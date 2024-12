Potraviny s olejem ze semen mohou zvyšovat riziko rakoviny tlustého střeva

Stoupající výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku u lidí mladších 50 let je nápadným trendem poslední doby, který znepokojuje a mate lékaře, kteří se předhánějí v hledání příčin. Nová studie naznačuje, že některé lipidy, zejména omega-6 mastné kyseliny z rostliných tuků, které se běžně vyskytují v olejích ze semen používaných k výrobě ultrazpracovaných nezdravých potravin, mohou podporovat zánět u nádorů rakoviny tlustého střeva.

Nová studie publikovaná v časopise Gut nyní nabízí možná zásadní poznatek: specifické lipidy neboli mastné kyseliny, které se hojně vyskytují v ultra zpracovaných potravinách , mohou podporovat zánět, který způsobuje rakovinné buňky tlustého střeva.

Vzorky nádorů kolorektálního karcinomu od 81 lidí z USA obsahovaly nadměrné množství lipidů podporujících zánět, tzv. omega-6 mastných kyselin, a postrádaly užitečné lipidy zvané omega-3 mastné kyseliny, které pomáhají zánět zastavit.

Zánět je normální obranná reakce, kterou imunitní systém zapíná, aby zahojil rány nebo se bránil infekci. Vědci však v 19. století zjistili, že nádory tlustého střeva pod mikroskopem vypadají jako „špatně zhojené rány“, říká Timothy Yeatman, spoluautor studie a profesor chirurgie na University of South Florida. Rozsáhlý zánět po dlouhou dobu poškozuje buňky a omezuje jejich schopnost bojovat proti potenciálně rakovinnému bujení. Omega-6 mastné kyseliny často pocházejí z naší stravy a Yeatman má podezření, že jejich hlavním zdrojem jsou pravděpodobně ultrazpracované potraviny.

„Neznáme úplné účinky těchto ultrazpracovaných potravin na naše tělo, ale víme, že je to hlavní věc, která se od roku 1950 změnila,“ říká Yeatman. „Dnešní mladí lidé, zejména ti z venkova a chudí, jsou těmto zpracovaným potravinám vystaveni více než kdokoli jiný, protože jsou levné a jsou ve všech restauracích rychlého občerstvení.“

Mnoho ultrazpracovaných potravin a fast foodů se připravuje na oleji ze semen – levném, běžném typu rostlinného oleje na vaření, který se chemicky zpracovává ze semen, jako je řepka (canola), kukuřice, hroznové semeno a slunečnice. Tyto oleje obsahují vysoké množství omega-6 mastných kyselin. Studie však nedokázala definitivně spojit lipidy zjištěné v nádorech rakoviny tlustého střeva s žádnou konkrétní potravinou nebo olejem.

„Myslím, že studie potvrzuje, že strava je důležitá, ale pravděpodobně je jedním z mnoha faktorů,“ říká Andrew Chan, gastroenterolog z Massachusettské všeobecné nemocnice a profesor medicíny na Harvard Medical School, který se na novém výzkumu nepodílel. Chan a další vědci upozorňují, že riziko rakoviny tlustého střeva mohou ovlivňovat také genetika, pohyb, životní styl a expozice chemickým látkám nebo životnímu prostředí.

Kromě toho „existuje mnoho složitostí, které souvisejí s potravou, kterou jíme, s tím, jak se přeměňuje, jak se metabolizuje a jak může nakonec vést ke změnám tkáně v souvislosti s takovými věcmi, jako jsou lipidy,“ říká Chan. „Takže je stále třeba doplnit některé části, než o tom budeme moci skutečně vyprávět ucelený příběh.“

Časopis Scientific American dále hovořil s Yeatmanem a Chanem o zjištěních a potenciální roli ultrazpracovaných potravin v zánětech a rakovině tlustého střeva.

Co nám dosavadní výzkumy ukázaly o vztahu mezi stravou a rakovinou tlustého střeva?

CHAN: V minulosti proběhl výzkum, který se zabýval souvislostí mezi rizikem vzniku rakoviny tlustého střeva a určitými stravovacími návyky, o nichž víme, že jsou spojeny se záněty. Některé z těchto stravovacích vzorců jsou obohaceny o specifické druhy olejů, například ty, které obsahují omega-6 mastné kyseliny, o nichž je známo, že jsou prozánětlivé. Naproti tomu existují údaje, které ukazují, že stravovací vzorce obohacené o zdravější oleje, například středomořské stravovací vzorce nebo takzvané obezřetné stravovací vzorce, se zdají být spojeny s nižším rizikem. A kromě toho byly provedeny některé specifické studie, které se zabývaly vlivem typů omega-3 mastných kyselin, jako jsou rybí oleje, a jejich schopností potenciálně preventivně působit na riziko kolorektálního karcinomu. To bylo prokázáno hlavně na zvířecích modelech, ale proběhly i klinické studie, které naznačují, že doplňování stravy například rybím tukem může být prospěšné. Tyto druhy studií jsou zatím rozporuplné, takže si myslím, že je třeba v této oblasti více pracovat.

Naše skupina a další se také zabývali myšlenkou, že některé z těchto lipidů, které jsou zodpovědné za zánět, jenž může vést k rakovině, by mohly být také inhibovány léky, jako je aspirin. Aspirin je lék, který působí protizánětlivě a má také specifické účinky na lipidy, jako jsou prostaglandiny, které mohou podporovat vznik rakoviny.

