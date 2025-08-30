Oxid uhličitý: Jak CO2 formovalo Zemi, civilizaci i naši budoucnost

Obsah
Oxid uhličitý definuje náš děsivý, vzrušující svět – a vždy tomu tak bylo. CO2 dnes vnímáme hlavně jako hrozbu. V médiích slyšíme o gigatunách emisí, tání ledovců a varováních klimatologů. Přitom jde o látku, bez níž by nebyl život, jak ho známe. V nové knize The Story of CO2 Is the Story of Everything (2025) vědecký novinář Peter Brannen ukazuje, že tento plyn není jen průmyslový odpad, ale klíčový hráč planetárního příběhu. Vysvětluje, jak CO2 utvářel klima, geologii i samotný vývoj života během miliard let. Brannen navazuje na svou dřívější knihu The Ends of the World, kde popisoval pět velkých masových vymírání. Tentokrát však míří výš: chce změnit naše chápání molekuly, která je považována za zlosyna současnosti.
Jeho přístup vychází z rozhovorů s předními planetárními vědci. Ti upozorňují, že bez CO2 by Země nikdy nebyla obyvatelná. Tento plyn reguluje teplotu planety, pohání evoluci a propojuje atmosféru, oceány i horniny v obrovském koloběhu uhlíku. Příběh CO2 je proto i příběhem civilizací, ekonomik a energií, na nichž stojí naše současná společnost. A především – jeho historie nám nabízí klíč k pochopení vlastní budoucnosti.
Když uhlík řídí dějiny planety
Brannen vysvětluje, že většina masových vymírání v minulosti byla spojena s prudkými výkyvy atmosférického CO2. Sopky dokázaly do ovzduší vypustit obrovské množství plynu, což vedlo k oteplování, okyselení oceánů a následným kolapsům ekosystémů. Připomíná, že spalování fosilních paliv je moderním ekvivalentem těchto dávných katastrof. Rozdíl spočívá v rychlosti – dnes vypouštíme uhlík do atmosféry mnohonásobně rychleji, než to dokázaly sopečné erupce.
Na rozdíl od Venuše, kde CO2 vytvořil pekelný skleníkový efekt, Země našla rovnováhu. Malé množství plynu nás chrání před zmrznutím, příliš mnoho by však spustilo nekontrolované oteplení. Brannen zdůrazňuje, že život, jak ho známe, je možný jen díky tomuto křehkému balancu.
„Na současné době je mimořádné to, jak jeden druh na jedné větvi tohoto gigantického stromu života náhle objevil tuto obrovskou, prastarou podzemní zásobu uhlíku vytvořenou starým životem – a vše zapálil.“
Podle Brannena lidé objevili a zapálili dávné zásoby uhlíku uložené v zemské kůře – fosilní paliva. Tím spustili chemickou reakci podobnou té, která pohání každý organismus. Jenže zatímco buňky spalují uhlík pomalu, my provádíme totéž v planetárním měřítku. Brannen s nadsázkou říká, že jsme „ohniví skřítci“, kteří vybíjejí obrovskou planetární baterii.
Tento proces není nevyhnutelný, ale vychází z konkrétních historických okolností. Od pravěku a po průmyslovou revoluci se společnosti a říše se vyvíjely podle toho, jak využívaly uhlík. Celá lidská historie je tak provázána s tokem této jediné molekuly.
Hrozby a paralely z hlubokého času
Při srovnání s geologickou minulostí se ukazuje, že současná situace je bezprecedentní. Permské masové vymírání přineslo masivní erupce a obrovské množství CO2, ale trvalo desetitisíce let. Dnes spalujeme fosilní paliva desetkrát rychleji. Brannen varuje, že se pohybujeme na neznámém území, kde nelze předpovědět důsledky.
Někteří argumentují, že vyšší hladiny CO2 v minulosti byly pro život příznivé. Brannen oponuje: biosféra tehdy fungovala v jiných podmínkách a lidstvo dnes žije v křehkém systému závislém na nízkých koncentracích plynu. Náhlý návrat ke „skleníkovému světu“ by mohl ohrozit potravinovou bezpečnost miliard lidí.
Naděje v solární energii
Přesto autor není zcela pesimistický. Podle něj přináší prudký rozvoj solární energie šanci na změnu. Slunce je vnímáno jako obrovský reaktor zdarma a solární technologie se stávají levnějšími než fosilní paliva. Podobně jako kdysi ropa nahradila koňskou sílu, mohou solární panely postupně vytlačit uhlí a ropu.
Brannen však varuje před falešným optimismem. Přechod nebude automatický – vyžaduje politickou vůli a koordinovaný zásah. Bez něj se lidstvo ze závislosti na fosilních palivech samo nedostane.
V rozhovorech se dotýká i role moderních technologií. Umělá inteligence podle něj spotřebuje obrovské množství energie a může narazit na fyzikální a ekonomické limity. Politická situace, zejména v USA, navíc znesnadňuje koordinovanou reakci na klimatickou krizi. Brannen připomíná, že hegemonie velmocí se v historii měnila – od Nizozemska přes Británii až po USA. Dnes Spojené státy podle něj ztrácejí globální vedení a svět se musí připravit na nové uspořádání.
Někteří lidé vkládají naděje do kolonizace vesmíru. Brannen uznává význam kosmického výzkumu, ale upozorňuje, že představa nekonečného růstu je nereálná. V přírodě dominuje křivka S, nikoli nekonečný exponenciální růst.
Hluboký čas jako lekce pokory
Hluboký čas v geologii odkazuje na koncept historie Země a časového horizontu vesmíru, trvajícího miliardy let, což dalece přesahuje lidské chápání a zkušenosti. Brannen říká, že studium geologických období přináší pocit úžasu i pokory. Uvědomění, že nejsme hlavními aktéry, ale jen malou epizodou ve čtyřmiliardovém příběhu Země, může být uklidňující. Připomíná, že i ty nejchaotičtější epochy planety nakonec přešly a život pokračoval.
Osobní zkušenosti mu dávají nový rozměr. Když při psaní jeho první knihy zemřela matka, spojil prožitek se širším pohledem na historii planety. Vznikla z toho reflexe, že krása světa spočívá v kontinuitě života – od stop dinosaurů až po současné mezilidské vztahy.
Brannenův příběh o CO2 je více než pouhá klimatická varovná zpráva. Je to pozvání dívat se na uhlík jako na základní stavební kámen světa, který řídil vývoj geologie, biosféry i civilizace. Porozumět CO2 znamená porozumět vlastnímu místu v planetárním příběhu.