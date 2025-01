Panama a Grónsko: O co proboha Trumpovi teď jde?

Reakce médií na obnovený zájem Donalda Trumpa o získání Grónska od Dánska poté, co se 20. ledna ujme prezidentského úřadu v USA, vzbudily velký rozruch – bez toho, že přinesly objasnění důležitých detailů. Tón komentářů měl do značné míry příchuť otázky: „O co proboha Trumpovi teď jde?“ a postoj redakcí odrážel míru sympatie či nesympatie k Trumpovi podle jejich politického postoje.

Odmítnutí zvoleného prezidenta tento týden vyloučit použití ekonomické nebo vojenské síly v případě nutnosti převzít kontrolu nad největším ostrovem světa se setkalo s hojnými, i když předvídatelnými varováními světových lídrů ohledně suverenity a nedotknutelnosti hranic. Tím v žádném případě nechci znevažovat zásadní význam svrchovanosti, právního státu nebo nedotknutelnosti státních hranic. Ty by měly být samozřejmostí.

Ale žádat politiky, aby na tiskových konferencích něco vyloučili, je klasický novinářský gambit, který téměř vždy přinese odpověď „ne“. Je to poměrně nesmyslné cvičení. Proto je obzvláště užitečné si přečíst článek Stefana Wolffa, odborníka na mezinárodní bezpečnost , který do debaty vnáší cenné nuance a souvislosti.

Zaprvé, jak Wolff upozorňuje, Trump není prvním americkým prezidentem, který přišel s nápadem koupit Grónsko. Poprvé byla tato myšlenka vyslovena v roce 1868 (ministrem zahraničí USA Williamem H. Sewardem) a poté se objevovala v poměrně pravidelných intervalech. V roce 1946 učinil tehdejší americký prezident Harry Truman oficiální nabídku ve výši 100 milionů USD (dnes 1 miliarda USD, tj. 812 milionů GBP).

Důvodů, proč by taková dohoda mohla mít pro USA smysl, je celá řada, mezi nimi především výjimečné nerostné bohatství Grónska a jeho strategická poloha. Je však sporné, zda je Trumpův diplomatický přístup nejefektivnějším způsobem prosazování amerických zájmů, varuje Wolff.

Gróňané sami zkoumají možnosti nezávislosti na Dánsku. Dánsko, s nímž má Grónsko od roku 1979 dohodu o domovském právu, je v každém případě spojencem NATO. V současné době je vzhledem ke geopolitické situaci nejrozumnější volit přístup, který alianci nijak neohrožuje. Není jasné, zda je to v Trumpově mysli na prvním místě, píše Wolff.

Panamský průplav

Dalším (spíše menším, ale neméně strategicky důležitým) kouskem země, na který má zvolený americký prezident akviziční zálusk, je Panamský průplav, který podle Trumpa USA potřebují pro svou ekonomickou bezpečnost. Je obzvláště pikantní, že se o průplavu začalo mluvit týden po smrti Jimmyho Cartera, protože právě Carter byl americkým prezidentem, který v roce 1977 řídil dohodu, na jejímž základě Panama získala průplav do svého vlastnictví, což byl jeden z jeho nejvýznamnějších kroků během jeho působení v Bílém domě.

Amalendu Misra, profesor mezinárodní politiky na Lancasterské univerzitě, probírá historii průplavu, který byl v době svého dokončení nejdražším stavebním projektem USA. Trump tvrdí, že průplav neměl být Panamě nikdy předán, a tvrdí, že jej nyní „provozuje Čína“. Jak však Misra upozorňuje, zatímco dva přístavy na obou koncích průplavu provozuje společnost Hutchison Whampoa se sídlem v Hongkongu, samotný průplav vlastní a provozuje nezávislá vládní agentura Panama Canal Authority. (pozn. fakticky pod vlivem čínské vlády, viz níže)

