Poisson, Markov a zombie apokalypsa: Proč úkryt není místo

Obsah
Město je děsivé právě tehdy, když ještě drží pohromadě. Když jsou zdroje skoro pryč, ale ne úplně. Když se lidé začínají chovat „divně“, ale ještě ne monstrózně a kdy náhoda stále existuje, ale už nepracuje ve tvůj prospěch. Nejděsivější nejsou mrtvoly. Nejděsivější jsou lidé, kteří ještě vypadají jako lidé, ale už se chovají podle jiné, šílené logiky….
Představa zombie apokalypsy je extrémní, ale právě proto překvapivě užitečná. Oholí realitu na základní otázky: kde se skrýt, kdy vyjít ven, jak dlouho čekat a kdy je čekání samo o sobě rizikem. Intuitivně máme tendenci volit samotu, venkov, ticho a vzdálenost od civilizace. Město si spojujeme s davem, chaosem a vysokým rizikem. Jenže intuice pracuje se strachem a ne s pravděpodobností. Jakmile narazíme na matematiku náhodných dějů v čase – na stochastické procesy – může se intuice ukázat jako klamná a zombie apokalypsa mění v nečekaně dobrou učebnici pravděpodobnosti.
Člověk má přirozenou tendenci hledat ve světě smysl, vzory a kauzalitu. Pokud se dlouho nic nestane, máme pocit, že „už by se něco stát mělo“. Pokud se události opakují, cítíme, že riziko roste. Tento pocit je psychologicky pochopitelný, ale matematicky problematický. Právě tady vstupuje na scénu Poissonův proces – jeden z nejdůležitějších modelů náhodnosti vůbec.
Poissonův proces: náhoda bez paměti
Poissonův proces nese jméno po francouzském matematikovi Siméonovi Denisovi Poissonovi, který se v 19. století zabýval pravděpodobností výskytu vzácných a náhodných událostí. Tento proces modeluje situace, kdy se události objevují v čase nebo prostoru nezávisle na sobě a s konstantní průměrnou intenzitou. Klíčová vlastnost Poissonova procesu spočívá v tom, že minulost nemá žádný vliv na budoucnost. To, že se dlouho nic nestalo, nijak nezvyšuje pravděpodobnost, že se něco stane zítra.
Typickými příklady jsou počet aut projíždějících silnicí za hodinu, počet telefonátů do call centra nebo – v naší zombie edici – počet náhodných „zásahů“ do bytu ve městě. Pokud zombie bloudí ulicemi náhodně, pak skutečnost, že kolem vašeho domu prošly už pětkrát, nezvyšuje šanci, že se objeví pošesté. Poissonův proces je v tomto smyslu chladný, neosobní a paradoxně uklidňující. Říká nám, že strach z kumulace událostí je často jen iluze vzniklá lidskou potřebou vidět svět jako příběh.
„Město: Události (zombie) přicházejí často, ale každá má malou šanci, že zasáhne mě.“
„Venkov: „Událostí (zombie) je málo, když se vyskytnou, jsou cílené a mají sklon přecházet rychle do horšího stavu.“
Jenže Poisson odpovídá pouze na jednu otázku: jak často se něco stane. Neřeší, co se stane potom. A právě tady začíná problém. Jakmile se z náhodné události stane vstupní bod do řetězce dalších dějů, potřebujeme jiný nástroj. Tím je Markovův proces.
Markovův proces: paměť jednoho okamžiku
Markovův proces je pojmenován po ruském matematikovi Andreji Markovovi a popisuje stochastický proces s takzvanou „pamětí pouze jedné minulosti“. To znamená, že stav systému v příštím okamžiku závisí pouze na jeho aktuálním stavu, nikoli na celé historii. Minulost je shrnuta do přítomnosti.
V kontextu zombie apokalypsy to lze ilustrovat jednoduše. Pokud zombie dorazí ke dveřím, pravděpodobnost průniku závisí na tom, zda jsou dveře zamčené nebo otevřené, nikoli na tom, kolikrát někdo klepal nebo bušil na dveře minulý týden. Jakmile známe aktuální stav dveří, máme vše, co potřebujeme k odhadu dalšího vývoje. Markovovy procesy se výborně hodí pro modelování kaskádových situací, eskalací a rozhodovacích stromů, kde se systém přelévá mezi jasně definovanými stavy.
Zdánlivý rozpor: kumulace strachu versus matematika
Právě tady se objevuje napětí, které je pro celou úvahu zásadní a zároveň nejvíc matoucí. Intuitivně máme silný pocit, že opakované klepání na dveře zvyšuje riziko. Každé další zaklepání působí hrozivěji než to předchozí, jako by se „něco hromadilo“. Tento pocit je hluboce lidský. Náš mozek je evolučně nastavený hledat vzory, kontinuitu a varovné signály. Opakování vnímáme jako eskalaci.
