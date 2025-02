Populační kolaps – důsledky nové demografické reality

Zpráva společnosti McKinsey, zveřejněná 15.ledna 2025 zkoumající klesající míru porodnosti uvádí, že tento trend „pohání hlavní ekonomiky k populačnímu kolapsu v tomto století“ a žene společnost do „neprobádaných vod“. Myslete na prázdné školy a přeplněné domovy důchodců; zmenšující se sociální zabezpečení; a volební veřejnost, která je mnohem starší než generace minulé.

Hlavní body zprávy:

Klesající míra porodnosti pohání hlavní ekonomiky k populačnímu kolapsu v tomto století

Věkové struktury populačních stromů se obracejí – od pyramid k obeliskům – jak roste počet starších lidí a zmenšuje se počet mladších lidí

Spotřebitelé a pracovní síly budou starší a budou stále více k dispozici v rozvojovém světě

Současný ekonomický kalkul nemůže podporovat stávající příjmové a důchodové normy

Při konfrontaci s důsledky demografických změn vstupují společnosti do neprobádaných vod

Pokud se nebude jednat, mladší lidé zdědí nižší ekonomický růst a ponesou náklady na více důchodců, zatímco tradiční tok bohatství mezi generacemi eroduje. Dlouholeté pracovní postupy a společenská smlouva se musí změnit. Ještě důležitější je, že země budou muset zvýšit míru porodnosti, aby zabránily vylidňování – společenskému posunu, který nemá v moderní historii obdoby.

Naše současné ekonomické systémy a sociální smlouvy se vyvíjely v průběhu desetiletí růstu populace, zejména populace v produktivním věku, která je hnacím motorem hospodářského růstu a podporuje a udržuje lidi, kteří žijí déle. Tento kalkul už neplatí.

Na celém světě existuje nespočet příčin změn plodnosti, od společenských změn až po hluboce osobní rozhodnutí. V této zprávě McKinsey Global Institute nezkoumá příčiny poklesu porodnosti, ale spíše jejich potenciální ekonomické důsledky. Pro diskusi o příčinách poklesu porodnosti viz například Pablo Alvarez, „Jak vypadá globální pokles porodnosti?“ Světové ekonomické fórum, červen 2022; Nicholas Eberstadt, „Věk depopulace: Přežití zešedivělého světa“, Foreign Affairs , listopad/prosinec 2024; a Alice Evans, „Proč plodnost celosvětově kolabuje?“ Velká genderová divergence , 1. listopadu 2024.

Kombinace vyšší produktivity, více práce na osobu, efektivní migrace a vyšší porodnost mohou zajistit globální prosperitu do budoucna. To znamená, že žádná z těchto pák sama o sobě nebude stačit a každá představuje výzvy. Ohnutí trajektorie demografického posunu bude vyžadovat, aby společnost přehodnotila stávající systémy práce a odchodu do důchodu způsoby, které si mohou vynutit změnu naší společenské smlouvy – což není snadný úkol.

Vzhledem k velkým a v některých případech neuskutečnitelným požadavkům na zvýšenou intenzitu práce musí země také najít způsoby, jak podpořit růst produktivity, což je druhá klíčová páka. Za předpokladu, že odpracované hodiny na hlavu porostou stejným tempem jako v minulém čtvrtstoletí, produktivita ve většině zemí první vlny by musela růst o 1 až 2 procenta ročně, aby si udržela dřívější růst HDP na hlavu

Tato úroveň nárůstu se může zdát mírná, ale například v Německu to znamená zdvojnásobení průměrného ročního růstu produktivity za poslední desetiletí ve výši 0,7 procenta. Ve Španělsku se musí růst produktivity zvýšit asi čtyřikrát, a to i za předpokladu, že intenzita práce roste tempem v minulosti. Pokud se intenzita práce nezvýší – což je pravděpodobný scénář – produktivita v Německu a Španělsku by musela růst o 1,5 procenta a 1,9 procenta ročně.

Zásadní je, že v mnoha ekonomikách, zejména ve vyspělých, vznikají důchodové nároky mezi 60 a 67 lety. V tomto okamžiku se senioři stávají příjemci „podpory“ poskytované populací v produktivním věku, lidmi ve věku 15 až 64 let, kteří vytvářejí většinu příjmů a platí většinu daní, které podporují starší lidi.

