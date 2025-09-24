Přečerpávací elektrárny: Proč je flexibilita vodních elektráren klíčová pro budoucnost

Obsah
Vodní energie a přečerpávací elektrárny získávají stále větší uznání pro svou důležitou roli a globální energetický průmysl uznává, že flexibilita je klíčem k zajištění energetické bezpečnosti do budoucna. Přechod na větrnou a solární energii je označován za nejrychlejší přechod v historii a Mezinárodní energetická agentura předpokládá, že tyto obnovitelné zdroje budou do roku 2050 představovat 54-71 % celkové světové výroby elektřiny.
Ačkoli je to skvělé pro dosažení cílů čisté nuly, pokud není k dispozici dostatečná kapacita skladování nebo flexibilita pro takové množství proměnlivé energie, hrozí, že energetické sítě budou mít příliš mnoho nebo příliš málo výkonu, aby mohly uspokojit měnící se požadavky spotřeby v průběhu dne a ročních období.
Více než 100 zemí se nyní zavázalo k Global Energy Storage and Grids Pledge, který navrhlo předsednictví COP29, a který je označován za monumentální krok vpřed a znamení, že svět uznává zásadní roli flexibility při zajišťování budoucí energetické bezpečnosti. Vyzývá vlády a nestátní subjekty, aby se zavázaly k cíli nasazení 1500 GW skladování energie, zdvojnásobení investic do sítí a rozvoji 25 milionů kilometrů síťové infrastruktury do roku 2030. A nyní, když je na obzoru COP30, vyzývají vedoucí představitelé průmyslu k dalšímu potvrzení a převedení těchto cílů do realizovatelných národních plánů.
Eddie Rich, generální ředitel International Hydropower Association (IHA) a místopředseda Global Renewables Alliance, uvedl, že nedostatek dlouhodobého skladování energie je „přehlíženou krizí v rámci současné energetické krize“.
„Na konferenci COP29 světoví lídři poprvé uznali, že přechod ke klimatu není jen o objemu obnovitelných zdrojů, ale také o správné kombinaci a systémech,“ říká. „Tyto globální cíle je třeba urychleně promítnout do národních plánů a projektů, aby byla čistá nula na dosah.“
Australské přečerpávací elektrárny
Zásadní role přečerpávacích elektráren při zajišťování spolehlivých nízkouhlíkových energetických systémů byla nedávno zdůrazněna na přelomové sérii diskusí v Austrálii. Političtí činitelé, vedoucí představitelé průmyslu a investoři sešli se na setkání GHD a IHA , aby diskutovali o úloze této technologie v energetické budoucnosti Austrálie.
Jak uvedla Penny Sharpeová, ministryně energetiky Nového Jižního Walesu, podpora větrné a solární energie s dlouhodobým skladováním pomůže napájet domácnosti a průmysl ve všech australských státech. Upozorňuje však, že „musíme postupovat správně“.
„Tato revoluce v čisté energii se děje,“ řekl Malcolm Turnbull, prezident IHA, s odkazem na skutečnost, že vzhledem k tomu, že se jedná o nejlevnější formu nové výroby energie, Austrálie využívá solární a větrnou energii rekordním tempem. „Stejně rychle však musíme přikročit k dodávkám skladovacích zařízení – krátkodobých i dlouhodobých -, která by tyto proměnlivé obnovitelné zdroje energie zpevnila a zajistila spolehlivost a účinnost v době, kdy nefouká vítr a nesvítí slunce.
Trh sám o sobě tuto záložní energii nezajistí a je třeba udělat mnohem více, pokud chceme motivovat rozvoj dlouhodobého skladování potřebného k udržení spolehlivosti. Není to volba mezi bateriemi a přečerpávací vodní elektrárnou, potřebujeme obojí, ale musíme jednat hned,“ vyzval.
Tammy Chu, místopředsedkyně IHA a dočasná výkonná generální ředitelka pro výstavbu ve společnosti Hydro Tasmania, dodala, že synergie mezi variabilní výrobou energie z obnovitelných zdrojů a přečerpávacími elektrárnami musí být uznána a oceněna, aby se podpořil rozvoj účinných a spolehlivých elektrických sítí v Austrálii i na mezinárodní úrovni.