„Strach se kumuluje rychleji než události a psychika vytváří děsivé vzory tam, kde matematik vidí jen šum.“
Jenže právě tady se intuice rozchází s matematikou. Poissonův proces říká něco, co zní skoro provokativně: minulá klepnutí nemají žádný vliv na budoucí. To, že dnes nikdo nepřišel, nezvyšuje šanci, že někdo přijde zítra. A to, že už někdo klepal pětkrát, neznamená, že šesté klepnutí je pravděpodobnější. Z hlediska Poissona se nic „nenahromadilo“. Události jsou slepé k historii. Tento rozpor není chyba modelu, ale střet dvou rovin.
Poisson popisuje svět náhodných událostí, nikoli svět našich obav. Popisuje, jak často se něco stane, ne jak se u toho cítíme. A právě proto může působit uklidňujícím dojmem: bere minulosti její falešnou hrozivost. Říká nám, že řada tichých dní není předzvěstí katastrofy a že opakování samo o sobě není eskalací. Jenže tím se problém nevyřeší celý. Protože jakmile se událost stane – jakmile někdo skutečně dorazí ke dveřím – vstupujeme do jiné roviny. A tady nastupuje Markov.
Markovův proces nepopisuje, jak často někdo klepe, ale co se stane, když už klepe. Zajímá ho stav systému: jsou dveře zamčené, nebo otevřené? Je dům temný, nebo svítí světlo? Máme ještě zásoby, nebo už musíme ven? Pokud se stav systému nemění, pak je strach z minulých klepnutí skutečně jen psychologický šum. Poisson v tomto smyslu obavy uklidňuje oprávněně.
Rozpor tedy není mezi Poissonem a realitou, ale mezi Poissonem a lidskou intuicí. Matematika říká: „nic se nehromadí“. Psychika říká: „už je to horší“. A pravda leží v tom, zda se reálně změnil stav systému, ne v tom, že už máme „nervy v kýblu“.
Klíčové je pochopit, že Poisson a Markov nepopisují totéž. Poisson generuje události. Markov popisuje reakci systému na tyto události. Pokud se stav systému skutečně nemění – dveře se neopotřebovávají, obrana se nevyčerpává – pak je pocit rostoucího rizika čistě psychologický. Poisson v tomto smyslu obavy uklidňuje. Říká: nic se „nehromadí“, pokud se fyzicky nic nemění.
Město, venkov a iluze bezpečí
Jakmile tento rozdíl pochopíme, vracíme se zpět k původní otázce: město, nebo samota na venkově? Intuitivní odpověď většiny lidí zní „venkov“. Méně lidí, méně zombie, méně hluku. Jenže to je odpověď postavená na pocitu, nikoli na struktuře rizika.
Město má vysokou intenzitu náhodných událostí. Hodně pohybu, hodně náhodných trajektorií, hodně šumu. To je Poissonovský svět. Riziko je rozptýlené, anonymní a do značné míry nepředvídatelné. Jednotlivý byt se v ztrácí v celém sídlišti jako jeden bod v moři možností. Pravděpodobnost návštěvy není nula, ale je dostatečně nízká.
Venkov naopak nabízí klid, ale i strukturu. Dům u silnice není jedním z tisíců bodů. Je pevnym bodem na trase. To už není svět náhodného klepání na dveře. To je bod na obzoru, ke kterému bude s magnetickou přitažlivostí směřovat každý. I každá zombie. Pravděpodnost návtěvy se blíží jedné a hraničí s jistou. Není to otázka zda, ale kdy.
Jakmile se pohyb stane nutností – pro vodu, zásoby, informace, pro potravu – vzniká vzor. To se týká jak vás v ukrytu, tak i zombies. A vzor znamená paměť. Už nejsme v Poissonově světě náhodných událostí, ale ve světě strukturálního rizika, kde se opakování skutečně může stát osudovým.
Z pravděpodobnostního hlediska tedy neexistuje „bezpečnější místo“ v absolutním smyslu. Existují jen místa s různým typem rizika. Poissonovské riziko je chaotické a bez paměti. Strukturální riziko je tiché, ale systematické. A právě to druhé bývá smrtelnější, protože se tváří neškodně.
Úkryt není místo, ale proces
Z toho všeho plyne závěr, který zní skoro banálně, ale ve skutečnosti je nečekaně tvrdý. Úkryt není bod v prostoru. Úkryt je způsob, jak se v čase pohybujeme světem rizik. Dům, byt, farma nebo sklep samy o sobě ještě nejsou úkrytem. Úkrytem se stávají teprve tehdy, když jejich používání nenápadně brání vzniku vzorů.
