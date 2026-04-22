Paměť, vzpomínky, AI a chyba v Matrixu

Jak poznáme, že to, co si pamatujeme, je skutečné – a ne jen přesvědčivě zrekonstruované? Naše mysl se tváří jako archiv, ale ve skutečnosti funguje spíš jako neustále přepisovaný scénář. Každá vzpomínka vzniká z procesů, které nevidíme a nemůžeme přímo kontrolovat, a přesto jim bezvýhradně věříme. Právě v této slepé důvěře se otevírá prostor pro technologie, které dokážou realitu nejen napodobit, ale i nenápadně přepsat.
Krátká existence aplikace Sora ukázala, jak snadno lze vytvořit digitální verzi sebe sama a zasadit ji do libovolného příběhu – a jak rychle si na takovou iluzi zvykneme. Nejde přitom jen o technologii, ale o samotnou podstatu paměti: mozek si minulost neukládá jako fotografii, nýbrž ji pokaždé znovu skládá z úlomků vjemů, emocí a kontextu. A právě v okamžiku, kdy vzpomínku znovu prožíváme, vzniká nenápadná trhlina – „chyba v Matrixu“, místo, kde se může realita změnit, aniž bychom si toho všimli.
V tom spočívá skutečná síla těchto technologií. Neútočí zvenčí, ale zevnitř. Nenabízejí cizí ideál, který lze odmítnout, ale podsouvají vlastní, který nelze snadno zpochybnit. Pokud si mozek pamatuje tím, že minulost znovu prožívá, pak se hranice mezi autentickou zkušeností a uměle vytvořeným obrazem začíná rozplývat. Vzpomínky už nejsou jen tím, co se stalo, ale i tím, co mohlo být – nebo co nám bylo podsunuté jako dostatečně věrohodné. A v této nenápadné trhlině se rodí nová forma vlivu: taková, která nemění jen to, co vidíme, ale i to, kým si myslíme, že jsme.
Esej Tima Requartha ukazuje jak křehká je naše představa o spolehlivosti paměti. Text propojuje poznatky neurovědy o vytváření a obnovování vzpomínek s novým fenoménem „self-deepfake“ videí a naznačuje, že nejde jen o technologickou kuriozitu, ale o zásah do samotného mechanismu, kterým si vytváříme a pamatujeme vlastní minulost. Pokud si totiž mozek vzpomínky neukládá, ale pokaždé je znovu skládá, pak syntetické obrazy – zvlášť ty, které zobrazují nás samotné – mohou tento proces nenápadně přepisovat.
Tvůrce vzpomínek
Tim Requarth
Díky technologii Sora od OpenAI jste si mohli vytvořit vlastní deepfake. Uživatelé si začali vybavovat věci, které se nikdy nestaly.
Jak mozek rozhoduje o tom, co je skutečné? Je to otázka, kterou si většina z nás nikdy nemusí klást. Naše vzpomínky působí jako záznamy – sice nedokonalé, ale přesto záznamy. Věříme, že nám řeknou, kde jsme byli, co jsme dělali a kým jsme. Tato důvěra však spočívá na neuronových procesech, k nimž nemáme přístup, na procesech třídění reality, které probíhají mimo naše vědomí.
Moje žena tvrdí, že jsme kdysi, na začátku našeho vztahu, chodili společně na jógu. Živě si pamatuje lektorku (francouzskou akrobatku s duhovými dredy, prý pořádná osobnost), kde jsme seděli (nalevo od dveří) a jakou barvu měly podložky na jógu (tyrkysovou). Já tvrdím, že si to pletla: na jógu jsem nikdy nechodil a ani dodnes. Jednou jsem prošel historii polohy v telefonu několik let zpět, abych to vyřešil, ale začali jsme spolu chodit krátce po uvedení iPhonu na trh, a pokud ta data někdy existovala, už byla pryč.
Příběh o józe se objevuje každých pár let, ale nikdy jsme ho nevyřešili. Pravděpodobně je to nevyřešitelné. Jako neurovědec vím, jak k těmto věcem dochází – k chybám při kódování, ke zmatkům ohledně zdroje, k neurovědeckým mechanismům, díky nimž mohou dva lidé nakonec vyprávět odlišné příběhy o stejném odpoledni. Tato znalost nás však ani jednou nepřiblížila k dohodě.
Přemýšlel jsem o tomhle příběhu, když jsem zaslechl něco podivného od svého souseda Andrewa Deutsche, který používal aplikaci Sora od OpenAI. Sora, pokud ji neznáte, fungovala takto: Natočili jste si obličej, řekli pár čísel a otočili hlavou zleva doprava. O chvíli později jste měli k dispozici video repliku sebe sama vytvořenou umělou inteligencí, takzvaný „self-deepfake“, kterou bylo možné vložit do jakéhokoli scénáře, k jehož vytvoření jste AI podnítili. Potápění se SpongeBobem. Tanec ve stylu K-popu v futuristické městské krajině.
