Obnovitelné zdroje energie nadále rostou a žádný „Trump“ to nezastaví

Na cestě k naplnění cíle prezidenta Donalda Trumpa zničit obnovitelné zdroje energie se stala zábavná věc. Využití solární a větrné energie prudce roste, zejména na celosvětové úrovni, ale i ve Spojených státech. Podle analýzy společnosti Ember Energy Research vzrostla loni celosvětová výroba solární a větrné energie o 109 %, čímž tyto obnovitelné zdroje poprvé předstihly uhlí jako globální dodavatele energie. V loňském roce přibylo více než 600 gigawattů solární energie, zejména v Číně, ale také v Indii, Brazílii, Vietnamu, Evropské unii, Keni a Mozambiku. Afričtí odborníci tvrdí, že velká část kontinentu se při elektrifikaci nových regionů a průmyslových odvětví silně opírá o solární a větrnou energii a obchází fosilní paliva.
Mezitím investice do nových čistých energií, včetně skladování, modernizace rozvodných sítí, opatření na zvýšení účinnosti a elektrických vozidel, podle Mezinárodní energetické agentury do konce roku 2024 vzrostly na 2,2 bilionu dolarů, což je dvojnásobek investic do nových projektů v oblasti fosilních paliv ve výši 1,1 bilionu dolarů. Globálně vypadá budoucnost obnovitelných energií slibně.
I ve Spojených státech došlo k výraznému nárůstu výroby energie z obnovitelných zdrojů, přičemž výroba solární energie vzrostla v loňském roce o 37 % a větrné energie o 12 %. Podle Úřadu pro energetické informace pokryly obnovitelné zdroje v loňském roce 24 % výroby elektřiny ve Spojených státech. Po dobu nejméně jednoho měsíce, března 2025, obnovitelné zdroje energie dodávaly více než polovinu elektřiny vyrobené v celé zemi. Bylo to poprvé v historii, kdy fosilní paliva dodávala méně než polovinu celkové výroby elektřiny v USA. Podle Solar Energy Industry Association (Asociace solárního průmyslu) samotná solární energie loni poskytla asi 85 % veškeré nové elektřiny přidané do americké rozvodné sítě.
Energie z OZE je ve skutečnosti levná. Zaručuje vyšší výnosy i bez podpory
Proč? Je to jednoduchá ekonomika. Náklady na výrobu solární a větrné energie v posledních 15 letech prudce poklesly. Náklady na výrobu solární energie v měřítku veřejných služeb, tedy náklady elektrických společností na výrobu elektřiny ze slunce, klesly v desetiletí mezi lety 2010 a 2020 o 85 %. Během pandemie se situace zkomplikovala kvůli problémům v dodavatelském řetězci, ale v roce 2023 ceny klesly o 12 %. V roce 2024 ceny opět poklesly.
Podle zprávy časopisu PV Magazine o vyrovnaných nákladech na energii společnosti Lazard pro rok 2025 jsou solární a větrná energie pro výrobu elektřiny levnější než zemní plyn nebo uhlí. Solární energie v měřítku veřejných služeb stojí mezi čtyřmi a osmi centy za kilowatthodinu, a to i bez dotací, které republikáni zrušili zrušením zákona o snížení inflace. S připočtením nákladů na bateriové úložiště stojí výroba solární energie pět až 13 centů. Pro srovnání, výroba elektřiny ze zemního plynu stojí podle PV Magazine a Lazard 13,8 až 26 centů za kilowatthodinu. Uhlí je ještě dražší.
„Velkou událostí je velmi rychlý nárůst čisté energie po celém světě, ke kterému došlo v posledních šesti měsících,“ řekl v lednu novinářům autor a aktivista v oblasti klimatu Bill McKibben a označil to za jeden z nejvýznamnějších vývojů v oblasti klimatu v současné době.
Příčinou je „dramatický pokles cen čisté energie, který otřásá všemi našimi předpoklady“, dodal. Solární a větrná energie byly dlouho označovány jako „alternativní energie“, ale nyní jsou dominantním zdrojem nové energie po celém světě, „takže na nich není nic alternativního“, dodal.
