Odmítání Green Dealu a jeho dopad na klimatický vývoj

Ze Zelené dohody (Green Deal) není třeba šílet jako kočky vyděšené zelenou okurkou. Tento článek ukazuje, že klimatické změny jsou nezvratné a vyžadují opatření. Investice do obnovitelných zdrojů, snížení spotřeby energií a přizpůsobení se novým podmínkám pomáhají minimalizovat škody. Vhodně aplikovaný Green Deal nepředstavuje hrozbu chudoby, ale naopak nabízí cestu k ekonomickému růstu a zlepšení životní úrovně obyvatel a v době nejisté budoucnosti. Realita se nebude ptát komu jste hodili hlas a proč, ale surově každého prověří podle přísloví až se zima zeptá, cos dělal v létě. Takže si vyndejte hlavy z písku a nenechte se zmást pohodlnou pštrosí politikou. Na ní totiž vydělají jíní, a vy to rozhodně nebudete.

Zaznamenané trendy v pojistných událostech způsobených živlem

Klimatické změny se projevují na mnoha úrovních. Pojišťovny pozorují prudký nárůst událostí způsobených živly. Data ukazují, že počet pojistných událostí vzrostl více než o 150 % od 80. let. V roce 2022 zaznamenaly některé země až trojnásobný nárůst škod. Mezinárodní studie od Swiss Re uvádějí, že finanční ztráty byly o 200 % vyšší než před třemi desetiletími. Allianz hlásí podobný trend v Evropě.

Otázka nestojí zda „gryndýl“ ano – ne, ale „Kolikrát si můžeme dovolit nechat vyplavit Opavu, než se celá společnost zkolabuje?“

Každý rok se objevují extrémní srážky, hurikány a lesní požáry. Statistiky potvrzují nárůst počtu událostí i jejich intenzity. Údaje ze Spojených států ukazují, že škody způsobené hurikány dosáhly v posledním desetiletí 40 miliard dolarů. Regionální rozdíly přitom ukazují, že některé oblasti jsou zranitelnější. Příčiny spojují rostoucí teplotu moře a častější extrémní výkyvy počasí. Každý den se shromažďují nové důkazy o vlivu změn klimatu. Pojišťovací společnosti proto zvyšují rezervy na krytí škod, v horším případě odmítají ručit v některých rizikových oblastech. Častější pojistné události vedou k zvýšení pojistného, takže si někteří již nemohou dovolit. Otázka nestojí zda „gryndýl“ ano – ne, ale „Kolikrát si můžeme dovolit nechat vyplavit Opavu, než se celá společnost zkolabuje?“



Většina ekonomických analýz potvrzuje nutnost reagovat na tuto situaci. Data z Evropy a Asie demonstrují podobné trendy. Nejde o náhodné jevy, ale o dlouhodobou proměnu. Pojišťovny a hlavně banky investují do analýz a modelování budoucích událostí, neboť vědí, že finanční ztráty ovlivňují ekonomiky států i regionů. Nejde tedy o žádnou progresivně-levicovou ideologi, jak se veřejnosti snaží namluvit pesudoekonmové. Naopak, veřejnost i odborníci sledují statistiky s rostoucím zájmem. Pojišťovny informují o nárůstu rizik a doporučují prevenci. Tyto trendy ovlivňují i ceny pojistek. Investice do infrastruktury se stávají prioritou. Data jasně potvrzují, že klimatické změny mají měřitelný dopad.

Každá nová studie podtrhuje naléhavost opatření. Zaznamenané údaje nemohou zůstat bez odezvy. Informace o škodách pomáhají připravit se na budoucnost. Odborníci i pojišťovny volají po rychlých a účinných opatřeních. Tato data zůstávají nezpochybnitelným důkazem změn. Trendy se budou dále vyvíjet, pokud nezasáhneme. Každý rok přináší nové statistiky, které potvrzují nutnost změn. Opatření na ochranu majetku se stávají nezbytností.

Klimatické změny pokračují nezávisle na politických rozhodnutích

Mnozí se staví skepticky k Green Dealu. Někteří tvrdí, že odmítání opatření může mít pozitivní dopad. Skutečnost se liší. Klimatické změny pokračují nezávisle na politických rozhodnutích a data potvrzují, že emise skleníkových plynů rostou. Ekonomiky některých zemí staví na tradičních energetických zdrojích, protože pokračování spalování fosilních paliv je pro firmy výhodné. Škody, pokud nedopadnou přímo na ně, jsou randomizované, rozptýlené náhodně a zaplatí je někdo druhý. Studie ukazují, že globální teploty se zvyšují. Každoročně se uvolní miliony tun CO₂. Nejde o diskusi, ale o fakta. Green Deal nabízí alternativu k tomuto trendu.