Své videa jste pak mohli sdílet s přáteli a procházet videa ostatních v aplikaci, která je často popisována jako „TikTok pro deepfaky“. Sora dosáhla jednoho milionu stažení za pouhých pět dní. O šest měsíců později ji OpenAI zrušila a údajně přesměrovala zdroje na vývoj nástrojů pro programování před plánovaným vstupem na burzu. Považujte tedy tento text za chvalozpěv na Soru, technologii s životností off-broadwayského propadáku, která během svého krátkého a potupného působení odhalila trhlinu v lidském vnímání, kterou příští aplikace pro self-deepfake jistě využije.
Už několik týdnů jsem měl předběžnou pozvánku k vyzkoušení této aplikace, ale nějak jsem se k tomu nemohl přimět. Deutsch naopak Soru intenzivně využíval. V oboru animace a rozšířené reality pracuje už 20 let; o technologie se zajímá, ale zároveň se nenechá snadno oklamat. Soru však používal k vytváření videí s umělou inteligencí, na nichž dělal věci, které ve skutečnosti nikdy neudělal. A teď má potíže. Ne s videi. Se svou pamětí.
Vytvořil video generované umělou inteligencí, na kterém sám zdolává Mount Rushmore, a několikrát si ho přehrál. O pár týdnů později pak připravoval svého psa na procházku. Najednou ho přepadl záblesk vzpomínky na ten okamžik, kdy zdolával Mount Rushmore. „Pocítil jsem jen takovou chvilkovou zmatenost. Připadalo mi to jako vzpomínka, i když velmi slabá.“
Není to úplně vzpomínka. Ale ani to není vzpomínka.
Takovýto výkyv v paměti možná není nijak alarmující, zvláště s ohledem na četná nebezpečí, která s sebou nese technologie deepfake, jako je Sora. Již několik hodin po jejím zveřejnění začali uživatelé vytvářet videa zachycující masové střelby, postavy chráněné autorskými právy propagující kryptoměnové podvody nebo SpongeBoba převlečeného za Hitlera. Dezinformace, brak, obtěžování. To jsou skutečné problémy.
Ale u Deutscha se děje něco subtilnějšího a děsivějšího. Jeho drobná, ale skutečná neurologická porucha je varovným signálem, že technologie jako Sora jsou schopné zasahovat do některých základních procesů mozku. Jde o věci jako autobiografické vzpomínky, které tvoří surovinu identity. Jde o věci jako to, jak mozek určuje, zda je myšlenka vzpomínkou založenou na realitě, nebo ne.
Deepfake sebe sama
Sora byla jen první aplikací, která vám umožnila vytvořit deepfake sebe sama; mám podezření, že nebude poslední. Chtěl jsem pochopit, co se děje v mozku – a co to znamená, že bezplatná aplikace ve vašem telefonu nyní dokáže během několika sekund vyrobit ten druh mentálních obrazů, které mozek nedokáže odmítnout.
Abych si udělal představu o tom, co se asi odehrává v Deutschově mozku, zavolal jsem Elizabeth Loftusové, psycholožce, díky níž se pojem „falešná vzpomínka“ stal všeobecně známým. Její slavná studie z roku 1995 nazvaná „Ztraceni v obchodním centru“ přesvědčila lidi, že se jako děti ztratili v obchodním centru, a to pouze pomocí smyšleného odstavce vloženého mezi skutečné rodinné vzpomínky. V poslední době spolupracovala s Media Labem na MIT, aby ukázala, že videa generovaná umělou inteligencí z obrázků upravených umělou inteligencí mohou zdvojnásobit míru falešných vzpomínek.
Když jsem jí popsal, co zažil Deutsch, vůbec ji to nepřekvapilo. Řekla, že kontakt s obrázky nebo videi vytvořenými umělou inteligencí může paměť zcela zkreslit. Zaujalo ji to.
Většina výzkumu v oblasti deepfake, včetně její nedávné práce s MIT Media Lab, se zaměřuje na vzpomínky na jiné lidi nebo události. Jde především o dezinformace. Vidíte obrázek politika upravený umělou inteligencí a později si špatně vybavíte, co vlastně udělal. Ve velkém měřítku to vede k chaosu.
To, co umožnila Sora, bylo něco jiného: falešné vzpomínky na sebe sama. O práci Loftusové jsem poprvé slyšel během semináře o paměti na Kolumbijské univerzitě, když jsem seděl v přeplněné místnosti Neurologického institutu na 168. ulici. Okolnosti vždy vypadaly jako okrajové případy – ať už šlo o studenty oklamané chytrými experimentátory, nebo traumatizované pacienty zmatené sugestivními otázkami. Nebyl to jev, o kterém bych si myslel, že by ho mohla napodobit aplikace pro krátká videa využívající AI.
Abychom pochopili, proč jsme tak náchylní k falešným vzpomínkám, musíme si uvědomit, že mozek neukládá vzpomínky tak, jako telefon ukládá fotografie. Když něco prožijete, váš hipokampus – hluboko uložená mozková struktura, která svým tvarem vzdáleně připomíná mořského koníka – tuto zkušenost zakóduje tak, že spojí její jednotlivé části: co jste viděli, co jste slyšeli, kde jste byli, jak jste se cítili. Tento propojený vzorec je vzpomínkou.
