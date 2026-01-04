Pokud přestanete používat sociální sítě, budete číst více knih?

V dnešní digitální době se stále častěji ptáme, co se ztrácí, když přestáváme číst knihy a místo toho se topíme v nekonečných proudech obsahu na internetu. Jay Caspian Kang tvrdí, že knihy jsou neefektivní a moderní online prostředí nás učí očekávat zážitky, které jsou okamžité, perfektně přizpůsobené a optimalizované pro naše krátké attention span. To vede k paradoxu: čteme více než kdykoli dříve, ale zároveň čteme méně knih – a to nejen objemově, ale i hloubkově.
Mnozí z nás sní o životě, kdy bychom telefon odložili a konečně našli lepší verzi sebe sama. Přemýšlíme o výletech, kvalitním čase s rodinou, o tvůrčích projektech, které dávají smysl. Kang sám vyzkoušel digitální detox: odstranil aplikace sociálních médií a očekával, že začne číst více knih. Výsledek byl překvapující – knihy se neobjevily, svět online mizel a zůstala jen prázdná, příjemná ticha.
Strach z digitálního života a ztráty schopnosti číst hlubší texty je reálný. Statisticky čteme méně – jen jedna pětina dětí ve věku 8–18 let čte denně, a podíl dospělých, kteří přečetli alespoň jednu knihu za rok, klesl pod padesát procent. Přesto paradoxně nikdy nebylo slovo tolik přítomné v našich životech – jen většinou ve formě krátkých zpráv, tweetů a statusů. Internet nám umožňuje být vybíravější, rychlejší a efektivnější čtenáři, ale klade otázku, zda tato optimalizace nahrazuje zkušenost s knihou a osobní diskusí.
Příběh Davea, vášnivého čtenáře vojenské historie, ukazuje složitost dnešního čtenářského světa. Díky online komunitám objevuje přesně to, co ho zajímá, a přitom se vyhýbá širšímu spektru literatury. Sociální média tedy mohou zrychlit objevování a usnadnit selektivní čtení, ale zároveň omezují vystavení se odlišným názorům a zkušenostem.
Zkušenosti spisovatelky Celine Nguyen ukazují další paradox: internet může lidi učinit chytřejšími čtenáři, i když čtou méně knih. Platformy jako BookTok, Reddit nebo Substack umožňují objevovat díla, která by jinak zůstala neviditelná. Otázka zůstává: nahradí tyto nástroje tradiční knižní kluby, osobní setkání a hluboké diskuse? A co to znamená pro budoucnost psaní a literární kultury v éře, kdy agregace a optimalizace obsahu ohrožují autentický lidský hlas?
Mnozí z nás v dnešní době přemýšlíme o tom, že kdybychom nebyli neustále přilepení k našim zatraceným telefonům, určitě bychom odhalili lepší já – takové, které chodí na výlety, více komunikuje s dětmi a méně závidí úspěchy ostatních. Je to hezká představa; alespoň jednou denně přemýšlím, jaké by bylo moje život, kdybych rozbil svůj telefon na kousky a nikdy nekontaktoval AppleCare. Stal bych se golfistou nebo jedním z těch otců, kteří skládají tisícikusové puzzle se svými dětmi? Režíroval bych ambiciózní filmy, které zachycují ducha doby? Četl bych alespoň náročnější romány?
Nespokojenost se závislostí na smartphonech a sociálních médiích roste již několik let a nezdá se, že by měla ustupovat. Sám jsem pocítil paniku, a tak jsem se v červenci, kdy se blížil termín odevzdání knihy, odhlásil ze sociálních médií. Přestávka začala u X, které bylo mým největším problémem, ale koncem srpna jsem ze svého telefonu smazal Instagram, TikTok a prakticky vše, co mi umožňovalo hádat se s cizími lidmi.
