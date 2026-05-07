Otakar Foltýn: Evropská armáda již existuje, jmenuje se ZSU

Obsah
- 1 STÁT NESMÍ PŘENÁŠET ODPOVĚDNOST NA NEVLÁDNÍ ORGANIZACE V OBLASTI BEZPEČNOSTI A KOMUNIKACÍ
- 1.0.1 NEJLEPŠÍ DÁREK – PÁD MAFIÁNSKÉHO REŽIMU V KREMLU
- 1.0.2 Rus prohlásí vše ruské za slovanské, aby poté mohl prohlásit vše slovanské za ruské
- 1.0.3 Rusové jsou zoufalí a je třeba zařídit, aby byli ještě zoufalejší
- 1.0.4 Rusko prostě nedokáže nahlížet na svět s klidem
- 1.0.5 Ukrajina na Blízkém východě prokázala schopnost vést velmi dobrou diplomacii
- 2 MÁME UŽ EVROPSKOU ARMÁDU, A TO JSOU UKRAJINSKÉ OZBROJENÉ SÍLY
- 3 NAŠE PROGNÓZY TÝKAJÍCÍ SE RUSKA BYLY PŘÍLIŠ MÍRNÉ
25. dubna 2026 Překlad rozhovoru Ukrinformu s Otakarem Foltýnem
Plukovník Foltýn je zástupcem vedoucího Vojenské kanceláře prezidenta České republiky a má na starosti analytické oddělení. V rozhovoru s agenturou Ukrinform však zdůraznil, že vyjadřuje svůj osobní názor a nezastupuje oficiální stanovisko.
O jeho osobním postoji svědčí ukrajinská vlajka, kterou lze spatřit v jednom z oken komplexu Pražského hradu – v okně jeho pracovny. Rozhovor se však neodehrál v kanceláři, ale v prezidentské knihovně, kterou využíval i první prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk (mimochodem, právě on založil Válečnou kancelář v roce 1919). Na čestném místě v knihovně Foltýn ukázal fotografii českého dobrovolníka Karla Kučery, který položil svůj život za svobodu Ukrajiny a od prezidenta Petra Pavla obdržel státní vyznamenání za hrdinství v boji.
Mluvili jsme o tom, jak Ukrajinci bojují za evropské hodnoty, že Ukrajina je nedílnou součástí architektury evropské bezpečnosti, o úpadku Ruské říše a jejích zoufalých pokusech zastavit proces úpadku, a také o tom, co pro Foltina znamená 24. únor.
STÁT NESMÍ PŘENÁŠET ODPOVĚDNOST NA NEVLÁDNÍ ORGANIZACE V OBLASTI BEZPEČNOSTI A KOMUNIKACÍ
– Pane plukovníku, ještě před rokem jste působil jako vládní koordinátor pro strategickou komunikaci, na podzim roku 2025 jste odešel z funkce. Příslušný úřad (a tedy i funkce vládního koordinátora pro strategickou komunikaci) již neexistuje. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že Česká republika ji již nepotřebuje, ačkoli to byl právě on, kdo se v roce 2021, kdy poprvé stál v čele vlády, rozhodl tuto funkci zřídit. Považujete tuto práci za důležitou? A které instituce se dnes touto problematikou zabývají?
– Strategická komunikace znamená koordinaci prohlášení, činností a samotných kroků příslušných státních institucí. To znamená, že pokud uvažujeme o tom, co by měl stát dělat, existují přinejmenším dvě oblasti, v nichž stát nikdy nemůže přenést svou odpovědnost na nevládní organizace – komunikace a válka. Soukromým nebo neziskovým strukturám lze částečně ponechat například sociální sféru nebo zdravotnictví, někdy to funguje lépe, jindy hůře. Ale rozhodně se to netýká strategické komunikace a bezpečnosti. Bohužel nám chybí vůle řešit bezpečnostní problémy.
Zrušením struktury strategické komunikace se stát vzdal komunikace založené na hodnotách. Ve funkci jsem měl velmi málo času, a proto jsem za hlavní úkol považoval právě formulování hodnot, na nichž tento stát stojí. Nebylo to těžké, protože u nás jsou zakotveny v ústavě: svoboda, důstojnost, spravedlnost a soucit.
Jde v podstatě o ty samé hodnoty, za které dnes Ukrajina bojuje proti ruské agresi a za které se zasazuje každý svobodný stát.
Pokud tyto hodnoty nevyjádříme a nebudeme je veřejně hájit, zapomeneme na ně. Ukrajinci na ně nikdy nezapomenou, protože za ně právě teď prolévají krev. My jsme naštěstí nemuseli po dlouhou dobu za tyto hodnoty prolévat mnoho krve, a proto jsme na ně trochu zapomněli a ztrácíme vůli je bránit.