V průběhu hodin a dnů hipokampus tyto vzorce přehrává, možná zatímco spíte, a postupně posiluje jejich uchopení v mozkové kůře v procesu zvaném konsolidace. To, co tyto vzpomínky tak odlišuje od úložiště v telefonu, a co je zde obzvláště relevantní, je to, že vyvolání vzpomínky znamená, že mozek ji musí částečně znovu prožít.
Mozek vzpomíná tím, že reaktivuje některé ze stejných smyslových a prostorových vzorců, které byly přítomny během původního zážitku. Váš mozek nepřistupuje ke stabilní, statické uložené vzpomínce na vás samotné při tom letním pikniku v parku; váš mozek ji znovu vytváří aktivací některých stejných neuronových obvodů, které se spustily, když jste skutečně mžouraly do slunce a hýbaly prsty na nohou v teplé trávě. Během vybavování se tyto obvody znovu spustí, byť jen slabě.
Krása paměti, která není statickým úložištěm, ale dynamickým procesem obnovování podle potřeby, spočívá v její efektivitě. Máte přístup k obrovskému množství informací o své minulosti, aniž byste museli vymezovat zvláštní úložný prostor pro svůj osobní archiv. Tato efektivita však s sebou nese určitá rizika.
Pokaždé, když si vzpomínku přehráváte a znovu upevňujete, může se nepatrně změnit. Jiné věci, na které při vzpomínání myslíte, to, jak se při tom cítíte, jiné podobné vzpomínky, které aktivují podobné vzorce neuronů – to vše se může promíchat a nakonec změnit samotnou rekonsolidaci původní vzpomínky. A jakmile se jednou změní, nevrátí se zpět, protože neexistuje žádná uložená verze, která by byla zlatým standardem. Existuje pouze poslední přehrání.
A protože vzpomínky jsou v podstatě reaktivacemi specifických vzorců smyslové a jiné neuronové aktivity, znamená to, že samotné smyslové vzorce se mohou konsolidovat jako vzpomínky. To je falešná vzpomínka. A falešná vzpomínka, jakmile je zaseta, těží ze stejného mechanismu jako ty skutečné. A faktický kontrolor mozku, prefrontální kůra, přichází na scénu pozdě: reaktivace smyslových a jiných neuronových drah již probíhá, rekonstrukce vzpomínky je již v plném proudu, ještě než vůbec začne jakékoli hodnocení, zda je vzpomínka pravdivá.
Aplikace těchto poznatků na deepfake aplikace je zatím neprozkoumaným územím, ale při rozhovoru s Loftusovou jsem začal chápat, jak by se zde dala využít věda o falešných vzpomínkách. Důležitý by pravděpodobně byl uplynulý čas. Zpočátku si člověk možná pamatuje, že dané video vytvořil, a jeho mysl by mohla jeho obsah odmítnout jako nepravdivý.
Pokud však vzpomínka na vytvoření videa vybledne, zatímco jeho obsah přetrvává, začnou mizet obranné mechanismy předního čelního laloku, které slouží k ověřování faktů. Falešná vzpomínka se pak bude jevit jako reálnější. Falešné vzpomínky by se pravděpodobně posilovaly opakovaným vystavením videu – efekt iluzorní pravdy ukazuje, že opakování způsobuje, že se falešná tvrzení jeví jako pravdivější. Zatímco studie falešných autobiografických vzpomínek se většinou zabývaly spíše aktivní sugescí než pasivním sledováním, ty, které využívaly více sezení, konzistentně vykazovaly silnější účinky.
Falešné vzpomínky ze Sory by se tedy pravděpodobně posilovaly opakovaným sledováním videa – v podstatě by Sora stimulovala procesy přehrávání v mozku, což by pomáhalo dále upevňovat falešnou vzpomínku. A vědomí, že jsou generovány umělou inteligencí, nemusí hrát roli. Ve studii Loftusové z MIT označení obsahu jako „vylepšeného umělou inteligencí“ nezabránilo tvorbě falešných vzpomínek.
Pravděpodobně bychom měli tendenci věřit videím generovaným umělou inteligencí jednoduše proto, že se podobají druhu externích záznamů, které jsme zvyklí považovat za nezpochybnitelnou pravdu. Sora využila každou z těchto dynamik: syntetické video sebe sama, v kapse a s možností nekonečného přehrávání, které nenápadně přebírá autoritu již přiznanou fotoaparátu v telefonu.
Aby ilustrovala, jak se tyto vlivy navzájem posilují, Loftusová se podělila o svou vlastní dojemnou vzpomínku. „Můj dům shořel při velkém požáru v Los Angeles. Bylo to v době, kdy jsem chodila na střední školu. Ale náhodou se to objevilo v jednom časopise – byly tam fotografie.“ Ten časopis si v průběhu let opakovaně prohlížela, podobně jako se Deutsch možná nakonec vrátil ke svému videu o Mount Rushmore. „A všechny moje vzpomínky jsou přesně to, co je v tomto časopise. Kdybyste se mě teď zeptali na cokoli jiného, co tu není na fotce, asi bych vám to nedokázala popsat.“
Vnější záznam události, ke kterému se opakovaně vracíme, se stává tím, co si pamatujeme. To mi připadá jako důvod, proč štítky a technická gramotnost mohou jen do určité míry chránit naši mysl před tím, co Loftusová ve své studii z MIT nazývá „syntetickými vzpomínkami“ – tedy vzpomínkami na události, které se nikdy nestaly, ale které nám vštípila umělá inteligence.