Předtím jsem trávil zhruba deset hodin denně pohledem na telefon nebo seděním u stolního počítače. Nepotřeboval jsem, aby se tento počet snížil, ale když jsem zkontroloval svůj týdenní stavový report, chtěl jsem, aby všechny ty pestrobarevné pruhy, které sledují počet hodin, které jsem strávil v aplikacích zabíjejících čas, byly přesunuty do aplikace pro zpracování textu, kterou používám k psaní svých knih.
Plán víceméně vyšel. Dokončil jsem návrh knihy včas. Ale ostatní předpokládané účinky detoxu od sociálních médií se nikdy úplně neprojevily, alespoň ne znatelným způsobem. Zejména jsem doufal, že začnu číst více knih, protože jsem zjistil, že záviděníhodná próza mě podněcuje k tomu, abych se pokusil psát vlastní, ne nutně z pocitu inspirace, ale spíše ze strachu, že pokud si nepospíším a nezačnu psát, zůstanu pozadu. A přesto jsem zjistil, že hlavním účinkem bylo to, že jsem prostě nevěděl, co se děje ve světě. To bylo docela příjemné, ale všechny ty knihy, které jsem doufal, že přečtu, se mi nikdy nedostaly do rukou.
Jeden z nejčastějších katastrofických scénářů týkajících se sociálních médií zní asi takto: veřejnost závislá na internetu, závislá na dopaminových dávkách z interakce a okamžitého uspokojení z krátkých videí, ztrácí schopnost číst knihy a v důsledku toho se stává hloupější a reakcionářštější.
Upřímně řečeno, nejsem proti tomuto strachu imunní – nejen proto, že je mou prací psát články a knihy, ale také proto, že si myslím, že je pro lidi dobré číst knihy, tečka. A statistiky týkající se našich kolektivních čtenářských návyků nejsou příznivé. V nedávném průzkumu National Literacy Trust, do kterého se zapojilo 76 tisíc dětí ve věku od osmi do osmnácti let, pouze jedna pětina respondentů uvedla, že ve svém volném čase čte každý den, což je historicky nejnižší výsledek v historii průzkumu.
V průzkumu National Endowment for the Arts provedeném v roce 2022 klesl počet dospělých, kteří uvedli, že v uplynulém roce přečetli alespoň jednu knihu, pod padesát procent, což je o zhruba deset procent méně než před deseti lety.
Znamená to, že jsou lidé obecně méně gramotní?
Paradoxně nikdy v historii lidé netrávili více času čtením slov, i když se jedná pouze o textové zprávy v jejich telefonech. Můžeme se shodnout, že většina tohoto čtení je méně poučná než knihy, ale zajímalo by mě, zda pokles čtení knih a jeho souvislost s našimi online návyky není složitější, než jsme ochotni připustit.
Například je nyní mnohem snazší najít informace, které jsme dříve hledali v knihách, a také informace o knihách, které bychom mohli číst. Možná, že v éře internetu mnoho z nás, jako informovaní čtenáři, chce číst jen jednu knihu za pár let, která je přesně přizpůsobena našim zájmům.
Vysvětluje to hodně z toho, co se děje?
Pravděpodobně ne; spíš je většina z nás jen více závislá na svých telefonech. Přesto věřím, že musíme změnit způsob, jakým přemýšlíme o gramotnosti a o tom, co znamená. Představte si muže, řekněme mu Dave. Je to zaneprázdněný právník, který žije na Středozápadě a má velký zájem o americkou vojenskou historii. Na Redditu najde komunitu lidí, kteří sdílejí své oblíbené tituly na toto téma. Postupem času se Dave v tomto fóru dozví, kteří z jeho kolegů mají stejný vkus jako on. Stává se vybíravějším v tom, které knihy čte – v jistém smyslu je efektivnějším čtenářem, i když možná čte méně knih. Dave také poslouchá podcasty, sleduje dlouhá videa na YouTube a dokonce se účastní živě vysílaných seminářů o svých oblíbených momentech z bitvy u Antietamu nebo o čemkoli jiném. Je Dave méně informovaný – méně vzdělaný – než kdyby toho roku přečetl tři knihy místo dvou?
