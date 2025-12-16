Zpětná vazba bez soucitu: Proč přírodní systémy nevyjednávají

Přírodní systémy nefungují na základě úmyslů, hodnot ani dobré vůle. Fungují na základě fyzikálních, biologických a chemických zákonů. Tyto zákony nejsou ani spravedlivé, ani kruté. Jsou prostě platné. Pokud jsou dlouhodobě porušovány, nevzniká morální dilema, ale kumulovaná chyba, která se dříve či později projeví korekcí systému.
Udržitelnost není ideologie. Je to popis mezních podmínek, v nichž může subsystém – například zemědělství – dlouhodobě existovat, aniž by destruoval zdroje, z nichž čerpá, a tím ničil sám sebe. Jakmile je tempo extrakce vyšší než tempo obnovy, systém se dostává mimo stabilní oblast. Zpočátku se nic dramatického neděje. Produkce může dokonce růst. Právě tato fáze vytváří iluzi, že limity neexistují, nebo že jsou technicky obejitelné.
Tento proces nelze zastavit apelováním na dobré úmysly ani popíráním limitů. Lze jej pouze pochopit a rozhodnout se, zda se přizpůsobení odehraje řízeně, nebo chaoticky. Rozdíl mezi těmito dvěma scénáři není v tom, zda ke korekci dojde, ale kolik energie, kapitálu a lidského potenciálu bude při přechodu ztraceno.
Zpětnovazební smyčky však pracují se zpožděním. Degradace půdy, ztráta organické hmoty, pokles biodiverzity, narušení vodního režimu a klimatická nestabilita se nesčítají lineárně. Akumulují se. Až ve chvíli, kdy překročí práh resilience, přechází systém do jiné dynamiky. To, co bylo dosud „efektivním hospodařením“, se náhle stává zdrojem ztrát.
V tomto bodě vstupuje do hry to, co je často chybně označováno jako „trest“. Nejde o sankci, ani o odplatu. Jde o zpětnou vazbu. Systém, který byl dlouhodobě tlačen mimo své meze, přestává podporovat aktéry, kteří na tomto tlaku záviseli. Výnosy klesají, náklady rostou, rizika se kumulují. Subjekty, které nejsou schopny změnit povahu svého fungování, zanikají. Ne proto, že by si to „zasloužily“, ale proto, že jejich model přestal být kompatibilní se změněnou realitou.
Determinismus tohoto procesu je často zaměňován za cynismus. Ve skutečnosti jde o popis strukturální nevyhnutelnosti. Přírodní systém nehodnotí motivace. Nerozlišuje mezi záměrem a důsledkem. Nerozlišuje ani mezi „malým“ a „velkým“ aktérem. Pouze reaguje, bez ohledu zda na naše chování udržuje funkční rovnováhu nebo ji narušuje.
Klíčové je, že tento mechanismus nevyžaduje lidskou intervenci. Politická regulace může proces urychlit, zmírnit nebo přesměrovat. Nemůže jej zrušit. Pokud selže regulace, selže trh nebo selže společenská shoda, systémová korekce se dostaví sama. Bude tvrdší, plošnější a bez ohledu na sociální či ekonomické dopady.
Zánik neudržitelných forem hospodaření proto není morálním vítězstvím, ale strukturálním přechodem. Vznik nových, adaptivnějších forem není odměnou, ale důsledkem selekčního tlaku. Tyto nové formy nevznikají proto, že by byly eticky lepší. Vznikají proto, že jsou funkčně kompatibilní s omezeními prostředí, v němž operují.
Tvrdost této dynamiky není ideologická. Je fyzikální. Přírodní systémy neodpouštějí dlouhodobou nekompatibilitu. Ne proto, že by byly nepřátelské, ale proto, že nemají mechanismus, jak rostoucí odchylku a nekompatibilitu tolerovat.
