Tři roky ode dne plné ruské invaze na Ukrajinu přijalo Valné shromáždění OSN v pondělí dvě vzájemně si konkurující rezoluce o řešení konfliktu, jednu iniciovaly Spojené státy a druhou Ukrajina – což je známka strategických rozdílů v transatlantické alianci ohledně cesty k míru.



„ Prosazování komplexního, spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině “, navržený Ukrajinou a společně podporovaný řadou evropských zemí, byl třístránkový dokument, který obsahoval klauzule uvádějící, že „úplná invaze na Ukrajinu Ruskou federací trvá tři roky a nadále má zničující a dlouhodobé důsledky nejen pro Ukrajinu, ale i pro další regiony a globální stabilitu“.

Vyzval k závazku k „suverenitě, nezávislosti, jednotě a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic“ a k potřebě zajistit odpovědnost za zločiny spáchané podle mezinárodního práva prostřednictvím „spravedlivého a nezávislého vyšetřování a stíhání na národní a mezinárodní úrovni“.

USA předložily svou vlastní verzi nazvanou „ Cesta k míru “, stručný návrh omezený na truchlení nad ztrátami na životech během konfliktu mezi Ruskou federací a Ukrajinou; znovu opakující, že ​​hlavním účelem OSN je udržovat mezinárodní mír a bezpečnost a mírové řešení sporů; a prosba o rychlé ukončení konfliktu – naléhání na trvalý mír mezi Ukrajinou a Ruskem.

Podpora komplexního, spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině

Valné shromáždění,

znovu potvrzuje cíle a zásady zakotvené v Chartě Organizace spojených národů a připomínajíc své rezoluce přijaté na svém jedenáctém mimořádném zasedání, svou rezoluci 68/262 ze dne 27. března 2014 a svou rezoluci 78/316 ze dne 11. července 2024,

se znepokojením konstatuje, že plnohodnotná invaze Ruské federace na Ukrajinu trvá již tři roky a nadále má ničivé a dlouhodobé důsledky nejen pro Ukrajinu, ale i pro další regiony a globální stabilitu,

opakovaně zdůrazňuje, že brzké dosažení komplexního, spravedlivého a trvalého míru by bylo významným příspěvkem k posílení mezinárodního míru a bezpečnosti,

připomíná závazek všech států podle článku 2 Charty zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu nebo jakéhokoli jiného způsobu neslučitelného s cíli Organizace spojených národů a řešit své mezinárodní spory mírovými prostředky,

znovu potvrzuje svůj závazek vůči svrchovanosti, nezávislosti, jednotě a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic, které sahají až do jejích teritoriálních vod,

znovu potvrzuje, že žádné územní akvizice vyplývající z hrozby silou nebo použití síly nebudou uznány za legální,

odsuzuje závažné důsledky agrese v oblasti lidských práv a humanitární důsledky a odsuzuje všechny útoky proti civilistům a civilním objektům, včetně těch, které jsou kritickou energetickou infrastrukturou,

lituje rovněž zvláštního dopadu agrese na ženy a děti, včetně uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, a na další civilisty se specifickými potřebami, včetně osob se zdravotním postižením a starších osob,

vyjadřuje hluboké znepokojení nad hlubokými a dlouhodobými dopady války na duševní zdraví lidí, zejména dětí, což umocňuje trauma a jeho důsledky pro budoucí generace,

s hlubokým znepokojením bere na vědomí přetrvávající nepříznivý dopad války na celosvětovou potravinovou bezpečnost, energetiku, světové hospodářství, jadernou bezpečnost a ochranu a životní prostředí,

připomíná usnesení Mezinárodního soudního dvora o předběžných opatřeních ze dne 16. března 2022, (1)

zdůrazňujíce, že jakékoli zapojení vojsk Korejské lidově demokratické republiky bojujících po boku sil Ruské federace vyvolává vážné obavy ohledně další eskalace tohoto konfliktu,

Vyzývá k deeskalaci, brzkému zastavení nepřátelských akcí a mírovému řešení války proti Ukrajině, poznamenané obrovským ničením a lidským utrpením, včetně civilního obyvatelstva, v souladu s Chartou Organizace spojených národů a mezinárodním právem;