Investor do klimatických řešení Tom Steyer uvedl, že využívání solární a větrné energie zažívá prudký vzestup, který po počátečním období pomalého růstu zažily i jiné úspěšné nové technologie, jako například mobilní telefony.
Ekonomika funguje. Levnější obnovitelná energie likviduje zdroje zatížené nákupem uhlí a plynu.
„Když se to opravdu zlevní, zrychlí a zlepší, pak (přijetí) stoupne téměř vertikálně,“ řekl Steyer před několika měsíci v podcastu MCJ. Steyer je spoluzakladatelem investiční společnosti Galvanize Climate Solutions a nedávno se zapojil do boje o post guvernéra Kalifornie.
Solární a větrná energie se staly tak levné, že velké energetické společnosti, korporace i obyvatelé je upřednostňují před zemním plynem, uhlím nebo ropou. Očekává se však, že ztráta federálních daňových pobídek pro solární a větrnou energii v USA a omezení povolení pro nové větrné a solární projekty ze strany americké vlády zpomalí přijímání obnovitelných zdrojů energie v tomto roce.
„Pokud tato vláda nezmění kurz, budoucnost čisté, dostupné a spolehlivé solární energie a skladování energie bude zmrazena nejistotou a Američané budou i nadále čelit rostoucím účtům za energii,“ uvedla minulý měsíc ve svém prohlášení prezidentka a generální ředitelka Solar Energy Industry Association Abigail Ross Hopper. Dodala, že USA mají co ztratit: „V sázce je růst amerického výrobního průmyslu, naše globální konkurenceschopnost a miliardy dolarů soukromých investic.“
I přesto, že republikánská federální vláda upřednostňuje fosilní paliva před obnovitelnými zdroji energie, SEIA zaznamenala, že 73 % nové solární kapacity přidané v USA v roce 2025 bylo instalováno v republikánských státech. Mezi 10 státy, které přidaly nejvíce solární kapacity, patřily Texas, Indiana, Florida, Arizona, Ohio, Utah, Kentucky a Arkansas.
Podle údajů státní vlády získává Iowa 60 % své elektřiny z obnovitelných zdrojů a v určitých obdobích loňského roku tvořila větrná energie sama o sobě 64 % její výroby elektřiny. V Texasu dodávaly obnovitelné zdroje energie na počátku roku 2024 40 % vyrobené elektřiny, podle údajů organizace Conservative Texans for Energy Innovation. Větrná a solární energie se staly nákladově efektivní sázkou částečně díky zlepšení bateriových úložišť a zdvojnásobení jejich využívání.
V roce 2026 se očekává pokles využívání větrné energie v USA poté, co vláda zrušila povolení pro pět velkých projektů větrných elektráren na moři – ačkoli Trumpovy snahy o blokování větrných elektráren na moři narazily na právní překážky.
Energetická transformace pokračuje v zrychlování i jinde – téměř ve všech koutech světa.
„V globálních diskusích se často opomíjí rychlost, s jakou dochází ke změnám,“ řekl Mohamed Adow, zakladatel a ředitel Power Shift Africa, think tanku zabývajícího se klimatem a energií se sídlem v Keni. „Náš kontinent dělá obrovský energetický skok,“ když přeskočil zavádění fosilních paliv a místo toho přechází přímo k využívání obnovitelných zdrojů, podobně jako když kontinent přeskočil zavádění pevných telefonních linek a místo toho přijal mobilní telefony.
„V mnoha zemích je obnovitelná energie klíčová pro jejich ekonomický rozvoj,“ řekl Adow.
V celé Africe přibylo v loňském roce ve 18 zemích více než 100 megawattů solární energie, což je nárůst oproti dvěma zemím v předchozím roce. Odhaduje se, že kontinent v loňském roce přidal 66,9 gigawattů obnovitelné kapacity a nejméně 10 zemí získává více než 90 % své elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Barbara Gradyová je novinářka a nezávislá spisovatelka, která se zaměřuje na udržitelnost, klimatickou krizi a to, co s ní můžeme dělat. Po odchodu do důchodu se vrátila k reportážní činnosti.
