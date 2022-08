Opičí neštovice: Fakta o tom, jak se jimi nakazit.

Epidemie opičích neštovic se v USA rychle rozrůstá. Ještě na začátku července bylo v zemi zaznamenáno jen asi 500 případů. Nyní se jejich počet vyšplhal na více než 7 000 případů. Ve čtvrtek Bidenova administrativa vyhlásila stav ohrožení veřejného zdraví, protože k omezení šíření viru jsou zapotřebí agresivnější opatření, uvedli federální úředníci. S nárůstem epidemie vzrostl i zmatek ohledně viru, způsobu jeho šíření a toho, kdo je v současné době vystaven vysokému riziku nákazy. Můžete se nakazit například v přeplněném autobuse nebo letadle? Při zkoušení oblečení v obchodě? Na záchodě? Jsou všichni stejně ohroženi? Kolem těchto otázek vzniklo několik mýtů a mylných představ. A existuje mnoho protichůdných informací a návodů. Jsme zde, abychom vyvrátili několik těchto mýtů – a vysvětlili některé nedávné údaje o této epidemii, které začínají vytvářet jasnější obrázek o tom, kdo vakcínu právě teď naléhavě potřebuje a kdo ne.

Otázka 1: Je správné považovat opičí neštovice za pohlavně přenosnou nemoc?

Ano.

Pohlavní styk není jediným způsobem, jak se přenáší (o dalších způsobech si povíme níže). Více důkazů však naznačuje, že během této epidemie se virus šíří především těsným fyzickým kontaktem při sexu – zejména při pohlavním styku mezi lidmi, kteří mají anální sex.

„V tuto chvíli je asi 98 % případů opičích neštovic mezi queer a gay lidmi a našimi sexuálními sítěmi. To samozřejmě zahrnuje i trans a nebinární lidi,“ říká Joseph Osmundson, biolog z Newyorské univerzity, který se identifikuje jako queer a pomáhá vést úsilí o zastavení epidemie.

Sexuální kontakt není jediným způsobem šíření opičích neštovic, upozorňuje lékařka Susan McLellanová z University of Texas Medical Branch v texaském Galvestonu. Souhlasí však s Osmundsonem: v současné epidemii je to zatím zdaleka nejpravděpodobnější způsob.

„Epidemiologické údaje o epidemii v západní Evropě a ve Spojených státech to jasně ukazují,“ říká. „Nezjišťujeme mnoho případů u dětí a jedinců, kteří nejsou sexuálně aktivní. Zjišťujeme případy převážně u jedinců ze sítí s velkým počtem sexuálních styků.“

V jedné studii, publikované v časopise New England Journal of Medicine, analyzovali vědci z londýnské univerzity Queen Mary záznamy o přibližně 500 případech opičích neštovic v 16 zemích během této epidemie. V 95 % případů se osoba s největší pravděpodobností nakazila virem při pohlavním styku. A více než 70 % osob mělo léze na genitáliích nebo v okolí genitálií či konečníku. Léze v těchto místech naznačují kontakt v této oblasti a šíření prostřednictvím pohlavního styku.

Tento týden předložila Světová zdravotnická organizace údaje s podobným trendem. Ve studii více než 3 900 osob nakažených opičími neštovicemi agentura zjistila, že přibližně 90 % z nich se nakazilo pohlavním stykem.

A když pochopíte, jak se nemoc šíří, dává sexuální přenos smysl. Opičí neštovice způsobují léze na kůži nebo sliznicích – to je vlhká výstelka uvnitř tělních dutin, jako jsou ústa, nos a konečník. Tyto léze jsou naplněny infekčním virem. Když se léze otřou o kůži nebo sliznice jiné osoby, může dojít k přenosu viru, zejména pokud je neinfikovaná kůže poškozena nebo porušena.

Sexuální styk je tak účinným způsobem přenosu opičích neštovic, říká McLellan: „Protože se kůže hodně tře o sebe. A často je to kůže s vlasovými folikuly, které jsou také vstupní cestou pro virus.“

Nyní stále není známo, zda se virus šíří přímo prostřednictvím spermatu. Přibývá však důkazů, že tato cesta je pravděpodobná. Vědci z Itálie a Španělska našli virus opičích neštovic ve spermatu nakažených lidí. A v další studii, publikované v úterý v časopise The Lancet Infectious Diseases, vědci prokázali, že virus opičích neštovic ze spermatu může infikovat lidské buňky.