Druhá, související otázka: může náš online život skutečně napodobit ten drsný, pomalý pocit z osobního knižního klubu nebo učebny? Nebo je na architektuře doporučení internetu a jeho okamžitém poskytování informací něco, co vše mění v rychlou optimalizaci?
O této otázce jsem začal přemýšlet poté, co jsem si přečetl seznam od spisovatelky Celine Nguyen s názvem „Poznámky o tom, jaké to je být spisovatelem v 21. století“. Nguyen, která publikuje podnětné kritické eseje na Substacku, má několik zajímavých protichůdných myšlenek. Například poukazuje na to, že „dlouho před vznikem AI jsme měli lidmi vytvořené braky“. A přesvědčivě dokazuje, že sociální média a internet mohou lidi přimět k chytřejšímu čtení, i když je to zároveň vede k tomu, že čtou méně knih.
O mnoha knihách, které dnes považuji za zásadní pro můj pohled na svět, jsem se dozvěděla díky příspěvkům na Redditu nebo Twitteru. To je na internetu něco zvláštního – nemusíte se nacházet ve správném sociálním kontextu, kde máte k těmto věcem automaticky přístup.
Nguyen není v této zkušenosti zdaleka sama. BookTok, rozlehlá a neformální literární komunita na TikToku, přiměla mnoho lidí číst knihy mimo jejich obvyklé zájmy. Nemusíte se hlouběji ponořovat do X, Redditu nebo Instagramu, abyste našli doporučení na čtení, která by se nikdy neobjevila na seznamech na konci roku v novinách nebo časopisech, ani na seznamech hlavních výročních ocenění. Neznámé literární tituly se dostávají k lidem, ke kterým by se dříve možná nedostaly.
Ale pokud přijmeme návrh Nguyenové a dojdeme k závěru, že někteří z nás se prokousávají méně špatnými knihami a rychleji se dostávají k těm, které se nám líbí, znamená to skutečně zlepšení čtenářské kultury?
Umístěme našeho hypotetického přítele Davea, milovníka vojenské historie, do knižního klubu, který od něj vyžaduje, aby přečetl celou řadu knih, které by si možná nikdy nevybral – z nichž většinu považuje za zbytečné a ztrátu času. Klub také poskytuje komunitu osobních přátel, s nimiž může diskutovat, nesouhlasit a dokonce se hádat o tom, která kniha by měla být další na řadě. Dave možná nebude číst o mnoho více knih, než by četl bez klubu, a možná si ty, které čte, užije méně; kvalita informací, které získává, se může dokonce zhoršit. Možná se ocitne zpět ve stejných vláknech na Redditu a bude hledat věci, které jsou přizpůsobené jeho zájmům.
Ale společné čtení má i sociální výhody. Někdo by ho mohl vytrhnout z jeho úzkého záběru zájmů. Čtení může těžit z náročnějšího mentálního terénu, který knihy poskytují; nuda a netrpělivost, které někdy vyvolávají delší texty, mohou pomoci posunout a podnítit myšlení více než věci, které jsou dokonale destilované.
Zeptal jsem se Nguyen, zda si myslí, že její vize lépe sladěné a online čtenářské veřejnosti by mohla nahradit potřebu osobních knižních klubů, literárních spolků nebo tvůrčích dílen. Odpověděla, že ačkoli sociální média a poznávání knih prostřednictvím internetu pravděpodobně urychlily objevování, podle jejích zkušeností to také může lidi téměř zcela omezit na jejich vlastní vkus. „Máte možnost vytvořit si filtr, který je nepropustnější,“ řekla.
