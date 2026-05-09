Pokud AI zůstane ve školách, skoly musí posílit činnosti, které AI nenahradí

Obsah
- 1 Umělá inteligence vstoupila do škol rychleji, než proběhla veřejná debata
- 2 Technologie slibují personalizaci, kritici mluví o oslabení myšlení
- 3 Proces učení může být důležitější než výsledek
- 4 Problém není jen kognitivní, ale i sociální
- 5 Školy se mohou stát novým trhem technologických firem
- 6 Nevyhnutelnost nemusí být skutečná
- 7 Co je vlastně kvalitní vzdělání: Více obrazovek nebo pomalé, hluboce lidské činnosti?
- 8 Co je dobrá protiváha proti vlivům AI na výuku?
- 9 Proč právě tyto opomíjené předměty? Protože jiné věci zvládne kalkulačka nebo AI
Umělá inteligence ve třídách potřebuje biologickou protiváhu. Pouhá regulace AI nestačí.
Debata o umělé inteligenci ve vzdělávání bývá prezentována jako hotová věc. Technologie podle zastánců nevyhnutelně promění školy stejně, jako proměnila kanceláře, média nebo komunikaci. Ve třídách se objevují chatboty, generátory obrázků, automatické korektory textů i systémy, které mají analyzovat pokrok žáků v reálném čase. Firmy z technologického sektoru hovoří o personalizovaném učení, efektivitě a přípravě na budoucnost. Současně ale sílí odpor části pedagogů, psychologů i rodičů, kteří tvrdí, že právě školy by měly být jedním z posledních míst, kde bude používání generativní umělé inteligence výrazně omezeno.
Spor už dávno není jen o technologiích. Ve skutečnosti jde o mnohem hlubší otázku: co vlastně od vzdělávání očekáváme. Má škola produkovat rychlé a efektivní výsledky, nebo má být prostorem, kde se pomalu a často neefektivně formuje lidské myšlení?
Umělá inteligence vstoupila do škol rychleji, než proběhla veřejná debata
Ve Spojených státech se během několika let rozšířily Chromebooky, cloudové vzdělávací platformy a nástroje generativní umělé inteligence téměř do všech úrovní školství. Děti pracují s chatboty při přípravě na testy, používají automatické asistenty při psaní slohových prací a některé školy experimentují dokonce s AI systémy pro výuku čtení nebo tvorbu obrázků.
Pandemie COVID-19 tento proces výrazně urychlila. Školní obvody tehdy hledaly levná a rychlá řešení pro distanční výuku a technologické firmy nabídly infrastrukturu, která se později stala standardem. Chromebooky a platformy typu Google Classroom vytvořily prostředí, do něhož bylo možné nové AI nástroje integrovat téměř okamžitě.
Právě tato rychlost je jedním z hlavních důvodů současného odporu. Kritici upozorňují, že rozsáhlé zavádění umělé inteligence ve školách probíhá často bez širší společenské debaty, bez dlouhodobých studií a bez jasného konsenzu o tom, jaké důsledky může mít pro dětský vývoj.
Technologie slibují personalizaci, kritici mluví o oslabení myšlení
Zastánci AI ve vzdělávání tvrdí, že nové nástroje mohou učitelům ušetřit čas a umožnit více individuální práce se studenty. Umělá inteligence podle nich dokáže přizpůsobovat úkoly konkrétním žákům, rychle analyzovat chyby nebo vytvářet výukové materiály na míru.
Technologické společnosti často prezentují AI jako asistenta, nikoli náhradu pedagoga. Argumentují tím, že učitelé díky automatizaci administrativních činností získají více prostoru pro skutečnou pedagogickou práci.
Současně se ale objevuje rostoucí množství studií, které upozorňují na opačný efekt. Výzkumníci z několika univerzit varují, že nadměrné spoléhání na velké jazykové modely může oslabovat schopnost samostatného uvažování, vytrvalost při řešení problémů i dlouhodobé osvojování znalostí.
Část odborníků používá pojem „kognitivní odlehčení“. Jinými slovy: pokud technologie převezme náročné části myšlení příliš brzy, mozek si nemusí vytvořit potřebné mentální struktury. Dospělý člověk může AI používat jako nástroj nad již existujícími schopnostmi. U dítěte ale vzniká obava, že samotný proces budování těchto schopností bude přerušen.
Právě zde se střetávají dvě odlišné představy o vzdělávání. Jedna chápe školu jako systém optimalizace výkonu. Druhá jako dlouhý proces formování osobnosti, který nelze zrychlit bez ztrát.
Proces učení může být důležitější než výsledek
Mnoho kritiků generativní umělé inteligence ve školách upozorňuje na problém, který se obtížně měří daty: hodnotu samotného procesu tvorby.