Je zřejmé, že existují politické síly, které upřednostňují krátkodobý sobecký politický prospěch, a ochrana hodnot je pro ně nezajímavá…
– Myslím, že Češi mají díky své historii tyto hodnoty v krvi?
– Každý slušný člověk je má v krvi. Jde o to, zda dokážeme uznat, že krátkodobý prospěch nemůže být důležitější než dlouhodobý smysl života. A tento smysl mimo jiné spočívá v tom, být čestným člověkem. To znamená, že nelze zůstat pasivní, když silnější útočí na slabšího: ať už v každodenním životě, kdy muž napadne slabšího, nebo v geopolitice, kdy mafiánští zmetci kremelského režimu útočí na menší Ukrajinu. V okamžiku, kdy se slabší stane terčem útoku silnějšího, nelze zůstat pasivní.
NEJLEPŠÍ DÁREK – PÁD MAFIÁNSKÉHO REŽIMU V KREMLU
– Setkali jsme se na demonstraci na podporu Ukrajiny u příležitosti čtvrtého výročí začátku plnohodnotné ruské invaze…
– Mám narozeniny 24. února – v den, kdy začalo konání Ruské říše.
– Páni! Máte v posledních letech nějaké zvláštní přání k narozeninám?
– Rád bych dostal dárek v podobě pádu mafiánského režimu v Kremlu.
– Myslíte si, že by se mohla fyzicky rozpadnout?
Nevím, zda je v něčím zájmu, aby se Rusko rozpadlo, ale každý slušný člověk má zájem na tom, aby Rusko prohrálo.
– Kdyby válka skončila zítra, zmizela by hrozba ze strany Ruska? Dnešní děti a mládež jsou vychovávány v militaristickém duchu, s přesvědčením, že Ukrajina je nepřítel, Evropa a NATO jsou nepřátelé…
– Samozřejmě, že hrozba nezmizí. Fanatické obyvatelstvo, jemuž ruská propaganda do značné míry vymyla mozek, se stává pasivním spoluviníkem agrese, což přeroste v rozčarování, které zase bude představovat bezpečnostní hrozbu pro okolní země.
Rusko by muselo projít stejným procesem denacifikace, jakým prošlo nacistické Německo po roce 1945. V případě Ruska je však tato varianta nemožná, protože podmínkou pro tento postup byla okupace, a Rusko nelze okupovat – je to příliš velká země, z vojenského hlediska je to nemožné. A nikdo to ani neplánuje. Zároveň je velmi pravděpodobné, že Rusko v tuto chvíli již vyhnalo, uvěznilo nebo zabilo všechny svobodomyslné lidi a nemá dostatečný počet elit, aby mohlo stát řídit uvážlivě. Po porážce Ruska si tedy lze jen těžko představit scénář, který by nebyl nebezpečný – jak pro okolní země, tak pro samotné Rusko.
V Rusku však stále žije mnoho svobodných a odvážných lidí. Česká republika má dobrý způsob, jak rozlišovat mezi „Rusy“, k nimž patří Anna Politkovská, Boris Němcov a další slušní lidé, a „rusňáky“ – tedy Putinem, Lavrovem a celou bandou zločinců v Kremlu. V Rusku je stále dost Rusů, ale bohužel i mnoho „rusňáků“. A tito lidé se budou muset tvrdě narazit na zeď, aby si uvědomili, co způsobili a co podpořili.
Po sametové revoluci prezident Václav Havel odpověděl Američanům, kteří se ptali, co mohou udělat, aby pomohli Československu vymanit se z vlivu Sovětského svazu: pomozte Rusku. Což nebyl vůbec špatný nápad…
– Dnes se stále častěji hovoří o tom, že nejde o „Putinovu válku“, ale o válku Ruska a jeho občanů proti Ukrajině…
– Největšími oběťmi ruského imperialismu jsou samotní Rusové. Velmi často Rusům křivdíme tím, že odmítáme uznat, že v některých věcech jsou „nejlepší na světě“. Historicky jsou Rusové nejlepší v zabíjení a mučení samotných Rusů, nejvíce Rusů zabili právě Rusové, což je tragédií tohoto národa. Nechtějí o tom mluvit, protože svou pasivitou sdíleli odpovědnost za zločiny režimu. Ale teď není čas s tím bojovat. Nejprve musí utrpět hořkou porážku a teprve pak budeme moci mluvit o tom, jak dát Rusku šanci stát se svobodnou zemí. Teď je mi to jedno, nejprve chci vidět svobodnou Ukrajinu s jejími osvobozenými územími, a až budou Ukrajina a Evropa v bezpečí, budeme moci mluvit o tom, jak pomoci Rusku stát se normální zemí.