Můžete přesně vědět, jak tento trik funguje, a přesto mu podlehnete, protože metakognice – uvědomování si vlastního myšlení – nepřeváží nad kódováním. Druhy navrhovaných řešení, o kterých jsem slyšel – věci jako štítky, prohlášení o vyloučení odpovědnosti, iniciativy na podporu gramotnosti v oblasti umělé inteligence – pravděpodobně pomohou, ale jen částečně, protože předpokládají, že stačí vědět, že máme určitou úroveň vědomého uvědomění si a kontroly nad tvorbou vzpomínek, kterou podle biologie prostě nemáme.
Samozřejmě existuje jeden zásadní rozdíl mezi Loftusovou vzpomínkou na požár domu a Deutschovou fantazijní představou o velikosti Lincolnova nosu. Jedno se skutečně stalo, druhé nikoli. Nejenže to nebylo skutečné, ale bylo to i nepravděpodobné. „Rozlišovala bych mezi tím, co je věrohodné, a tím, co je nevěrohodné,“ řekla. „Pokud se najednou objeví vaše fotografie z ruského vězení na Sibiři, kde jste nikdy nebyli, budete ji samozřejmě schopni odmítnout. Možná budete mít při pohledu na sebe divný pocit, ale prostě budete vědět, že jste tam nikdy nebyli.“
To je pravda. Začal jsem si říkat, že je možná přehnané tvrdit, že Deutschův „záchvěv zmatení“ je důvod k obavám. Pak jsem ale mluvil s dalším uživatelem Sory a situace se ještě víc zkomplikovala.
Elena Piechová je producentka interaktivních projektů, která se již řadu let věnuje tvorbě imerzivních zážitků, jako je virtuální realita, pro přední společnosti v oblasti zábavy a technologií. S video nástroji využívajícími umělou inteligenci experimentovala již několik měsíců, ale u Sory bylo něco jiného. Když jsme spolu mluvili, snažila se přijít na to, co se přesně děje, když se sleduje v imaginárních scénách. Uvedla příklad: video, na kterém její avatar sleduje obrovskou obrazovku s výhledem na futuristické město ve stylu filmu Blade Runner.
Řekla, že by dokázala popsat panoramatický výhled na tu scénu, jaký to byl pocit být tam a dívat se na město, i když to místo ve skutečnosti neexistuje a ona ví, že ho nemohla navštívit.
Uvědomil jsem si, že to, co Piechová popisovala, souvisí s prostorovou pamětí: se schopností mozku kódovat a rekonstruovat trojrozměrné uspořádání prostředí, ve kterém jste se pohybovali.
Když si vzpomenete na svůj dětský pokoj, nevybaví se vám jen obraz; dokážete se v tom prostoru v duchu otáčet, vnímat, kde byly dveře vůči oknu, a cítit proporce místnosti. Hipokampus hraje v tomto procesu ústřední roli a vytváří to, co neurovědci někdy nazývají kognitivní mapy – vnitřní modely prostoru sestavené na základě skutečné navigace a smyslových zkušeností.
Obvykle fikce tento druh kódování nevyvolává. Piechová mi řekla, že nedávno začala poprvé sledovat seriál Friends a zjistila, že to samé nedokáže. Scéna zůstávala dvourozměrná, plochá, místem pozorovaným, ale nikdy neobývaným. Ale se svými generacemi Sora, řekla Piechová, dokázala vnímat prostorové uspořádání kolem svého syntetického já, pocit panoramatu a hloubky městské krajiny z Blade Runner, která nemohla vůbec existovat.
Popsala to jako „3D myšlenkovou mapu“, instinktivní vnímání prostoru, které obvykle spojuje s místy, kde skutečně byla. Pokud Deutsch popsal neurální vlnění, Piechová popisovala vlnu – elektrochemickou poruchu, která se nerozptýlila, ale šířila se, dokud nedosáhla břehů vzdálených oblastí mozku, čímž spustila kódování prostorových vzpomínek na místa, která nikdy nenavštívila.
David Pillemer, emeritní profesor psychologie na Univerzitě v New Hampshire, který se zabývá tím, jak se konkrétní okamžiky vtisknou do paměti a utvářejí náš život, nabídl jedno vysvětlení.
Když vzpomínka obsahuje vizuální obraz, řekl mi, je pravděpodobnější, že si ji člověk vybavující bude myslet, že se skutečně stala. Vidět sám sebe v dané scéně je charakteristickým znakem živých vzpomínek. Vysvětlil, že v tom spočívá evoluční logika.
„Kdyby před 5 000 lety hrozilo vašemu životu nebezpečí a vy jste byli u vodní nádrže a objevil se tygr, je dobré mít nejen vizuální obraz toho, co se stalo, ale také tomu obrazu věřit a důvěřovat mu. Té vodní nádrži se budete vyhýbat.“ Vizuální obraz nezaznamenává pouze zážitek; dodává mu věrohodnost.