Podle podmínek Carterovy smlouvy nemohou USA legálně převzít kontrolu nad průplavem. To neznamená, že by USA nemohly převzít kontrolu silou. Ti, kdo mají dostatečně dlouhou paměť, si vzpomenou, že americké síly pod vedením tehdejšího prezidenta George Bushe v roce 1990 vtrhly do Panamy a svrhly prezidenta Manuela Noriegu v rámci operace nazvané „Spravedlivá příčina“. (Zajímavost: aby američtí vojáci přesvědčili Noriegu, aby se vzdal a vydal, pouštěli z vozů Humvee po tři dny nepřetržitě rockovou hudbu, což byla pro panamského prezidenta, který byl údajně milovníkem operní hudby, forma mučení).

Jak však poznamenává Misra, další pokus o silovou intervenci v Latinské Americe by pravděpodobně vážně podkopal pozici USA v regionu, který by se místo toho mohl obrátit ke spojenectví s Čínou, Ruskem nebo Íránem. Ačkoli tedy Trump možná „nevyloučil“ vyslání námořní pěchoty k obsazení průplavu, Misra považuje tuto eventualitu za velmi nepravděpodobnou.

Ne snad, že by mnohé latinskoamerické země již nyní nevzhlížely k Číně, která v posledních dvou desetiletích „dramaticky rozšířila svou roli hlavního obchodního partnera Latinské Ameriky“, píše Jose Caballero. Caballero, vedoucí ekonom Mezinárodního institutu pro rozvoj managementu (IMD), říká, že první Trumpovo funkční období bylo všeobecně vnímáno tak, že mnohé latinskoamerické země směřovaly k Číně jako spolehlivějšímu obchodnímu a rozvojovému partnerovi než USA. Za vlády Joea Bidena se situace nezlepšila.

Od roku 2002, píše Caballero, vzrostl obchod mezi Čínou a regionem z 18 miliard USD na 500 miliard USD do roku 2023. A v prvních dvou měsících roku 2024 se čínský vývoz do Latinské Ameriky zvýšil o 20,6 %. „Čína je rozhodně připravena navázat na svá partnerství v regionu, pokud a až se objeví příležitosti,“ domnívá se Caballero. Situaci pravděpodobně zhorší politika „Amerika na prvním místě“ a rostoucí cla.

Tomu nepomůže ani Trumpova nesporně neobratná rétorika (příkladem může být nedávný poněkud neomalený návrh zvoleného prezidenta USA, aby se Mexický záliv přejmenoval na Americký záliv). Pokud se v Trumpově Bílém domě prosadí izolacionismus a USA se budou snažit odpoutat od sítě svých mezinárodních vazeb, Čína ukázala, že je více než ochotna nastoupit a zaujmout jejich místo, píše Caballero.

Komentář nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa z počátku tohoto týdne o tom, že by Spojené státy mohly znovu získat kontrolu nad Panamským průplavem, znovu přitáhl pozornost k rostoucímu vlivu komunistické Číny v této latinskoamerické zemi.

Panamský průplav, který byl otevřen v roce 1914 po deseti letech výstavby Spojenými státy, byl Panamě vrácen na základě dohody z roku 1977, kterou podepsal prezident Jimmy Carter. V roce 1999 Panama převzala plnou kontrolu nad průplavem, který je nyní jednou z nejrušnějších námořních cest na světě a spojuje Tichý oceán s Karibským mořem.

Trump na svém účtu na sociální síti Truth 21. prosince kritizoval Panamu za účtování „přemrštěných cen a sazeb za průjezd“ pro americká námořní a obchodní plavidla proplouvající průplavem a zároveň vyjádřil obavy z rostoucího vlivu čínského režimu na této vodní cestě. „Spravovat ji měla výhradně Panama, nikoli Čína nebo kdokoli jiný,“ napsal Trump.

Pokud Panama nedokáže zaručit „bezpečný, efektivní a spolehlivý provoz“ vodní cesty, Spojené státy „budou požadovat, aby nám byl Panamský průplav vrácen, a to v plné výši a bez jakýchkoli otázek“, dodal.