Odmítání navrhovaných opatření nevrátí čas zpět. Pojišťovací údaje dokazují, že škody způsobené živly neustále rostou. Politici, kteří odmítají Green Deal, ztrácejí příležitost ke změně. Aktivní investice do obnovitelných zdrojů snižují závislost na fosilních palivech. Přechod na čistou energii má dlouhodobý pozitivní efekt. Podle nedávných analýz může tento přechod snížit náklady na pojistné události. Odborníci potvrzují, že klimatické změny jsou nevratné. Emise se zvyšují, ať se přijmou jakákoliv opatření. Každý rok se zkracuje doba, kdy lze přírodní katastrofy předvídat. Ekonomiky trpí následky nečekaných škod.

Investice do Green Dealu mohou pomoci tyto škody omezit. Neexistuje žádný důkaz, že odmítání Green Dealu pomůže zmírnit škody a ekonomické ztráty. Každý rok se mění povaha živelných událostí. Data z pojišťovacích statistik ukazují trvalý nárůst škod. Investice do obnovitelných zdrojů energie se jeví jako jediná cesta vpřed. Ekonomiky, které odmítají změnu, riskují ještě vyšší škody. Odborníci zdůrazňují, že opatření nelze odkládat. Nejde jen komplexní opatření, které vyžadují politická rozhodnutí. Jde o všestranné „ucpání děr“ kterými dnes odtékají peníze – ztráty, nefektivita, plýtvání, dovozy nahraditelných surovin – to vše vyhovuje těm, který nejde o peněženky voličů. Avšak realita klimatu pokračuje.

Jak se můžeme připravit na pokračující klimatické změny

Lidé se musí připravit na budoucnost. Každý jednotlivec může podniknout kroky ke snížení rizik. Obnova přírodních zdrojů hraje klíčovou roli. Místní samosprávy mohou a mají prověřovat stav infrastruktury. A investovat její odolnosti. Nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci a doufat, že vše ustojíme se založenými rukama. Kdysi dávno, když ještě nikdo neřešil klima, jsem pročítal příbalový leták satelitní antény, který obsahoval ujištění, že talíř a jeho úchyt odolá větru 200km/hod. Výrobce cílil na trh, kde se pravidelně vyskytují hurikány a prostě nebylo v jeho zájmu prodávat nějaký PRC-šmejd, který s první poryvem větru odletí a napáchá tragické škody. Nejvyšší rychlost větru v České republice byla naměřena na Sněžce 23. února 2020. Vítr dosáhl rychlosti 223 km/h.



Moderní technologie pomáhají monitorovat nebezpečné jevy. Pojistné společnosti spolupracují s odborníky na prognózách škod. Nejde o žádnou zelenou ideologii. Jde o peníze. Informace o škodách se využívají k lepší přípravě. Odborníci doporučují investovat do zelené energetiky, domácnostem radí snížit spotřebu energie. Vládní programy podporují řešení, které nezvyšují a nepřispívají k prohlubování klimatických škod. Můžeme jim klidně říkat „ekologická“ řešení. Opět to nemá s ideologií nic společného, protože občané zužovaní klimatickými jevy jednoduše stát neuživí. Investice do modernizace pomáhají zmírnit škody. Komunity se učí, jak zvládat extrémní počasí. Lokální iniciativy podporují výsadbu stromů a obnovu lesů. Vzdělávání občanů o klimatických změnách zvyšuje bezpečnost. Plány obnovy jsou vypracovávány s ohledem na přírodní katastrofy.

Data z předchozích let ukazují, že připravenost snižuje následné škody. Každý krok se počítá, pokud jde o ochranu života a majetku. Přizpůsobení se novým podmínkám je nutností. Investice do infrastruktury se vyplácejí – ekonomiky se mohou lépe vyrovnat s následky přírodních katastrof. Společnosti, které ignorují rizika, čelí vyšším nákladům. Naproti tomu připravenost a aktivní přístup jsou naší nejlepší ochranou pro každého jednotlivce jednotlivec. Naše budoucnost závisí na dnešních rozhodnutích, klimatické změny pokračují, a proto se musíme přizpůsobit.