Tato série diskusí, která se konala v Brisbane a Syndey, se zaměřila na naléhavou potřebu rozšířit přečerpávací elektrárny jako „základní kámen přechodu Austrálie na čistou energii“. Účastníci zkoumali trhy a příjmy, rozvoj projektů a smluvní rizika spojená s projekty přečerpávacích elektráren, aby podpořili modely financování, politické rámce a regulační překážky, které je třeba řešit, aby se uvolnily investice do nových projektů.
„Navzdory některým překážkám je zde obrovská příležitost pro přečerpávací vodní elektrárny, aby podpořily naši budoucnost obnovitelných zdrojů energie před pevným termínem uzavření uhelných elektráren,“ řekla Helen Barbour-Bourneová, vedoucí národního sektoru vodní energie společnosti GHD.
Anthony Garnaut, výkonný ředitel společnosti ZEN Energy, uvedl, že pro hladký průběh energetické transformace je třeba: „Nepotřebujeme ani tak vyvíjet nové technologie, jako spíše naučit se dobře používat osvědčené technologie. Jednou z těchto starých technologií je přečerpávací vodní elektrárna“.
Kola jsou však v pohybu. Důkazem je nedávné oznámení australského operátora trhu s energií, který v posledním výběrovém řízení v Novém Jižním Walesu poprvé vybral projekt přečerpávací vodní elektrárny – téměř ztrojnásobil podporovanou kapacitu skladování energie v rámci tohoto programu na 1,03 GW a 13,79 GWh, čímž překonal cíl 1 GW.
James Katsikas z australské pobočky EDF uvedl, že jeho společnost se snaží využít své globální odborné znalosti k rozvoji projektů, jako je Dungowan Pumped Hydro. Společnost EDF získala tento projekt od společnosti Mirus Energy v roce 2023. Nová přečerpávací elektrárna s výkonem 300 MW a desetihodinovou akumulací bude umístěna po proudu od stávající přehrady. A Kieran Cusack, výkonný ředitel společnosti Queensland Hydro, v souvislosti s navrhovaným projektem Borumba uvedl, že přečerpávací vodní elektrárna je „bezesporu tou správnou technologií, která podpoří přechod Queenslandu na čistou energii“.
Indická politika přečerpávacích elektráren
Společnost EDF India nedávno představila politická doporučení, která by měla podpořit rozvoj přečerpávacích elektráren a přilákat globální investory, a doufá, že tak přispěje k dlouhodobé energetické bezpečnosti Indie.
V lednu 2025 dosáhla indická energetická kapacita 46 GW, přičemž solární a větrná energie se na ní podílely 32 %. Do roku 2032 se očekává, že se tyto obnovitelné zdroje rozšíří na 487 GW, což bude tvořit 54 % z plánovaného 900GW energetického systému. Pro udržení stability sítě a efektivní využití obnovitelné energie potřebuje Indie do roku 2031-32 kapacitu 27 GW/175 GWh přečerpávacích elektráren.
Mezi klíčová doporučení zprávy EDF nazvané Strengthening India’s Pumped Storage Plant Framework patří:
- Přidělení projektu a zadávání veřejných zakázek: Zavedení dvoustupňového procesu zadávání veřejných zakázek, kdy se před podáním cenové nabídky posuzuje technická proveditelnost, aby se zlepšila životaschopnost projektu.
- Bezpečnostní opatření pro platby: Zřízení centralizované agentury pro zadávání veřejných zakázek v oblasti platebních služeb, podobně jako je tomu u společnosti Solar Energy Corporation of India, s cílem zefektivnit smlouvy a zajistit včasné platby. Státem podporované vázané účty spojené s příjmy distribučních společností by rovněž mohly zmírnit rizika plateb.