Rus prohlásí vše ruské za slovanské, aby poté mohl prohlásit vše slovanské za ruské
– Nejednou jste řekl, že Česká republika pro Ukrajinu dělá příliš málo, zatímco Češi dělají hodně…
– Jsme jedni z nejhorších v Evropě, pokud jde o plnění našich závazků vůči NATO, a v pomoci Ukrajině jsme rozhodně pod průměrem. Vlastně téměř nic. Ale jsme asi nejlepší v Evropě v tom, kolik jednotliví občané dobrovolně darují Ukrajině. To o nás hodně vypovídá: naše vztahy se státem jsou specifické, ale když jde o pomoc slabším, obrovské množství lidí je schopno pomoci individuálně. A to je dobře.
– V České republice jsou lidé, kteří nechápou nebo nechtějí pochopit, co se ve skutečnosti děje. Jakou roli v tom hraje ruská propaganda a dezinformace? Rusko se nezdráhá ani sabotáže.
– V 80. letech, v době úpadku Sovětského svazu, byl jejich vliv omezený, ale nikdy zcela nezmizel. Po nástupu Vladimira Putina k moci v roce 2000 se opět výrazně posílil a od let 2007–2008 se stal velmi intenzivním a stále sílí.
Jedná se o pokračování naprosto idiotského nápadu slovanofilství z 19. století, kdy jsme vytvořili mýtus, že na východě máme „velkého bratra“, který nás zachrání. Karel Havlíček z Borovce (spisovatel) již tehdy říkal, že Rus prohlásí vše ruské za slovanské, aby poté prohlásil vše slovanské za ruské. Jedná se o zneužití jazykové příbuznosti – neexistuje žádná jiná příbuznost, ani politická, ani kulturní, a ani historicky nejsme s Ruskem nijak spojeni – slovanskou větví jazyka, což Rusku umožňuje hrát na naprosto nesmyslné mýty o jakémkoli bratrství s Ruskem. Bratrství, příbuznost, blízkost prostě neexistují a nikdy neexistovaly. Nicméně v České republice si ruská propaganda může s takovými věcmi pohrávat, protože značná část obyvatelstva získala vzdělání za komunistického režimu. Rusko vždy prostě hledá nějakou „neurologickou spoušť“, na kterou lze zatlačit.
V každé společnosti existují problémy, které vyžadují veřejnou diskusi, ale ruská propaganda zásadně podporuje všechny radikální názory, tedy naprosto bez problémů podporuje současně jak komunisty, tak fašisty. Snaží se posunout diskusi co nejdále od jakéhokoli rozumného středu k těm nejextrémnějším pozicím a bohužel jsou v některých případech úspěšní díky algoritmizaci sociálních sítí, protože algoritmy záměrně podporují právě tento typ rozdělení. Tomu se samozřejmě velmi těžko brání, zejména pokud nyní ignorujeme strategickou komunikaci.
Rusové jsou zoufalí a je třeba zařídit, aby byli ještě zoufalejší
– Ruské ministerstvo obrany nedávno zveřejnilo seznam evropských firem, které vyrábějí drony nebo jejich součásti pro Ukrajinu, včetně společností v České republice. Nechyběly ani výhrůžky. Mimochodem, dodnes přesně nevíme, co se stalo ve skladu společnosti LPP Holding v Pardubicích, která se zabývá výrobou zbraní…
– Před mnoha lety ruští vojáci, profesionální vojáci, vyhodili do vzduchu muniční sklad v oblasti Vrbetice, způsobili škody v řádu miliard a dokonce zabili dva Čechy. Což je samozřejmě nic v kontextu obrovských ztrát ve válce na východě Ukrajiny, ale ruští vojáci jednali na našem území, zabíjeli a ničili. To je obrovská urážka. A pokud to udělali, lze si představit, že ani v informačním prostoru nedodržují žádná omezení. Dělají to neustále a jediné, co je brzdí, je jejich vlastní hodnocení toho, co je pro ně výhodné a co ne.
Co se týče výhrůžek a toho, co zde můžeme či nemůžeme vyrábět: jsme suverénní země, můžeme vyrábět, co chceme, a rozhodně nepotřebujeme povolení Kremlu. Ty časy jsou dávno pryč. Pokud má Kreml problém s naší pomocí Ukrajině, na kterou zaútočil, ať se sebere a vypadne z Ukrajiny. Pak nebudeme muset vyrábět zbraně.
– Na seznamu nejsou jen české společnosti, ale i firmy z jiných evropských zemí a také z Turecka… Proč se podle vás tento seznam objevil právě teď?
– Zostřují svou rétoriku, protože ukrajinská armáda jim na frontě způsobuje tak obrovské ztráty, že převyšují jejich schopnosti verbovat nové vojáky. Ruská ekonomika je na pokraji kolapsu a bez čínské podpory by již dávno nebyli schopni vyrábět většinu svých zbraní. Nyní tedy hledají cokoli a zvyšují tlak v informační válce. Ale opět, pokud Rusko nechce, aby evropské státy pomáhaly Ukrajině, ať se z Ukrajiny stáhne.
