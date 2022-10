Nová studie TAU naznačuje, že Facebook může být „škodlivý pro duševní zdraví“.

Studie „O sociálních médiích a duševním zdraví“ zkoumá negativní dopad Facebooku na vysokoškolské studenty. Sociální média mohou být škodlivá pro duševní zdraví, varuje nová studie, jejímž spoluautorem je vědec z Tel Avivské univerzity.

Studie s názvem „On Social Media and Mental Health“ (O sociálních médiích a duševním zdraví) zkoumá negativní dopad Facebooku na dospívající a mladé dospělé, přičemž se zaměřuje na vysokoškolské studenty během prvních 2,5 let po postupném zavedení této platformy sociálních médií, tedy v letech 2004-2006.

Studie uvádí, že v září 2005 mělo profil na Facebooku přibližně 85 % studentů. Na začátku roku 2006 se téměř tři čtvrtiny uživatelů přihlašovaly na stránku alespoň jednou denně a průměrný uživatel se přihlašoval šestkrát denně. Na začátku roku 2006 byl Facebook devátou nejnavštěvovanější stránkou na internetu, přestože ještě nebyl přístupný široké veřejnosti.

„Zjistili jsme, že zavedení Facebooku na vysoké škole zvýšilo příznaky špatného duševního zdraví, zejména deprese,“ píší výzkumníci a dodávají, že „u studentů, u nichž se předpokládalo, že budou nejvíce náchylní k duševním onemocněním, vedlo zavedení Facebooku ke zvýšenému využívání služeb duševní péče“.

Výzkum také zjistil, že po zavedení Facebooku na vysoké škole studenti „častěji uváděli, že pociťují zhoršení studijních výsledků v důsledku špatného duševního zdraví“ a že „další důkazy o mechanismech naznačují, že výsledky jsou způsobeny tím, že Facebook podporuje nepříznivé sociální srovnávání“.

Není to samozřejmě poprvé, co se o negativním vlivu platforem sociálních médií hovoří. Koncem roku 2021 se Facebook (nyní Meta) dostal pod palbu kritiky za údajné narušení a zatajení výsledků znepokojivé interní studie o toxických účincích Instagramu na dospívající dívky, které sahaly až k sebevraždám. A to je jen jeden příklad z mnoha.

„Celkově jsou naše výsledky v souladu s hypotézou, že sociální média mohou být částečně zodpovědná za nedávné zhoršení duševního zdraví dospívajících a mladých dospělých,“ uzavírají vědci a navrhují: „Je na platformách sociálních médií, regulačních orgánech a budoucím výzkumu, aby určily, zda a jak lze tyto účinky zmírnit.“

Studii vedl Dr. Ro’ee Levy z Berglas School of Economics na Tel Avivské univerzitě spolu s profesorem Alexejem Makarinem (MIT Sloan) a profesorem Lucou Braghierim (Universita Bocconi). Studie bude publikována v časopise American Economic Review.

Autor: Mandi Kogosowski

Zdroj: https://www.cybertech-insider.com/post/facebook-might-be-detrimental-to-mental-health-new-tau-study-suggests

Obrázek: GettyImages/asiandelight / Typ licence: Royalty-free

Odkay na studii: https://fass.nus.edu.sg/ecs/wp-content/uploads/sites/4/2022/07/Social-Media-and-Mental-Health.pdf