Snížení spotřeby energií a zdravý životní styl

Snížení spotřeby energií je výhodné zejména pro vaše finance. Nižší účty za energie uvolní prostředky na jiné účely. Ušetřené peníze můžete investovat do lepšího a zdravějšího životního stylu. Peníze ušetřené za energie vám umožní věnovat se sportu, kvalitní stravě a odpočinku. Toto tvrzení se opírá o ekonomické analýzy, které ukazují, že snížení spotřeby energie vede k reálným finančním úsporám.

Nižší spotřeba energie obvykle znamená menší spalování fosilních paliv, což vede ke snížení emisí CO₂ a metanu. Ušetřené prostředky tak můžete reinvestovat do opatření, která podporují udržitelný životní styl – například pořízení energeticky úsporných spotřebičů nebo investice do obnovitelných zdrojů. Takový přístup nepůsobí v rozporu s bojem proti klimatickým změnám. Naopak, podporuje jak snížení emisí, tak zlepšení finanční situace a zdraví. Investice do lepšího životního stylu mohou vést k lepší kvalitě stravy, pravidelnému pohybu a celkové prevenci nemocí, což má pozitivní dopad na veřejné zdraví a životní prostředí.

Strašení „gryndýlem“ – populistická ideologie

Správně implementovaný Green Deal přináší dlouhodobé ekonomické výhody a podporuje budoucí prosperitu. Investice energeticky úsporných technologií vedou ke snížení nákladů na energie, což posiluje konkurenceschopnost podniků a zvyšuje úspory domácností. Například modernizace průmyslu směrem k nízkouhlíkovým technologiím může zvýšit efektivitu výroby a snížit provozní náklady. Jistěže to firmy bude stát peníze, ale jsou to investice do vlastního majetku, pomáhají snížit daně a zároveň mění cash-flow. Namísto nákupu fosilních paliv dnes můžete využívat solární elektřinu, investuje do panelů (váš majetek) a osvobozuje se od cenových excesů vyděšených trhů a přestáváte být obětí geopolitckého vydírání. I o tom je a převážně o tom je Green Deal.

Green Deal také podporuje inovace a vznik nových pracovních míst v perspektivních odvětvích, jako jsou obnovitelné zdroje energie, udržitelné zemědělství či ekologická doprava. Tím přispívá k ekonomickému růstu a zvyšuje kvalitu života obyvatel. Někteří kritici vyjadřují obavy, že náklady spojené s implementací Green Dealu by mohly vést k energetické chudobě. Je však důležité si uvědomit, že současná závislost na fosilních palivech také přináší rizika spojená s kolísáním cen energií a geopolitickými nejistotami. Přechod na obnovitelné zdroje energie může tato rizika snížit a zajistit stabilnější a dostupnější dodávky energie pro všechny.

Navíc, investice do energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů mohou vést k dlouhodobým úsporám pro domácnosti, což pomáhá předcházet energetické chudobě. Nejde jen o zateplení budov a instalace solárních panelů či tepelných čerpadel. Každá koruna se počítá a každá maličkost pomůže snížit náklady na vytápění a elektřinu. Celkově lze říci, že vhodně aplikovaný Green Deal nepředstavuje hrozbu chudoby, ale naopak nabízí cestu k udržitelnému ekonomickému růstu a zlepšení životní úrovně obyvatel.

Když se cítíte špatně, stačí se podívat na kočky

V podstatě nezáleží na tom zda patříte do skupiny „Ty už víš že je pozdě, že věci jsou moc rozjetý“ nebo ke skupině „Musíme klimatickou změnu zastavit“. V obou případech, obě skupiny, ať už se připravují na následky nebo se jim teprve snaží zabránit, dojdou ke podobným opatřením. Protože, nemáme nic lepšího!

Když se cítíte špatně, stačí se podívat na kočky – Charles Bukowski.

Kočky neztrácejí čas litováním nebo obsedantním přemýšlením o věcech. Přijímají svět takový, jaký je, jen s uspokojením základních potřeb. Umí být klidné a soustředěné. Když je pozorujeme, inspirujeme se k tomu, abychom jejich klid napodobili. Jen to nedělejte o půlnoci, kdy lezou po zdech. Zato bojovníci proti Green Dealu všem připomínají panikařící vystrašené kočky, kterým kdosi za záda položil zelenou okurku. A chytil je hysterák! :)