Když dítě píše sloh, kreslí obrázek nebo vytváří prezentaci, nejde pouze o finální výstup. Důležitá je série rozhodnutí, omylů, oprav, frustrací i nečekaných nápadů, které během práce vznikají. Právě v těchto pomalých a často chaotických procesech se rozvíjí schopnost argumentace, představivost, pracovní paměť nebo schopnost soustředění.
Generativní AI je naproti tomu navržena tak, aby odstraňovala tření. Nabízí rychlejší formulace, uhlazenější struktury, estetičtější obrázky a okamžité odpovědi. To, co technologie prezentují jako efektivitu, však může být zároveň odstraněním samotné zkušenosti, kvůli níž vzdělávání existuje.
Psychologové upozorňují, že dětské myšlení není lineární ani dokonale racionální. Děti si často zapamatují zdánlivě nepodstatné detaily, vytvářejí nelogické asociace a odbočují od tématu způsobem, který by dospělý považoval za neefektivní. Právě tato „neuspořádanost“ ale bývá zdrojem kreativity.
Umělá inteligence naopak směřuje k optimalizovaným výsledkům. Preferuje shrnutí před hledáním, rychlost před experimentem a správnou odpověď před procesem jejího objevování.
Další oblast obav se týká vztahu dětí k chatbotům a digitálním asistentům. Někteří psychologové upozorňují, že systémy simulující empatii a podporu mohou zasahovat do vývoje sociálních dovedností.
Dětství a dospívání jsou období, kdy se člověk učí číst emoce, zvládat konflikty, interpretovat reakce vrstevníků a budovat identitu skrze skutečné vztahy. Chatbot je však navržen tak, aby byl trpělivý, vstřícný a neustále dostupný. Nikdy není unavený, neztrácí zájem a často potvrzuje uživatelovy postoje.
Právě tato „bezpečná“ komunikace může být paradoxně problémem. Sociální zrání totiž nevzniká v prostředí permanentního souhlasu, ale prostřednictvím složitých a někdy nepříjemných interakcí s reálnými lidmi.
Kritici upozorňují, že dítě, které začne emocionální podporu hledat především u chatbotů, může přicházet o zkušenosti potřebné pro fungování v běžných mezilidských vztazích.
Školy se mohou stát novým trhem technologických firem
Debata o AI ve vzdělávání má i ekonomický rozměr. Veřejné školy představují obrovský trh a technologické společnosti mají silnou motivaci stát se základní součástí vzdělávací infrastruktury.
Kritici upozorňují, že školy se postupně dostávají do závislosti na platformách několika velkých korporací. Ty nejen poskytují hardware a software, ale stále častěji také definují samotné způsoby výuky.
V některých amerických městech už vznikají rodičovské iniciativy požadující omezení AI nástrojů ve školách, přísnější pravidla pro ochranu dat nebo dokonce moratorium na používání generativní umělé inteligence u mladších žáků. Objevují se také požadavky na „právo na vzdělávání bez nadměrného vlivu korporací“ nebo na zachování výuky založené na papíru, ručním psaní a osobním kontaktu.
Tato debata není nostalgickým odmítáním technologií. Spíše jde o otázku, kdo bude rozhodovat o podobě vzdělávání: pedagogové a společnost, nebo firmy, jejichž obchodní model je založen na maximalizaci používání digitálních systémů.
Nevyhnutelnost nemusí být skutečná
Jedním z nejčastějších argumentů zastánců AI ve školách je tvrzení, že technologický vývoj nelze zastavit. Děti se prý musí naučit pracovat s nástroji budoucnosti, protože budou součástí téměř všech profesí.
Odpůrci ale upozorňují, že „nevyhnutelnost“ bývá často spíše marketingový než historický argument. Mnoho technologií, které byly prezentovány jako budoucnost vzdělávání, nakonec zmizelo nebo zůstalo na okraji. Už ve dvacátých letech minulého století vznikaly „výukové stroje“, které měly revolučně proměnit školy. Později podobné sliby provázely televizní kurzy, počítačové učebny i masivní online vzdělávání.
Přesto zůstává základ školy překvapivě stabilní: vztah mezi učitelem a žákem, pomalé osvojování znalostí a postupné zrání člověka skrze úsilí.
Právě proto dnes část pedagogů i rodičů klade otázku, která ještě před několika lety zněla téměř absurdně: co když umělá inteligence ve školách není nevyhnutelná? Co když je možné některé technologie odmítnout, zpomalit nebo výrazně omezit?
Co je vlastně kvalitní vzdělání: Více obrazovek nebo pomalé, hluboce lidské činnosti?