Bez výrazných změn bude stárnoucí světová populace znamenat, že rostoucí počet starších lidí, kteří nepracují, bude vyžadovat podporu od zmenšujícího se počtu mladších lidí. I kdyby celosvětová míra porodnosti přes noc vyskočila na míru náhrady, trvalo by 20 let, ať už dáváte nebo berete, než se tato další miminka stanou dospělými a začnou přispívat k hospodářskému růstu prostřednictvím práce.

Vyhlídky na vylidňování kladou důraz na míru porodnosti

Z dlouhodobého hlediska mohou země v regionech první vlny čelit výzvě vylidňování. Populace ve 26 zemích v těchto regionech je na cestě k poklesu o třetinu nebo více do roku 2100, zatímco v zemích včetně Číny, Polska a Jižní Koreje se očekává, že se sníží na polovinu nebo více. Projekce naznačují, že některé země s mírou porodnosti pod úrovní náhrady, včetně Francie, Spojeného království a Spojených států, budou mít do roku 2100 pokračující růst populace na základě pozitivní čisté migrace.

Menší populace by mohla ovlivnit mnoho odvětví hospodářství, protože počet narozených dětí se zmenšuje. Pokud by nějaká země měla konstantní míru porodnosti 0,7, což je ekvivalent dnešní Jižní Koreje, za dvě generace by měla jen 13 vnoučat na 100 prarodičů. Jen si představte, že se školní systémy musí přizpůsobit prudkému poklesu počtu studentů, což má za následek zavírání škol a prodlužování cestovních vzdáleností. Klesající počet obyvatel by také zpochybnil udržitelnost dluhu a společenskou smlouvu, nemluvě o globální geopolitické rovnováze. Zatímco někteří tvrdí, že menší populace by mohly snížit emise uhlíku, výzkum MGI zjistil, že trvalý ekonomický růst je nezbytný pro zaplacení přechodu na nulu – a to nemůže přijít v úvahu, pokud se populace sníží.

Náročné může být zvyšování míry porodnosti, která tradičně klesá s růstem národního důchodu a míry participace žen na pracovní síle. Neexistují žádné jasné příklady zemí, které by úspěšně zvýšily svou porodnost, i když se o to mnohé snaží.

Například jihokorejská vláda podporuje centra poporodní péče ve snaze zajistit, aby byl porod co nejvíce bez komplikací. Maďarsko nabízí novopečeným rodičům jednorázové peněžní pobídky a celkově utrácí téměř 6 procent svého HDP na programy týkající se porodnosti a rodiny. Několik západoevropských zemí zavedlo politiku delší rodinné dovolené; Norsko například pokrývá příjmy nových rodičů až do maximálních 49 týdnů stanovených jeho sociálním systémem a mnoho norských zaměstnavatelů se rozhodlo pokrýt jakoukoli mezeru v příjmu, aby si udrželi plné platy.

Navzdory těmto snahám se žádné z těchto zemí nepodařilo stlačit míru plodnosti zpět na úroveň nahrazování, i když každá iniciativa nabízí pohled na to, co ovlivňuje míru plodnosti v dlouhodobém horizontu a co ne. Výzkum sledující toto úsilí naznačuje, že samy o sobě politiky, které byly dosud zavedeny a hodnoceny v zemích s vysokými příjmy, pravděpodobně nepovedou k podstatnému nebo trvalému zvýšení porodnosti.

Bez ohledu na to žádné děti narozené během několika příštích desetiletí nevstoupí do pracovního procesu hned. I když tedy země zvažují kroky k řešení poklesu populace v dlouhodobém horizontu, musí se v příštích dvou desetiletích přizpůsobit demografickým změnám – kostky již byly vrženy.

Vrátíme-li se k příkladu západní Evropy, průměrný růst HDP na hlavu za poslední čtvrtstoletí byl 1 procento ročně, což používáme jako cíl pro budoucí růst. Věkový mix regionu stáhne růst o 0,4 procenta ročně. Pokud by byl předchozí růst produktivity konstantní na 0,8 procenta, musela by pracovní náročnost růst o 0,6 procenta ročně, aby byl splněn cíl růstu HDP na hlavu. Naproti tomu při konstantním růstu počtu hodin na hlavu na 0,2 procenta musí budoucí produktivita růst o 1,2 procenta ročně, aby bylo dosaženo cíle.

