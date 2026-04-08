Proč každý vidí ve stejném videu něco jiného?

Videozáznamy hrají v moderních zpravodajských událostech velkou roli. Jak je možné, že různí lidé sledují stejný videozáznam a přesto vidí tak odlišné věci? Lidé mají tendenci videozáznamům důvěřovat, pravděpodobně proto, že lidský mozek je tak naladěn na vizuální informace. Přesto se při sledování videí aktivuje řada neurologických zkreslení . „Vidět není jen to, co naše oči fyzicky vidí,“ říká Sandra Ristovská, docentka mediálních studií na University of Colorado Boulder, „ale také zážitky a myšlenky, které diváci do obrazů vnášejí.“
V únoru 2007 projednával Nejvyšší soud případ, který se opíral o asi 15 minut videozáznamu z kamer na palubní desce dvou policejních vozidel: záznam ukazoval přední část policejního vozu, který pronásledoval řidiče v Georgii, než narazil do zadní části řidičova vozu, který následně havaroval. Řidič, 19letý Victor Harris, zůstal po nehodě trvale ochrnutý.
Harris zažaloval policistu, který narazil do jeho auta. Tvrdil, že policista Timothy Scott použil nepřiměřenou sílu. Než se Nejvyšší soud začal případem zabývat, soudci nižších instancí již zhlédli videozáznam a rozhodli ve prospěch Harrise, přičemž jeden z nich napsal, že Harris navzdory své rychlosti nepředstavoval pro veřejnost žádnou hrozbu.
Nejvyšší soud však nesouhlasil a vydal rozhodnutí 8:1 ve prospěch policisty. V většinovém stanovisku soudci rozhodli, že Harris představoval „skutečnou a bezprostřední hrozbu“ pro veřejnost, a napsali, že „jsme rádi, že můžeme nechat videozáznam mluvit sám za sebe“.
Soudy přezkoumaly stejné video. Došly však k dramaticky odlišným závěrům ohledně toho, co video ukazuje. Devět soudců Nejvyššího soudu se totiž neshodlo na tom, co ve videozáznamu viděli; v nesouhlasném stanovisku zesnulý soudce John Paul Stevens napsal, že video „potvrzuje, nikoli vyvrací“ rozhodnutí nižších soudů ve prospěch Harrise. Tato epizoda vyvolává otázku: Jak je možné, že různí lidé sledují stejné video, ale vidí v něm tak odlišné věci?
„Lidé intuitivně věří, že video jim poskytuje objektivní realitu toho, co zobrazuje. To je naivní realismus.““ Neal Feigenson, profesor práva na Quinnipiac University. „
„Vidění není jen to, co fyzicky vidí naše oči," říká Sandra Ristovska, docentka mediálních studií na University of Colorado Boulder, „ale také zkušenosti a myšlenky, které diváci vnášejí do obrazů."
Matoucí faktory
- Zkreslení zpomaleného záběru. V jedné studii z roku 2016 vědci ukázali, že když diváci sledovali záběry z bezpečnostních kamer ve zpomaleném záběru, vnímali střelce jako „úmyslnějšího“. Podobně, pokud je video roztřesené, mohou diváci interpretovat události jako intenzivnější.
- Zkreslení perspektivy kamery. Ve studiích účastníci sledovali videa lidí, kteří se přiznávali k trestným činům. V některých videích se kamera zaměřila na tvář podezřelého, zatímco v jiných na vyšetřovatele. Diváci, kteří viděli videa zaměřená na tvář podezřelého, s větší pravděpodobností vnímali přiznání jako „dobrovolnější“.
- Kontaminace paměti. Pokud dva lidé sdílejí vzpomínky na nějakou událost, mohou si nevědomky přivlastnit některé vzpomínky toho druhého.
- Selektivní pozornost. Pokud jsou diváci vyzváni k zaměření se na konkrétní aspekt videa, mohou přehlédnout další důležité detaily. Lidé mohou být také připraveni vidět, co chtějí ostatní.