– Je to projev zoufalství?
– Jsem přesvědčen, že Rusové jsou již v zoufalství, a je třeba udělat vše pro to, aby se dostali do ještě většího zoufalství.
Rusko prostě nedokáže nahlížet na svět s klidem
– Náčelník generálního štábu Karel Řehka nedávno prohlásil, že „hranice mezi mírem, krizí a válkou se stále více stírá“. Kde se nyní Evropa nachází – v míru, nebo již v nějakém novém typu války?
Mír by měl být normálním stavem, zatímco válka něčím nenormálním a nežádoucím. Normální lidé nechtějí válku – ani Ukrajinci, ani Evropané. Proto u nás existuje jasná hranice mezi mírem a válkou. Ruská vojenská doktrína však již dlouho vychází z koncepce trvalého konfliktu. Pro ně to znamená, že mezinárodní vztahy jsou neustálým soubojem, a pokud někdo získá převahu, automaticky to vnímají jako svou nevýhodu. Proto neustále soupeří s ostatními a intenzita násilí, které při tom používají, se liší v závislosti na tom, co považují za dobré nebo špatné pro sebe. Rusové nedokážou nahlížet na svět mírovýma očima, vidí pouze různé úrovně konfliktu.
Proto proti Ukrajině uplatňují otevřenou vojenskou sílu a proti evropským zemím takzvané hybridní hrozby – kombinaci ekonomických, diplomatických, geopolitických, zpravodajských, kriminálních a vojenských nástrojů, podle toho, co se jim zrovna hodí.
Je to na pomezí míru a války. Když Rusové vyhodí do vzduchu sklad v naší zemi, někoho zabijí nebo vedou informační válku, nedosahuje to samo o sobě intenzity ozbrojeného konfliktu, který by se z právního hlediska dal nazvat válkou, ale rozhodně to nespadá do rámce normální mezinárodní situace. V podstatě se to drží pod naší hranicí připravenosti uznat, že proti nám páchají agresi, ale samozřejmě se o agresi jedná. Rusové zasahují do voleb, ovlivňují vnitřní prostředí států. A dokonce i jejich rétorika – před téměř sedmi lety označili Českou republiku za „nepřátelskou zemi“. V té době byly na tomto seznamu pouze Spojené státy a Česká republika. Když vás někdo nazývá nepřítelem, aniž by vysvětlil důvod, nemáte jinou možnost, než uznat, že vás tak vnímají. Dnes je tento seznam nepřátelských zemí mnohem širší, čítá někde přes 50 zemí. Pokud si Rusko chce udělat nepřátele ze všech kolem sebe, nezbývá než s tím souhlasit, dokud nezmění svůj postoj.
– V této souvislosti se hodně mluví nejen o nás, ale i o pobaltských zemích a napjatých vztazích s Ruskem…
– Ne. Je to Rusko, které je nepřátelské vůči pobaltským státům, a ne naopak. Ve skutečnosti nikdo nemá vůči Rusku nepřátelský postoj – ani Ukrajina, ani pobaltské státy, ani Česká republika. Tento mafiánský gangsterský stát se chová jako imperiální Rusko, které se chce rozšiřovat a okupovat území, která ani nepotřebuje. Má obrovská území na východě a za cenu obrovských lidských ztrát riskuje, že po válce o tato území přijde, ale ne na západě, nýbrž na východě, kde je chce Čína.
Vítězem války na Ukrajině je Čína, bez ohledu na to, jak válka skončí. To, že mafiánský režim v Kremlu není schopen pochopit, že může přijít o území na Sibiři, je pro ruský národ obrovskou tragédií. Je to příklad hlouposti, kdy z naprosto sobeckých důvodů sami zničili svou naději na smysluplnou budoucnost a národní prosperitu, kterou mohly zajistit obrovské přírodní zdroje. A Číňané si tyto zdroje jistě „ukousnou“, tak jako si je „ukousávali“ už dávno, protože Čína nedává všechny tyto průmyslové polotovary zadarmo. Rusko za to platí krvavou cenu v podobě lidských životů a životní úrovně vlastního národa. Jen proto, aby si banda zkorumpovaných zločinců v Kremlu mohla naplnit kapsy.
Vladimir Putin se zapíše do dějin jako jeden z těch, kdo pohřbili Rusko.
Ukrajina na Blízkém východě prokázala schopnost vést velmi dobrou diplomacii
– Co se týče konfliktu na Blízkém východě: většina analytiků tvrdí, že válka v této oblasti odvedla pozornost světa, zejména amerického prezidenta, od války na Ukrajině a mírových jednání. Jiní naopak tvrdí, že to Ukrajině otevřelo nové možnosti, například v oblasti bezpilotních letounů a navazování vztahů se zeměmi v regionu. Jak to hodnotíte?
