Obnovitelné zdroje nám umožňují platit méně, ne dvakrát tolik

V poslední době se v debatách o energetice objevuje argument, že rychlé zavádění obnovitelných zdrojů nutně zdražuje elektřinu, protože je údajně třeba vybudovat „dva paralelní systémy“ výroby.[1] Jeden má fungovat při dostatku slunce a větru, druhý jako záloha pro období, kdy tyto zdroje nejsou k dispozici. Na první pohled působí tato úvaha logicky. Při bližším pohledu je však zavádějící.
Omyl dvojnásobných nákladů
Tento způsob uvažování vychází z toho, čemu lze říkat „omyl dvojnásobných nákladů“. Spočívá v tom, že se zaměňují jednorázové investiční náklady s celkovými náklady energetického systému v čase. Pozornost se soustředí téměř výhradně na to, kolik stojí výstavba nových zdrojů a infrastruktury, zatímco se přehlížejí provozní náklady, které systém generuje po desítky let.
Fosilní energetika není „jeden systém“. Je to systém, který vyžaduje nepřetržitý nákup paliva, jeho dopravu, zpracování a často i dovoz ze zahraničí. Tyto náklady se opakují každý rok a v součtu obvykle výrazně převyšují původní investice do elektráren. Obnovitelné zdroje mají naopak vysoké počáteční náklady, ale velmi nízké provozní náklady, protože palivo – slunce a vítr – je zdarma.
Záložní kapacity navíc nejsou žádnou novinkou, kterou by přinesly obnovitelné zdroje. Energetické soustavy je měly vždy: kvůli poruchám, výkyvům poptávky nebo odstávkám elektráren. Rozdíl je v tom, že v systému s vysokým podílem obnovitelných zdrojů se tyto zálohy používají méně často a po kratší dobu, což snižuje jejich celkové provozní náklady.
„Omyl dvojnásobných nákladů“ tedy vzniká tehdy, když se hodnotí pouze to, kolik stojí postavit nové zdroje, ale ignoruje se, kolik stojí energii dlouhodobě vyrábět. Jakmile se započítají náklady na palivo, dovozní závislost a cenovou volatilitu fosilních zdrojů, představa, že obnovitelné zdroje automaticky znamenají dražší systém, se rozpadá.
Názorný příklad z Británie
Abychom ilustrovali, v čem je tento způsob uvažování chybný, podívejme se na jednoduchý, stylizovaný příklad. Představme si, že dostaneme k dispozici velký pozemek a připojení k síti o výkonu 1 GW, které musíme zásobovat elektřinou po dobu 8 760 hodin ročně, a to po dobu 25 let. Naším úkolem je najít levný a spolehlivý způsob, jak toho dosáhnout. Scénu zasadíme do jižní části Spojeného království a vyloučíme místní uhlíkové daně, abychom se mohli soustředit čistěv oblasti ekonomiky a používají některé standardní předpoklady nákladů na technologie výroby elektřiny, převážně z britského DESNZ (podrobné předpoklady jsou uvedeny na konci článku).[2]
Jak uvidíme, 70 % této energie můžeme dodávat ze sluneční energie bez jakýchkoli dodatečných nákladů ve srovnání s provozem plynové elektrárny. Zajímavé je, že celkové náklady na nepřetržitý provoz plynové elektrárny o výkonu 1 GW jsou ve skutečnosti vyšší než náklady na vybudování kombinovaného systému o výkonu 1 GW z plynu, 6,5 GW ze sluneční energie a 12 GWh z akumulátorů.
Tento případ rozvedeme v tomto článku, ale pokud chcete přeskočit dopředu a sami si s tímto hypotetickým nastavením pohrát, můžete tak učinit pomocí tento jednoduchý webový nástroj.
Případ samotné plynové elektrárny
Začněme s výchozím bodem. Můžeme zvážit výstavbu plynové elektrárny o výkonu 1 GW, která by dodávala náš základní výkon 1 GW. Dostanete velmi nudný výsledek uvedený níže: 100% výroba plynu po celý rok. Celkové náklady tohoto řešení činí přibližně 76 GBP/MWh. Zapamatujte si toto číslo, protože se k němu později vrátíme jako k referenční hodnotě.
Všimněte si, že pouze 8 GBP/MWh je určeno na splácení investičních nákladů a zbývajících 68 GBP/MWh jde na provozní náklady – převážně na nákup plynu. Ty se nyní pokusíme snížit přidáním obnovitelných zdrojů energie.