Panamský prezident José Raúl Mulino v reakci na Trumpovy komentáře prohlásil, že průplav není pod kontrolou Číny, Evropy, Spojených států ani žádné jiné mocnosti než jeho země.

„Každý metr čtvereční Panamského průplavu a přilehlého území patří PANAMĚ a bude jí patřit i nadále,“ napsal Mulino na sociální síti X 22. prosince.

Trump reagoval na Mulinovo odvolání na stránkách Truth Social ještě téhož dne a napsal: „To se ještě uvidí!“

Smlouva umožňuje chránit neutralitu silou

Smlouva z roku 1977 se skládá ze dvou smluv: Smlouvy o trvalé neutralitě a provozu Panamského průplavu, známé také jako Smlouva o neutralitě, a Smlouvy o Panamském průplavu. Smlouva o neutralitě stanovuje, že Spojené státy mohou použít svou vojenskou sílu k ochraně Panamského průplavu před jakýmkoli ohrožením jeho neutrality, což v podstatě umožňuje Spojeným státům trvale používat tuto vodní cestu.

Brent Sadler, vedoucí výzkumný pracovník nadace The Heritage Foundation, napsal 22. prosince v X příspěvku, že „obavy USA ohledně bezpečného přístupu k této životně důležité vodní cestě jsou oprávněné“. „Není přece žádným tajemstvím, že Čína kontroluje přístavy na obou koncích průplavu,“ uvedl Sadler.

Minulý měsíc Trump nominoval Marca Rubia na post ministra zahraničí. Rubio, který navštívil Panamu v květnu 2018, již dříve sdílel své obavy z vlivu Komunistické strany Číny (ČKS) na průplav.

Kanál je „důležitou tranzitní trasou pro zachycení nelegálních aktivit, přesto je kanál obklopen podniky ČKS,“ napsal Rubio na X v srpnu 2022. „Musíme i nadále dávat najevo, že Panama je důležitým partnerem & varovat před pokusy ČKS prosadit se v našem regionu,“ napsal.

Vazby ČKS a Panamy

ČKS se v Panamě začala prosazovat ještě předtím, než byl 31. prosince 1999 průplav vybudovaný USA plně předán pod panamskou kontrolu.

V roce 1997 Panama udělila koncesi společnosti Hutchison Ports PPC, divizi hongkongské společnosti Hutchison-Whampoa, na provozování přístavu Balboa na pacifické straně a přístavu Cristóbal u atlantického vstupu do průplavu. Po fúzi v roce 2015 je nyní společnost Hutchison-Whampoa známá jako CK Hutchinson Holdings.

V roce 2021, za tehdejšího panamského prezidenta Laurentina Cortiza, Panamský námořní úřad obnovil koncesi s Hutchinson Ports PPC na dalších 25 let.

Cortizův předchůdce Juan Carlos Varela, který byl prezidentem v letech 2014 až 2019, učinil několik rozhodnutí o posílení vazeb země s čínským režimem.

V červnu 2017 Panama přerušila diplomatické styky s Tchaj-wanem, samosprávným ostrovem, který ČKS považuje za součást svého území. Toto rozhodnutí vyvolalo kritiku tchajwanského ministerstva zahraničí, které obvinilo Varelu, že podlehl ekonomickému tlaku Pekingu.

O pět měsíců později se Panama stala první latinskoamerickou zemí, která se připojila ke kontroverzní iniciativě ČKS Pásmo a stezka (BRI), globální infrastrukturní strategii, která podle kritiků vystavuje rozvojové země „dluhové pasti“ režimu.

Podle čínských státních médií získalo konsorcium složené z čínských státních společností v rámci BRI zakázku v hodnotě 1,42 miliardy dolarů na výstavbu čtvrtého mostu přes Panamský průplav v roce 2018.

V prosinci 2018 se během zahraniční cesty vůdce ČKS Si Ťin-pching setkal s Varelou v Panamě. Oba vedoucí představitelé podepsali několik dohod o spolupráci v oblasti obchodu, infrastruktury, bankovnictví, vzdělávání a cestovního ruchu.