- Zlepšení regulace a dodavatelského řetězce: Zjednodušení schvalovacích procesů prostřednictvím odbavení v rámci jednoho okna a nabídka dočasného osvobození od dovozních cel pro kritické komponenty PSP, dokud domácí výroba neuspokojí poptávku. Důvěru investorů by mohlo zvýšit také sladění zadávání veřejných zakázek na PSP s globálními normami v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.
AirBattery
Společnost Augwind, která se nedávno připojila k IHA, využívá technologii přečerpávání a je navržena tak, aby umožnila úplnou integraci obnovitelných zdrojů energie, a usilovně pracuje na vývoji průkopnické technologie AirBattery.
AirBattery kombinuje silné stránky přečerpávací vodní elektrárny a skladování energie ve stlačeném vzduchu a poskytuje udržitelnou vodní energii, protože využívá stejná vodní čerpadla jako přečerpávací vodní elektrárny, ale s menšími nároky na vodu a půdu. Společnost také nedávno uvedla do provozu demonstrační zařízení o výkonu 0,5 MW/1 MW.
Zajištění flexibility
Vodní energie založená na nádržích může zajistit flexibilitu v krátkém i dlouhém časovém horizontu a pomoci tak přizpůsobit rychle rostoucí podíl proměnlivé větrné a solární energie v energetických sítích. Z historického hlediska však tato teoretická flexibilita nebyla do značné míry využívána, a to přinejmenším ze dvou hlavních důvodů.
Jak vysvětlují Wang a kol. v Energy Reports, provozní flexibilita je méně důležitá v tradičních systémech s nízkým podílem variabilních obnovitelných zdrojů a vysokým podílem dispečersky řízených tepelných výrobních zdrojů, které nabízejí značnou flexibilitu. Kromě toho může být teoretická flexibilita jednotlivých vodních zdrojů v praxi omezena faktory, jako jsou např:
- zastaralé provozní postupy.
- Neefektivní tržní struktury.
- Technická omezení způsobená stárnutím infrastruktury.
- Omezení průtoku vody, která se netýkají elektrické energie, vyplývající z environmentálních nebo ekologických hledisek.
Autoři ve svém výzkumu provádějí analýzu rozšíření kapacity dvouzónového systému – regionu s převahou vodních zdrojů a sousedního regionu s agresivními dekarbonizačními cíli, který představují severozápadní pacifický region a Kalifornie v USA. Snaží se odstranit několik stávajících nedostatků ve znalostech:
- Zavedení indexu flexibility jako ukazatele úrovně provozní flexibility vodních zdrojů v nádržích.
- Analyzoval, jak různé úrovně flexibility vodních elektráren, spíše než pouhá dichotomie „zapnuto-vypnuto“, ovlivňují množství nových výrobních kapacit větrné energie a zemního plynu v portfoliu výrobních kapacit s nejnižšími náklady.
- posoudil, jak přetížení přenosové soustavy ovlivňuje schopnost flexibility vodních elektráren ovlivňovat nejlevnější způsoby investic do výroby v sousedních regionech.
- Použil model hodnocení spolehlivosti ke kvantifikaci synergií mezi flexibilními vodními a větrnými zdroji při plnění cílů přiměřenosti systémových zdrojů.
Autoři uvádějí, že jejich výzkum ukazuje, že optimální systémové investice do výroby elektřiny z větru se zvyšují, pokud jsou vodní nádrže provozovány s větší provozní flexibilitou, a investice do zemního plynu a bateriových úložišť se odpovídajícím způsobem snižují. S rostoucí flexibilitou vodních elektráren klesají i celkové emise a náklady systému.
Při flexibilnějším provozu vodních elektráren byly pozorovány dvě zásadní změny v dispečerském profilu soustavy. Wang et al. zjistili, že výroba energie z vodních nádrží klesá, když je k dispozici přebytek výroby energie z větrných elektráren, a následně se zvyšuje, aby nákladově efektivně nahradila nákladnou výrobu energie ze zemního plynu. V důsledku toho se s rostoucí flexibilitou zvyšují také provozní zisky vodních zdrojů v nádržích, protože mohou přesunout výrobu do období s vyššími cenami energie.