Znovu opakuje, že je naléhavě nutné ukončit válku ještě v tomto roce a zdvojnásobit diplomatické úsilí o snížení rizika další eskalace a dosažení komplexního, spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině v souladu s Chartou, včetně jejích zásad svrchované rovnosti a územní celistvosti států, jak je uvedeno v článku 3.

zdůraznil ve své rezoluci ES-11/6 ze dne 23. února 2023, a bere na vědomí mnohostranné procesy, které za tímto účelem probíhají;

Bere na vědomí úsilí různých členských států o zmírnění dopadů války a o předložení svých vizí komplexního a trvalého urovnání prostřednictvím inkluzivní diplomacie, dialogu a politických prostředků založených na Chartě a mezinárodním právu;

Připomíná potřebu plného provádění svých příslušných usnesení přijatých v reakci na agresi proti Ukrajině, zejména požadavek, aby Ruská federace okamžitě, zcela a bezpodmínečně stáhla všechny své vojenské síly z území Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic, a požadavek na okamžité zastavení nepřátelských akcí Ruské federace proti Ukrajině, zejména jakýchkoli útoků proti civilistům a civilním objektům;

Zdůrazňuje, že je třeba zajistit odpovědnost za nejzávažnější zločiny podle mezinárodního práva spáchané na území Ukrajiny prostřednictvím vhodného, spravedlivého a nezávislého vyšetřování a stíhání na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni a zajistit spravedlnost pro všechny oběti a zabránit budoucím zločinům;

Opakuje svou výzvu k úplné výměně válečných zajatců, propuštění všech nezákonně zadržovaných osob a návratu všech internovaných a násilně odvlečených a deportovaných civilistů, včetně dětí;

Vyzývá strany ozbrojeného konfliktu, aby plně dodržovaly mezinárodní právo, včetně mezinárodního humanitárního práva, zejména pokud jde o ochranu civilistů, zejména žen a dětí, a osob v boji, jakož i civilních objektů, a aby zajistily bezpečný a neomezený přístup humanitární pomoci k těm, kteří ji potřebují;

Opakuje svou výzvu k okamžitému zastavení útoků na kritickou energetickou infrastrukturu, které zvyšují riziko jaderné havárie nebo nehody;

naléhavě vyzývá všechny členské státy, aby v duchu solidarity spolupracovaly na řešení globálních dopadů války na potravinovou bezpečnost, energetiku, finance, jadernou bezpečnost a ochranu a životní prostředí, zdůrazňuje, že ujednání o komplexním, spravedlivém a trvalém míru na Ukrajině by měla tyto faktory zohlednit, a vyzývá členské státy, aby podpořily generálního tajemníka v jeho úsilí o řešení těchto dopadů;

Rozhoduje o dočasném přerušení jedenáctého mimořádného zasedání Valného shromáždění a pověřuje předsedu Valného shromáždění, aby na žádost členských států obnovil jeho zasedání.





(1) Viz Úřední záznamy Valného shromáždění, sedmdesáté sedmé zasedání, dodatek č. 4.

(A/77/4), odst. 189-197.





Po přestávce v jednání Rosemary DiCarlo, vedoucí mírových a politických záležitostí OSN, informovala 15 členů Rady o aktuální situaci na Ukrajině.

Řekla, že ruská invaze „podkopala samotné základy mezinárodního pořádku“, a připomněla delegátům, že od 24. února 2022 bylo zabito nejméně 12 654 ukrajinských civilistů, včetně 673 dětí.



Zdroj: OSN , https://news.un.org/en/story/2025/02/1160456 , 24.2.2025

Pozn. Zažili jsme a pamatujeme toho už dost. Vzpomínám si, jak jsme čekali na resoluce OSN, jak dlouho trvalo než se svět rozhoupal k vynucení spravedlnosti a osvobození Kuvajtu, který tehdy Saddám Husajn přepadl. To čekání na začátek operace se zdálo jako věčnost. Jako by to bylo včera. Samozřejmě nevíme, zda nastane nějaká společná operace mírových sil na osvobození území Ukrajiny, které okupuje Rusko, ale v podstatě by to bylo nejlepší řešení. I pro Rusy a Rusko je porážka jeho vlastního současného režimu, nejlepším řešením. Protože tamní režim odmítá a není schopen opustit vyježděné koleje, po kterých veze všechny své obyvatele do vlastní záhuby od roku 1917 – ne-li ještě déle – až dodnes.