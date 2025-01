Novoroční projev prezidenta Petra Pavla 2025

Vážení spoluobčané,

v tuto dobu, a při této příležitosti, bývá zvykem rekapitulovat uplynulý rok. Já se však nechci příliš vracet. Podstatné je to, co je před námi a zejména to, co dokážeme ovlivnit. A o tom bych k vám rád promluvil.

V novém roce si obvykle přejeme, abychom jej prožili klidně. Abychom byli zdraví a šťastní. Abychom měli co nejvíce důvodů k radosti i hrdosti. Dnes tato přání zaznívají s ještě větším pocitem naléhavosti.

Při pohledu na dny a události, které nás čekají, totiž mnozí z nás cítí obavy. A já tomu rozumím. Jsme vyčerpaní ze strachu, který šíří probíhající války. Jsme unavení z krizí. Zklamaní z nenaplněných očekávání. Plní starostí ze životních nákladů, které v předcházejících letech prudce rostly. Jsou zpochybňovány hodnoty, které jsme považovali za neměnné. Jsme pod tlakem, abychom si vytvářeli vyhraněné názory k celé řadě společenských otázek, podstatných i nepodstatných. Jsme pod tlakem velkých emocí.

O to větší mám potřebu s vámi sdílet svoji zkušenost z posledních dvou let, stejně jako své přesvědčení o tom, že skutečný stav naší země není ani zdaleka tak špatný, jak si někdy myslíme na základě záměrně šířených negativních nálad.

Česká republika má na rozdíl od mnoha míst tohoto světa štěstí, že není přímým dějištěm války ani rozsáhlého lidského utrpení. Naopak je zajištěna silnou bezpečnostní sítí Severoatlantické aliance a řadou dalších mezinárodních záruk. Našim názorům a postojům se v zahraničí dostává prostoru i respektu. Mnoho lidí je spokojeno se životy, které žijí.

A přesto, že nepochybně jsou oblasti, ve kterých hospodářsky dlouhodobě zaostáváme a že naše reálné mzdy rostou spíše pomalu, celková ekonomická situace našeho státu není špatná. A i kdybychom ještě za několik let neměli stejné platy jako v Německu, jistě by naši budoucí prosperitu podpořilo i to, kdyby byly, stejně jako v Německu, vypláceny v evropské měně.

Ano, jsem přesvědčený o tom, že pro další roky si můžeme sebevědomě vytvářet optimistické plány, nikoli ustrašené scénáře.

Utvrzuji se v tom znovu a znovu ve chvílích, kdy se setkáváme tváří v tvář. Kdy s vámi mluvím o věcech, které považujete za důležité. Kdy mi říkáte, s jakými potížemi se vypořádáváte a jak. Kdy mohu na vlastní oči vidět výsledky vaší práce, vašeho úsilí. A kdy jsem přímým svědkem toho, že solidarita, vzájemná pomoc a přátelství jsou nepřehlédnutelnými vlastnostmi našeho společenství.

Vnímám přirozeně i to, že ne všem se daří dobře. Jsou domácnosti, které s námahou ze dne na den překonávají životní překážky. Čtvrtina z nás žije v hospodářsky a sociálně ohrožených územích. A i když to neznamená, že každý čtvrtý čelí vyloučení nebo chudobě, znamená to, že velké části naší společnosti se přímo dotýká špatný stav těchto území.

Zmírnění nerovností mezi regiony je přitom jednou z nejdůležitějších výzev, se kterými se musíme vypořádat. Protože pokud máme uspět jako celek, jako celá země, nemůže nám být jedno, jak si vedou její nejslabší části. A podle toho musíme v politice konat.

Chci proto dnes vám, kteří dobré podmínky k životu nemáte, vám, kteří nemáte tolik možností najít dobré bydlení, dobrou práci, lékaře nebo školu pro své děti, chci říct, že budu nadále usilovat o to, aby váš hlas byl slyšet. Budu nadále využívat všechny ústavou mi dané nástroje, aby při řešení vaší situace převládala vstřícnost a ochota politických stran hledat rozumnou shodu. Ta je pro dlouhodobá strukturální řešení nezbytná.

I proto pro mě jsou a nadále budou tak důležité cesty i do těch nejvzdálenějších regionů, i do těch nejmenších obcí a vesnic.

Tato doba příliš nefandí lidem ochotným domluvit se, ustoupit z vykolíkovaných pozic a hledat kompromisy. Mrzí mě to. Pomalu se ztrácí schopnost spolu mluvit, naslouchat si a přemýšlet o argumentech toho druhého. Tomu jistě přispívá i to, že řeč politiků se stále častěji redukuje na marketingová hesla, která s podstatou věci mají už jen málo společného.