Přemýšlel jsem o učitelce jógy – o francouzské akrobatce s dredy, o studiu, o místě, kde podle mé ženy jsme seděli. Jejím důkazem byl živý mentální obraz. Mým byl argument. Pillemer mi právě řekl, kterému z nich mozek věří. A ta prastará důvěra, kalibrovaná po tisíce generací na skutečnýmé vodní nádrže a skutečné predátory, nemá mechanismus, který by určil, zda byl obraz vykreslen na serverové farmě.
Zkušenosti Piechové naznačují, že videa ze Sory by mohla aktivovat prostorovou paměť, což znamená, že tato videa také zmátla základní mozkové systémy odpovědné za rozlišování skutečnosti od fantazie. „Ačkoli to může být znepokojující,“ jak napsala kognitivní psycholožka Marcia K. Johnsonová ve své studii z roku 2006, „skutečné i falešné vzpomínky vznikají stejným způsobem.
Vzpomínky jsou atribuce, které vytváříme o našich mentálních zážitcích na základě jejich subjektivních vlastností, našich předchozích znalostí a přesvědčení, našich motivů a cílů a sociálního kontextu.“ Johnsonova práce o monitorování zdroje, což je proces mozku, který rozlišuje realitu od imaginace, odhalila, že v mozku neexistuje žádná značka ani razítko, které by říkalo to se skutečně stalo.
Místo toho jsou to vlastnosti scény během vybavování – jak je živá, jak prostorově souvislá, zda se objevuje spontánně nebo vyžaduje úsilí k rekonstrukci – které určují, zda se jeví jako skutečná nebo vymyšlená. Vzpomínky na skutečné události jsou obvykle bohatší, více zakotvené v prostoru a kontextu.
Vymyšlené scény nebo vzpomínky na scény z filmů se obvykle jeví jako chudší, schématičtější. Rozložení se však překrývá a mozek se spoléhá na tyto nedokonalé signály, aby oddělil vzpomínky od fantazie.
Problém spočívá v tom, že tyto podněty mohou být zavádějící. Pokud vzpomínka na syntetický zážitek aktivuje mozek v dostatečné míře – bohatými smyslovými detaily, prostorovou hloubkou, pocitem, že jsme někde byli, že jsme s někým byli –, přestává být vnímána jako fantazie a začíná být vnímána jako vzpomínka. Vzpomínky Piechové na výtvory Sora měly těchto prvků dostatek na to, aby rozostřily hranici mezi realitou a fantazií.
Čekala jsem, že Piechovou nejvíc vyvedou z míry ta fantastická nebo bizarní videa, ale nebylo tomu tak. Nejvíc ji znepokojila videa, o která požádala, aby se odehrávala v jejím bytě – Sora je zřejmě odvodila z pozadí jejího inicializačního videa: letmý pohled na televizi, dva rámečky na zdi – to stačilo, aby model vygeneroval něco, co podle jejích slov působilo „na 65 procent reálně“. Barvy stěn byly přibližně správné, televize na správném místě, obrázky dost podobné. Její první instinkt byl, že OpenAI nějakým způsobem získalo přístup k jejímu fotoalbu. To se nestalo; Sora jen uhádla dost dobře – pravděpodobně z úryvků selfie, které použila k inicializaci aplikace – aby ji na chvíli oklamala ohledně jejího vlastního obývacího pokoje.
To je právě ta hranice věrohodnosti, na kterou Loftusová poukazovala. Ruský vězeňský celu je snadné odmítnout – existují jiné, systematičtější kognitivní procesy, které porovnávají to, co se jeví jako známé, s tím, co skutečně víte. A vy víte, že jste v Rusku nikdy nebyli. Ale váš vlastní byt s 65% věrností se nachází v zóně nejistoty. Aktivuje obvody známosti, které procházejí perirhinální kůrou a fungují částečně mimo vědomí.
Když byt Piechové generovaný programem Sora odpovídal dostatečnému množství rysů jejího skutečného obývacího pokoje – umístění televize, barva stěn, obrázky, které byly dost podobné – aktivoval perirhinální neurony a získal dostatek neuronální podpory, aby proklouzl přes jakékoli racionální obranné mechanismy, které by jej odmítly jako syntetický. Začal se jevit jako skutečný.
A pak je tu ještě to video s vodními skútry. Piechová a Deutschová se znají a Sora umožnila uživatelům navzájem si udělit svolení k tomu, aby se objevovali ve svých generacích, takže Deutschová natočila video, na kterém spolu jezdí na vodních skútrech po East River v partě zvané Barracudas a provokují turisty na trajektu. Piechová se při sledování smála, ale zároveň měla zvláštní pocit. „Je divné vám to popisovat,“ řekla. „Je to samozřejmě jen video. Ale tak nějak to vypadá, jako bysme spolu trávili čas. Můj mozek si nějak říká: jo, to je sociální interakce.“ Neuronová vlna se šířila dál a dosáhla oblastí mozku, které kódují nejen místo, ale i sociální vazby.
