám roku 2019. Může se však změnit doba, kdy k tomuto přetížení dochází. Silné polední cestování během pracovního dne je jen nepatrně menší než večerní špička a mělo by informovat odborníky na dopravu, kteří pracují zlepšení bezpečnosti, změně času dopravních signálů nebo přizpůsobení se růstu.

Metodika výzkumu

Karta Global Traffic Scorecard 2023 poskytuje nejaktuálnější metodiku pro lepší pochopení pohybu v městských oblastech po celém světě. Scorecard 2023 nadále zahrnuje srovnání cestovního zpoždění, trendy v oblasti kolizí a rychlosti na poslední míli na základě jedinečných vzorců dojížďky v rámci každé metropolitní oblasti, avšak nejnovější vzorce původu a cíle dojížďky zohledňují nejnovější změny v chování dojíždějících.

Doby dojížďky byly vypočteny výhradně na základě času potřebného k cestě do a z hlavních center zaměstnanosti v rámci městské oblasti z okolních dojíždějících čtvrtí. Naše nejnovější metodika, aktualizovaná pro tuto hodnotící zprávu, přesněji odhaduje dojížďkovou vzdálenost na základě skutečných, pozorovaných cest. V porovnání s předchozími srovnávacími přehledy to obecně vedlo ke snížení zpoždění dojíždění, protože pozorované cesty byly zpravidla kratší než dříve odhadované.

Tyto změny byly provedeny pro roky 2019, 2022 a 2023 spolu s aktualizací za 1. čtvrtletí uvedenou v tomto dokumentu. Aktualizace za 1. čtvrtletí je speciální aktualizací pro tuto verzi Globálního ukazatele intenzity dopravy a měří změnu průměrných cestovních dob ve špičce mezi lednem až březnem 2024 a lednem až březnem 2023.

Ekonomické náklady jsou vypočteny na základě následujících hodinových hodnot času, které vycházely z dokumentu U.S. Federal Highway Administration’s Revised Departmental Guidance on Valuation of Travel Time for Economic Analysis, 2016. Po úpravě o inflaci jsou sazby následující: 17,45 USD za hodinu v USA, 9,12 GBP za hodinu ve Velké Británii a 10,67 € za hodinu v Německu. Jednotlivé městské oblasti mohou mít vyšší, nebo nižší hodnoty času v závislosti na místních ekonomických podmínkách.

Karta výsledků pro rok 2023 hodnotí časové ztráty analýzou údajů o rychlosti ve špičce a rychlosti ve volném proudu pro nejvytíženější koridory a podoblasti dojíždění, které byly identifikovány podle vzorců původu a cíle dojíždění, které jsou pro danou oblast jedinečné. Celkové časové ztráty jsou rozdílem cestovních časů ve špičkách v porovnání s podmínkami volného průtoku v přepočtu na jednoho řidiče. Jinými slovy je to rozdíl mezi jízdou v době dojíždění a jízdou v noci, kdy je provoz slabý.

Klíčové definice

Rank dopadu: Primární hodnocení INRIX na základě závažnosti dopravních zácp (ztracené hodiny) vážené podle velikosti města.



Městská oblast: Geografický rozsah města definovaný hustotou silniční sítě, který se více podobá metropolitní oblasti.



Ztracené hodiny: Celkový počet hodin ztracených v dopravních zácpách v době dopravní špičky v porovnání s podmínkami mimo špičku.



Období před COVID: Zaměnitelné s rokem 2019, i když v některých souvislostech se liší od průměru roku 2019 ke srovnatelnému dni v roce 2019, v závislosti na zdroji dat.



Rychlost v centru města: Rychlost, kterou může řidič očekávat, že ujede jednu míli do centrální obchodní čtvrti během ranní špičky.



Peak: Absolutně nejhorší část ranní a odpolední dojížďky.



Změna v 1. čtvrtletí 2024: Změna cestovních dob při porovnání 1. čtvrtletí 2023 a 1. čtvrtletí 2024 pro každé metro. Speciální informace k této výsledkové kartě



