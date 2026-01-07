O prkénku, rovnováze a drobné matematice lidské ohleduplnosti

(sloupek, který se tváří lehkovážně, ale ve skutečnosti je hluboký – což je nejnebezpečnější kombinace)
Existují problémy, o nichž si myslíme, že jsou banální, dokud se o nich nepokusíme mluvit doma nahlas. Jedním z nich je otázka záchodového prkénka. Na první pohled drobnost. Na druhý pohled důvod, proč v některých domácnostech lidé mluví šeptem a zamykají se v koupelně.
Zjednodušeně řečeno: muž chce prkénko nahoře. Žena chce prkénko dole. Nikdo netvrdí, že ten druhý se mýlí. Oba se shodují pouze na tom, že ten druhý to dělá špatně.
Zde vstupuje na scénu teorie her, což je obor, který vymysleli matematici, aby mohli dokazovat, že lidské chování je nelogické, a pak se tvářit překvapeně, když se to potvrdí. Teorie her říká: minimalizuj náklady. Udělej co nejméně pohybů. Najdi stabilní rovnováhu. A máš Nashovo minimum – stav, kdy už nikdo nechce změnu, protože by ho to stálo víc práce.
To je řešení krásné, efektivní a emocionálně mrtvé. Funguje perfektně, pokud v domácnosti žijí roboti. Pokud tam žijí lidé, začíná být situace složitější, protože lidé mají tu nepříjemnou vlastnost, že si pamatují křivdy typu „já to dělám vždycky“.
Jenže domácnost není jednorázová hra. Je to hra opakovaná. Každý den. Několikrát denně. Někdy i v noci. A v opakovaných hrách matematika – ke svému vlastnímu zděšení – zjišťuje, že spolupráce často funguje lépe než čistý egoismus.
A tak vzniká návrh, který by žádný účetní nikdy neschválil: každý připraví prkénko pro toho druhého. Muž po sobě prkénko sklopí. Žena po sobě prkénko zvedne. Ano, znamená to o jeden pohyb navíc. Ale také to znamená, že každý den drobně dokazujete, že jste ochotni udělat něco nepohodlného pro druhého člověka, aniž byste u toho museli pronášet řeč.
Matematicky řečeno: oba investují stejný náklad. Psychologicky řečeno: oba mají pocit, že nejsou jediní blbci v místnosti.
Situace se ovšem dramaticky mění ve chvíli, kdy se v domácnosti objeví třetí osoba. V tu chvíli přestává být prkénko otázkou vztahu a stává se otázkou politiky. Vznikají koalice. Vznikají většiny. Vznikají tiché dohody typu „já ti budu držet prkénko, ty mi podržíš nervy“.
Pokud v domácnosti převažují muži, vyhraje prkénko nahoře. Pokud převažují ženy, vyhraje prkénko dole. Je to většinová demokracie v nejčistší podobě a také důkaz, že demokracie neznamená spravedlnost, ale pouze to, že většina má méně práce.
Nejhorší je vyrovnaný stav. Tam neexistuje dobré řešení. Každé pravidlo někoho mírně štve. A právě v těchto situacích lidé začínají psát dlouhé e-maily, pasivně-agresivní vzkazy a filozofické eseje o plastovém kruhu.
A pak přijde architekt. Architekt je člověk, který neřeší konflikty rozhovorem, ale zdí. Navrhne dvě toalety. Dva záchody. Dvoje dveře. A tím se stane hrdinou teorie her.
Protože rozdělením herního pole se spor ruší. Každý dosáhne svého Nashova minima bez hádek, bez kompromisů a bez nutnosti si pamatovat, kdo to měl naposledy dole.
Samozřejmě, ne každý má doma dva záchody. A možná je to tak dobře. Protože tam, kde je jen jeden, zůstává prkénko malou školou civilizace. Každý den nás nutí rozhodnout, zda chceme svět optimalizovaný, nebo svět, kde se občas někdo ohne pro druhého – i když by nemusel.
Dva záchody jsou dokonalé řešení.
Jedno prkénko je výchovné.
A lidská společnost, jak se zdá, potřebuje obojí.
