Cyril Northcote Parkinson poprvé zveřejnil svůj zákon v humorném, satiricky laděném článku v časopise The Economist dne 19. listopadu 1955. Text, který na první pohled působil jako lehká esej, byl ve skutečnosti ostrou a promyšlenou kritikou fungování veřejné správy a byrokratického aparátu státní služby, stejně jako neustále rostoucího počtu úředníků a s tím spojených nákladů.
Parkinson v článku upozorňuje na paradox, který byl dlouho považován za samozřejmý: „politici a daňoví poplatníci předpokládali (s občasnými fázemi pochybností), že rostoucí celkový počet státních úředníků musí odrážet rostoucí objem práce, kterou je třeba vykonat.“ Právě tuto domněnku však systematicky zpochybňuje a nahrazuje ji pozorováním, že růst administrativy má vlastní vnitřní dynamiku, nezávislou na skutečném objemu práce, kde rozhodně neplatí, že více lidí udělá také více práce.
Zákon dále rozpracovává prostřednictvím dvou dílčích principů – zákona o znásobení podřízených a zákona o znásobení práce. Tyto mechanismy podle něj vedou k tomu, že organizace přirozeně expandují, i když k tomu neexistuje věcný důvod. Parkinson přitom své závěry podává s ironickým nadhledem, ale zároveň je opírá o zdánlivě exaktní argumentaci, včetně matematických vzorců, které mají dodat jeho tvrzením „vědeckou“ váhu.
Výsledkem je text, který si uchovává platnost i mimo kontext britské koloniální správy poloviny 20. století. Parkinsonův zákon se stal jedním z nejcitovanějších principů popisujících fungování institucí – a dodnes slouží jako varování před nekontrolovaným růstem byrokracie, který může být sám sobě cílem.
Je všeobecně známou skutečností, že práce se rozšiřuje tak, aby zaplnila čas, který je k jejímu dokončení k dispozici.C. Northcote Parkinson
Tak může například starší dáma v důchodu strávit celý den psaním a odesláním pohlednice své neteři do Bognor Regis. Hodinu stráví hledáním pohlednice, další hodinu hledáním brýlí, půl hodiny hledáním adresy, hodinu a čtvrt psaním a dvacet minut rozhodováním, zda si vzít deštník, když jde k poštovní schránce v sousední ulici.
Celkové úsilí, které by zaneprázdněného člověka zabralo celkem tři minuty, může tímto způsobem jiného člověka po dni plném pochybností, úzkosti a námahy zcela vyčerpat.
Vzhledem k tomu, že práce (a zejména papírování) je takto pružná ve svých časových nárocích, je zřejmé, že mezi prací, která má být vykonána, a velikostí personálu, jemuž může být přidělena, nemusí existovat téměř žádný vztah.
Před objevením nového vědeckého zákona – zde poprvé představeného veřejnosti a nazývaného Parkinsonův zákon 1 – však nebyl v oblasti veřejné správy dostatečně uznán význam tohoto faktu.
Politici a daňoví poplatníci předpokládali (s občasnými fázemi pochybností), že rostoucí celkový počet státních úředníků musí odrážet rostoucí objem práce, která má být vykonána.
Cynici, kteří tuto víru zpochybňovali, si představovali, že nárůst počtu úředníků musel vést k tomu, že někteří z nich nečinně sedí, nebo že všichni mohou pracovat méně hodin.
V této věci se však zdá, že víra i pochybnosti jsou stejně nemístné. Faktem je, že počet úředníků a množství práce, které je třeba vykonat, spolu vůbec nesouvisí. Nárůst celkového počtu zaměstnanců se řídí Parkinsonovým zákonem a byl by v podstatě stejný, ať už by objem práce vzrostl, snížil se, nebo dokonce zmizel.
Význam Parkinsonova zákona spočívá v tom, že se jedná o zákon růstu založený na analýze faktorů, jimiž je tento růst řízen. Platnost tohoto nedávno objeveného zákona musí spočívat hlavně na statistických důkazech, které budou následovat. Pro běžného čtenáře je zajímavější vysvětlení faktorů, které leží v základu obecné tendence, kterou tento zákon definuje.
Pomineme-li technické detaily (kterých je mnoho), můžeme na počátku rozlišit dvě hnací síly. Pro tento účel je lze vyjádřit dvěma téměř axiomatickými tvrzeními, a to:
Faktor I. Úředník chce mít více podřízených, ne soupeřů, a
Faktor II. Úředníci si navzájem vytvářejí práci.