- Osobní přesvědčení. Víra člověka může formovat jeho vizuální vnímání. Například lidé, kteří se ztotožňují s orgány činnými v trestním řízení, s větší pravděpodobností vnímají policisty v záznamech z videozáznamů jako jednající zákonně než lidé, kteří se s orgány činnými v trestním řízení neztotožňují.
V následujících letech se případ Scott v. Harris stal typickým příkladem tohoto jevu a byl studován právníky i psychology. „Videa jsou všude, od našich telefonů po kamery na ulicích měst. A stala se důležitou formou důkazů u soudu,“ říká Ristovska. A pochopení toho, jak mohou být různými lidmi interpretována odlišně, je podle ní klíčové pro zajištění spravedlivého uplatnění práva.
Jak váš mozek mění to, co vidíte
Jedním z matoucích faktorů v tom, jak někdo vnímá video, je něco, co psychologové nazývají „předpojatost zpomaleného pohybu“. V jedné studii z roku 2016 vědci ukázali, že když diváci sledovali záznam střelby ze sledovací kamery ve zpomaleném pohybu, vnímali střelce jako „záměrnějšího“.
Podobně, pokud je video roztřesené, mohou diváci interpretovat události jako intenzivnější.
Pak je tu ještě „zkreslení perspektivou kamery“, říká Neal Feigenson, profesor práva na Quinnipiac University. V sérii studií na Ohio University účastníci sledovali videa lidí, kteří se přiznávali k trestným činům. V některých videích se kamera soustředila na tvář podezřelého, zatímco v jiných se soustředila na vyšetřovatele. Diváci, kteří viděli videa zaměřená na tvář podezřelého, vnímali přiznání s větší pravděpodobností jako „dobrovolnější“.
Svědectví očitých svědků může být také po události zkreslené. Pokud jste například s přítelem svědky dopravní nehody a poté o ní mluvíte, můžete nevědomky přijmout některé vzpomínky svého přítele za své vlastní. Tento jev se nazývá kontaminace paměti, říká Miko Wilford, docentka na katedře psychologie Iowa State University.
Podobný efekt může nastat, pokud jsou očití svědci požádáni, aby si vzpomněli na událost, kterou také viděli na videu, říká.
„Prostě jsme velmi špatní v tom, abychom si vybavili původ informací v naší paměti,“ říká Wilford.
Když si někdo vybaví vzpomínku, „nepřehrává si záznam“, vysvětluje Elizabeth Loftus, profesorka psychologie na University of California v Irvine. Spíše „tu vzpomínku konstruujeme“, říká. Jinými slovy, mozek shromažďuje kousky informací, někdy z různých časů a míst, a spojuje je do vzpomínky. „Jakmile k tomu dojde, není snadné oddělit, který kousek pochází odkud,“ dodává Loftusová.
V roce 2016 Loftus a její kolegové publikovali článek, ve kterém tvrdí, že policisté by měli sepsat svůj popis incidentu předtím, než si prohlédnou záznam z kamery na těle: pokud si policisté nejprve prohlédnou takové video, může to posílit jejich vzpomínky na detaily, které jsou v něm zachyceny, ale oslabit jejich schopnost vybavit si další informace, které nebyly v záznamu zachyceny.
Lidé jsou obzvláště citliví na vizuální informace. Ristovska poznamenává, že větší část výpočetního výkonu prefrontální kůry mozku je věnována vizuálním informacím než zvukovým.
To pomáhá vysvětlit, proč lidé obvykle důvěřují videodůkazům – i když vědí, že jsou falešné. V pozoruhodné studii z roku 2008 věnované tomuto jevu výzkumníci požádali studenty, aby provedli hazardní úkol na počítači. Když byli studenti falešně obviněni z podvádění a bylo jim promítnuto falešné video údajného přestupku, „drtivá většina” studentů se přiznala „bez odporu”, zjistili vědci.