A co když skutečně kvalitní vzdělávání nebude v budoucnu znamenat více obrazovek, více automatizace a více chatbotů, ale naopak návrat k činnostem, které jsou pomalé, náročné a hluboce lidské?
Řešením pravděpodobně nebude úplný zákaz umělé inteligence ve školách ani nekritické přijetí technologických platforem jako nového standardu vzdělávání. Smysluplnější cestou by mohlo být vytvoření jasných hranic, které oddělí oblasti, kde AI skutečně pomáhá, od oblastí, kde oslabuje samotný proces učení.
Generativní nástroje by mohly zůstat omezeny především na starší studenty a specializované předměty, zatímco první roky vzdělávání by se znovu více soustředily na čtení, ruční psaní, kreslení, diskusi a dlouhodobou práci bez digitálních zkratek. Školy by zároveň potřebovaly větší technologickou nezávislost na velkých korporacích a možnost rozhodovat o používání AI transparentně, se zapojením učitelů, rodičů i odborníků na vývoj dětského mozku.
Pokud má vzdělávání nadále formovat samostatně myslící lidi, nemůže být hlavním kritériem rychlost, efektivita ani estetická dokonalost výsledků. Škola totiž není výrobní linka na optimalizované výstupy, ale prostor, kde se člověk učí přemýšlet, pochybovat, tvořit a někdy i pomalu zvládat opakovaná selhání.
Co je dobrá protiváha proti vlivům AI na výuku?
Možná bychom měli přijmout jednoduché pravidlo: dítě nesmí trávit více času s umělou inteligencí než pohybem a hudbou. Ne proto, že sport a zpěv jsou ‚odpočinkové‘ předměty, ale protože právě v nich se rozvíjí koordinace těla, práce s rytmem, hlasem, emocemi a sociální interakcí — tedy schopnosti, které žádný chatbot nenaučí.
Nejde o náhodně vybrané předměty, ale o protiváhu k tomu, co AI sama neposkytuje: tělesnost, rytmus, koordinaci, dech, hlas, sociální synchronizaci, jemnou motoriku, prostorovou orientaci a přímou interakci s lidmi. Tedy právě ty oblasti, které jsou pro vývoj mozku zásadní a které digitální prostředí spíše omezuje.
Tahle argumentace je důležitá i proto, že neposouvá debatu do známé a často slepé roviny „technologie ano, nebo ne“. Neříká, že umělá inteligence je z principu zlá, ani že by děti měly vyrůstat mimo digitální svět. Vychází z mnohem střízlivějšího předpokladu: lidský mozek a tělo se vyvíjejí v určité biologické rovnováze a škola by tuto rovnováhu měla chránit, ne narušovat.
Proč právě tyto opomíjené předměty? Protože jiné věci zvládne kalkulačka nebo AI
Právě proto je vazba na hudbu a tělesnou výchovu podstatná. Nejde o symbolické „odlehčené“ předměty, ale o činnosti, které aktivují široké neuronové sítě současně. Pohyb rozvíjí koordinaci, prostorovou orientaci, načasování a schopnost reagovat na okolí v reálném čase. Hudba a zpěv propojují paměť, rytmus, sluchové vnímání, řeč, emoce i sociální synchronizaci. Dětský mozek se během těchto aktivit neučí pouze konkrétní dovednosti. Učí se propojení mezi tělem, pozorností, emocemi a komunikací.
Digitální prostředí naproti tomu často směřuje opačným směrem. Minimalizuje fyzickou aktivitu, zkracuje pozornost, redukuje spontánní sociální interakci a stále více přesouvá část mentální práce na externí systémy. Generativní AI navíc nepůsobí jen jako pasivní obrazovka. Aktivně nabízí formulace, nápady, shrnutí nebo vizuální řešení dříve, než dítě projde vlastním procesem hledání. To může být efektivní, ale biologicky jednostranné.
Proto je důležité chápat problém nikoli jako kulturní válku mezi „modernisty“ a „odpůrci pokroku“, ale jako otázku kognitivní hygieny. Stejně jako společnost přijala, že děti potřebují spánek, pohyb nebo omezení některých návykových látek, může postupně dojít i k poznání, že intenzivní používání generativní AI musí být vyvažováno činnostmi, které rozvíjejí člověka fyzicky, sociálně a mentálně v plné šíři.
Právě v tom spočívá síla této pozice. Nevolá po návratu do minulosti ani po odmítnutí technologií. Pouze připomíná, že biologická evoluce dítěte se řídí jiným tempem než vývoj Silicon Valley — a že škola má možná větší povinnost chránit lidský vývoj než maximalizovat technologickou efektivitu.
