Obrázky generované AI ztratily v USA ochranu autorských práv

Americký úřad pro autorská práva v úterý prohlásil , že obrázkům vytvořeným pomocí generátoru obrázků umělé inteligence Midjourney pro komiks Zarya of the Dawn by neměla být poskytnuta autorskoprávní ochrana a autorskoprávní ochrana obrázků bude zrušena.

V dopise autorovu právnímu zástupci Kris Kashtanovové úřad uvádí „neúplné informace“ v původní registraci autorských práv jako důvod, proč hodlá původní registraci zrušit a vydat novou bez ochrany obrázků vytvořených umělou inteligencí. Místo toho se nová registrace bude vztahovat pouze na text díla a uspořádání obrázků a textu. Kaštanová původně nezveřejnila, že obrázky byly vytvořeny modelem umělé inteligence.

„Došli jsme k závěru, že paní Kashtanová je autorkou textu díla a výběru, koordinace a uspořádání písemných a obrazových prvků díla,“ píše se v dopise o autorských právech. „Toto autorství je chráněno autorským právem. Jak je však uvedeno níže, obrázky v Díle, které byly vytvořeny technologií Midjourney, nejsou výsledkem lidského autorství.“

V září loňského roku Kaštanová v článku, který se poprvé objevil na serveru Ars Technica, veřejně oznámila, že dílo Zarya of the Dawn , které obsahuje komiksové ilustrace generované z podnětů pomocí procesu latentní difúze umělé inteligence, získalo registraci autorských práv. V té době jsme to považovali za precedens pro registraci uměleckých děl vytvořených tzv. latentní difuzí.

Jak však vysvětluje dopis, poté, co se Úřad pro autorská práva dozvěděl, že dílo obsahuje obrázky generované umělou inteligencí, vydal v říjnu oznámení Kashtanové, v němž uvedl, že hodlá registraci zrušit, pokud neposkytne dodatečné informace prokazující, proč by registrace neměla být zrušena. Právní zástupce Kaštanové na dopis v listopadu reagoval argumentem, že Kaštanová je autorkou všech aspektů díla, přičemž Midjourney slouží pouze jako pomocný nástroj.

Tento argument nebyl pro Úřad pro autorská práva dost dobrý a podrobně popsal, proč by podle něj uměleckým dílům vytvořeným umělou inteligencí neměla být poskytnuta autorskoprávní ochrana. V klíčovém úryvku uvedeném níže úřad zdůrazňuje strojový původ obrázků:

Na základě předloženého spisu dospěl úřad k závěru, že obrázky vygenerované aplikací Midjourney obsažené v díle nejsou původními autorskými díly chráněnými autorským právem. Viz COMPENDIUM (THIRD ) § 313.2 (vysvětlující, že „Úřad nezaregistruje díla vytvořená strojem nebo pouhým mechanickým procesem, který funguje náhodně nebo automaticky bez jakéhokoli tvůrčího vstupu nebo zásahu lidského autora“). Ačkoli autorka tvrdí, že „řídila“ strukturu a obsah každého obrázku, proces popsaný v dopise Kashtanové jasně ukazuje, že to byla společnost Midjourney – nikoli Kashtanová – kdo vytvořil „tradiční autorské prvky“ na obrázcích.

Dopis poskytuje další analogie, které umožňují pochopit, proč se Úřad pro autorská práva domnívá, že Kashtanova není autorem obrázků, včetně myšlenky najmutí člověka, který by vytvořil obrázky pomocí popisů a provedl textové vyhledávání obrázků na internetu. Celková argumentace v dopise může sloužit jako důležitý právní precedens pro budoucí pokusy o autorská práva k obrázkům vytvořeným umělou inteligencí.

V příspěvku na Instagramu Kaštanová na dopis reagovala tak, že jej zarámovala jako celkové vítězství umělců vytvořených umělou inteligencí. Podle ní je rozhodnutí „skvělou zprávou“ v tom smyslu, že chrání příběh komiksu a uspořádání obrázků, což „pokrývá spoustu využití pro lidi z umělecké komunity AI“.

K otázce ztráty autorskoprávní ochrany jednotlivých obrázků však Kaštanová říká, že boj nevzdává: Jeden aspekt rozhodnutí mě zklamal. Úřad pro autorská práva nesouhlasil s uznáním mých autorských práv k jednotlivým obrázkům. Myslím, že nerozuměli některým technologiím, takže to vedlo k nesprávnému rozhodnutí. Zásadní je pochopit, že výstup generativního modelu umělé inteligence je přímo závislý na tvůrčím vstupu umělce a není náhodný. Moji právníci zkoumají naše možnosti, jak Úřadu pro autorská práva dále vysvětlit, jak jsou jednotlivé obrázky vytvořené nástrojem Midjourney [přímým] vyjádřením mé kreativity, a tudíž jsou chráněny autorským právem.

Navzdory dřívějším precedentům, kdy se algoritmicky generovaným uměleckým dílům dostalo autorskoprávní ochrany, toto rozhodnutí znamená, že obrazy generované umělou inteligencí bez prvků vytvořených člověkem nemohou být v současné době ve Spojených státech chráněny autorským právem. Rozhodnutí Úřadu pro autorská práva v této věci bude pravděpodobně platit, pokud nebude v budoucnu napadeno u soudu, revidováno zákonem nebo znovu přezkoumáno.

Je možné, že toto rozhodnutí bude nakonec přehodnoceno v důsledku kulturního posunu ve vnímání umění vytvořeného umělou inteligencí, což může v příštím desetiletí umožnit nový výklad ze strany různých členů amerického úřadu pro autorská práva. Prozatím jsou umělecká díla poháněná umělou inteligencí stále novou a málo pochopenou technologií, ale nakonec se mohou stát standardním způsobem vzniku výtvarného umění. Neumožnění ochrany autorských práv by potenciálně znemožnilo její využití velkými a mocnými mediálními konglomeráty v budoucnu. Příběh umělé inteligence a autorských práv tedy ještě není u konce.