– Nejlepší část své kariéry jsem strávil v Úřadu speciálních sil, kde nás vždy učili, že i velký problém je třeba brát jako příležitost. To, jak se Ukrajině podařilo navázat spojenectví v zemích Perského zálivu a pomoci posílit protivzdušnou obranu, jí samozřejmě přinese nejen ekonomické, ale i technologické výhody. Ukrajina je schopná nejen skvěle bojovat, ale také vést velmi dobrou diplomacii.
Jsem přesvědčen, že to Ukrajině nakonec pomůže. I když to v krátkodobém horizontu přineslo Rusku díky růstu cen ropy další miliardy dolarů, nemyslím si, že by to Rusku v dlouhodobém horizontu pomohlo. Navíc Rusko už Írán tolik nepotřebuje, protože drony, které od něj dříve za velké peníze nakupovalo, si nyní vyrábí samo.
– Kdo je podle vás největším vítězem války na Blízkém východě?
– Myslím, že vlastně nikdo. Částečná výhoda, jak jsem již řekl, spočívá v tom, že Ukrajina nabídla své zkušenosti zemím Perského zálivu, které byly napadeny Íránem, a doufám, že Ukrajina z toho vytěží dlouhodobý geopolitický prospěch. Nějakou dobu jsem v této oblasti pracoval a vím, že když jim v pravý okamžik přijdete na pomoc, pamatují si to navzdory všem kulturním rozdílům. A Ukrajina s vlastními bojovými zkušenostmi přišla na pomoc okamžitě – zcela nezištně a dodnes významně pomáhá. To je pro Ukrajinu velký plus, možná větší, než si v tuto chvíli dokážeme představit.
Rusko se samozřejmě nyní, jak u nás říkáme, chytá stébla. Ale toto stéblo nepomůže tomu, kdo se topí, i když o tom neví. Rusko se velmi snaží, aby v tuto chvíli únava z války na Ukrajině ještě více rostla díky přesunu pozornosti v informačním prostoru na novou válku. Ale to rozhodně není to, co by Rusku zásadně pomohlo. To nepomůže. Rusko se řítí plnou parou k sebedestrukci, do které se samo dostalo. A to je dobře.
MÁME UŽ EVROPSKOU ARMÁDU, A TO JSOU UKRAJINSKÉ OZBROJENÉ SÍLY
– Americký prezident Donald Trump již několikrát vyjádřil nespokojenost s NATO a zmínil možnost vystoupení USA z aliance. Věříte, že k tomu může dojít, a je Evropa připravena zajistit si vlastní bezpečnost bez USA? A měla by být Ukrajina součástí budoucí architektury evropské bezpečnosti?
– Během své vojenské kariéry jsem byl proti vytvoření evropské armády. Domnívám se, že pokud něco funguje dobře, není třeba to kopírovat. Aby se něco dalo nazvat evropskou armádou, musí mít jednotné velení, co nejvíce kompatibilní a prověřené zbraně, motivované vojáky a v ideálním případě také bojové zkušenosti a vůli bojovat. Evropa sama o sobě vůli bojovat neměla.
Ukrajinci vědí lépe než kdokoli jiný, že hlavním předpokladem úspěšné obrany je vůle bojovat. Evropané ji však neměli, zatímco NATO disponovalo a dodnes disponuje velmi funkční vojenskou strukturou, která již mnohokrát prokázala svou schopnost.
Hluboce jsem se mýlil, když jsem tvrdil, že u nás nemá být žádná evropská armáda. My už evropskou armádu máme. A tato evropská armáda se jmenuje Ozbrojené síly Ukrajiny. Dokonce výrazně ušetříme na barvách, protože Ozbrojené síly Ukrajiny, stejně jako samotná Ukrajina, používají stejné barvy jako Evropská unie – modrou a žlutou, takže nebudeme muset nic přebarvovat.
Pokud něco funguje, pak je to ukrajinská armáda, která funguje skvěle. Ukrajinská armáda dokázala, že ruské ozbrojené síly, které jsou podle tvrzení Kremlu druhé na světě, jsou co do síly druhé na Ukrajině. A pokud ukrajinská armáda dokázala překonat a zastavit ruskou armádu, znamená to, že za prvé je to samo o sobě vítězství, a za druhé, že ZSU je nejmocnější evropská armáda s největšími bojovými zkušenostmi a nejsilnější vůlí. S touto otázkou jsme si tedy vyjasnili, že již máme evropskou armádu. A od Evropy nyní potřebujeme jen to, aby zaplatila zbraně pro tuto „evropskou armádu“.