Dokonce i tak ryzí slovo jako mír se stalo předmětem takového marketingového deformování. Jako člověk, který válkami prošel, si hodnotu míru i cenu za něj uvědomuji velmi silně. Jsem si jistý, že všichni soudní lidé chtějí žít v míru a že rozhodně není tím, co by nás mělo rozdělovat. Nenechme si to vnutit.

V tomto roce nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Můžeme očekávat, že fakta a argumenty, podle kterých bychom se měli orientovat, budou zakryty ještě silnější vrstvou odtažitých hesel a emocí. Budeme ještě více než jindy čelit překrucování pravdy, nebo přímo lžím.

Volby budou důležité. Rozhodnou o tom, jestli a jak budou řešeny ty nejpodstatnější nedostatky, které naši zemi trápí. A jestli budou řešeny s pokorou, poctivě a dlouhodobě, nebo jen tak, aby přinesly krátkodobou popularitu. Zásadní je, abychom měli vládu, která zaručí, že bude Česká republika nadále bezpečným státem, kde je zachována svoboda, kde fungují zákony, vymahatelnost práva, kde je férové prostředí pro život i podnikání.

Přál bych si, aby si každý z nás uvědomil jakou váhu bude mít ve volbách jeho hlas. Přál bych si, abychom se dokázali dívat pod nálepky se slovy liberální, národní nebo konzervativní. Protože daleko podstatnější jsou skutečná politická řešení a rozhodnutí.

Je zjevné, že občané nejen u nás poptávají politiky, které charakterizuje rozhodnost. To je dobrá a důležitá vlastnost. Pokud ale není doplněna uvážlivostí, rozumem a slušností, může to dopadnout špatně.

Ze všeho nejvíc si přeji, abychom případné pocity skepse a zklamání z toho, jaký je život dnes, nespojovali s hodnotami demokracie. Důstojný život ve svobodě má výrazně větší hodnotu a přináší větší spokojenost, než život závislý na vůli jakýchkoli autoritářů. S tím už svoji zkušenost máme.

Ve volebním roce mám v úmyslu více připomínat podstatná témata, která mají skutečný potenciál změnit naše životy k lepšímu. Budu přitom spolupracovat s odborníky a respektovanými osobnostmi a využiji také zkušenosti a poznatky z cest do regionů. Cílem bude vytvořit prostor pro poctivou a věcnou debatu politických stran, založenou na argumentech a faktech. A na druhé straně věcným charakterem takové debaty omezit vliv polopravd, záměrných dezinformací a planého osočování protivníků.

Tento rok bude mimořádně důležitý i proto, že ukáže budoucí směřování dvou největších států Evropské unie, Francie a Německa. Uvidíme také první kroky nové americké administrativy a její ekonomická opatření vůči nám, tedy Evropě. Odehrají se posuny na Blízkém Východě. Přímo pocítíme, jak bude vypadat případný mír na Ukrajině, nebo to, zda Německo unikne ekonomické stagnaci.

My sami budeme muset být daleko aktivnější. Jako země a jako Evropa. Zároveň s náročnými výzvami a tlakem na přijímání zásadních rozhodnutí, dostáváme i šanci prosadit velké změny. Nesmíme takovou příležitost promarnit. I když to bude znamenat mnoho práce, i když si to vyžádá mnoho sil.

Vážení spoluobčané,

přeji vám, aby to pro vás osobně byl rok hezký, plný štěstí, zdraví a spokojených dní.

Dovolte mi, abych svoji novoroční řeč zakončil velmi osobně. V loňském roce se nám narodilo páté vnouče. Rodina je pro mě důležitým zázemím a zdrojem radostí a přál bych každému z vás, abyste měli ve svém blízkém okolí lidi, o které se můžete opřít. Právě rodina je prostředím, které nám dává takřka neomezené možnosti pro projev vlastní odpovědnosti, lásky a soudržnosti.

Jako rodičům, prarodičům a celým rodinám nám pak přeji i to, abychom svým dětem dokázali zajistit co nejlepší vzdělání, co nejbezpečnější prostor pro jejich rozvoj, abychom vychovali sebevědomou, zdravě přemýšlející a šťastnou generaci.

I vám, milí školáci, pokud se ještě koukáte, přeji veselý rok. A to, aby vás sezení ve školních lavicích nejen bavilo, ale aby vám také otevíralo dveře k novým nápadům, dobrodružstvím a odvaze zlepšovat svět kolem sebe. Vždyť právě vy jste těmi, kdo budou jednou tvořit příběhy naší země.

Děkuji za pozornost. Hezký nový rok.