Sociální média skutečně vytvářejí silný konsenzus – na internetu má vše tendenci rychle směřovat k jednomu zdroji světla – a lze argumentovat, že pomalejší, roztříštěnější síť osobních, lokalizovaných diskusí by nakonec mohla nabídnout větší intelektuální rozmanitost. Když jsem se na to zeptal Nguyen, zmínila skupinu Ninth Street Women, skupinu abstraktních expresionistických umělkyň, které působily v poválečném období, a svou vlastní nostalgii po představě umělců a spisovatelů, kteří se setkávají ve fyzických prostorech s podobnými cíli.
„Prostě to působí živěji, když je to ve fyzickém prostoru, než když píšete poznámky na Substacku ve stejnou dobu, kdy všichni vaši přátelé také publikují poznámky na Substacku,“ řekla. Ale také poukázala na to, že takové hnutí bývají spíše uzavřená a že mnoho nejúspěšnějších autorů na platformách jako Substack jsou lidé, kteří možná úplně nezapadají do newyorské literární scény. To mi připadá nepopiratelně pravdivé. Možná by bylo hezké chodit do stejných barů, přispívat do stejných malých časopisů a velmi vážně se dívat na stejná umělecká díla ve stejných galeriích, ale takový život se dnes jeví jako anachronický a otravný.
V další ze svých poznámek pro spisovatele Nguyen prohlašuje:
Já jsem, kontroverzně, zastáncem sociálních médií. Pokud píšete o umění, stačí, když všechny své sociální sítě zaměříte na současné umění, umělecké kritiky a nové umělecké počiny, a vytvoříte si tak svůj vlastní svět, který posílí to, o co se snažíte.
V minulosti jsem zkoušel podobné taktiky, zejména když jsem psal o konkrétních tématech, jako je vzdělávací politika nebo umělá inteligence. Zjistil jsem však, že to ve skutečnosti nevedlo k prohloubení mého vhledu, ale spíše k užšímu zaměření na konsenzus sociálních médií, který byl do značné míry diktován lidmi, kteří k danému tématu publikovali nejvíce příspěvků. I v momentech, kdy jsem přímo nepsal o nějakém tweetu, který jsem viděl, jsem na něj stále odkazoval. Psaní v této formě mi připadalo spíše jako vkládání komentářů do agregovaného proudu zpráv, příspěvků na sociálních médiích a různých videopodcastů. Většina odborníků – alespoň těch, kteří komentují svět v sloupcích, zpravodajích nebo podcastech – to dělá v nějaké formě. Společně tvoří takové psaní „diskurz“.
Agregace, pokud to má nějakou hodnotu, je také to, co velké jazykové modely dokážou nejlépe replikovat. ChatGPT nemůže přinášet nové skutečnosti ani poskytovat mnoho atmosférických detailů, ale dokáže vstřebat vše, co bylo napsáno na konkrétní téma, uspořádat materiál a prezentovat jej přehledným způsobem. Rada Nguyenové může být správná, ale pokud ano – a vzhledem k popularitě zpravodajů a politických komentářů a úpadku románů a dokonce i velkých biografií – budoucnost lidského psaní se zdá směřovat přímo do spárů strojů s umělou inteligencí.
Jak na to reagovat? Máme hledat formální a stylistické zlomy, které působí autenticky lidsky? Nebo začne všechno vypadat jako slop? A mohou naše pokusy najít ne-slopifikovanou prózu předčit stylistické variace, které by L.L.M. mohli sami vytvořit? Některé z nejinovativnějších formálních experimentů, které jsem v poslední době viděl, se objevily na Substacku – včetně, ať už si o tom myslíte cokoli, nedávného serializovaného skandálního odhalení Ryana Lizzy o jeho bývalé snoubence Olivii Nuzzi. Ne všechny texty na sociálních médiích nebo v netradičních formách se proměnily v břečku. Ale má smysl bránit se čisté optimalizaci, agregaci a specializaci. Nejen kvůli lidskosti psaného slova, ale také proto, že na dně králičí nory může být docela osamělé.