Čínský technologický gigant Huawei, jehož komunikační zařízení bylo ve Spojených státech zakázáno z důvodů národní bezpečnosti, založil v roce 2015 regionální distribuční centrum v zóně volného obchodu Colón u atlantického vstupu do průplavu.

Když Varela v roce 2017 navštívil Čínu, setkal se bývalý panamský prezident podle webových stránek společnosti Huawei také s jejím zakladatelem Renem Zhengfeiem. Ren je bývalý ředitel Akademie informačního inženýrství při generálním štábu Lidové osvobozenecké armády.

V dubnu Komise pro dohled nad majetkem a jeho správu při čínské Státní radě na svých internetových stránkách oznámila, že panamský terminál Amador Cruise Terminal nedávno zahájil provoz.

Terminál postavený společností China Harbour Engineering Co. na ostrově Perico u tichomořského vstupu do průplavu by se mohl stát „důležitým centrem pro rotaci výletních lodí a tranzit cestujících ve Střední a Jižní Americe“, uvedla komise.

Generálka americké armády Laura Richardsonová, bývalá velitelka Jižního velitelství USA, v březnu ve svém prohlášení uvedla, že čínské státní podniky „pokračují v podávání nabídek na projekty související s Panamským průplavem“.

Panamský právník Alonso Illueca, specialista na mezinárodní právo, napsal, že kontrola Číny nad přístavy Balboa a Cristóbal „je pouze částí vlivu, který má rušivý aktér“.

„V současné době mají Čína a ČKS značný vliv na politické úrovni a dokonce aktivně ovlivňují hodnoty a zásady zahraniční politiky,“ napsal v roce 2023 ve zprávě analyzující vliv čínského režimu v této latinskoamerické zemi.

Podle Illueca by si Panama měla uvědomit své strategické zájmy, přehodnotit své vztahy s Pekingem a uvědomit si, že ČKS „je aktérem, který má tendenci využívat a zneužívat strategických slabin jiných zemí“.

Alternativy k panamskému průplavu

V minulosti byly předloženy plány na výstavbu alternativního průplavu k Panamskému průplavu. Jednalo se o projekt Nikaragujského průplavu. Tento ambiciózní projekt měl propojit Atlantský a Tichý oceán přes území Nikaraguy a konkurovat tak Panamskému průplavu.

Koncesi na výstavbu a 50leté provozování průplavu získala v roce 2013 hongkongská společnost HKND Group, vedená miliardářem Wang Ťingem. Stavební práce měly být zahájeny koncem roku 2016, avšak k jejich realizaci nedošlo. V roce 2017 byl projekt odložen na neurčito a v roce 2018 HKND Group uzavřela své kanceláře. K nezdaru projektu přispěly protesty ekologů a domorodého obyvatelstva, finanční problémy firmy HKND Group a ochabnutí zájmu Číny. Projekt je nyní považován za opuštěný.

Ano, v minulosti existovaly plány na vybudování průplavu přes území Mexika, které by spojil Atlantský a Tichý oceán. Již španělský conquistador Hernán Cortés uvažoval o takovém projektu. V současnosti Mexiko realizuje projekt mezioceánského koridoru v nejužší části svého území, který propojí přístavy Coatzacoalcos na pobřeží Atlantiku a Salina Cruz na pobřeží Pacifiku. Tento koridor bude zahrnovat modernizovanou železniční trať o délce přibližně 300 kilometrů, která umožní přepravu zboží mezi oběma oceány. Projekt si vyžádá investici přibližně 67 miliard korun.

Tento mezioceánský koridor má sloužit jako alternativa k Panamskému průplavu, který v poslední době čelí omezením provozu kvůli nedostatku vody. Mexický projekt by mohl nabídnout rychlejší a efektivnější trasu pro přepravu zboží mezi Atlantským a Tichým oceánem.