Tato „spravedlnost přírodních zákonů“ bude navíc většinou vnímána jako křivda. Vždyť lidé přece poctivě plnili plán, jedli mouku prosáklou desikanty a odhodlaně chodili do práce načas. Z jejich perspektivy nic neporušili. Jenže spravedlnost ani náprava zde nepřichází prostřednictvím lidských soudů, morálních kategorií ani společenských zvyklostí. Přichází neodvratně jako vztah akce a reakce, příčiny a důsledku, podle zákonů přírody. Bez prostoru pro výjimky. Bez možnosti cokoli usmlouvat.
Kdo tuto realitu označuje jako „trest“, popisuje ji jazykem viny a odplaty, přestože jde o prostý následek toho, jak přírodní systémy fungují.
Kdo ji pochopí jako zpětný důsledek vyplývající z přírodních zákonů, může reagovat dříve, než se tyto zákony projeví naplno a bez možnosti lidského ovlivnění.
Kdo slepě odmítá přijmout skutečnost, že příroda uplatňuje své zákony bez ohledu na lidské zájmy, plány či ideologie, vystavuje se stejnému riziku jako každý systém, který ignoruje vlastní omezení.
Nezáleží na tom, zda toto odmítnutí pramení z ekonomického tlaku, politické krátkozrakosti nebo upřímné víry v technickou všemocnost. Přírodní zákony se nepřizpůsobují našim představám. Přizpůsobení je vždy jednostranné – buď se přizpůsobí lidské chování, nebo se prosadí fyzikální, biologické a ekologické limity se všemi důsledky, které z toho vyplývají.
Poznámka po čarou, neboli preventivní úder
Označení tohoto typu argumentace za „zelený determinismus“ slouží především k přesunu debaty z roviny reality do roviny ideologie. Text přitom netvrdí, že lidé nemají možnost volby, ani že politická rozhodnutí jsou bezvýznamná. Tvrdí pouze to, že všechny lidské volby se odehrávají uvnitř mantinelů daných přírodními zákony. Tyto mantinely nejsou výsledkem politického konsenzu, volebního programu ani úředního rozhodnutí. Jsou vlastností fyzikálního světa.
Zásadní nepochopení vzniká ve chvíli, kdy je popis těchto mantinelů vydáván za normativní ideologii. Text neříká, co bychom měli dělat, ale co se stane, pokud budeme dlouhodobě jednat v rozporu s obnovnými schopnostmi půdy, vody, ekosystémů a klimatu. Neříká, že určitý způsob hospodaření je „špatný“ ve smyslu morálním, ale že je nekompatibilní se stabilním fungováním systému, na němž závisí.
Žádná ideologie, žádné ministerstvo ani žádná regulační či deregulační politika nemohou zrušit vztah mezi příčinou a důsledkem. Mohou jej dočasně zakrýt, oddálit nebo přenést jeho dopady jinam, ale nemohou jej zrušit. Pokud je tempo degradace vyšší než tempo obnovy, výsledek je dán bez ohledu na to, zda je tato skutečnost politicky nepohodlná, ekonomicky nákladná nebo ideologicky odmítaná.
Právě proto je pro některé aktéry výhodné mluvit o „determinismu“. Slovo sugeruje osudovost a bezmoc, a tím vytváří dojem, že jde o světonázor, nikoli o popis reality. Ve skutečnosti text ponechává lidskému jednání značný prostor – nikoli však prostor k popření zákonů, ale prostor k volbě, kdy a jak se jim přizpůsobíme. Rozhodnutí není mezi svobodou a determinismem, ale mezi řízenou adaptací a neřízeným uplatněním systémových důsledků.
Ekonomické, technologické ani politické systémy nestojí nad přírodou. Jsou jejími podsystémy. A žádný podsystém nemůže dlouhodobě porušovat pravidla systému, jehož je součástí, aniž by byl dříve či později korigován. Ne hlasováním. Ne vyhláškou. Ale samotnými fyzikálními zákony.