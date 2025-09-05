Od hracích kostek z ovčích kloubů k virtuální realitě

Obsah
Hry jako World of Warcraft dávají hráčům možnost zachránit svět a motivují je k osvojení si návyků hrdinů. Co kdyby bylo možné tuto sílu hráčů využít k řešení reálných problémů? Herní designérka Jane McGonigalová, která vytváří online hry již více než deset let, tvrdí, že to jde, a vysvětluje, jak na to. Jejím cílem je, aby bylo zachraňování světa v reálném životě stejně snadné jako v online hrách. Má k tomu plán: přesvědčit více lidí, aby trávili čas hraním lepších a rozsáhlejších her.
V současné době tráví lidé hraním online her tři miliardy hodin týdně. Mnozí mohou namítnout, že jde o příliš velké množství času, když je třeba řešit naléhavé problémy skutečného světa. Výzkum ale ukazuje, že opak je pravdou. Tři miliardy hodin týdně nestačí ani zdaleka k vyřešení největších výzev lidstva.
Má-li lidstvo na této planetě v příštím století zlepšit šance na přežití, je podle McGonigalové nutné podstatně více hrát. Vypočítala, že je třeba 21 miliard hodin hraní her týdně. Tento údaj působí protiintuivně, proto jej zdůrazňuje: pokud mají být vyřešeny problémy jako hlad, chudoba, klimatické změny, konflikty či obezita, je nutné, aby se do konce příštího desetiletí hrálo alespoň 21 miliard hodin týdně.
Poučení z historie – jak hry pomohly přežít
Než jsme měli úžasné herní ovladače, měli jsme ovčí klouby. Z nich vzniklo první herní vybavení navržené lidmi – v době před několika tisíci lety – a tehdy vznikly hrací kostky. Ty starodávné se skutečně vyráběli z ovčích kolen. Pokud znáte dílo starověkého řeckého historika Herodota, možná znáte tuto historii, která vypráví o tom, kdo vynalezl hry a proč.
Herodotus napsal, že hry, zejména kostkové hry, byly vynalezeny v království Lýdie v době hladomoru. Hladomor byl prý tak velký, že král Lydie se rozhodl, že je třeba udělat něco šíleného. Lidé trpěli a bojovali o přežití. Byla to extrémní situace, která vyžadovala extrémní řešení. Podle Herodota tedy vynalezli kostkové hry a zavedli v celém království pravidlo: jeden den všichni jedli a pracovali a druhý den všichni hráli hry.
A protože hry jsou tak poutavé a vtahují nás do tak uspokojivé a blažené produktivity, byli tak pohrouženi do hraní kostek, že ignorovali fakt, že nemají co jíst. Podle Herodota tak strávili 18 let, přežili hladomor tím, že jeden den jedli a druhý den hráli hry bez jídla.
Když se ani po 18 letech hladomor nezmenšil, a tak král rozhodl, že se odehraje poslední hra v kostky. Rozdělili celé království na poloviny. Odehráli jednu hru v kostky a vítězové se mohli vydat na epické dobrodružství. Opustili Lydii a vydali se hledat nové místo k životu, přičemž zanechali jen tolik lidí, aby přežili z dostupných zdrojů, a doufali, že svou civilizaci přenesou někam jinam, kde se jim bude dařit. Zní to šíleně, že?
Utěk do her
Je možné, že přesně tak používáme hry dnes. Používáme hry, abychom unikli utrpení reálného světa – používáme hry, abychom unikli všemu, co je v reálném prostředí rozbité, všemu, co nás v reálném životě neuspokojuje. Z her dostáváme to, co potřebujeme. Ale tím to nemusí končit a to je opravdu vzrušující.
Nedávno však DNA důkazy prokázaly, že Etruskové, kteří později založili Římskou říši, mají stejnou DNA jako staří Lydijci. Vědci se díky tomu přiklonili k názoru, že Herodotův šílený příběh ve skutečnosti je nejspíš pravdivý. Geologové navíc našli důkazy o globálním ochlazení, které trvalo téměř 20 let a mohlo hladomor vysvětlit. Tento příběh tedy může být pravdivý. Možná skutečně zachránili svou kulturu tím, že hráli hry a to jim pomohlo překonat psychické i fyzické utrpení způsobené hladem. Utekli do her na dlouhých 18 let.
Výraz epického vítězství
Důvod, proč jsou hry tak důležité, vystihuje série fotografií Phillipa Toledana. Zachytil typické emoce hráčů: naléhavost, trochu strachu, ale zároveň intenzivní soustředění a hluboké zaměření na řešení složitého problému. Zkušenější hráči si všimnou i nuancí: vrásky kolem očí a úst jako znak optimismu či zvednuté obočí vyjadřující překvapení. Tento výraz ukazuje hráče na pokraji „epického vítězství“ – výsledku, který je mimořádně pozitivní a překračuje očekávání.
Epické vítězství je okamžik, kdy člověk objeví schopnosti, o kterých ani nevěděl, že je má. A právě tento výraz by měl být vidět na tvářích lidí po celém světě, kteří se snaží překonat překážky příštího století. Bohužel v běžném životě se častěji objevuje opačný výraz – „nejsem dobrý v životě“. Mnoho hráčů má pocit, že v reálném světě nejsou tak úspěšní jako ve hrách. Tento problém vychází z rozdílu v motivaci, smyslu a spolupráci, které hry dokážou přirozeně poskytnout.