Dodatečná migrace mění věkový mix a ovlivňuje tak průměrnou týdenní odpracovanou dobu na hlavu, takže samostatně počítáme, kolik dalších imigrantů by bylo potřeba k dosažení požadovaného nárůstu hodin, za předpokladu, že minulý růst produktivity zůstane konstantní.

Aby země udržely růst HDP na hlavu, budou muset ovlivnit svůj věkový mix, zvýšit intenzitu práce nebo zvýšit růst produktivity – nebo pravděpodobněji spoléhat na kombinaci všech tří. V následující části analyzujeme, jak moc by bylo potřeba zatáhnout za tyto tři páky, aby se HDP na hlavu udrželo na stejném tempu zaznamenaném za posledních 25 let.

Intenzita práce klesá ve vyšším věku – před oficiálním odchodem do důchodu

Intenzita práce, měřená jako týden odpracovaných hodin na osobu ve věkové skupině, začíná všude před oficiálním věkem odchodu do důchodu klesat. V regionech první vlny týdenní odpracovaný počet hodin na hlavu dosahuje vrcholu ve věku kolem 50 let a poté klesá (Důkaz 11). Primárním důvodem je klesající míra participace pracovní síly – méně starších lidí nadále pracuje – ale v průměru starší pracovníci, kteří jsou zaměstnáni, také pracují méně hodin.

Například v Německu lidé ve věku 25 až 54 let pracují v průměru 25 hodin na hlavu týdně, zatímco lidé ve věku 55 až 64 let pracují 21 hodin týdně.27U Němců, kterým je 65 let a více, to klesá v průměru na dvě hodiny na hlavu za týden – tedy dvě hodiny na osobu, včetně těch, kteří nejsou na trhu práce. Rychlý pokles počtu hodin na hlavu odráží dva trendy: nižší účast na pracovní síle a menší intenzita mezi těmi, kteří pracují – ale pro ekonomiku je důležitý čistý efekt.

Co se mohou ostatní země první vlny naučit od Japonska?

Prvním ponaučením je, že s klesajícím poměrem podpory se musí zvýšit intenzita práce – méně lidí v produktivním věku znamená, že za stejných podmínek ostatní možná budou muset pracovat více, aby udrželi ekonomický růst. Intenzita práce v Japonsku je vyšší než prakticky ve všech ostatních rozvinutých zemích, a to ještě více ve vyšším věku (ukázka). Míra participace pracovní síly mezi Japonci ve věku 50 až 65 let je 84 procent, oproti 73 procentům v roce 1997. Mezi lidmi ve věku 65 let a staršími je to 26 procent, ve srovnání s 19 procenty ve Spojených státech a 4 procenty ve Francii.

Druhé poučení, které Japonsko nabízí, je, že samotná vyšší pracovní náročnost nemusí stačit. Japonská roční produktivita práce rostla od roku 1997 v průměru o 1,1 procenta ročně, rychleji než 0,8procentní nárůst v západní Evropě a o něco méně než 1,5procentní růst ve Spojených státech. Přesto japonský HDP na obyvatele vzrostl pouze o 0,6 procenta ve srovnání s 1 procentem v západní Evropě a 1,4 procenta ve Spojených státech. Demografický tlak je neúprosný a vážný, a když zasáhne, zvýšení produktivity se stává ještě důležitější.

Méně odpracovaných hodin bude brzdit ekonomický růst

Vzhledem k tomu, že intenzita práce s věkem klesá, bude budoucnost s menším počtem mladých lidí a lidí středního věku a více starších lidí znamenat nižší růst počtu hodin na hlavu za týden, nebo intenzity práce, pokud budou všechny ostatní stejné. Od roku 1997 do roku 2023 byla skupina ve věku 65 let a starší nejrychleji rostoucí věkovou skupinou v každém regionu první vlny. V mnoha zemích první vlny se ale také zvýšil počet lidí v produktivním věku. Snížil se počet dětí mladších 15 let, což je odrazem klesající plodnosti. Tato kombinace pomohla na chvíli částečně vyvážit věkový mix a snížit dopad stále stárnoucí populace.