Přidání solárních panelů
Přidejme tedy do mixu trochu solární energie. Předpokládejme, že vedle plynové elektrárny o výkonu 1 GW nainstalujeme další solární elektrárnu o výkonu 1 GW. Dostanete pak následující výsledek.
Na rozdíl od toho, co naznačuje omyl dvojnásobných nákladů, celkové náklady systému ve skutečnosti klesly když se solární energie přidala k plynu. V příkladu klesají náklady systému na přibližně 70 GBP/MWh. K tomuto snížení dochází, protože během denních hodin můžeme k výrobě elektřiny využívat bezplatné sluneční záření namísto drahého plynu. V důsledku toho klesá spotřeba plynu přibližně o 16 %. Jak je patrné ze tří grafů výroby energie v dolní části, letní měsíce jsou pro solární energii samozřejmě lepší než zimní měsíce.
Přidání dalších solárních panelů
Pokračujme v této logice a zdvojnásobme naši solární kapacitu na 2 GW. I když to znamená, že občas vyrobíme více solární energie, než potřebujeme, přebytek můžeme jednoduše vyhodit. Dostaneme následující výsledek. Protože neřešíme ukládání přebytků solární energie je systém levný a generuje nízkou cenu výsledné energie. A to i přes to, že přebytky enegie nevyužijeme, nevyrobíme, nebo zmaříme – 67 GPG / MWh
Je pozoruhodné, že i přes určité ztráty sluneční energie během špiček výroby dochází k dalšímu celkovému poklesu nákladů , což představuje další úsporu 3 GBP/MWh. Solární energie nyní tvoří více než čtvrtinu celkové výroby, přičemž celkové náklady systému jsou o 9 GBP/MWh nižší než při použití pouze plynu.
Jdeme ještě dál a předpokládejme, že se dramaticky rozrosteme a vedle naší plynové elektrárny o výkonu 1 GW nainstalujeme solární elektrárnu o výkonu 6 GW. Dostaneme pak následující výsledek.
V této konfiguraci pokrývá solární výroba téměř 40 % celkové spotřeby. Ačkoli náklady na systém vzrostly ve srovnání s předchozím případem 2 GW solární energie, nejsou vyšší než v původním scénáři založeném pouze na plynu, který činí 76 GBP/MWh.
Doplnění o bateriové úložiště
Je však třeba poznamenat, že jsme nyní vybudovali tolik solárních zařízení, že stále necháváme velkou část cenné energie nevyužité. Dokonce i v mnoha zimních dnech dochází k nadprodukci solární energie. Přidáním bateriových úložišť můžeme přebytečnou solární energii vyrobenou v poledne uložit pro pozdější večerní a noční použití. Přidáním bateriové kapacity 10 GWh navíc dosáhneme tohoto výsledku:
Jak vidíte, přidání baterií opět snížilo celkové náklady, a to na 74 £/MWh. Zároveň se tím dramaticky zvýšil podíl solární energie na 66 % – přibližně 38 % přímo ze slunce a dalších 28 % z energie uložené během dne. Plyn používáme pouze v některých zamračených nebo zimních dnech, kdy solární energie nestačí. Všimněte si, že v lednu jsou dva dny, kdy solární špička sotva pokrývá polední poptávku a je nutné použít záložní plyn. Naopak letní solární špičky jsou velmi vysoké a široké, což umožňuje pokrýt poptávku téměř výhradně ze solární energie a baterií.
Hledání optima je otázkou co je priorit
Hranice této simulace lze posouvat dále až k nalezení stavu minimální spotřeby plynu a podívejme se, kolik solární energie můžeme do systému dostat, aniž bychom překročili 76 GBP/MWh v případě 100% plynu. Pohráváním si s čísly zjistíme, že instalací 6,5 GW solární energie a 12 GWh bateriových úložišť vedle naší 1 GW plynové elektrárny můžeme dosáhnout následujícího výsledku:
Solární energie nyní představuje více než 70 % celkové výroby. Během léta pochází v podstatě veškerá elektřina ze solární energie. Tento systém stojí stejně jako v případě 100% plynu, tedy 76 GBP/MWh. Je pozoruhodné, že kombinace 1 GW plynu, 6,5 GW solární energie a 12 GWh akumulace v bateriích může dosáhnout stejných celkových nákladů na systém jako instalace pouze 1 GW plynu.