Nevím, co si o tom všem mám myslet. Vágní prostorová vzpomínka na místo, které neexistuje, záblesk sociálního spojení z interakce, která se nikdy neodehrála – to by se mohlo jevit jako neurologické kuriozity, podivnosti, které by se daly založit do akademického šuplíku, ale rozhodně ne jako téma na 5 000 slov. Ale cítím se znepokojený způsobem, kterého se nemohu úplně zbavit. Sora nevytvářela jen bezduchou AI. Neuronové systémy, které se zde aktivují – ty, které registrují sociální vazby, které tvoří základ toho, kým jste, které oddělují skutečné od imaginárního – by neměly být přístupné náhodné aplikaci. Měly by vyžadovat skutečnou zkušenost. A přesto.
Nebudu vám říkat, jak moc byste se měli obávat. Chci ale promyslet, co by to mohlo znamenat.
Jedním z možných důsledků je to, jak by tyto nástroje mohly ve velkém měřítku formovat identitu. Zvláště mě zaujal termín, který Deutsch vytvořil: propagandi, tedy propaganda zaměřená na sebe sama.
Zatímco propaganda funguje tak, že formuje kolektivní paměť, propagandi je více atomizovaná, intimnější. Jste zároveň propagandistou i cílem, vytváříte verzi sebe sama, která neexistuje, a to pro publikum, které tvoříte vy sám.
Zavolal jsem psychologovi z Northwestern University Danovi McAdamsovi, aby mi pomohl otestovat Deutschovu spekulaci.
McAdams vyvinul vlivný koncept narativní identity – myšlenku, že identita je budována z autobiografických vzpomínek, že já, kterým budete zítra, je konstruováno ze vzpomínek, které máte dnes. Znečistěte vzpomínky a identita se může posunout. Když jsem popsal, co zažívají uživatelé Sory jako Deutsch, McAdams řekl, že o tomto jevu ještě neslyšel, „ale chvilka zamyšlení naznačuje, že je to nevyhnutelné.“ Tato videa vytvořená umělou inteligencí by „mohla být nakonec zakódována a přepracována jako ‚věci, které se mi staly‘, a poté možná jako ‚důležité věci, které se mi staly a které jsou nyní součástí mého životního příběhu.‘“ Propagandi, jinými slovy, není jen chytrý neologismus. Pojmenovává mechanismus, který přepisuje to, kým jste.
Není těžké najít něco, co dodá naději. Piech natočila video, na kterém tančí na K-pop – pohyby jsou plynulé a sebevědomé, ačkoli ve skutečnosti se tak hýbat nedokáže. Řekla mi, že když si to párkrát přehrála, začala mít pocit, že by to možná opravdu dokázala. Sportovci využívají vizualizaci už desítky let; možná byla Sora jen živější formou. Terapeuti pracující s traumatem už dlouho vědí, že paměť lze příznivě formovat; možná by nástroje jako Sora, pokud by se používaly opatrně, mohly lidem pomoci přepsat scény, které je pronásledují.
Zamyslete se však nad tím, kdo tyto nástroje vyvíjí. Společnost OpenAI potvrdila, že model byl ve výchozím nastavení trénován na základě uživatelských zadání a výstupů; zároveň pak feed téměř jistě formovala videa, která byla uložena, sdílená nebo znovu vygenerovaná. Uživatelé ukládají videa, na nichž vypadají sebevědomě, a ta trapná znovu generují. V průběhu milionů interakcí se systém posouvá směrem k lichocení.
Více než deset let výzkumu sociálních médií dokumentuje škodlivost vystavení idealizovaným obrazům ostatních. Vždy však existovala úniková cesta: srovnání s někým jiným. Úniková cesta funguje, protože srovnání vyžaduje oddělení sebe sama od ostatních. Co se stane, když tím idealizovaným obrazem jste vy sami?
Výzkum paměti naznačuje, že generace Sora by se s postupem času mohly dostat pod tuto obranu. Rozdíl mezi vaší skutečnou autobiografií a tou synteticky obohacenou, komerčně zkaženou vyvolává všudypřítomný pocit nedostatečnosti, protože váš skutečný život nedokáže dostát narativní identitě, která vám od začátku nikdy nepatřila. „Na to, co by lidé mohli s marketingem a touto technologií dokázat, už teď mnoha lidem sbíhají sliny,“ poznamenal Deutsch unaveně.
Představte si, jak to vypadá u sedmnáctileté dívky, která tuto aplikaci používá už několik měsíců. Vložila do ní svou tvář, svůj hlas i své zvyky. Aplikace na základě jejího prohlížení ví, že si prohlížela plesové šaty. Video, které se však objeví v jejím feedu na Sora, není nic zvláštního – je to prostě ona, ve svém pokoji, jak se připravuje do školy v rámci zdánlivě běžného rána, v šatech značky, kterou si nemůže úplně dovolit.
Její syntetická verze nedělá nic mimořádného. Prostě vypadá jako ona sama v o něco lepším dni. Pleť má o něco čistší, vlasy o něco upravenější. Šaty jsou mimochodem označené a lze je zakoupit. Na Instagramu by při prohlížení fotek někoho jiného srovnávala sama sebe s někým jiným a proti tomu existuje více psychologických obranných mechanismů: feed té druhé osoby je upravený, není to skutečný život, a proto není srovnání fér. Tato obrana nefunguje vždy, ale existuje.
