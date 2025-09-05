Nový algoritmus, který právě přepsal 70 let informatiky

Obsah
Téměř sedm desetiletí vládl Dijkstrovův algoritmus jako zlatý standard pro hledání nejkratších cest v grafech. Vznikl v roce 1956 během 20minutového mentálního cvičení v amsterdamské kavárně a stal se základem všeho: od GPS navigace po síťové směrovací protokoly nebo mapy Google. Ty využívají modifikovaný algoritmus v kombinaci s algoritmem A-star, který zohlední dopravní situaci v reálném čase. Oba algoritmy zajišťují, že navigace najde nejkratší i nejrychlejší trasu zároveň. Nyní ale vláda algoritmu z padesátých let minulého století skončila.
Výzkumný tým vedený Ranem Duanem z Tsinghua University dosáhl toho, co mnozí považovali za nemožné: prolomili základní „bariéru třídění“, která 40 let omezovala algoritmy nejkratších cest. Jejich nový deterministický algoritmus O(m log^(2/3) n) pro nejkratší cesty z jednoho zdroje představuje průlom, který zpochybňuje předpoklady učebnic o algoritmických limitech.
Algoritmus, který vydržel vydržel 70 let
Dijkstrovův algoritmus funguje tak, že udržuje seřazenou frontu vrcholů podle priority a vždy vybírá nejbližší nenavštívený vrchol. Tento přístup zaručuje optimalitu, protože zpracovává vrcholy v pořadí podle jejich vzdálenosti od zdroje. To ale nemusí být nejrychlejší metoda.
Pokud chcete vyřešit složitý problém, často pomůže se dobře zorganizovat. Můžete například problém rozdělit na menší části a nejprve se zabývat těmi nejjednoduššími. Ale takové třídění má svou cenu. Může se stát, že strávíte příliš mnoho času tím, že budete jednotlivé části řadit do správného pořadí.
Toto dilema se týká zejména jednoho z nejznámějších problémů v informatice: nalezení nejkratší cesty z konkrétního výchozího bodu v síti do každého jiného bodu. Je to jako vylepšená verze problému, který musíte řešit pokaždé, když se stěhujete: zjistit nejlepší trasu z nového domova do práce, do posilovny a do supermarketu.
„Nejkratší cesty jsou krásný problém, se kterým se může ztotožnit každý na světě.“Mikkel Thorup, počítačový vědec z Kodaňské univerzity.
Intuitivně by mělo být nejjednodušší najít nejkratší cestu k blízkým cílům. Pokud tedy chcete navrhnout nejrychlejší možný algoritmus pro problém nejkratších cest, zdá se rozumné začít hledáním nejbližšího bodu, pak druhého nejbližšího a tak dále. K tomu však musíte opakovaně zjišťovat, který bod je nejbližší. Body budete třídit podle vzdálenosti. Pro každý algoritmus, který používá tento přístup, existuje základní rychlostní limit: nemůžete být rychlejší než doba potřebná k seřazení.
Nový algoritmus netřídí a běží rychleji
Před čtyřiceti lety narazili vědci, kteří navrhovali algoritmy pro nejkratší cesty, na tuto „bariéru třídění“. Nyní tým vědců vyvinul nový algoritmus, který tuto bariéru překonává. Netřídí a běží rychleji než jakýkoli algoritmus, který třídí.
Aby matematicky analyzovali problém nejkratších cest, používají vědci jazyk grafů – sítí bodů nebo uzlů propojených čarami. Každé spojení mezi uzly je označeno číslem zvaným váha. Obvykle představuje délku daného segmentu nebo čas potřebný k jeho překonání. Mezi dvěma uzly obvykle existuje mnoho tras a nejkratší je ta, jejíž váhy dávají dohromady nejmenší číslo. Vzhledem k grafu a konkrétnímu „zdrojovému“ uzlu je cílem algoritmu najít nejkratší cestu ke všem ostatním uzlům.
Edsger Dijkstra
Nejznámější algoritmus nejkratších cest, který vymyslel(otevře se v nové záložce) průkopnický počítačový vědec Edsger Dijkstra v roce 1956, začíná u zdroje a postupuje krok za krokem směrem ven. Jedná se o efektivní přístup, protože znalost nejkratší cesty k blízkým uzlům vám může pomoci najít nejkratší cesty k vzdálenějším uzlům. Ale protože konečným výsledkem je seřazený seznam nejkratších cest, bariéra třídění stanoví základní limit pro rychlost, jakou může algoritmus běžet. Nikdy nebude kratší než přípravná fáze třídění uzlů.
V roce 1984 Tarjan a další výzkumník vylepšili původní Dijkstrovu algoritmus (otevře se nová karta), aby dosáhl této rychlostní hranice. Jakékoli další vylepšení by muselo pocházet z algoritmu, který se vyhýbá třídění.
Na konci 90. let a na počátku 21. století Thorup a další výzkumníci vymysleli algoritmy, které překonaly bariéru třídění, ale museli učinit určité (otevře se nová karta) předpoklady (otevře se nová karta) ohledně vah. Nikdo nevěděl, jak rozšířit jejich techniky na libovolné váhy. Zdálo se, že narazili na konec cesty.