Autoři se dále domnívají, že tyto výsledky prokazují substituční účinek mezi službami sítě poskytovanými flexibilním provozem vodních elektráren, zvýšenou přenosovou kapacitou na přetíženém vedení a zdroji pro skladování energie. Naznačují, že investice do infrastruktury nebo provozní změny, které zvyšují provozní flexibilitu vodních elektráren, by měly být zvažovány společně s modernizací přenosové soustavy a investicemi do skladování energie.
Dodávají, že může být také rozumné přehodnotit politiky, předpisy nebo postupy, které brání provozní flexibilitě vodních elektráren z jiných než energetických důvodů. Mnohá omezení mohla být zavedena v době, kdy byla potřeba flexibility energetického systému mnohem menší, a s rostoucí výrobou energie z obnovitelných zdrojů na celém světě to může znamenat, že zvýšení flexibility vodních elektráren vyžaduje kompromis s jinými než energetickými službami vodních elektráren.
„Ačkoli jsme nezkoumali konkrétní přístupy ke zvýšení provozní flexibility v praxi, naše zjištění naznačují, že uvolnění provozních omezení, pokud je proveditelné, může přinést významné výhody pro elektrizační soustavu. Takového uvolnění lze dosáhnout modernizací stárnoucí infrastruktury, zavedením pokročilých turbínových technologií nebo modernizací řídicích systémů,“ vysvětlují Wang et. Kromě toho může revize stávajících předpisů nebo provozních paradigmat odhalit nové příležitosti ke zvýšení provozní flexibility, aniž by to mělo negativní dopad na ostatní říční služby.
Norský potenciál až 20 GW výkonu
Norské vodní elektrárny byly již dříve označeny za zdroje, které mohou hrát potenciální roli při řízení výkyvů větrné a solární energie v severní Evropě. Dřívější odhady naznačovaly, že modernizace vodních elektráren na stávajících nádržích v jižním Norsku by mohla zvýšit výrobní kapacitu o 11-20 GW a čerpací kapacitu o 5 GW. Kromě toho se očekává, že veškeré dopady na životní prostředí budou relativně nízké, protože výstavba by zahrnovala nové tunely napojující se na stávající nádrže, nikoliv vytváření nových nádrží, a vypouštění průtoku do velkých nádrží nebo fjordů.
Nedávný výzkum Anderse Arvesena a dalších v časopise Earth Environmental Science zdůraznil, jak může rozšiřování vodní energie a přenosu potenciálně:
- Snížení cenových skoků v obdobích nízkého výkonu větrné/sluneční energie.
- Snížení omezování větrné/solární energie v obdobích vysokého výkonu větrné/solární energie.
- Snížení cenových rozdílů mezi propojenými oblastmi v obdobích nízkého nebo vysokého výkonu větrné/solární energie.
Autoři uvádějí, že tyto účinky jsou způsobeny dynamičtějším provozem a rozšířeným provozním rozsahem vodních elektráren a přenosových soustav v simulacích předpokládajících rozšířené kapacity vodních elektráren a přenosových soustav. I když uznávají, že při modelování budoucí soustavy pro rok 2050 existuje vysoká základní nejistota.
Je také nezbytné prozkoumat potenciální přínos norské vodní energie při zvládání náročných povětrnostních jevů souvisejících s proměnlivostí větrné a sluneční energie. To zahrnuje jak události se současnými nízkými výkony, tak se současnými vysokými výkony.
Autoři připouštějí, že jejich analýza nezahrnuje dopady budoucí změny klimatu na obnovitelné zdroje energie závislé na počasí, vytápění nebo chlazení, a uvádějí, že budoucí plánovaná práce zahrnuje komplexní posouzení dopadů na ceny a omezení v různých zemích severní Evropy. Plánují také prozkoumat dopady na dosažené ceny pro výrobce vodní energie a další výrobce energie a také dopady na socioekonomický přebytek, včetně možného přerozdělení mezi zeměmi nebo mezi výrobci a spotřebiteli.