Během nadcházejících 25 let však bude počet starších lidí žijících v regionech první vlny nadále růst, zatímco všechny ostatní věkové kohorty se budou zmenšovat. Tento posun ve věkové skladbě by mohl zpomalit růst počtu odpracovaných hodin na hlavu v regionech první vlny v průměru o 2,2 hodiny na hlavu za týden, čímž by se zpomalil růst HDP na hlavu. (Související text „Měli bychom pracovat o 100 hodin ročně více“)

Navzdory zvýšené pracovní náročnosti mezi osobami staršími 50 let a ženami ve většině regionů první vlny za poslední čtvrtstoletí většina regionů stagnovala nebo klesala celková pracovní náročnost, především proto, že pracovalo méně lidí mladších 29 let. Západní Evropa byla jediným regionem první vlny, kde se celková intenzita práce nejen zvýšila, ale více než zcela vyrovnala negativní dopad měnícího se věkového mixu.

Třetí páka, ovlivňující věkový mix zvyšováním počtu lidí v produktivním věku, může být tažena migrací a vyšší plodností. Dopad vyšší porodnosti do roku 2050 by však byl zanedbatelný, protože dnes narozené dítě by se sotva zařadilo do pracovního procesu. Zde tedy analyzujeme pouze dopad migrace.

Závěr je jasný: zatažení pouze za jednu z těchto tří pák bude ve většině zemí k dosažení tohoto cíle nedostatečné, takže k udržení růstu a zvýšení životní úrovně bude potřeba použít nějakou kombinaci všech tří – páky bude pravděpodobně nutné nasadit v kombinaci, každá země se může rozhodnout pro jinou „nabídku“ kombinací v závislosti na jejích vlastnostech, příležitostech a výzvách.

Cíl pro každou zemi se rovná jejímu minulému růstu HDP na hlavu, který v mnoha případech není vysoký. Cílem Itálie je například meziroční růst o pouhých 0,4 procenta. Pokud by Itálie chtěla dosáhnout zdravějšího růstu HDP na hlavu řekněme o 1,5 procenta, podobně jako ve Spojených státech nebo v Austrálii, požadovaný růst hodin na hlavu by vyskočil z 2,7 na neuvěřitelných 7,9 za předpokladu konstantního předchozího růstu produktivity o 0,3 procenta ročně.

Třetí páka proti nadcházejícímu demografickému odporu je ovlivnit samotný věkový mix a posouvat cestu, kterou již předpokládala Organizace spojených národů. To by vyžadovalo změny v míře porodnosti nebo ve vzorcích migrace.

Zatímco zvyšování porodnosti je pro růst populace z dlouhodobého hlediska zásadní, děti narozené dnes sotva vstoupí na trh práce do roku 2050, což snižuje potenciální dopad vyšší plodnosti po většinu příštího čtvrtstoletí. Migrace může okamžitě pomoci zemím zvýšit počet obyvatel v produktivním věku. Nárůst migrace potřebný k udržení růstu HDP na hlavu je však významný. (Poznámka – související text Daniel Herman – Zachránit nás mohou pouze migranti)

Například historická čistá imigrace Spojeného království je v průměru asi 270 000 jedinců ročně, neboli 0,4 procenta jeho populace v roce 2023 ročně. Při konstantním růstu produktivity v minulosti by udržení předchozího tempa růstu HDP na obyvatele v zemi vyžadovalo průměrně dalších 140 000 migrujících pracovníků ročně za předpokladu, že všichni imigranté pracují, což by znamenalo zvýšení populace země o 0,6 procenta ročně do roku 2050.

Ale ne všichni imigranté pracují, alespoň hned, což zvyšuje počet lidí v produktivním věku, ale nezvýší HDP. Za předpokladu, že podíl nových imigrantů do Spojeného království zapojených do pracovní síly je stejný jako v minulosti, tedy 80 procent, pak by roční tok migrantů potřebný k udržení růstu HDP na hlavu ve Spojeném království na minulých úrovních musel být dalších 185 000 nad historickou úrovní, tedy celkem 0,7 procenta současné populace ročně. Migranti přicházejí také s příbuznými, kteří nemusí pracovat – například s dětmi –, takže skutečný potřebný počet by byl ještě větší.

Další metriky ilustrují rozsah migrace potřebný k udržení ekonomického status quo. Nový výzkum například odhaduje, že pokud by se vyspělé ekonomiky spoléhaly pouze na migraci, aby udržely poměr podpory na dnešní úrovni, v mnoha případech by se až polovina jejich populace do roku 2050 narodila v zahraničí, za předpokladu, že každý migrant přinese jednoho závislého.