Co hry umožňují
Hry poskytují ideální prostředí pro řešení složitých úkolů. Hráčům nabízejí mise, které přesně odpovídají jejich aktuálním schopnostem – nikdy ne příliš snadné, ale ani nemožné. Vždy existuje pocit, že úspěch je možný, i když třeba s vynaložením značného úsilí.
Důležitou roli hraje i spolupráce. Ve světě her jsou tisíce lidí připravených pomoci, sdílet úkoly a usilovat o společný cíl. Reálný život takovou připravenost spolupracovat často nenabízí. Ve hrách navíc hráči získávají nepřetržitou zpětnou vazbu – body zkušeností, vyšší úrovně či nové schopnosti.
Realita takovou okamžitou odměnu většinou neposkytuje. Hráč například nedostane „+1“ za odvahu či nápady po přednášce, i když by to motivovalo. Tento rozdíl způsobuje, že herní světy působí uspokojivěji než realita.
Výsledkem je, že lidé tráví v těchto virtuálních prostředích obrovské množství času. Hráči World of Warcraft strávili celkem 5,93 milionu let řešením problémů fiktivního světa Azerothu. Tento údaj působí ohromně, ale v kontextu lidské evoluce jde o fascinující fakt – právě tak dlouho uběhlo od doby, kdy se první primáti postavili na dvě nohy.
Hry jako paralelní vzdělávání
Statistiky ukazují, že průměrný mladý člověk v herní kultuře stráví do 21 let věku 10 000 hodin hraním online her. To je přibližně stejné množství času, jaké stráví ve škole mezi pátou třídou a maturitou. Hry se tak stávají paralelní vzdělávací dráhou.
Podle teorie Malcolma Gladwella je 10 000 hodin věnovaných intenzivnímu tréninku cestou k mistrovství. Znamená to, že celá generace mladých lidí se stává virtuózy – tentokrát v hraní her.
Otázkou zůstává, v čem přesně spočívají jejich schopnosti. Pokud by se je podařilo využít, představovalo by to bezprecedentní lidský zdroj. Dnes hraje alespoň hodinu denně půl miliardy lidí, během příštího desetiletí se očekává nárůst na 1,5 miliardy.
Jane McGonigalová identifikovala čtyři hlavní oblasti, ve kterých se hráči stávají virtuózy: naléhavý optimismus, schopnost vytvářet pevné sociální vazby, „blažená produktivita“ a epický význam. Tyto dovednosti dokazují, že hry mohou mít hluboký dopad i mimo virtuální prostředí.
Hry jako řešení zvládání krizí
Ekonom Edward Castronova popsal fenomén masového odchodu do virtuálních světů. Podle něj to dává racionální smysl: v hrách mohou lidé dosahovat větších úspěchů, budovat silnější vztahy a získávat lepší zpětnou vazbu než v reálném světě. Jeho práce o tom, proč lidé investují tolik času, energie a peněz do online světů, je brilantní. Zabývá se tím a říká: „Jsme svědky ničeho menšího než masového exodu do virtuálních světů a online herních prostředí.“ Je ekonom, takže je dost možná racionální, když říká – že to dává perfektní smysl, protože hráči mohou v online světech dosáhnout více než v reálném životě.
V hrách mohou mít silnější sociální vztahy než v reálném životě, dostávají lepší zpětnou vazbu a cítí se více odměněni než v reálném životě. Říká tedy, že prozatím dává naprostý smysl, že hráči tráví více času ve virtuálních světech než v reálném světě. Souhlasím, že to je prozatím racionální. Ale v žádném případě to není optimální situace.
McGonigalová však upozorňuje, že to není optimální situace. Reálný svět by měl fungovat více jako hra – s jasnými cíli, spoluprací, smysluplnými úkoly a odměnami. Moderní hry mohou plnit řadu funkcí. Hráči mohou trénovat strategie přežití, spolupráci a odolnost v krizových scénářích. Už dnes vznikají hry, které simulují například nedostatek ropy, globální hrozby nebo sociální inovace.
Takové projekty ukazují, že hraní se může stát prostředkem nejen k úniku od reality, ale i k řešení reálných problémů. Hráči se tak učí, jak zvládat krize a jak přispět k přijatelné budoucnosti.
Výzva do budoucna
McGonigalová věří, že hry jsou mocnou platformou pro změnu. Nabízejí super schopnosti – od naléhavého optimismu přes budování sociálních vazeb až po schopnost čelit velkým výzvám. Pokud se podaří tyto schopnosti využít v reálném světě, mohou lidé společně čelit problémům dalšího století.
Hry, které mají smysl, mohou pomoci lidstvu přežít a prosperovat. Jde o výzvu, která stojí před celou generací. Stejně jako hráči dokážou dosáhnout epických vítězství ve virtuálních světech, mohou to dokázat i v realitě.
Jane McGonigal je herní designérka a ředitelka výzkumu a vývoje her v organizaci Institute for the Future. Specializuje se na vytváření simulací těžko představitelných scénářů, které lidem pomáhají rozvíjet strategické a kreativní dovednosti. Je autorkou bestsellerů Reality is Broken, SuperBetter a Imaginable.