To mimo jiné znamená – a prosím, berte to jako můj osobní názor občana – že pokud si někdo zaslouží být v Evropské unii, pak je to Ukrajina.
– A v NATO?
– NATO je jiná věc. Z morálního hlediska si to Ukrajina nepochybně zaslouží, ale je třeba si uvědomit, že zde hraje roli mnohem více okolností. V současné době je to z mnoha důvodů nemožné a mohlo by to být dokonce kontraproduktivní. Zaprvé je pro stát, který se nachází ve zbraněm konfliktu, technicky obtížné připojit se k obranné alianci.
Nevidím však žádný důvod, který by Evropské unii bránil v tom, aby Ukrajinu okamžitě přijala. Ano, samozřejmě, Ukrajina dosud nesplňuje mnoho administrativních požadavků a podobně. Ale ve srovnání s tím, kolik krve prolila za svou svobodu, to není důležité. Ukrajina si zaslouží být v Evropské unii více než kterýkoli jiný člen Evropské unie.
– Nemyslíte si, že by Evropa potřebovala nějakou jinou unii nebo regionální aliance několika zemí?
– Samozřejmě, v historii válek je to zcela běžné. Neustále vznikají nové aliance a mění svou podobu, takže by to nebylo nic překvapivého. Koneckonců již existuje Koalice ochotných, která se skládá převážně ze zemí severní Evropy, Pobaltí, Polska, Německa a Velké Británie, které podporují Ukrajinu mnohem více než všichni ostatní členové EU. Z tohoto pohledu taková aliance ve skutečnosti již existuje. Existuje však mnoho variant toho, kdo by s kým mohl v Evropě spolupracovat.
Důrazně bych doporučil, aby Evropa začala vyrábět mnohem více vlastních zbraní a mnohem více se od Ukrajinců učila, jak bojovat. Tyto dvě podmínky znamenají, že pokud splníme své domácí úkoly, zvýšíme naši podporu Ukrajině a osvojíme si její bojové zkušenosti, budeme společně neporazitelní.
Měli bychom se od Ukrajinců začít velmi rychle učit
– Učí se česká armáda od Ukrajinců?
– Byl bych rád, kdyby se všechny evropské armády od Ukrajinců učily mnohem více. Koneckonců, Ukrajina to nabízí už dlouho: výměnou za podporu v podobě zbraní nabízí bojové zkušenosti.
Jako voják vždy říkám, že nejcennějším zbožím na bojišti jsou bojové zkušenosti. A toto nejcennější zboží má pouze Ukrajina a nikdo jiný. Pokud tedy nebudeme hlupáci, velmi brzy se začneme od Ukrajinců učit.
– Ministerstvo obrany
České republiky plánuje letos vynaložit více než 350 milionů korun na nákup bezpilotních systémů a do roku 2028 disponovat 3 000 drony. Je to dostačující? A bylo by dobré, kdyby Česká republika spolupracovala s Ukrajinou, například na společné výrobě dronů?
– Samozřejmě, je to rozumný krok. Každý voják vám potvrdí, že se to děje na bojišti, a nyní jde o drony.
Ukrajina předčila Rusko nejen co do kvality (v tomto ohledu měla Ukrajina po většinu konfliktu náskok), ale i co do množství. Dnes dokázala ukrajinská armáda nasadit více dronů než ruská, což představuje obrovskou změnu oproti minulosti, kdy Rusko díky čínské podpoře dokázalo vyrábět drony po statisících. Nyní jich Ukrajina sama vyrábí miliony.
Těch 3 000 dronů, které pořídíme pro armádu, se tedy výrazně liší od toho, co by bylo zapotřebí. Potřebovali bychom výrobní řetězce a inovační cyklus, který je nyní velmi rychlý. Opět platí, že nemá smysl vynalézat to, co v Ukrajině už dávno funguje mnohem lépe. Stačí spojit síly: tok ekonomické a vojenské podpory od nás do Ukrajiny a tok bojových zkušeností z Ukrajiny k nám musí být neustálý a nesmí být blokován nesmyslnými byrokratickými překážkami. Což se, mimochodem, již děje.
– Funguje Česká střelecká iniciativa i nadále bez problémů?
– Program funguje. Za dobu své existence zajistila Česká iniciativa téměř polovinu střel, které ukrajinská armáda vystřelila na Rusy, což považuji za velký úspěch. Zároveň se jedná o komerční činnost, kterou financují západní dárci.
Pro mě byl nesmírně silným emocionálním zážitkem moment, kdy ukrajinští vojáci na frontě řekli: „Je nám jedno, že na tom vyděláváte, prostě nám, proboha, dejte ty zbraně!“
Je skvělé, že vám již dodáváme zbraně v takovém množství, které vám pomáhá porážet Rusy, ale zároveň se stydím za to, že je to stále méně, než by odpovídalo závažnosti situace.