Ekonomické reakce na stárnutí společnosti jsou již viditelné a budou se zintenzivňovat

Podniky a tvůrci politik mění své strategie a procesy, aby odrážely vznikající realitu starší populace s měnící se globální stopou, a oba budeme v nadcházejícím desetiletí potřebovat a uvidíme více inovací na následujících frontách:

Zdvojnásobení růstu produktivity prostřednictvím investic.

Produktivita rostla ve většině světa za poslední dvě desetiletí pomalu a její potřeba je nejsilnější v místech, sektorech a kvalifikačních kategoriích, kde se nabídka pracovních sil nejvíce zužuje. Nedávný výzkum MGI naznačuje, že nejvíce budou demografickým posunem postižena povolání s historicky nízkou produktivitou a nízkým růstem produktivity, jako je zdravotnictví, stavebnictví, volný čas a pohostinství a profesionální služby.

Technologie automatizace a umělé inteligence mají velký potenciál pro rozšíření ubývajících pracovních sil a společnosti mohou vyvinout strategičtější postupy rekvalifikace, aby lidé mohli pracovat vedle strojů, což může zvýšit produktivitu. Tvůrci politik mohou najít příležitosti ke zvýšení veřejných investic do infrastruktury a výzkumu a vývoje a vytvořit podmínky, které generují přiměřenou návratnost investic pro produktivní podniky, které jsou největší silou vytvářející pracovní místa a zvyšující životní úroveň.

Kreativní řízení starší pracovní síly pro udržení produktivity.

Koncept odchodu do důchodu se zamlžil a může se stát zastaralým konstruktem, spolu se společenskou participací později v životě. Flexibilnější pracovní doba by mohla povzbudit důchodce k práci na částečný úvazek, i když společnosti budují svou kapacitu k najímání z těchto netradičních pracovních skupin a zapojují starší pracovníky s koučováním a mentorstvím, které potřebují k úspěchu. Vytváření příležitostí speciálně pro seniory je důležité: 19 až 25 procent respondentů ve věku 65 let a starších v průzkumu McKinsey Health Institute uvádí, že chtějí pracovat, ale v současné době tak nedělají z různých důvodů, včetně nedostatku atraktivních příležitostí a společenských bariér.

V regionech první vlny, které se již potýkají s nedostatkem mladých lidí, se společnosti začaly více zaměřovat na příležitosti k najímání starších pracovníků. Například síť drogerií CVS prostřednictvím programu nazvaného Talent Is Ageless oslovuje některé své starší zákazníky, aby se stali zaměstnanci. CVS podporuje dospělé pracovníky s pracovními ujednáními, jako je práce z domova, flexibilní pracovní doba, sdílení pracovních míst a komprimované pracovní týdny. Nabízí také další kariérové ​​vzdělávání. ANZ, australská a novozélandská banka, zahájila strategii věkové diverzity s cílem vytvořit kulturu pracoviště, kde „věk není překážkou“. Zahrnuje několik možností rozšíření kariéry, eliminuje kariérní postup založený na kvalifikaci a náborové reklamy zahrnující věk.

Využití potenciálu starších spotřebitelů.

Podniky budou čelit posunům v relativní velikosti trhů, protože kupní síla starších spotřebitelů roste, zatímco kupní síla mladších spotřebitelů stagnuje nebo se zmenšuje. Poptávka na úrovni kategorií se změní, společnost bude potřebovat více zdravotní péče a méně vzdělání. Společnosti se budou muset zbavit unavených stereotypů a zobecnění o starších spotřebitelích a získat podrobné spotřebitelské poznatky, aby efektivně oslovily různé segmenty seniorů.

Některé společnosti již významně sází na starší spotřebitele. Například Nestlé Health Science, divize Nestlé zaměřená na výživu, zdraví a wellness, uzavřela závod na výrobu dětské výživy v Irsku kvůli klesající porodnosti v Číně. Nyní plánuje nabízet více doplňků a výživových produktů zaměřených na potřeby seniorů, aby si řekněme udrželi váhu nebo hladinu cukru v krvi.