Tento výsledek se může zdát na první pohled nelogický, ale jak jsme již viděli, dává smysl, když vezmeme v úvahu, že v druhém případě se vyhýbáme významným provozním nákladům spojeným s plynem. Zemní plyn vyžaduje těžbu, přepravu – často z vzdálených míst – a zpracování, než se dostane do elektrárny. To také stojí spoustu peněz.
Jak se ukázalo, úspora těchto nákladů na GW plynu odpovídá 6,5 GW solární energie a 12 GWh bateriového úložiště ve Velké Británii.
Ve skutečnosti jde o docela konzervativní simulátor
Je dobré zopakovat, že veškerá tato analýza byla provedena pro Velká Británie, země známá svým nedostatkem slunečního svitu. Přidání levné větrné energie, která dobře doplňuje solární energii (často fouká vítr, když nesvítí slunce), by pravděpodobně ještě více snížilo náklady a vedlo k ještě většímu podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Na druhou stranu, solární energie a baterie samy o sobě již mohou v deštivém Anglii ekonomicky dosáhnout více než 70 %. To nás již dostává téměř k cíli, což je pozoruhodné.
O to více, když vezmeme v úvahu, že jsme se výše zabývali čistě tržní ekonomikou – před dotacemi a uhlíkovými daněmi. Přidání uhlíkových daní ještě více zvyšuje náklady na provoz plynových elektráren. Pokud je zahrneme, můžeme za stejnou cenu jako při provozu systému na 100 % plynu získat až 85–90 % solární energie.
Kalkulace obchodního případu také nezohledňuje riziko. To by optimální solární případ učinilo ještě atraktivnějším: ceny plynu by totiž určovaly pouze asi 27 % vašich vyrovnaných nákladů, zatímco u zařízení plně založeného na plynu by to bylo 89 %. Až se příště globální trhy s plynem zblázní – což, přiznejme si to, se pravděpodobně stane alespoň jednou během 25 let trvání tohoto projektu –, bude zařízení využívající solární energii a baterie mnohem lépe chráněno před cenovými šoky.
Hodnocení samozřejmě opomíjí širší ekonomické přínosy investic do solárních panelů a baterií – zejména skutečnost, že většina těchto investic směřuje do stavebnictví, z čehož těží především místní firmy. To je v ostrém kontrastu s platbami za dovážený plyn, kdy peníze opouštějí britskou ekonomiku a je nepravděpodobné, že se vrátí.
Existuje řada dalších důvodů, proč se domnívat, že reálné využití solární energie bude ještě atraktivnější.[3]A s postupem času by se situace dále zlepšovala, protože náklady na solární energii a baterie budou i nadále klesat. Podle prognóz DESNZ se očekává, že kapitálové náklady na solární energii v příštích deseti až dvaceti letech klesnou o dalších ~30–40 % a přiblíží se hodnotě 300 GBP/kW. Mezitím v Číně již nabídky na stacionární akumulátorové baterie klesly pod 70 GBP/kWh a tyto nízké ceny se nakonec dostanou i na západní trhy.[4]
Pokud provedeme nové výpočty s použitím těchto cen, optimalizovaný scénář využívající solární energii by stál pouze 57 GBP/MWh, což je o 25 % méně než v případě využívání výhradně zemního plynu. Abychom mohli část těchto budoucích výhod využít, můžeme se samozřejmě rozhodnout, že dnes nebudeme stavět vše najednou. Praktickým přístupem by bylo začít s několika gigawatty solární energie, postupně přidávat baterie, jak budou klesat jejich ceny, a poté pokračovat v rozšiřování obou, jak budou stále dostupnější. Tento postupný přechod je přesně tím, jak dnes transformujeme národní energetický systém – panel po panelu, baterie po baterii, fosilní paliva jsou nahrazována čistými a efektivními obnovitelnými zdroji.
Závěr
Tyto výpočty jasně ukazují, že argument dvojnásobných nákladů je mylný. Pokud stále máte pochybnosti, vyzkoušejte si to sami v náš online model. Tento omyl se zaměřuje na počáteční kapitálové náklady a přehlíží provozní úspory. Toto opomenutí zakrývá mimořádný vývoj: obnovitelné zdroje energie jsou nyní tak neuvěřitelně levné, že jejich celkové náklady (kapitálové plus provozní výdaje) nejsou jen nižší než výstavba a provoz nových zdrojů na fosilní paliva – jsou dokonce levnější než provozování již existujících zdrojů s fosilními palivy.