Ačkoli ukrajinská armáda zvítězila, protože dokázala zemi ubránit, válka ještě neskončila a lidé nadále umírají. A my, každý evropský stát, musíme ve vlastním zájmu Ukrajině co nejrychleji a v co největší míře pomáhat. To znamená výrazně navýšit podporu.
Ukrajinská armáda ovládá umění vedení operací na profesionální a dokonalé úrovni
– Jak vnímáte jako důstojník situaci na bojišti?
– Neudivuje mě jen to, jak se Ukrajinci bránili. V tomto ohledu Ukrajincům závidím jejich statečnost při obraně vlasti, protože my jsme takovou možnost neměli. Moje vlast zažila v roce 1968 invazi sovětských vojsk (Sovětský svaz byl prostě bolševickým názvem imperiální Ruska) a tehdy naše armáda nebojovala, lidé zastavovali tanky holýma rukama. Holýma rukama tank na dlouho nezastavíš.
Vzali jsme československou vlajku, na které byla krev Čechů, kteří 21. srpna 1968 bránili Český rozhlas, a odvezli jsme ji na frontu do dnes, bohužel, okupovaného Vuhledaru. Tam bylo na pozadí této vlajky natočeno videozpráva ukrajinských vojáků určená Čechům.
Z čistě vojenského hlediska mě také udivuje, jak profesionálně a dokonale ovládá ukrajinská armáda umění vedení operací. K chybám samozřejmě dochází, ve válce se jim nelze vyhnout. Ale díky vám Rusové pomalu postupují za cenu obrovských ztrát – jeden čtvereční kilometr je stojí 100, 200, někdy i 400 vojáků – až k bodu, kde útok selže. A v okamžiku, kdy se energie útoku vyčerpá, ukrajinské ozbrojené síly provádějí dokonalý protiútok a za cenu mnohem menších ztrát získávají území zpět. To Rusy zcela demotivuje, protože ukrajinská strategie výměny nepatrných kousků území za obrovské ztráty vytlačuje ruskou armádu za hranice jejích možností náboru nových vojáků. Čtvrtý měsíc po sobě ruská armáda ztrácí výrazně více vojáků, než kolik jich přijímá. Jinými slovy, zmenšuje se.
Ať už tedy z hlediska celkové strategie, tedy výměny malých úseků území za obrovské ruské ztráty, nebo z hlediska operačního umění, kdy se na ruské útoky neustále reaguje protiútoky právě v okamžiku, kdy jejich síla vyprchává, jde o učebnicový příklad toho, jak správně uplatňovat operační umění.
Samostatným tématem je logistický zázrak, kdy se Ukrajině podařilo integrovat mnoho různých zbraňových systémů. Absolutně neuvěřitelná je také ukrajinská schopnost inovovat, protože soudržný systém využívání různých typů dronů v hloubi ruských bojových formací zcela neutralizuje ruské možnosti desítky kilometrů za frontovou linií. A to je jen jeden příklad. Za sebe – smekám klobouk.
– Kolikrát jste byli na Ukrajině?
– Nepočítám to, snažím se tam jezdit alespoň jednou nebo dvakrát do roka. Rád bych tam jezdil mnohem častěji.
Jako voják se stydím za to, že tam s vámi nejsme, ale existují objektivní důvody, proč s vámi nemůžeme bojovat bok po boku. Ale opět, jako člověku se za to stydím, protože jsme se celý život cvičili v obraně Evropy před agresorem, a teď za nás bojuje Ukrajina a bojuje tak statečně, že budeme dalších 100 let jezdit na Ukrajinu, abychom jí vzdali hold.
– Na konferenci v Senátu u příležitosti čtvrtého výročí začátku plnohodnotné války jste předali dárek Artemovi, ukrajinskému veteránovi, pro kterého Češi sbírali (a vybrali) peníze na protézy obou rukou. Co to bylo?
– Můj syn vyrobil srdce vyšívané modro-žlutými nitěmi. Artem je ukrajinský veterán, který přišel o obě ruce. Proto jsem v českém Senátu řekl, že sice nemůžeme zraněným ukrajinským vojákům vrátit jejich končetiny, ale měli bychom jim darovat svá srdce.
NAŠE PROGNÓZY TÝKAJÍCÍ SE RUSKA BYLY PŘÍLIŠ MÍRNÉ
– Otevřeně vyjadřujete svou podporu Ukrajině. Kdy jste si uvědomil, že Rusko představuje hrozbu a že je třeba o tom mluvit nahlas?