Sora byla jiná. Ten pocit není závist. Je to spíš zmatek. Ne Kéž bych vypadala jako ona, ale Proč tak nevypadám? nebo ještě zákeřněji, Proč nevypadám jako já sama? A pokud se na ta videa dívá už měsíce, výzkum paměti naznačuje, že si videa s AI nebude pamatovat jako vzpomínky na videa s AI. Budou se jí zdát jako rána, na která si jen matně vzpomíná, dny, kdy se věci prostě dařily o něco snadněji. Každé skutečné ráno, v jejím skutečném zrcadle, se jí bude zdát jako špatný den, což je přesně ten pocit, který měla celá zkušenost vyvolat, a přesně ten pocit, který má „tlačítko Koupit“ dychtivě vyřešit.
Kromě možných psychologických důsledků mě však trápila ještě jedna věc: ani něco tak intimního, jako je autobiografická paměť, nevzniká v izolaci. Je to v zásadě sociální záležitost. V procesu, který vědci roztomile nazývají mateřské vzpomínání, se děti učí formovat zážitky do příběhů prostřednictvím dialogu s pečovateli, což je proces, který pokračuje po celý život: přítel, který se naklání nebo vypadá skepticky, partner, který si to pamatuje jinak, posluchač, který položí otázku, která celou událost zasadí do nového kontextu. Dokonce i míra rozptýlení posluchače může ovlivnit, jak dobře si pamatujeme své vlastní vzpomínky.
V jednom experimentu psycholog nechal účastníky vyprávět příběh příteli, který byl tajně rozptylován. O měsíc později si vypravěči pamatovali svou vlastní zkušenost hůře, jednoduše kvůli tomu, jak se posluchač choval během jejich vyprávění. Pozorný posluchač nejen přijímá vzpomínku, ale pomáhá ji také utvářet.
A teď si představte, že se zmíníte o něčem, co váš přítel nezná, protože se to nikdy nestalo. Ten prázdný pohled. To trapné ticho. Možná si začnete klást otázky a přemýšlet, jestli jste si to jen nevymysleli. Možná se zeptáte přímo jeho. Nebo se možná naučíte o tom vůbec nemluvit a ustoupíte od skutečných mezilidských vztahů k umělé inteligenci, která tyto vztahy simuluje, protože ta nikdy neodporuje a vždy souhlasí. Falešná vzpomínka, zrozená v izolaci, vyvolává další izolaci, jakmile se dostane do rozhovoru.
Piechová o tom zřejmě přemýšlela, i když své intuice nepodložila žádnými odkazy na sociální psychologii. Její partnerka byla na dvouměsíční cestě a Piechová uvažovala, zda by mohla pomocí aplikace Sora udržet pocit spojení – vytvářet videa, na nichž by byly spolu, něco, na co by se mohla dívat, když jí bude partnerka chybět. Pak si promyslela, co by to vlastně znamenalo: jedna osoba by shromažďovala archiv společných zážitků, které ta druhá nikdy neviděla, a budovala vzpomínky na vztah, který existoval jen na jedné straně. „Co kdybych se na to všechno podívala a ona ne,“ řekla, „a teď se zmiňuji o věcech, o kterých ona nemá ani ponětí?“ Rozhodla se, že ta videa nevytvoří.
Piechová s tím přestala, protože si kladla otázku, jaký vliv by mohla mít Sora na její vztah. Já jsem se k tomu ani nedostal. Nejméně dvakrát jsem si otevřel stránku aplikace Sora v App Store, aplikaci stáhl a pak ji zase smazal. Potom jsem zprávu s pozvánkou přepnul zpět na „nepřečtenou“ a slíbil si, že o tom později pořádně popřemýšlím.
Už jsem měl důvody, proč si Soru nestahovat – ty obvyklé, týkající se ochrany osobních údajů a obecné otázky, zda svět potřebuje další braky generované umělou inteligencí. To jsou důvody, které bych uvedl, kdybyste se mě na to zeptali na večírku. Jsou racionální, srozumitelné a všechny existovaly ještě předtím, než mi Deutsch řekl o svém bizarním záblesku vzpomínky.
To, co pravděpodobně podceňuji, je moje vlastní zranitelnost vůči této technologii. Psychologické a neurologické mechanismy, které oddělují skutečné od imaginárního – ty, které popsal Pillemer, ty, které zmapoval Johnson, ty, které Piechová pocítila, když se pozorovala ve městě, které neexistuje – se ne vždy radí s tou částí vás, která by to mohla vědět lépe. Nezohledňují vaši znalost umělé inteligence, váš doktorát ani vaši zdravou skepsi ohledně zásad ochrany osobních údajů OpenAI. Fungují pod povrchem toho všeho a věří obrázkům.
Ta záležitost s lekcí jógy je zábavná, ale ve skutečnosti jde jen o to, zda má moje žena falešnou vzpomínku, nebo jsem já zapomněl na něco, co se skutečně stalo. Upřímně řečeno nemám tušení, jak to je, a i když jsem si jistý, že mám pravdu, neurověda naznačuje, že tato jistota je neopodstatněná, a já to akceptuji.