To znamená, že obnovitelné zdroje energie jsou ekonomicky výhodné již jen díky úsporám paliva, které přinášejí. I kdyby nikdy zcela nenahradily elektrárny na fosilní paliva, ale pouze snížily množství paliva, které tyto elektrárny spotřebovávají, stále by se vyplatily. Pouhé snížení spotřeby fosilních paliv během slunečných nebo větrných období – nebo když jsou k dispozici baterie nabité během těchto období – ušetří více peněz než celá investice do obnovitelných zdrojů energie. Takto se solární a větrná energie a baterie staly pozoruhodně levnými – a právě proto dnes vítězí po celém světě.
Předpoklady
Tato analýza vychází především z odhadů nákladů poskytnutých britskou vládou (DESNZ). DESNZ odhaduje kapitálové výdaje na solární energii ve Velké Británii na přibližně 450 GBP/kW a kapitálové výdaje na plynové elektrárny na přibližně 600–700 GBP/kW. Tyto odhady pro plynové elektrárny jsou však mírně navýšeny, aby odrážely nedávné příklady z USA, kde současné náklady na plynovou kapacitu mohou dosáhnout až 1 500 USD/kW (přibližně 1 150 GBP/kW). Aby analýza zůstala konzervativní, ale zároveň realistická, předpokládá nákup plynové elektrárny za přiměřenou cenu s účinností 45 % za přibližně 800 GBP/kW. U bateriových úložišť se předpokládají náklady ve výši 200 GBP/kWh.
Pevné náklady na provoz a údržbu (O&M), včetně pojištění, jsou zahrnuty následovně: 18 000 GBP na MW ročně pro plynové elektrárny, 8 000 GBP na MW ročně pro solární elektrárny a 6 000 GBP na MW ročně pro baterie. Výroba plynu zahrnuje také variabilní náklady na provoz a údržbu ve výši 4 GBP/MWh. Finanční předpoklady zahrnují vážené průměrné náklady na kapitál ve výši 7,5 % pro plynové elektrárny a 5 % pro solární a bateriové instalace. Pro solární výrobu se používá reprezentativní profil stejnosměrného proudu z jižní Anglie, získaný od Renewables.ninja, s typickým poměrem ořezávání střídače 1,2.
V současné době zůstávají ceny plynu ve Velké Británii vysoké, přibližně na úrovni 35 GBP/MWh. Ačkoli budoucí vývoj cen je vzhledem k volatilitě této komodity nejistý, lze v průběhu času očekávat určitý pokles. Tato analýza předpokládá průměrnou cenu plynu ve výši 28 GBP/MWh po celou dobu trvání projektu, což odráží očekávaný krátkodobý pokles (jak naznačuje trh s futures) a postupné dlouhodobé sbližování s nízkými úrovněmi před rokem 2020 ve výši 21 GBP/MWh. Je však docela pravděpodobné, že dojde k dalšímu prudkému nárůstu cen plynu, podobnému tomu, který jsme zaznamenali v posledních třech letech, což by zvýšilo průměrnou cenu na více než 30 GBP/MWh. Na této úrovni se další investice do solární energie a baterií stávají ještě atraktivnějšími.
Naše analýza předpokládá, že veškerou naši energetickou kapacitu za elektroměrem sdružíme do jednoho přenosového kabelu o výkonu 1 GW. Samozřejmě by se dalo uvažovat i o distribuovanějším řešení. Pokud připojíme solární energii k síti samostatně, můžeme konzervativně předpokládat dodatečné náklady na připojení k síti ve výši 100 GBP/kW pro solární energii. Zahrnutí této skutečnosti naše odpověď příliš nemění: stále by bylo konkurenceschopné dosáhnout 60–65 % výroby ze solární energie. Mírná diverzifikace lokalit může ve skutečnosti pomoci solárnímu profilu a vytlačit více plynu.
Pokud byste chtěli vidět, jak by se výsledky změnily při různých předpokladech, doporučuji vám vyzkoušet online model.
Poznámky:
Zdroj: Renewables allow us to pay less, not twice – What Kemi Badenoch, and many others, get wrong about renewables, Daan Walter, The Electrotech Revolution