– Jsem jedním ze spoluautorů knihy „Na rozcestí“ (2016), v níž jsme varovali před ruskou agresí již po roce 2014, kdy by snad i těm nejnaivnějším lidem mělo dojít, že Rusko opět zahájí nějakou formu vojenské agrese. Mnohokrát jsme o tom mluvili, nejprve v odborných kruzích, poté veřejně, a za to nás nazývali rusofoby. Dnes, když se ohlížím zpět, musím říci, že naší jedinou chybou bylo to, že jsme měli být ještě rozhodnější, protože všechny naše prognózy se ukázaly jako příliš mírné ve srovnání s tím, co Rusko ve skutečnosti udělalo.
Prostě jsme nečekali, že Rusové udělají tak obrovskou chybu v úsudku, jakou udělali před více než čtyřmi lety. Skutečnost, že Rusové uvěřili vlastní propagandě a domnívali se, že Ukrajina se nebude bránit, možná v jejich systému fungovala, ale pro nás zvenčí to nedávalo smysl. Bylo zřejmé, že operace, jakou ji připravovali, nemohla být z vojenského hlediska úspěšná. Nicméně to udělali a zastavila je především vůle Ukrajinců, kteří se v počáteční fázi bránili téměř sami, protože významná podpora zbraněmi začala přicházet mnohem později.
O tom, že Rusko bude jednat agresivně, jsme hovořili v poměrně úzkém kruhu vojenských publicistů nejméně deset let. Nikdo to nechtěl slyšet.
– Vždyť všichni už dlouho viděli ty tanky, vozidla, tisíce vojáků na hranicích… A přesto to byl šok?
– Rusové již dříve uspořádali několik cvičení, z nichž dvě byla skutečně rozsáhlá, při nichž nasazovali vojáky, cvičili je a poté je stahovali. Jinými slovy, zvykali nás na to.
V případě koncentrace na konci roku 2021 však bylo zřejmé, že přijímali opatření, která dříve neprováděli: dováželi zásoby na mnohem delší období, palivo, které rozhodně neodpovídalo rozsahu předchozích cvičení, a shromažďovali zásoby krve, což se dělá, když se očekávají skutečně velké ztráty. Jednalo se tedy o kroky, které se lišily od těch předchozích, a bylo zřejmé, že tentokrát bude vše jinak.
Rusové však nasadili méně sil, než kolik jich SSSR nasadil při invazi do Československa v roce 1968, tedy proti mnohem menšímu státu. To nedávalo smysl a my jsme si mysleli, že přece nemohou být tak hloupí. Ale nešlo o hloupost, nýbrž o aroganci.
Rusko se zastaví a zahájí jednání, až dostane „pár facek“
– Věříte vůbec, že setkání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy vyústí v nějakou mírovou dohodu?
– Každá válka nakonec končí mírovými jednáními, a tahle také.
Již dlouho hluboce věřím v demokratické základy Spojených států a již dlouho mě děsí chování Donalda Trumpa. Zejména to, co provedl vašemu prezidentovi v Oválné pracovně. Ani v těch nejšílenějších nočních můrách jsem si nedokázal představit, co uvidím v kanceláři prezidenta největší demokratické země světa. To přesahovalo mé představy. A cítil jsem obrovský stud za to, co se dělo s vůdcem země, která byla napadena.
– Neměla by se Evropa do této situace více zapojit a vzhledem k chování USA převzít roli prostředníka?
– Kdo se mírových jednání zúčastní, to je jiná otázka. Velmi bych si přál, aby tam byli američtí odborníci, a ne realitní makléři z New Yorku.
Faktem je, že Rusko se zastaví právě tam, kde dostane „pěstí“. A aby Rusko začalo vyjednávat, musí dostat „pěstí“. Už ji dostalo, ale musí dostat ještě jednu.
Pokud se nic zásadního nezmění, tedy pokud Západ bude i nadále podporovat Ukrajinu a Čína bude Rusku poskytovat podporu, která mu pomáhá jen stěží se udržet nad vodou, pak Rusko nebude schopno zvítězit.
Vzali jsme tu vlajku z roku 1968, na které je krev našich hrdinů, kteří holýma rukama zastavili ruské tanky, a loni jsme ji odvezli do Kyjeva. Během akce, která nebyla předem ohlášena, jsme vlajku vztyčili na veřejném místě a vojenská kapela ukrajinské armády spolu s kapelou Pražského hradu, kterou do hlavního města vyslal český prezident, zahrály ukrajinskou a českou hymnu. Bylo to nečekané, neohlášené, kolem procházeli různí lidé. A v tu chvíli jsem uviděl ukrajinského veterána na berlích, který sjížděl eskalátorem. V okamžiku, kdy začala hrát ukrajinská hymna, vzal berle do jedné ruky a druhou ruku si položil na srdce. Voják stál nějak podivně, podíval jsem se dolů – ten muž neměl nohu. S berlemi v jedné ruce se neměl čeho chytit, a přesto raději upřednostnil pád před tím, aby neprojevil úctu své slávě… Tento národ nemůže prohrát.
Olga Tanasijčuková, Praha