„Lidé intuitivně mají tendenci věřit, že video jim poskytuje objektivní realitu toho, co zobrazuje,” říká Feigenson. „To je naivní realismus.
Jak mohou předsudky ovlivnit diváka
Kognitivní zaujatost může také ovlivnit naši interpretaci videa. Vezměme si například „selektivní pozornost“: pokud jsou diváci vyzváni, aby se soustředili na konkrétní aspekt videa, mohou přehlédnout jiné důležité detaily, říká Ristovska. Lidé mohou být také připraveni vidět to, co chtějí vidět ostatní. V roce 2024 výzkum Feigensona a jeho kolegů ukázal, že popis videa advokátem může ovlivnit vnímání skutečných záběrů porotci.
Vizuální vnímání člověka může ovlivnit také jeho přesvědčení. Lidé, kteří se ztotožňují s orgány činnými v trestním řízení, například častěji vnímají jednání policistů ve videozáznamu jako zákonné než lidé, kteří se s orgány činnými v trestním řízení neztotožňují, říká Ristovska. Názory člověka na další potenciálně kontroverzní témata, jako je potrat, armáda nebo trest smrti, mohou také ovlivnit to, jak vnímá videozáznam.
V roce 2009, kdy vědci oslovili 1 350 Američanů ohledně videa, které bylo předmětem sporu Scott v. Harris, většina z nich souhlasila s většinovým názorem Nejvyššího soudu. Vědci však zjistili „výrazné rozdíly v názorech” podle kulturních a ideologických hledisek, včetně rasy, příjmu a názorů dané osoby na společenskou hierarchii. Podle Ristovské výzkum ukazuje, že „vidět znamená věřit” nakonec závisí na tom, kdo vidí.
Ideologie by mohla pomoci vysvětlit, proč různí lidé mohou vnímat videozáznam nedávné vraždy Renée Goodové, ženy z Minnesoty, kterou spáchal úředník Imigrační a celní policie (ICE), tak odlišným způsobem, říká Loftusová, která se desítky let zabývá studiem lidské paměti a práva. „Lidé mají předem dané předsudky, že ICE je buď dobrá, nebo špatná,“ říká, „a to může ovlivnit, jak vnímají chování, které sledují.
Měli bychom změnit způsob, jakým se díváme na videa?
Abychom pomohli řešit problémy, které mohou vzniknout, když různí lidé interpretují videozáznamy odlišně, Ristovska říká, že diváci by měli zpomalit a „zamyslet se nad tímto materiálem více“.
A Feigenson doporučuje divákům, aby si uvědomili, že „jiní rozumní lidé mohou věci rozumně vnímat odlišně“, a dodává, že „to může pomoci zmírnit přehnanou důvěru ve videozáznamy, kterou má sklon vyvolávat naivní realismus“.
Přidání uměle generovaných videí do mixu věci jen komplikuje. V roce 2025 Loftusová ve spolupráci se svými kolegy z Massachusetts Institute of Technology Media Lab publikovala článek, který demonstroval, jak umělá inteligence může změnit paměť lidí na obraz.
Účastníkům byly ukázány různé obrázky, včetně fotografie muže a ženy, kteří se neusmívali. Poté jim byly obrázky ukázány znovu, tentokrát však byly pomocí umělé inteligence mírně upraveny. V případě obrázku zobrazujícího muže a ženu vědci obrázek upravili tak, aby jim vložili úsměvy. Když byl účastníkům ukázán původní obrázek se zakrytou tváří ženy, následně si falešně pamatovali, že se usmívala.
Myšlenka falešných vzpomínek vytvořených pomocí umělé inteligence je „znepokojující“, říká Pat Pataranutaporn, asistent profesor na MIT Media Lab a spoluautor studie. Doufá však, že tyto poznatky mohou mít i pozitivní dopady. Pokud mají lidé například traumatické vzpomínky, „umělá inteligence by jim mohla pomoci vzpomínat si na ně pozitivnějším způsobem“, říká.
Podle textu J.F.Mogensen