Vayyar v Izraeli vyvinul senzorovou technologii, která pomáhá detekovat pády a sníženou pohyblivost u starších dospělých; tato technologie nevyžaduje kamery a nositelná zařízení, ale místo toho využívá radarové systémy k zachování soukromí.

V Kanadě nabízí Silverts inovativní, módní, přizpůsobivé oblečení a boty pro starší dospělé s menším počtem malých knoflíků a háčků, aby starší dospělí mohli zůstat déle nezávislí.92Ne všechny potřeby seniorních zákazníků jsou zřejmé. Například v Nizozemsku vytvořil Jumbo Supermarket ve svých obchodech s potravinami pruhy „chat checkout“. Ty umožňují pomalejší proces placení, jehož cílem je poskytnout starším dospělým příležitost konverzovat s pokladní a bojovat proti rostoucímu problému osamělosti mezi seniory.

Zvládání závislosti prostřednictvím zvýšené účasti pracovní síly.

Tvůrci politik v mnoha vyspělých ekonomikách podnikli kroky k reformě důchodových systémů, aby povzbudili starší lidi, aby pracovali déle. Například italská reforma předčasného odchodu do důchodu v roce 2011 zvýšila v roce 2023 participaci pracovní síly mezi lidmi ve věku 55 až 64 let ze zhruba 40 procent na 60 procent. Tvůrci politik mohou také podporovat pracoviště přátelská ke starším lidem, například podporou flexibilních pracovních ujednání ve veřejném a soukromém sektoru a odstraňováním překážek, které starším lidem brání pracovat.

Kromě toho mohou politici podniknout kroky k rozšíření účasti pracovní síly, zejména mezi ženami. Například v Japonsku politika „Womenomics“ poskytuje podporu péče o děti a daňové pobídky ke zvýšení účasti žen na pracovní síle, která se od roku 2010 do roku 2023 zvýšila o 12 procentních bodů, což je dvojnásobek původního cíle.

Tvůrci politik mohou také investovat do příležitostí k celoživotnímu vzdělávání a rekvalifikačních iniciativ, aby umožnili přizpůsobení se měnícím se požadavkům trhu práce. Mezi příklady patří singapurský program SkillsFuture, který rekvalifikuje pracovníky ve věku 65 let a starší, a dobrovolné sociální organizace, které pomáhají seniorům s kariérními přechody a finančními plány na odchod do důchodu.

Fiskálně udržitelné systémy pro stárnoucí svět.

Politická opatření spojená s podnikovým talentem pro inovace budou zásadní pro rozvoj podstatně nových přístupů k důchodům a penzijnímu spoření. Ekonomiky první vlny by mohly zvážit způsoby, jak pomoci občanům spořit na důchod od mladšího věku, například prostřednictvím daňově zvýhodněných penzijních investičních účtů. Kroky na podporu cenově dostupných zdravotnických služeb, včetně dlouhodobé péče, by mohly snížit náklady na dlouhověkost pro jednotlivce a společnost. Tvůrci politik se mohou vyhnout nákladným změnám tak, že navrhnou veřejné služby tak, aby odpovídaly demografickému profilu budoucnosti.

Například urbanistický design a zónování lze optimalizovat tak, aby zohledňovaly budoucí potřeby, jako je zónování pro menší bytové jednotky, aby lépe vyhovovaly budoucnosti s menším počtem dětí. Investice do veřejného vybavení, které podporuje stárnutí v místě, by umožnilo seniorům zachovat si nezávislost a mobilitu, čímž by se snížila potřeba veřejných zdrojů. Tvůrci politik mohou také podporovat zdravý životní styl prostřednictvím kampaní v oblasti veřejného zdraví, které podporují přístup k výživným potravinám a poskytují příležitosti k fyzické aktivitě, která usnadní zdravou dlouhověkost.

Nejistoty demografických změn budou přetrvávat po desetiletí a společnosti s nimi budou muset bojovat. Mezitím se svět bude muset naučit žít se změnou, alespoň v krátkodobém horizontu, a tvůrci politik a občanská společnost budou muset informovat a vést rozhodnutí, která musí společnost jako celek v nadcházejícím půlstoletí učinit.

Zdroj: Dependency and depopulation? Confronting the consequences of a new demographic reality

January 15, 2025 | Report, McKinsey Global Institute,

https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/dependency-and-depopulation-confronting-the-consequences-of-a-new-demographic-reality