O několik let později nastalo období, kdy jsme s manželkou měli odlišné vzpomínky na řadu významných událostí. Chvíli jsme o tom nemohli vůbec mluvit. Nešlo o špatně zapamatovanou lektorku jógy, ale o úsek našeho společného života, který jsme zřejmě prožili dvakrát, každý zvlášť, v paralelních verzích, které nebylo možné sladit. Nebudu zacházet do detailů. Tohle bylo poněkud odlišné od případu té instruktorky jógy. Tady se dva lidé shodli, že byli přítomni stejným událostem v reálném čase, ale prožili je odlišně (ze všech důvodů, proč se to stává – hlad, emocionální stav, minulé zkušenosti, pozornost atd.).
Ten rozdíl v prožitku pak vedl k odlišným vzpomínkám – k tomu, jak potlačujeme určité detaily, vrháme na akci jiné světlo. Dalo by se říci, že jeden z nás si to pamatoval správně a druhý špatně, ale realita je složitější. Vzpomínali jsme na věci, které se staly, tak, jak se vzpomínky vždy vytvářejí: subjektivně a individuálně. Paměť je v podstatě vyprávěním příběhu. A postupem času jsme se usadili ve dvou oddělených narativech, z nichž každý byl plný vlastních doprovodných detailů.
Nejtěžší na tom nebyl samotný spor, ale to, o co jsme tím přišli: každodenní schopnost říct Vzpomínáš si, jak… a vidět, jak ten druhý přikývne. Člověk si neuvědomí, jak velkou část vztahu tvoří společná paměť – ty věci, ke kterým se oba můžete bez váhání vrátit, dokud tu najednou nejsou. Zvládli jsme to, ale nedospěli jsme k uzavření, jak by o skutečnostech případu rozhodl soudce. Bylo to něco bohatšího a pravdivějšího pro lidskou zkušenost: že vzpomínky a zkušenosti druhého člověka se mohou lišit od vašich a že milovat někoho znamená tuto odlišnost přijmout, místo aby vás ohrožovala – že dokonale duplicitní společná paměťová banka není předpokladem pro budování společného života.
S manželkou jsme si vytvořili své odlišné verze příběhu postaru – díky blízkosti, času a dvěma mozkům, které stejné události kódovaly a dekódovaly odlišně. Sora to udělá v uzavřené smyčce mezi tebou a obrazovkou. Nikdo, kdo by ti oponoval, nikdo, kdo by řekl, že to tak nebylo. V okamžiku, kdy se ta vzpomínka dostane do rozhovoru s někým, kdo s tebou skutečně sdílí život, už ztuhla v něco, co vnímáš jako své vlastní.
Některé večery, když náš syn už spí, sedíme s manželkou na gauči a vzájemně si rekapitulujeme uplynulý den. Co říkal u snídaně, jak podivně si pohrával s lžičkou od jogurtu, jestli byly ty jeho zdržovací manévry před spaním opravdu tak přehnané, nebo jestli jsme byli prostě oba unavení. Někdy se zdá, že se neshodneme na detailech, i když jsme u toho byli oba. Ona poukáže na něco, čeho jsem si nevšiml, nebo já interpretuji něco, čeho jsme si oba všimli, jinak, nebo ona přidá další vrstvu interpretace tím, že spojí jeho činy s podobnými činy z předchozího dne.
Vyprávění se trochu posune, trochu se přizpůsobí, aby vyhovovalo nám oběma, a než se posuneme dál, oba začneme upevňovat vzpomínky na něco, co ani jeden z nás úplně nezažil – což je nakonec ta nepříjemná pravda: Paměť a zkušenost nejsou synonyma. Dříve jsem tento proces považoval spíše za ověřování faktů, za oddělování faktů od přikrášlování, reality od interpretace. Ale není to úplně tak. Je to něco smysluplnějšího než ověřování faktů: sedět tam a vzpomínat na ně společně.
O autorovi
Tim Requarth Tim Requarth je ředitelem programu pro vědecké psaní pro postgraduální studenty a odborným asistentem v oboru neurovědy na NYU Grossman School of Medicine, kde se zabývá tím, jak umělá inteligence mění způsob, jakým vědci uvažují, učí se a píší. Vydává zpravodaj „The Third Hemisphere“, který se z pohledu neurovědce zabývá vlivem umělé inteligence na kognitivní funkce. Jeho eseje a reportáže byly publikovány v The New York Times, The Atlantic a Slate, kde působí jako přispívající autor. Získal doktorát z neurovědy na Kolumbijské univerzitě a devět let vedl NeuWrite, mezinárodní síť workshopů pro vědce a spisovatele. V roce 2018 byl stipendistou programu Food & Farming Journalism na UC Berkeley-11th Hour a v letech 2019–2020 obdržel „magický grant“ od Brown Institute for Media Innovation. Jeho esej The Final Five Percent získala v roce 2020 cenu Science in Society Journalism Award od Národní asociace vědeckých publicistů v kategorii dlouhých narativních textů a byla zařazena do antologie Best American Science & Nature Writing 2020. V současné době působí jako výzkumný asistent v oboru neurovědy a fyziologie a jako ředitel programu Graduate Science Writing na Vilcek Institute of Graduate Biomedical Sciences při NYU Grossman School of Medicine.
https://www.timrequarth.com/