Jakmile musíte z úkrytu pravidelně vycházet – pro vodu, jídlo, informace nebo kontakt – přestává být klíčová otázka „kde jsem“, a začíná být klíčová otázka „jak se pohybuji“. Stejná trasa, stejný čas, stejný rytmus. Z hlediska lidské pohodlnosti je to přirozené. Z hlediska pravděpodobnosti je to katastrofa. Ne proto, že by se jednotlivé náhodné události sčítaly, ale proto, že se ztrácí náhodnost samotná.
Poissonův svět (ukryt v jednom z milionu bytů) nás chránil právě tím, že byl chaotický. Události přicházely rozptýleně, bez paměti, bez ohledu na minulost. Dům byl jedním z mnoha bodů, trasa jednou z nekonečně mnoha možností. Jenže pravidelnost tento svět nenápadně rozkládá. Jakmile vznikne vzor, přestáváme být anonymní součástí šumu a stáváme se strukturou. A struktura už paměť má.
V tu chvíli se nebezpečí nemění proto, že by se „zvyšovala pravděpodobnost“ v Poissonovském smyslu. Nemění se frekvence událostí. Mění se jejich relevance. Stejná náhodná událost, která by nás v anonymním šumu minula, nás teď zasahuje právě proto, že jsme předvídatelní. Pravděpodobnost jako abstraktní číslo zůstává stejná, ale její dopad se dramaticky mění.
Úkryt, ze kterého musíte pravidelně vycházet po stejné trase, je proto ve skutečnosti jen zpožděný střet se strukturálním rizikem. Je to čekárna na průšvih ne proto, že by katastrofa byla „nevyhnutelná“, ale proto, že jste se přesunuli z náhodného světa do světa vzorů. A ve světě vzorů už neplatí ochranná anonymita, kterou nám Poisson původně poskytoval.
„Úkryt, ze kterého musíš pravidelně vycházet po stejné trase, není úkryt, ale čekárna na průšvih.“
Jakmile se vytvoří vzor, pravděpodobnost přestává být vaším spojencem. Ne proto, že by Poisson přestal platit, ale proto, že už se na situaci nedíváme Poissonovskou optikou. Přesunuli jsme se do jiného režimu reality, kde rozhodující není četnost událostí, ale čitelnost chování. A v takovém světě není otázkou, zda si nás někdo všimne, ale kdy.
Právě proto není správnou strategií vybrat jedno „lepší místo“. Správnou strategií je bránit vzniku paměti. Měnit rytmus, měnit trasy, měnit čas, měnit rozhodnutí. Úkryt není místo, kam se schováme. Úkryt je proces, kterým neustále znovu rozbíjíme vlastní předvídatelnost.
Proces jako sekvence – posloupnost kroků a ukrytí celé sekvence
Každý složitý systém – biologický, společenský i technologický – musí někdy řešit stejnou otázku: kdy zůstat skrytý, kdy vyčkávat a kdy se přesunout. Metafora města a venkova není únikem před civilizací, ale popisem rytmu, v němž se spotřebovávají zdroje, roste riziko a mění se pravděpodobnosti.
Město jako prostor skrytí – město je ideální místo pro ukrytí sekvence. Ne proto, že by bylo bezpečné, ale proto, že je husté, šumem přeplněné a statisticky nečitelné. Jednotlivý signál se zde ztrácí v množství jiných signálů. V Poissonovském smyslu jde o prostředí s vysokou frekvencí událostí, kde další událost nepřitahuje pozornost právě proto, že „se pořád něco děje“.
Skrytí ve městě znamená minimalizovat vlastní stopu. Nevyčnívat, neakcelerovat, neplýtvat energií. Sekvence se zde nerozvíjí, ale konzervuje. Čeká. Město umožňuje existovat bez toho, aby bylo nutné výrazně zvyšovat spotřebou zdrojů.
Čekání jako strategie, nikoli pasivita – čekání není prázdno. Je to fáze sběru informací. V Markovovském smyslu jde o stav, v němž budoucnost závisí pouze na přítomném stavu, nikoli na celé historii. To je klíčové: systém se neohlíží zpět, neplýtvá pamětí ani energií na rekonstrukci minulosti. Sleduje jen to, co je právě teď.
V této fázi se nejedná o akci, ale o kalibraci pravděpodobností (V pravděpodobnosti a statistice se ten pojem skutečně používá, ale v jiném, užším smyslu — například u kalibrace pravděpodobnostních predikcí – forecast calibration. Tam jde o to, že když model říká „událost má 30% šanci“, pak se dlouhodobě opravdu stane zhruba ve 30 % případů.). Sleduje se tempo vyčerpávání zdrojů, zvyšující se tření mezi aktéry, narůstající chaos prostředí. Jakmile se náklady na setrvání začnou blížit nákladům na změnu, čekání přestává být výhodné.