Ale – a to je klíčový bod – opičí neštovice se nešíří pouze při pohlavním styku. Mohou se šířit i několika dalšími cestami (o tom více v dalších částech tohoto článku). Nejde tedy jen o pohlavně přenosnou chorobu. Je to víc než to, upozornil ve středu na Twitteru doktor Jay Varma.

„Dnes jsem to slyšel dvakrát na veřejných akcích: Varma, který je epidemiologem na Weill Cornell Medicine, napsal: „Musíme bojovat proti dezinformaci, že #opičí neštovice jsou pohlavně přenosná nemoc. „Tohle není dezinformace. K propuknutí této epidemie téměř jistě přispívá sexuální přenos. Dezinformací je tvrzení, že přenos je výlučně sexuální, nebo že se týká výlučně gayů.“



Otázka 2: Na Twitteru a TikToku i v běžné konverzaci slýchám o lidech, kteří se obávají, že se opičími neštovicemi nakazí při podání ruky nebo dokonce při dotyku na hudebním festivalu či v autobuse. Nebo dokonce ze sedadla v letadle. Jaké je riziko, že se tímto způsobem nakazíte opičími neštovicemi?

V této oblasti dochází k mnoha nejasnostem. Ano, opičí neštovice se mohou přenášet i nepohlavní cestou. Existují příklady, kdy se lidé nakazí virem při kontaktu tváří v tvář nebo dotykem kontaminovaného povrchu. Údaje z této epidemie však ukazují, že tyto způsoby přenosu jsou ve veřejném prostředí velmi vzácné, a pokud k nim dojde, stane se tak s největší pravděpodobností, když žijete s nakaženou osobou, říká doktorka Susan McLellanová.

„Během této epidemie se pravděpodobně vyskytne alespoň jeden náhodný případ, kdy se někdo nakazí v autobuse. Ale víte, to bude hluboce vzácné, pravděpodobně méně pravděpodobné než to, že vás ten autobus srazí,“ říká. „Kdyby se opičí neštovice snadno přenášely v metru, v autobusech, pozorovali bychom je mezi zcela jinou populací než téměř čistě mezi populací, kde k přenosu dochází převážně při blízkém, intimním kontaktu.“

Podle údajů se virus těmito nesexuálními cestami prostě nešíří dobře. Například v současné epidemii se pouze asi 0,2 % nakažených osob nakazilo virem z kontaminovaného povrchu, uvedla tento týden Světová zdravotnická organizace.

Obecně platí, že k nakažení virem nesexuální cestou je pravděpodobně zapotřebí dlouhodobé vystavení viru nebo vystavení velkému množství viru, říká odborník na infekční choroby Dr. Peter Chin-Hong z Kalifornské univerzity v San Franciscu. K nákaze je pravděpodobně zapotřebí několika hodin opakovaného dotyku viru na povrchu nebo vdechování částic. Nebo byste se museli intenzivně třít o kůži nebo sliznice jiné osoby, říká Chin-Hong. „Museli byste se o ně otřít, jako když drhnete kartáčem, abyste si pak na kůži vytvořili odřeninu, do které se opičí neštovice dostanou,“ vysvětluje. „To by pak způsobilo lézi na paži, kterou jsme v tomto ohnisku nákazy skutečně neviděli.“

Náhodným kontaktem s kontaminovaným povrchem nebo nakaženou osobou se tedy opičími neštovicemi nenakazíte, říká Chin-Hong. Nenakazíte se, když si zkoušíte bundu v obchodě s potřebami pro domácnost nebo se otřete o někoho s vyrážkou po opičích neštovicích v autobuse na festivalu nebo když sedíte na sedadle v letadle, kde byl předchozí cestující nakažen.

I když žijete s osobou nakaženou opičími neštovicemi, riziko, že se nakazíte, je překvapivě nízké, říká biolog Joseph Osmundson. Podle předběžných údajů s malým počtem případů je pravděpodobnost přenosu opičích neštovic na člena domácnosti, a to nikoliv pohlavním stykem, pouze asi 0,6 %.