Nyní musíme tyto hnací síly postupně prozkoumat.
ZÁKON NÁRŮSTU POČTU PODŘÍZENÝCH
Abychom pochopili faktor I, musíme si představit úředníka jménem A, který se cítí přetížený. Zda je toto přetížení skutečné nebo imaginární, je nepodstatné; měli bychom však mimochodem poznamenat, že Aův pocit (nebo iluze) může snadno vyplývat z jeho vlastní ubývající energie – což je normální příznak středního věku. Pro toto skutečné či domnělé přetížení existují, obecně řečeno, tři možné řešení:
(1) Může podat výpověď.
(2) Může požádat o rozdělení práce na polovinu s kolegou jménem B.
(3) Může požadovat pomoc dvou podřízených, nazvěme je C a D.
V historii státní správy pravděpodobně neexistuje případ, kdy by si A zvolil jinou než třetí možnost. Výpovědí by přišel o nárok na důchod. Jmenováním B, který by byl na stejné úrovni v hierarchii, by si pouze přivedl rivala o povýšení na uvolněné místo W, až W (konečně) odejde do důchodu. A by tedy raději měl C a D, mladší muže, pod sebou. Ti zvýší jeho význam; a rozdělením práce do dvou kategorií, mezi C a D, bude mít zásluhu, že je jediným člověkem, který rozumí oběma. V tomto bodě je nezbytné si uvědomit, že C a D jsou, jakoby, neoddělitelní. Jmenovat pouze C by bylo nemožné. Proč? Protože C, pokud by byl sám, by si rozdělil práci s A a tak by získal téměř rovnocenné postavení, které bylo v první řadě odepřeno B; postavení, které je ještě více zdůrazněno, pokud je C jediným možným nástupcem A. Podřízených tedy musí být dva nebo více, přičemž každý z nich je udržován v poslušnosti strachem z povýšení toho druhého. Když si C zase postěžuje, že je přetížen (což jistě udělá), A s souhlasem C doporučí jmenování pouze tím, že navrhne jmenování dalších dvou asistentů na pomoc D, jehož pozice je v podstatě stejná. S tímto přijetím E, F, G a H je povýšení A nyní prakticky jisté.
ZÁKON NÁROKU NA PRÁCI
Sedm úředníků nyní dělá to, co dříve dělal jeden. Zde vstupuje do hry Faktor II. Těchto sedm si totiž navzájem vytváří tolik práce, že jsou všichni plně vytíženi a A pracuje tvrději než kdy jindy. Příchozí dokument se může postupně dostat ke každému z nich. Úředník E rozhodne, že spadá do působnosti F, který předloží návrh odpovědi C, který jej drasticky upraví, než se poradí s D, který požádá G, aby se tím zabýval. G však v tuto chvíli odchází na dovolenou a předává spis H, který vypracuje zápis, který podepíše D a vrátí C, který podle toho upraví svůj návrh a předloží novou verzi A.
Co udělá A? Měl by všechny důvody k tomu, aby to podepsal bez přečtení, protože má na mysli mnoho jiných záležitostí. Vědom si toho, že má příští rok nahradit W, musí se rozhodnout, zda jeho místo zaujme C nebo D. Musel souhlasit s tím, aby G odešel na dovolenou, ačkoli na ni ještě neměl striktně nárok. Trápí ho, zda neměl místo něj odejít H, a to ze zdravotních důvodů. V poslední době vypadá bledě – částečně, ale ne výlučně kvůli svým domácím problémům. Pak je tu ještě záležitost Fova zvláštního příplatku k platu za dobu konference a Eova žádost o přeložení na ministerstvo důchodů. A zaslechl, že D je zamilovaný do vdané písařky a že G a F spolu už nemluví – nikdo neví proč. A tak by mohl být v pokušení podepsat Cův návrh a mít to za sebou.