Jak lipidy ovlivňují zánět?

YEATMAN: Když se vám na ruce nebo na kůži udělá rána, zpočátku oteče a zčervená kvůli zánětu, a pak se to zlepší, a to díky rezoluci zánětu. Resolving lipids byly objeveny teprve nedávno Charlesem Serhanem z Harvardovy univerzity. Popsal něco, čemu se říká „přepínání tříd lipidů“, což znamená, že tělo při normálním hojení přejde ze zánětlivé fáze do fáze rezoluční (resolving phase). V podstatě zjistil, že existuje řada těchto lipidů – především lipidů odvozených od omega-3 – které vedou k potlačení zánětu. Nekontrolovaný zánět však může vést k rakovině.

Jak tento zánět ovlivňuje vznik rakoviny?

CHAN: Zánět vede ke změnám v tkáni, které mohou vést ke vzniku rakoviny. Tkáň může s větší pravděpodobností růst nekontrolovaným způsobem, kdy je obtížné, aby se buňky normálně obměňovaly, a tak tato abnormální obměna buněk a jejich nadměrné dělení může nakonec vést ke vzniku nádorů. Víme, že zánět může také vytvářet prostředí, které činí tkáň náchylnější ke vzniku změn v DNA, například mutací, které by mohly vést ke vzniku rakoviny. Mohou také existovat určité účinky zánětu, které zhoršují způsob, jakým je tělo schopno přirozeně bojovat proti vzniku rakoviny.

Domnívám se, že tyto různé lipidy a oleje mohou mít specifické účinky a cesty související se zánětem a schopností tkání normálně se opravovat. To může přispívat k prostředí, ve kterém se některé z těchto tkání mohou vyvinout v rakovinu kvůli nekontrolovanému růstu buněk.

Proč může docházet k nerovnováze mezi prozánětlivými a proresolventními lipidy?

YEATMAN: Zdrojem těchto lipidů je v konečném důsledku strava. Takže nadbytek prozánětlivých lipidů v nádorovém mikroprostředí je kouřící zbraní, která potenciálně souvisí s lipidy, které konzumujeme. Hladina lipidů omega-6, které jsou na straně zánětu, v lidském tělesném tuku od padesátých let minulého století do současnosti dramaticky vzrostla. A pravděpodobně je to způsobeno změnami západní stravy. A když se vrátíme k tomu, co jsou to za změny, tak jsou to ultrazpracované potraviny.

Nyní ultrazpracování zahrnuje více než jen lipidy, ale lipidy jsou v mnoha olejích ze semen, jako je sójový olej, řepkový olej, bavlníkový olej, slunečnicový olej, světlicový olej, které byly zpracovány a používají se v potravinách. Oleje ze semen jsou levné, ale důsledkem toho je: jsou téměř ve všem, co jíme a co je balené.

Když například přijdete do obchodu a vezmete si z regálu chleba, který nebyl upečen v místní pekárně, zjistíte, že je v něm celý seznam složek, které je těžké vůbec rozpoznat…, a jednou z nich je zpravidla olej. Je ve všem: v chlebu, brambůrkách, humusu, salátové zálivce, sušenkách, koláčích, dortech.

Není to jen olej ze semen. Pokud máte hovězí maso krmené kukuřicí, poměr omega-6 a omega-3 může být mnohem vyšší než u hovězího masa dobytka krmeného trávou…, takže pouhá změna z kukuřičného na travní krmivo znamená obrovský rozdíl v poměru mastných kyselin. V obchodech s potravinami je však naprosto nemožné toto rozlišit a sehnat hovězí maso krmené trávou. A to z toho důvodu, že to stojí peníze; myslím, že trvá tři roky, než se na trh dostane býk krmený trávou, zatímco u kukuřičného možná jeden rok. Přístup, který zabere méně času je mnohem levnější.

Jsou omega-6 mastné lipidy škodlivé pro zdraví?

YEATMAN: Omega-6 je esenciální mastná kyselina. Musíte ji mít – ale nepotřebujete ji v poměru 30:1 (ve srovnání s omega-3). Takže je to jako se vším ostatním: měla by být s mírou. Problém je však v tom, že jsme množství semenného oleje v potravinách masivně přehnali. A nemyslím si, že oleje ze semen jsou nutně prospěšné, protože omega-6 získáváme z různých jiných zdrojů.

Ne každý, kdo je vystaven působení oleje ze semen, s ním bude mít pravděpodobně problémy. Ale myslím, že tam nějaká souvislost je. Tyto souvislosti se těžko prokazují, protože bychom museli mít k dispozici anamnézu stravy lidí po celá léta. Je potřeba dalšího zkoumání a někdo musí dokázat, že oleje ze semen, přijímané v nadměrném množství, které je nám podáváno, jsou skutečně bezpečné. A to se mi zatím nepodařilo prokázat, takže si myslím, že výchozí by mělo být omezit je, dokud se to nedozvíte.

Zdroj: Autor – Lauren J. Youngová – je zástupkyní šéfredaktora časopisu Scientific American pro oblast zdraví a medicíny. Je editorkou a autorkou článků, které se zabývají širokou škálou témat, včetně pandemie COVID, nově se objevujících nemocí, evoluční biologie a nerovností v oblasti zdraví. Youngová má téměř deset let zkušeností z redakce a vědecké žurnalistiky a zpravodajství