„Myslím, že toto procento může být trochu nízké a bude se zvyšovat, až získáme více údajů,“ říká Osmundson. „Ale míra přenosu v domácnosti u tohoto kmene v endemických zemích [tj. v zemích, kde je virus zakořeněn] ] je stále jen kolem 3 %. A to mluvíme o sdílení koupelny s osobou, o které je známo, že je nakažená ve vaší domácnosti.“

Pro srovnání, pravděpodobnost šíření viru SARS-CoV-2 v domácnosti je podle studií více než 40 %. To tedy ukazuje, o kolik méně nakažlivé jsou opičí neštovice ve srovnání s COVID.

Otázka 3: Máme představu o tom, kdy je člověk nakažlivý a kdy je největší pravděpodobnost, že nemoc rozšíří?

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí rozděluje průběh onemocnění do tří možných fází:

Inkubační období: V této fázi je člověk nakažený, ale ještě se necítí nemocný. Nevíme jednoznačně, zda jsou lidé v této fázi infekční.

Fáze příznaků podobných chřipce: Někteří lidé se začnou cítit trochu nemocní. Může je bolet hlava. Mohou mít horečku. A člověk je během této fáze pravděpodobně nakažlivý, uvádí CDC.

Fáze vyrážky: Ve třetí fázi se objeví léze na kůži nebo uvnitř úst, nosu, očí nebo konečníku. V této fázi je člověk určitě nakažlivý, uvádí CDC.



Pokud se u vás tedy prozatím projevují jakékoli příznaky opičích neštovic – ať už horečka nebo vyrážka -, pokynem je izolovat se po dobu dvou až čtyř týdnů a držet se dál od lidí a domácích zvířat v domě.

„Současné údaje naznačují, že lidé mohou opičí neštovice šířit od doby, kdy se příznaky objeví, až do doby, kdy všechny příznaky odezní, včetně úplného zahojení vyrážky s vytvořením čerstvé vrstvy kůže,“ píše CDC. A pokud budete muset opustit dům, zakryjte léze oděvem, obvazy nebo rukavicemi. A noste roušku, protože při delším kontaktu tváří v tvář existuje malá pravděpodobnost šíření.

Otázka 4: Jaká jsou tedy rozumná preventivní opatření, která by lidé měli přijmout, aby se vyhnuli nákaze opičími neštovicemi?

Nejprve zhodnoťte své osobní riziko, říkají lékaři a vědci. Zjistěte, zda jste v současné době vysoce rizikovou osobou. V současné době se tento virus šíří především mezi homosexuálními a bisexuálními muži a transsexuály. A většina případů se vyskytuje u lidí, kteří mají sex s více partnery. Pokud tedy patříte do této skupiny, věc č. 1, kterou můžete udělat, je nechat se co nejdříve očkovat. A pokud se vám vakcínu nepodaří získat (protože v tuto chvíli jsou její zásoby omezené), můžete se stále chránit, říká biolog Joseph Osmundson.

„Pokud jste součástí queer sexuálních sítí, měli byste si uvědomit, že tyto sexuální sítě jsou právě teď vystaveny opravdu vysokému riziku přenosu opičích neštovic,“ říká. „I když máme stále omezený přístup k vakcínám, lidé by si měli uvědomit, co [představuje] vysoce riziková sexuální setkání. A právě teď jsou to setkání s lidmi, které dobře neznáte, s nimiž nemůžete vést rozhovory o riziku, nebo setkání na místech, kde se lidé scházejí za účelem sexu. „Asi 30 % případů je spojeno se saunami a dalšími místy, kde se lidé scházejí za účelem sexu,“ říká Osmundson.

A zdůrazňuje: Pokud nejste součástí gay a queer sexuálních sítí, je vaše riziko právě teď nízké.

„I když zatím nechápeme proč, virus se v současné době v [heterosexuálních] sociálních a sexuálních sítích nešíří,“ vysvětluje Osmundson. „Přesto byste měli být při návštěvě míst, kde dochází k častým fyzickým dotykům, pozorní a uvážliví.“

A pokud máte příznaky, které odpovídají příznakům opičích neštovic, jako je horečka následovaná vyrážkou, navštivte svého lékaře a požádejte o vyšetření, říká. „Měli byste být schopni se nechat otestovat už nyní, protože testy jsou dostupnější než v květnu a červnu.“ Tehdy podle něj mohli test na opičí neštovice podstoupit pouze muži, kteří měli sex s muži.



Vysíláno v pořadu Morning Edition NPR

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2022/08/05/1115859376/clearing-up-some-of-the-myths-that-have-popped-up-about-monkeypox

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/epi-win/boris_palvin.pdf?sfvrsn=855c55f1_2