Vhodný okamžik není dramatický, protože rozhodující moment nepřichází jako exploze. Přichází tiše, statisticky. Je to okamžik, kdy se křivky protínají: město přestává být útočištěm a začíná být pastí. Zdroje jsou sice stále dostupné, ale jejich získávání je dražší a nebezpečnější než dříve. Konkurence roste, riziko roste, návratnost klesá.
Vhodný okamžik není o odvaze, ale o výpočtu. Je to bod, kdy další setrvání už nezvyšuje pravděpodobnost přežití, ale jen oddaluje nevyhnutelné.
Přesun na venkov jako změna režimu – venkov zde není romantickým protikladem města. Je to prostředí s nižší hustotou událostí, kde každá akce má větší váhu, ale zároveň spotřebovává méně systémové energie. Méně konkurence, méně šumu, méně nečekaných interakcí.
Přesun znamená přechod z režimu neviditelnosti a maskování do režimu udržitelnosti. Nejde o expanzi nebu hledání většího bezpečí, ale musí jít o stabilizaci toku zdrojů.
Vyčerpání zdrojů je tichý regulátor – celý váš příběh nebude řízen jen vaší vůlí, ale limity, které máte. Zdroje se nevyčerpávají náhle, ale nerovnoměrně. Město spotřebovává rychle a efektivně, venkov pomalu a lokálně. Strategie sekvence proto není morální ani ideologická – je termodynamická. Systémy, které tuto logiku ignorují, nezanikají hned. Jen postupně ztrácejí schopnost reagovat. A to je vždy začátek konce.
Sekvence, která se umí skrýt, čekat a přesunout, není zbabělá. Je adaptivní. Chápe, že přežití není otázkou neustálé aktivity, ale správného načasování. Město, čekání i venkov nejsou místa, ale stavy systému. A ten, kdo je dokáže rozlišit, nevyhrává proto, že by byl silnější – ale proto, že spotřebovává méně, než kolik si může dovolit.
Závěr
Zombie apokalypsa nás nakonec neučí, kde se schovat, ale jak přemýšlet o riziku v čase. Nutí nás opustit mapu jako hlavní nástroj rozhodování a nahradit ji porozuměním dynamice. To, co vypadá jako otázka prostoru – město nebo venkov, dav nebo samota – se při bližším pohledu ukazuje být otázkou chování, rytmu a paměti systému.
Poisson nás zbavuje falešného strachu z minulosti. Připomíná nám, že opakování samo o sobě není eskalací a že svět náhodných událostí nemá paměť. Markov nás naopak učí dívat se na přítomnost: na aktuální stav, na křehkost systému, na to, zda jsou dveře zavřené nebo otevřené, světlo rozsvícené nebo zhasnuté. Společně ukazují, že nebezpečí nevzniká tam, kde se děje hodně věcí, ale tam, kde se věci dějí stále stejným způsobem.
Správná odpověď proto neleží v mapě, ale v dynamice rozhodování. Neexistuje bod, který by byl bezpečný navždy. Existují jen strategie, které po určitou dobu oddalují okamžik, kdy se staneme čitelnými. Jakmile se naše chování ustálí, jakmile se z náhody stane vzor, pravděpodobnost se obrátí proti nám.
Proto nejde říci „město je lepší“ nebo „venkov je lepší“. Protože to je porovnání různých optimalizačních cílů:
Město: minimalizaci okamžité pravděpodobnosti zásahu do doby než dojdou zdroje v úkrytu
Venkov: minimalizaci hustoty hrozeb při pohybu, který bude dříve nebo později stejně nutný
A to vůbec není totéž! Matematika a pravděpodobnost neumí říct, které riziko je „důležitější“ – to už je hodnotový soud. Volba preferencí. Soustředíte se více na přežití první vlny, nebo na přežití? Intuitivní volba venkova není chybná – jen neřeší první den, ale poslední. Knihy a scénáře varují: Pozor, ti co vyrazili hned na bezpečný venkov, obvykle na něj nedorazili.
Protože v apokalyptických scénářích neexistuje žádné lepší místo. Existuje jen méně špatná sekvence rozhodnutí.
Poznámky
- – Nemusím vysvětlovat, že tento obsah se dá „přemapovat“ i na jiné znepokojující události: IT bezpečnost / kyberútoky / blackouty / pandemii / válku …. Když se na to podíváte jako učitel, scénárista nebo matematik-sadista, dá se na zombie apokalypse ukázat půlka základního kurzu pravděpodobnosti (a trochu statistiky).
- Na kolik filmů nebo knih, kde hlavní hrdinové přežili nějakou katastrofickou událost „omylem“, tím že začátek prospali nebo strávili v „úkrytu“ dobrovolně, nedobrovolně, shodou náhod?