Ale A je svědomitý člověk. Ačkoli je sužován problémy, které si jeho kolegové způsobili sami sobě i jemu – problémy způsobené pouhou existencí těchto úředníků –, není typem člověka, který by se vyhýbal svým povinnostem. Pečlivě si návrh přečte, vyškrtá zbytečné odstavce, které přidali C a H, a vrátí dokument do podoby, kterou původně preferoval schopný (byť svárlivý) F. Opraví angličtinu – žádný z těchto mladých mužů neumí psát gramaticky správně – a nakonec vypracuje stejnou odpověď, jakou by napsal, kdyby se úředníci C až H nikdy nenarodili. Mnohem více lidí strávilo mnohem více času tím, aby dosáhli stejného výsledku. Nikdo nezahálel. Všichni se snažili ze všech sil. A je pozdě večer, než A konečně opustí svou kancelář a vydá se na cestu zpět do Ealingu. Poslední světla v kanceláři se zhasínají v nastávajícím soumraku, který značí konec dalšího dne administrativní dřiny. A, který patří mezi poslední odcházející, si s pokleslými rameny a ironickým úsměvem uvědomuje, že pozdní hodiny, stejně jako šedivé vlasy, patří k cenám za úspěch.
VĚDECKÉ DŮKAZY
Z tohoto popisu působících faktorů student politologie pozná, že počet administrátorů se víceméně nutně bude zvyšovat. Zatím však nebylo řečeno nic o časovém období, které pravděpodobně uplyne mezi datem jmenování A a datem, od kterého můžeme počítat dobu služby H pro účely důchodu. Bylo shromážděno obrovské množství statistických důkazů a právě ze studia těchto dat byl odvozen Parkinsonův zákon. Prostor neumožňuje podrobnou analýzu, ale výzkum začal u odhadů britského námořnictva. Ty byly vybrány proto, že povinnosti admirality jsou snáze měřitelné než například povinnosti obchodní komory.
Přiložená tabulka vychází ze statistik námořního ministerstva za roky 1914 a 1928. Kritika, která se tehdy ozývala, se soustředila na srovnání mezi prudkým poklesem počtu osob dostupných pro boj a prudkým nárůstem počtu osob dostupných pouze pro administrativu, což údajně vedlo k vytvoření „velkolepého námořnictva na souši“. Toto srovnání však neslouží našemu současnému účelu. Musíme si všimnout, že z 2 000 úředníků námořního ministerstva v roce 1914 se v roce 1928 stalo 3 569; a že tento nárůst nesouvisel s žádným možným zvýšením jejich pracovní zátěže. Námořnictvo se v tomto období ve skutečnosti zmenšilo o třetinu co do počtu mužů a o dvě třetiny co do počtu lodí. Od roku 1922 se ani neočekávalo, že by se jeho síla zvýšila, protože celkový počet lodí (na rozdíl od celkového počtu úředníků) byl omezen Washingtonskou námořní dohodou z téhož roku. Přesto jsme za těchto okolností zaznamenali 78,45% nárůst počtu úředníků admirality za období čtrnácti let; průměrný nárůst o 5,6 % ročně oproti původnímu počtu. Ve skutečnosti, jak uvidíme, tempo nárůstu nebylo tak pravidelné. V této fázi musíme zohlednit pouze procentuální nárůst za dané období.
STATISTIKY ADMIRALITY
Lze tento nárůst celkového počtu státních úředníků vysvětlit jinak než předpokladem, že tento počet musí vždy růst podle zákona, který řídí jeho růst? V této chvíli by se dalo namítnout, že diskutované období bylo obdobím rychlého vývoje námořní techniky. Používání létajících strojů již nebylo omezeno na excentriky. Ponorky byly tolerovány, pokud ne přímo schvalovány. Inženýři začali být považováni téměř za lidské bytosti. V tak revoluční době bychom mohli očekávat, že skladníci budou muset sestavovat propracovanější inventáře. Nemuselo by nás překvapit, že na výplatní listině je více kresličů, více konstruktérů, více techniků a vědců. Ale počet těchto úředníků v loděnicích vzrostl pouze o 40 procent, zatímco počet mužů ve Whitehallu vzrostl o téměř 80 procent. Na každého nového předáka nebo elektrotechnika v Portsmouthu připadali dva nebo více úředníků v Charing Cross. Z toho bychom mohli být v pokušení dočasně vyvodit závěr, že tempo nárůstu administrativního personálu je pravděpodobně dvojnásobné oproti technickému personálu v době, kdy se skutečně užitečná síla (v tomto případě námořníků) snižuje o 31,5 procenta. Statisticky však bylo prokázáno, že toto poslední procento je irelevantní. Počet úředníků by se zvýšil stejným tempem, i kdyby tam nebyli žádní skuteční námořníci.