„Výzkum se na velmi dlouhou dobu zastavil,“ řekl Ran Duan, počítačový vědec z univerzity Tsinghua v Pekingu. „Mnoho lidí věřilo, že neexistuje lepší způsob.“ Duan pracoval na vytvoření algoritmu nejkratších cest, který by prolomil bariéru třídění ve všech grafech. Loni na podzim se mu to konečně podařilo.
Odchod od třídění
Duanův zájem o bariéru třídění sahá téměř 20 let zpět do doby, kdy studoval na Michiganské univerzitě, kde byl jeho poradcem jeden z výzkumníků, kteří přišli na to, jak tuto bariéru překonat v konkrétních případech. Ale až v roce 2021 Duan vymyslel slibnější přístup.
Klíčem bylo soustředit se na to, kam algoritmus v každém kroku směřuje. Dijkstrov algoritmus bere oblast, kterou již prozkoumal v předchozích krocích. Rozhoduje, kam směřovat dále, tím, že prohledává „hranici“ této oblasti, tj. všechny uzly spojené s její hranicí. Zpočátku to nezabere mnoho času, ale s postupem algoritmu se to zpomaluje.
Duan místo toho přišel s nápadem seskupit sousední uzly na hranici do klastrů. Poté by z každého klastru zohlednil pouze jeden uzel. Menší počtu uzlů k prohledání může zajistit že by vyhledávání mohlo být v každém kroku rychlejší. Algoritmus by také mohl skončit někde jinde než u nejbližšího uzlu, takže by se na něj nevztahovala bariéra třídění. Zajistit, aby tento přístup založený na klastrování algoritmus skutečně zrychlil a ne zpomalil, bylo náročné.
Duan tuto základní myšlenku rozvinul v průběhu následujícího roku a na podzim 2022.. Zapojil tři postgraduální studenty, aby mu pomohli vypracovat detaily, a o několik měsíců později dospěli k částečnému řešení – algoritmu, který prolomil třídicí bariéru pro jakékoli váhy, ale pouze na takzvaných neorientovaných grafech.
V neorientovaných grafech lze každé spojení procházet v obou směrech. Orientované grafy obsahují jednosměrné cesty, ale tyto „orientované“ grafy komplikují na navigaci. Může nastat situace, kdy A může velmi snadno dosáhnout bodu B, ale B nemůže velmi snadno dosáhnout bodu A. To působí komplikace.
V létě 2023 zaslechl student informatiky Xiao Mao Duanovu přednášku o algoritmu neorientovaného grafu na konferenci v Kalifornii. Navázal rozhovor s Duanem, jehož práci dlouho obdivoval. „Setkal jsem se s ním poprvé v reálném životě,“ vzpomíná Mao. „Bylo to velmi vzrušující.“
Nerozumná strategie vedla k nejlepšímu výsledku
Po konferenci začal Mao ve svém volném čase přemýšlet o tomto problému. Mezitím Duan a jeho kolegové zkoumali nové přístupy, které by mohly fungovat na orientovaných grafech. Inspirovali se jiným uznávaným algoritmem pro problém nejkratších cest, tzv. Bellman-Fordovým algoritmem, který nevytváří seřazený seznam. Na první pohled se to zdálo jako nerozumná strategie, protože Bellman-Fordův algoritmus je mnohem pomalejší než Dijkstrův.
Použití Bellman-Fordova algoritmu vypadá neslibně, protože to vypadá jako ta nejhloupější věc, jakou můžete udělat. Duanův tým se vyhnul pomalosti Bellman-Fordova algoritmu tím, že jej spouštěl pouze na několik kroků najednou. Selektivní použití Bellman-Fordova algoritmu umožnilo jejich algoritmu vyhledání nejcennějších uzlů. V dalších krocích procesu se prozkoumávají právě jen klastry s nejcennějšími uzly.
V březnu 2024 Mao vymyslel další slibný přístup. Některé klíčové kroky v původním přístupu týmu využívaly náhodnost. Náhodné algoritmy mohou efektivně řešit mnoho problémů, ale vědci stále upřednostňují nenáhodné přístupy. Mao vymyslel nový způsob, jak vyřešit problém nejkratších cest bez náhodnosti. Na podzim si Duan konečně uvědomil, že by mohli přizpůsobit techniku z algoritmu, který vymyslel v roce 2018 a který prolomil bariéru třídění pro jiný grafový problém.
Nové přizpůsobení bylo posledním dílkem skládačky, který potřebovali aby algoritmus běžel rychleji na orientovaných i na neorientovaných grafech. Hotový algoritmus rozdělí graf na vrstvy a pohybuje se směrem ven od zdroje, podobně jako Dijkstrův algoritmus. Namísto toho, aby se však v každém kroku zabýval celou hranicí, používá Bellman-Fordův algoritmus k určení vlivných uzlů, pohybuje se vpřed od těchto uzlů, aby našel nejkratší cesty k ostatním, a později se vrací k ostatním hraničním uzlům.
Ne vždy najde uzly v každé vrstvě v pořadí podle vzrůstající vzdálenosti, takže se na něj nevztahuje třídicí bariéra. A pokud graf rozdělíte správným způsobem, běží o něco rychleji než nejlepší verze Dijkstrovy algoritmu. Je podstatně složitější a spoléhá se na mnoho částí, které musí do sebe přesně zapadat. Ale zajímavé je, že žádná z těchto částí nepoužívá složitou matematiku. Duan a jeho tým plánují prozkoumat, zda lze algoritmus zjednodušit, aby byl ještě rychlejší.