Po hlubokém mořském dně se procházelo méně lidí než po Měsíci.

Nová studie ukazuje, že lidé přímo pozorovali jen zlomek hlubokého mořského dna – méně než 0,001 %. Co to ale v praxi znamená? Jak moc o mořském světě a oceánském dně vlastně víme?

Oceán může být rájem plným života, ale i temným světem mořských příšer. Naše představy často utváří právě to, co neznáme. A co se týče hlubokého moře, víme toho žalostně málo.

„Ve vědeckých pracích někteří lidé [uváděli], že jsme prozkoumali 5 %, 10 % nebo 1 % hlubokého oceánu – a nepanovala shoda,“ říká Katy Croff Bellová[1], mořská vědkyně a zakladatelka Ocean Discovery League[2]. Zajímalo ji: „Spočítal to někdo doopravdy?“

Začala tedy před několika lety s vlastními výpočty. Číslo, které jí vyšlo, ji překvapilo: pouhých 0,001 %. Tak malý podíl zkoumané plochy byl podle ní téměř neuvěřitelný.

Snímky Měsíce máme. Mořské dno? Téměř žádné

Další výzkumy její odhad potvrdily. Lidé opravdu přímo viděli jen asi tolik mořského dna, kolik odpovídá ploše amerického státu Rhode Island. Pro srovnání – máme detailní snímky téměř celého Měsíce i Marsu.

Ve studii publikované 7. května v Science Advances[3] Bellová porovnala data z 43 681 ponorů. Záznamy pocházely ze 14 států a sahaly do hloubky nejméně 200 metrů. Ukázalo se, že většina vizuálních dat pochází z oblastí blízko rozvinutých zemí – USA, Japonska nebo Nového Zélandu.



Obrázek1: Globální mapa hloubkových ponorů… Ocean Discovery League, Amanda Stosz, https://sciam.bynder.com/m/5b9ceb28d5c3497/original/deep-sea_dive_concentration_heat_map_north_america.png.

Co číslo 0,001 % ve skutečnosti znamená?

Nejde o to, kolik jsme zmapovali. Jde o to, kolik jsme viděli. Tedy kolik mořského dna jsme pozorovali kamerou. Nejde ani o sběr vzorků nebo měření hloubky pomocí sonaru. Skutečný „průzkum“ znamená spojení tří věcí: vizuální pozorování, mapování terénu a fyzický odběr vzorků.

„Proto není překvapivé, že je to číslo tak nízké,“ říká Alfred McEwen[4] z NASA a Arizonské univerzity. Mapy Měsíce a Marsu jsou díky družicím mnohem detailnější.

Vidět neznamená chápat

McEwen ale upozorňuje: „To, že máte hezkou mapu, ještě neznamená, že rozumíte tomu, co tam je.“ Známe tvary a barvy, ale ne procesy, které je utvářely.

Mathieu Lapôtre[5], geofyzik ze Stanfordu, dodává: „Porovnávat oceánské dno s Měsícem je jako srovnávat jablka s pomeranči.“ Moře skrývá dno pod tlakem a temnotou. Měsíc je dobře vidět z dálky. Přesto umíme pomocí satelitů nebo sonaru vytvořit přesné modely dna.

Víme víc, než si myslíme?

Lapôtre a McEwen se shodují: rozumíme mořskému dnu možná více než Měsíci. A to i díky tomu, že oceán ovlivňuje klimatické a geologické procesy na Zemi. „Na Zemi je toho mnohem více, čemu můžeme porozumět,“ říká McEwen. Život, desková tektonika, hydrotermální průduchy – to vše se odehrává tam dole.

Čím více víme, tím víc otázek máme

Jak vysvětluje Carolyn Denevi, zdokonalování map nám často přináší více otázek než odpovědí. A malé detaily mohou být klíčem k pochopení. „Dno oceánu je velmi složité,“ říká Lapôtre. Skrývá se v něm mnoho zásadních procesů – a většina nám zatím uniká.

„Představte si, že vlastníte dům, ale nikdy jste nebyli ve sklepě,“ přirovnává Bell. Až do 70. let jsme nevěděli, že u hydrotermálních průduchů může existovat život bez slunečního světla.

Je čas jít hlouběji

Pomocí sonaru dnes vidíme i středooceánské hřbety, ale průduchy jsme našli náhodou. To, co objevíme v příštích letech, může zásadně změnit naše poznání života na Zemi. Bell říká, že číslo 0,001 % není důvodem k zoufalství. Naopak – ukazuje, kolik objevů nás ještě čeká.

Technologie se zlepšují. Průzkum je levnější a bezpečnější než dřív. Podle Bell je teď čas začít „objektivní a reprezentativní průzkum“ oceánu. „Tato studie vytváří základ pro globální iniciativu, kterou bychom měli zahájit během 10 až 20 let,“ říká. A uzavírá: „Průzkum zbývajících 99,999 % oceánu nám otevře nové otázky, o kterých jsme dosud ani nepřemýšleli.“