Bylo by zajímavé sledovat další vývoj, díky kterému se počet 8 118 zaměstnanců admirality z roku 1935 zvýšil na 33 788 v roce 1954. Zaměstnanci Koloniálního úřadu však poskytují lepší pole pro studium v období úpadku impéria. Příslušné statistiky jsou uvedeny níže. Než ukážeme, jaká je míra nárůstu, musíme poznamenat, že rozsah odpovědností tohoto úřadu nebyl během těchto dvaceti let zdaleka konstantní. Koloniální území se mezi lety 1935 a 1939 příliš nezměnila, co se týče rozlohy ani počtu obyvatel. Do roku 1943 se značně zmenšila, protože některé oblasti se ocitly v rukou nepřítele. V roce 1947 se opět zvětšila, ale od té doby se rok od roku postupně zmenšuje, jak postupně dosahují jednotlivé kolonie samosprávy.
ÚŘEDNÍCI KOLONIÁLNÍHO ÚŘADU
|1935
|1939
|1943
|1947
|1954
|372
|450
|817
|1139
|1661
Před objevením Parkinsonova zákona by bylo racionální předpokládat, že se tyto změny v rozsahu impéria odrazí ve velikosti jeho ústřední správy. Ale pohled na čísla ukazuje, že celkový počet zaměstnanců představuje automatické etapy nevyhnutelného nárůstu. A tento nárůst, ačkoli souvisí s tím, který byl pozorován v jiných resortech, nemá nic společného s velikostí – ani s existencí – impéria. Jaké jsou procentní podíly nárůstu? Pro tento účel musíme ignorovat rychlý nárůst počtu zaměstnanců, který doprovázel snížení odpovědnosti během druhé světové války. Měli bychom spíše vzít v úvahu mírové míry nárůstu o 5,24 procenta mezi lety 1935 a 1939 a 6,55 procenta mezi lety 1947 a 1954. To dává průměrný nárůst 5,89 procenta ročně, což je procento výrazně podobné tomu, které již bylo zjištěno u nárůstu počtu zaměstnanců admirality v letech 1914 až 1928.
Další a podrobnější statistická analýza personálu jednotlivých resortů by v článku, jako je tento, nebyla na místě. Doufáme však, že se podaří dospět k předběžnému závěru ohledně doby, která pravděpodobně uplyne mezi prvním jmenováním daného úředníka a pozdějším jmenováním jeho dvou nebo více asistentů. Pokud jde o problém čistého nárůstu počtu zaměstnanců, všechny dosud dokončené výzkumy ukazují na průměrný nárůst o přibližně 5,4 % ročně. Na základě tohoto zjištění je nyní možné formulovat Parkinsonův zákon v matematické podobě takto: V jakémkoli veřejném správním úřadu, který se nenachází ve válečném stavu, lze očekávat nárůst počtu zaměstnanců podle tohoto vzorce: x = (2km + p) / n
kde k je počet zaměstnanců usilujících o povýšení prostřednictvím jmenování podřízených; p představuje rozdíl mezi věkem při jmenování a věkem při odchodu do důchodu; m je počet pracovních hodin věnovaných vyřizování zápisů v rámci úřadu; a n je počet efektivních jednotek, které jsou spravovány. Pak bude x počet nových zaměstnanců potřebných každý rok. Matematici si samozřejmě uvědomí, že k nalezení procentuálního nárůstu musí vynásobit x číslem 100 a vydělit celkovým počtem z předchozího roku, tedy: 100(2km + p) / yn %
kde y představuje celkový původní počet zaměstnanců. A tato hodnota se vždy bude pohybovat mezi 5,17 % a 6,56 %, bez ohledu na případné změny v množství práce, které je třeba vykonat. Objev tohoto vzorce a obecných principů, na nichž je založen, samozřejmě nemá žádnou emocionální hodnotu. Nedošlo k žádnému pokusu zjistit, zda by se oddělení měla rozšiřovat.
Ti, kdo se domnívají, že tento růst je nezbytný k dosažení plné zaměstnanosti, mají plné právo na svůj názor. Ti, kdo pochybují o stabilitě ekonomiky založené na čtení zápisů ostatních, mají stejné právo na svůj názor.
Parkinsonův zákon je čistě vědecký objev, který nelze aplikovat na současnou politiku, ledaže by šlo o teorii. Není úkolem botanika vyhubit plevel. Stačí mu, když nám řekne, jak rychle roste.